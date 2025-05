โดรนลึกลับโจมตีเรือบรรเทาทุกข์นอกฝั่งมอลตา ขณะนำนักเคลื่อนไหว 21 ชาติรวม “เกรียตา ทุนแบร์ย” เดินทางไปช่วยกาซา

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันศุกร์(2 พ.ค)ว่า กลุ่มนักเคลื่อนไหวชื่อดังรวมถึง นักประท้วงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกสวีเดน เกรียตา ทุนแบร์ย มีแผนที่จะขึ้นเรือบรรเทาทุกข์ชื่อ the Conscience จากมอลตาเข้าไปยังเขตฉนวนกาซาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนปาเลสไตน์ที่โดนอิสราเอลปิดล้อมเรือลำดังกล่าวขององค์กร Freedom Flotilla Coalition โดนโจมตีด้วยโดรนอย่างไม่คาดฝันเมื่อเวลา 00:23 น.ของวันศุกร์(2) เรือส่งสัญญาณ SOS ทันทีหลังจากนั้นเป็นการโดนโจมตีในเขตน่านน้ำสากลนอกชายฝั่งมอลตา สื่ออังกฤษกล่าวว่า ดูเหมือนเป็นการชี้นิ้วไปที่อิสราเอลที่อาจอยู่เบื้องหลังขณะที่ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมว่า องค์กร Freedom Flotilla Coalition กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า เรือของตนโดนโจมตี 2 ครั้งโดยกลุ่มโดรนติดอาวุธห่างจากชายฝั่งมอลตาไปทางตะวันออกราว 17 ไมล์ทะเล ส่งผลทำให้เกิดไฟลุกไหม้และสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางที่บริเวณช่วงลำตัวเรือ และจากการสื่อสารครั้งสุดท้ายกับเรือ พบว่าฝูงโดรนยังคงบินวนเวียนและหลังจากส่งสัญญาณ SOS ออกไปพบว่า ไซปรัสรีบส่งเรือเข้ามาช่วยทั้งนี้แถลงการณ์กล่าวว่า “ดูเหมือนโดรนตั้งใจที่จะโจมตีเป้าหมายเครื่องปั่นไฟเรือ ส่งผลทำให้ลูกเรือต่างอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าและทำให้เรือเสี่ยงสูงมากที่จะล่ม”บีบีซีรายงานว่า รัฐบาลมอลตาแถลงว่า เรือลากจูงถูกส่งไปที่เกิดเหตุเพื่อดับไฟและสามารถดับลงได้สำเร็จภายในเวลา 01.28 น. ตามเวลาท้องถิ่น“ภายในเวลา 02.13 น. ลูกเรือทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแต่ปฎิเสธที่จะขึ้นเรือลากจูง” แถลงกล่าวชี้ และเสริมว่า เรือยังคงลอยลำด้านนอกน่านน้ำมอลตาขณะที่ไซปรัสได้ตอบสนองต่อสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามองค์กรว่า Freedom Flotilla Coalition ออกมาชี้ว่า ไซปรัสไม่ยอมช่วยเหลือด้านกระแสไฟฟ้าในการสนับสนุนที่ต้องการทางกลุ่มมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้การปิดล้อมเขตฉนวนกาซาต้องสิ้นสุดลงCNN ของสหรัฐฯรายงานว่า นั้นมีนักเคลื่อนไหวมาจาก 21 ประเทศทั่วโลกขึ้นเรือ The Conscience ที่มอลตาเพื่อออกเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเขตกาซาในกลุ่มมีผู้มีชื่อเสียงได้แก่ เกรียตา ทุนแบรย์ และทหารสหรัฐฯพันเอกหญิง แมรี แอนน์ ไรท์ (Mary Ann Wright) แต่ไม่ได้อยู่บนเรือในขณะที่กำลังเกิดไฟไหม้นักเคลื่อนไหวต้านโลกร้อนชาวสวีเดน ทุนแบรย์ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า เธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่สมควรต้องขึ้นเรือและเดินทางต่อไปยังเขตฉนวนกาซา ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามจากจำนวนมากเพื่อเปิดเส้นทางการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และพยายามที่จะทำลายการปิดล้อมกาซาอย่างผิดกฎหมายของอิสราเอลพร้อมกันนี้นักเคลื่อนไหวชื่อดังยังกล่าวว่า มาถึงเวลานี้เป็นเวลา 2 เดือนแต่กลับยังไม่มีแม้แต่น้ำเปล่าขวดเดียวสามารถเล็ดลอดเข้าสู่กาซา ถือเป็นการอดอาหารประชาชนปาเลสไตน์ 2 ล้านคนอย่างเป็นระบบเกรียตา ทุนแบรย์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเรือบรรเทาทุกข์ The Conscience นั้นจอดทอดสมอเนื่องมาจากจะเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะมีน้ำรั่วเข้าไปหากเรือเคลื่อนไหว