สัญญาณดี!ทรัมป์ขานรับในแง่บวก หลังปูตินยื่นข้อเสนอคุม'อาวุธนิวเคลียร์'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอาทิตย์(5ต.ค.) บอกว่า "ฟังแล้วดูเป็นความคิดที่ดี" หลังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ยื่นข้อเสนอให้คงไว้ซึ่งการจำกัด "การประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์"
เมื่อเดือนที่แล้ว ปูติน ยื่นข้อเสนอสมัครใจคงไว้ซึ่งการจำกัดขนาดคลังแสงนิวเคลียร์ของ 2 ชาติที่มีคลังแสงนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลก ตามกรอบของข้อตกลง New START ปี 2010 ซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนกัมภาพันธ์ปีหน้า ถ้าอเมริกาดำเนินการแบบเดียวกัน
"มันฟังดูเป็นความคิดที่ดีสำหรับผม" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวตอนที่เขาเดินทางออกจากทำเนียบขาว เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข้อเสนอของปูติน
วาสซิลี เนเบนเซีย เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติกล่าวในสัปดาห์ที่แล้ว ว่ามอสโกยังคงรอทรัมป์ ตอบสนองข้อเสนอของ ปูติน ต่อการสมัครใจคงไว้ซึ่งการจำกัดประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ ครั้งที่สนธิสัญญาควบคุมอาวุธสำคัญฉบับหนึ่งหมดอายุลง
ข้อตกลงใดๆในการเดินหน้าจำกัดการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ถือว่าสวนทางกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างระหว่างสหรัฐฯกับรัสเซีย นับตั้งแต่ ทรัมป์ และ ปูติน พบปะกันในอะแลสกา เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม ท่ามกลางรายงานข่าวว่าโดรนรัสเซียล่วงล่ำน่านฟ้าของรัฐสมาชิกนาโตหลายชาติ
ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์(5 ต.ค.) ปูติน เตือนว่าการตัดสินใจของสหรัฐฯ ในการส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกล "โทมาฮอว์ก" แก่ยูเครน สำหรับโจมตีลึกเข้ามาในดินแดนรัสเซีย จะถือเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับวอชิงตัน
เสียงเตือนนี้มีขึ้นหลังจาก เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว กล่าวว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาคำร้องขอของยูเครนในการครอบครองขีปนาวุธที่สามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย ในนั้นรวมถึงมอสโก แต่ไม่ชัดเจนว่าได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายไปแล้วหรือไม่
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งและแหล่งข่าวอื่นๆ 3 คน ยอมรับกับรอยเตอร์ว่า การที่รัฐบาลทรัมป์ มีความปรารถนาส่งขีปนาวุธพิสัยไกล "โทมาฮอว์ก" ไปให้ยูเครน อาจไม่เป็นผลในทางปฏิบัติ เพราะว่าคลังแสงที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีภาระหน้าที่ในกองทัพเรือและการใช้งานอื่นๆมากกว่า
อนึ่งขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก มีพิสัยทำการ 2,500 กิโลเมตร ซึ่งถ้ายูเครนได้ขีปนาวุธรุ่นนี้ไป วังเครมลินและทุกแผ่นดินของรัสเซียในยุโรป จะอยู่ในระยะโจมตี
(ที่มา:รอยเตอร์)