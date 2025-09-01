จัดไป! นักสู้โลกร้อนสวีเดนคนดัง “เกรียตา ทุนแบร์ย” พร้อม ส.สโปรตุเกสลงเรือบรรเทาทุกข์ลำใหญ่กว่าเดิมจาก “สเปน” เข้า “กาซา” รอบ 2

เอเอฟพี/เอเจนซีส์– นักเคลื่อนไหวโลกร้อนชื่อดัง เกรียตา ทุนแบร์ย วัย 22 ปีวันอาทิตย์(31 ส.ค)ลงเรือบรรเทาทุกข์นานาชาติจากสเปนพร้อม ส.ส โปรตุเกส เข้าสู่เขตฉนวนกาซาที่กำลังเกิดวิกฤตอดอยากโดนเทลอาวีฟปิดล้อมไม่สนใจเคยโดนเทลอาวีฟจับขึ้นเครื่องเนรเทศไปฝรั่งเศสก่อนหน้า
เอเอฟพีรายงานวันนี้(31 ส.ค)ว่า ผู้จัดกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า นักเคลื่อนไหวโลกร้อนชื่อดังชาวสวีเดน เกรียตา ทุนแบร์ย วัย 22 ปีมีกำหนดจะลงเรือบรรเทาทุกข์ออกจากสเปนในวันอาทิตย์(31)เพื่อฝ่าการปิดล้อมเขตแนวนกาซาจากทุกด้านเพื่อส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ด้านใน
ผู้จัด Global Sumud Flotilla กล่าวผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า “เรือจะเดินทางออกจากท่าเรือสเปนเพื่อเปิดเส้นทางบรรเทาทุกข์และยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนปาเลสไตน์”
อย่างไรก็ตามผู้จัดไม่ได้เปิดเผยว่าจะมีเรือจำนวนมากน้อยเพียงใดที่จะออกเดินทางไปหรือกำหนดการที่แน่นอนของการออกเดินทาง
อย่างไรก็ตามคาดหมายว่าเรือบรรเทาทุกข์นานาชาติจะเดินทางถึงชายฝั่งเขตฉนวนกาซาได้ในช่วงกลางกันยายนนี้
ออร์แกไนเซอร์เปิดเผยว่า มีเรืออีกนับสิบลำคาดจะเดินทางออกจากตูนิเซียและเมืองท่าอื่นๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันที่ 4 ก.ย
และนักเคลื่อนไหวจะทำการจัดประท้วงพร้อมกันใน 44 ประเทศเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ ขณะที่นักสู้โลกร้อนคนดัง ทุนแบร์ยมีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ อ้างอิงจากแถลงการณ์ผ่านทางอินสตาแกรม
บนเรือบรรเทาทุกข์นานาชาติที่ทุนแบร์เดินทางมีนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆจากไม่กี่ประเทศ นักการเมืองยุโรป เช่น ส.ส การเมืองปีกซ้ายโปรตุเกส Mariana Mortágua ที่แสดงความเห็นกับนักข่าวที่กรุงลิสบอนสัปดาห์ที่แล้วว่า
“พวกเราเข้าใจว่านี่เป็นภารกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ”
เอเอฟพีรายงานต่อว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะขึ้นไปบนเรือด้วยเป็นต้นว่า อดีตนายกเทศมนตรีบาร์เซโลนา Ada Colau
ทั้งนี้อิสราเอลได้ปิดกั้นความพยายามจากบรรดานักเคลื่อนไหวชื่อดังในการนำเครื่องบรรเทาทุกข์ส่งเข้ากาซาทางทะเลในมิถุนายนและกรกฎาคมก่อนหน้าของปีนี้
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า เกรียตา ทุนแบร์ย นักเคลื่อนไหวโลกร้อนชาวสวีเดนยืนยันกับสกายนิวส์ด้วยตัวเองว่า การกระทำของเธอไม่ใช่การต่อต้านยิวอย่างแน่นอนหลังเทลอาวีฟกล่าวหาว่า กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มีทุนแบร์ร่วมด้วยเป็นพวกต่อต้านยิว
และรวมไปถึงไม่วิตกถึงอันตรายในการเดินทางข้ามมหาสมุทรเข้าสู่ตะวันออกกลางรอบใหม่หลังเพิ่งโดนอิสราเอลเนรเทศออกมา
“นี่ไม่ใช่การต่อต้านยิวในการพูดว่า พวกเราไม่สมควรทิ้งระเบิดใส่ผู้คนที่ใครสักคนไม่สมควรอาศัยในเขตยึดครอง ที่ทุกคนสมควรจะมีสิทธิ์อยู่อย่างมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร”