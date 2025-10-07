ทรัมป์เร่งอิสราเอล-ฮามาสรีบบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่นักเคลื่อนไหวโวยถูกทหารยิวปฏิบัติเยี่ยงสัตว์

ผู้แทนฮามาส อิสราเอล และอเมริกา เริ่มหารือกันที่อียิปต์วันจันทร์ (6 ต.ค.) ขณะที่ทรัมป์ร้อนใจ เร่งเร้าคณะเจรจารีบยุติสงครามกาซา พร้อมกำชับให้บรรลุแผนการขั้นตอนแรกภายในสัปดาห์นี้ ในอีกด้านหนึ่ง ทหารรัฐยิวถูกพวกนักเคลื่อนไหวกองเรือบรรเทาทุกข์นานาชาติจวกแหลก ปฏิบัติกับพวกตนเยี่ยงสัตว์ ทั้งทุบตี กักขัง ไม่ให้น้ำและอาหาร
ทั้งฮามาสและอิสราเอลต่างตอบรับข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการยุติสงครามในกาซา และมีกำหนดเริ่มการเจรจาทางอ้อมที่อียิปต์ในวันจันทร์ หรือหนึ่งวันก่อนครบรอบ 2 ปีที่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอล ซึ่งจุดชนวนให้เกิดสงครามครั้งนี้
แผนการ 20 ข้อของทรัมป์คราวนี้ ยังมีรายละเอียดหลายๆ ด้านซึ่งเห็นกันว่าจะมีความลำบากในการปฏิบัติให้เป็นจริง เป็นต้นว่าระบุถึงการปลดอาวุธฮามาส ซึ่งไม่มีแนวโน้มว่า นักรบปาเลสไตน์กลุ่มนี้จะยอมรับ เว้นแต่อิสราเอลจะยุติการยึดครองกาซา และมีการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ประกาศว่า จะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาด
นอกจากนั้นฮามาสยังยืนกรานว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของกาซา ขณะที่แผนการของทรัมป์ระบุว่า นักรบปาเลสไตน์กลุ่มนี้ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ จะไม่มีบทบาทในการปกครองกาซา และคณะบริหารระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจะประกอบด้วยพวกเทคโนแครต หรือนักบริหารนักวิชาการมืออาชีพ โดยมีทรัมป์เป็นผู้นำ
แม้กระทั่ง ขั้นตอนแรกของการทำตามข้อเสนอนี้ ซึ่งก็คือการหยุดยิง ก็ปรากฏว่ายังคงมีรายงานข่าวกองทัพอิสราเอลไม่ได้หยุดการถล่มทิ้งระเบิดและโจมตีใส่ดินแดนกาซา ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตหลายสิบคน
กระนั้น การเจรจาที่อียิปต์ครั้งนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญคือการให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมด แลกเปลี่ยนกับอิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ ก็ยังคงถูกจับตาด้วยความหวังว่า จะสามารถทำให้สถานการณ์กาซาโดยรวมคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้น
คาลิล อัล-เฮย์ยา ผู้นำทีมเจรจาของฮามาส ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำฮามาสที่รอดชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในโดฮาเมื่อเดือนที่แล้ว จะพบกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากอียิปต์และกาตาร์ในกรุงไคโรช่วงเช้าวันจันทร์ ก่อนที่จะไปเจรจาต่อที่เมืองชาร์ม เอล-ชีคเมืองรีสอร์ตริมทะเลแดงของแดนไอยคุปต์เช่นกัน
เจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสเผยว่า ประเด็นการเจรจาคือวันเริ่มต้นการหยุดยิงชั่วคราว การกำหนดเงื่อนไขสำหรับเฟสแรกของแผนการที่จะมีการปล่อยตัวประกัน 47 คนที่ถูกคุมขังในกาซา แลกเปลี่ยนกับนักโทษและชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลควบคุมตัวหลายร้อยคน
วันอาทิตย์ ทรัมป์โพสต์ยกย่องการหารือที่ดีกับฮามาส และพันธมิตรทั่วโลกที่รวมถึงชาติอาหรับและมุสลิม พร้อมกำชับว่า แผนการขั้นตอนแรกต้องเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ และขอให้ทุกฝ่ายลงมืออย่างรวดเร็ว
