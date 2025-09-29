เร่เข้ามา!สหรัฐฯเล็งขาย'โทมาฮอว์ก'ให้นาโตป้อนเคียฟ หลังบอกยูเครนมีหวังทวงดินแดนคืนจากรัสเซีย

วอชิงตันกำลังคิดให้เคียฟเข้าถึงขีปนาวุธพิสัยไกล "โทมาฮอว์ก" ผ่านการป้อนของนาโต จากการเปิดเผยของรองประธานาธิบดีเจ.ดี.แวนซ์ ที่ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันอาทิตย์(28ก.ย.) พร้อมระบุเวลานี้ทำเนียบขาวอยู่ระหว่างพิจารณาประเด็นดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ สื่อมวลชนตะวันตกหลายสำนัก ในนั้นรวมถึงวอลล์สตรีท เจอร์นัล และ เทเลกราฟ รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ร้องขออย่างเจาะจงขีปนาวุธจากสหรัฐฯ ระหว่างพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา รอบนอกที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์นี้
รายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า ทรัมป์ ไม่คัดค้านความคิดดังกล่าวและเปิดกว้างสำหรับยกเลิกข้อจำกัดที่ห้ามเคียฟใช้อาวุธที่ผลิตโดยอเมริกาโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย แต่เขาไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเจาะจงระหว่างพบปะกับเซเลนสกี หลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯเคยคัดค้านการป้อนขีปนาวุธโทมาฮอว์กแก่ยูเครน
"แน่นอนว่าเราจะพิจารณามัน" แวนซ์กล่าว เมื่อถูกถามว่าวอชิงตันจะพิจารณาขายขีปนาวุธแก่รัฐสมาชิกอื่นๆของนาโตหรือไม่ เพื่อที่พวกเขาจะส่งมอบมันต่อให้เคียฟ และพอถามต่อว่าก้าวย่างเช่นนี่มีความเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเกิดสถานการณ์ลุกลามบานปลาย ทาง แวนซ์ ตอบว่า "ทรัมป์ จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นท้ายสุด ต่อแนวทางความเคลื่อนไหวของวอชิงตัน"
คีธ เคลล็อก ทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ในวันอาทิตย์(28ก.ย.) ว่า "ยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้" แต่ยืนยันว่า เซเลนสกี ร้องขอขีปนาวุธโทมาฮอว์กจากทรัมป์จริง ทั้งนี้ขีปนาวุธดังกลาวมีพิสัยทำการสูงสุด 2,5000 กิโลเมตรและมีศักยภาพติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์
มอสโกและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เคยเตือนหลายต่อหลายครั้ง ว่าการที่ตะวันตกป้อนอาวุธแก่เคียฟ จะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ใดๆในแนวหน้า และรังแต่จะทำให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น และอาจนำไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต
คำเตือนของผู้นำรัสเซีย มีขึ้นหลังจาก เคียฟ ใช้ระบบ ATACMS และ HIMARS ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ และขีปนาวุธสตอร์ม ชาโดว์ ที่ผลิตโดยสหราชอาณาจักร โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหลายรอบ หลังได้รับไฟเขียวจากบรรดาผู้สนับสนุนตะวันตก จากนั้นวังเครมลินก็เตือนเช่นกันว่า "การตัดสินใจที่ขาดความยั้งคิด" ของเหล่าชาติตะวันตก ที่มอบขีปนาวุธพิสัยไกลแก่เคียฟ ไม่อาจถูกปล่อยผ่านไปเฉยๆ
ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯในการพิจารณาป้อนขีปนาวุธ "โทมาฮอว์ก" แก่ยูเครน ผ่านทางนาโต มีขึ้นหลังจากเมื่อวันอังคาร(23ก.ย.) ทรัมป์ กลับลำครั้งสำคัญ หลังพบปะกับ เซเลนสกี โดยเชื่อว่ายูเครน ภายใต้แรงสนับสนุนจากยุโรป สามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดจากรัสเซีย หรือกระทั่งมากกว่านั้น
อย่างไรก็ตามล่าสุดหนังสือพิมพ์อินดิเพเดนท์ของสหราชอาณาจักร อ้างความเห็นของพวกผู้เชี่ยวชาญ มองว่าเคียฟไม่อยู่ในสถานะทวงคืนแคว้นต่างๆที่สูญเสียไปให้กับรัสเซีย หากปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างกะตือรือร้นของบรรดาผู้สนับสนุนนาโต