ทำเนียบขาวยังเผยว่า ทรัมป์ส่งผู้แทน 2 คนไปอียิปต์ ได้แก่ จาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของตนเอง และสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม ภาพข่าวจากเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์เผยให้เห็นการระเบิดในหลายจุดในกาซา แม้ว่ามาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิสราเอลยุติการทิ้งระเบิดใส่กาซาก็ตาม
แหล่งข่าวชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับฮามาสเผยว่า นักรบกลุ่มนี้จะยุติการสู้รบหากอิสราเอลเลิกทิ้งระเบิดโจมตีกาซาและถอนทหารออกจากกาซาซิตี้
ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งในย่านอัล-ริมาลในกาซาซิตี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า การโจมตีทางอากาศลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนั้นรถถังและยานยนต์ทหารของอิสราเอลเริ่มถอนออกจากเมือง
ทว่า หน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของกาซาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจของฮามาส ระบุว่า ในวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลอย่างน้อย 20 คนทั่วกาซา ซึ่งในจำนวนนี้ 13 คนอยู่ในกาซาซิตี้
ทางด้านพลโทเอยาล ซามีร์ ผู้บัญชาการทหารของอิสราเอล เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่า หากการเจรจาล้มเหลว กองทัพอิสราเอลจะกลับไปสู้รบในกาซา
ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มนักเคลื่อนไหว 137 คนจาก 13 ประเทศที่เดินทางไปกับกองเรือซูมุดโลก (Global Sumud Flotilla) และได้กลับมาถึงนครอิสตันบูลในตุรกีเมื่อวันเสาร์ (4 ต.ค.) หลังถูกอิสราเอลเนรเทศ ได้เปิดเผยว่า ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงสัตว์จากทหารอิสราเอล
กองเรือซูมุดโลกที่ประกอบด้วยเรือเกือบ 50 ลำ ออกเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนำสิ่งบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายประชาชนในกาซา แต่ถูกเรือรบอิสราเอลหลายลำเข้าสกัดและควบคุมตัวผู้ที่อยู่บนเรือกว่า 400 คน ซึ่งมีทั้งนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวชื่อดัง เช่น เกรียตา ทืนแบร์ย นักเคลื่อนไหววัยรุ่นทางด้านสภาพภูมิอากาศชาวสวีเดน
เปาโล โรมาโน สมาชิกสภาแคว้นลอมบาร์ดีในอิตาลี เผยว่า ทหารอิสราเอลบังคับให้นักเคลื่อนไหวคุกเข่าและนอนคว่ำ บางคนที่ขยับตัวจะถูกทุบตี ทหารอิสราเอลยังหัวเราะเยาะ ใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพยายามบังคับให้ยอมรับว่า รุกล้ำน่านน้ำอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย ทั้งที่ความจริงกองเรืออยู่ในน่านน้ำสากล
โรมาโนเล่าต่อว่า ทหารอิสราเอลนำตัวบุคคลทั้งหมดไปขังในเรือนจำโดยไม่ให้แม้แต่น้ำดื่ม ซ้ำกลางคืนยังถือปืนเข้าไปในห้องขังและตะโกนข่มขู่
นอกจากนั้น สมาชิกกองเรือซูมุดโลก 9 คนที่เป็นชาวสวิส และเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ ก็ระบุเช่นกันว่า ถูกทหารอิสราเอลลบหลู่ดูหมิ่นและทุบตีระหว่างที่ถูกคุมขัง
ทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล แสดงท่าทีอย่างเคยๆ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมกับอ้างว่า ทหารอิสราเอลเคารพสิทธิ์ตามกฎหมายของนักเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้ความรุนแรง และผู้ถูกควบคุมตัวทุกคนได้รับแจกน้ำดื่ม อาหาร และได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำ
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)