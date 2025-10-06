จะลองไหม! 'ปูติน' ขู่สัมพันธ์รัสเซีย-สหรัฐฯ พังทลายแน่ หากวอชิงตันส่ง 'ขีปนาวุธโทมาฮอว์ก' ให้ยูเครน

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียออกมาเตือนว่า หากสหรัฐฯ จัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครนใช้โจมตีเป้าหมายระยะไกลในรัสเซียจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับวอชิงตัน "ถูกทำลาย" ลง
ไม่ถึง 2 เดือนนับตั้งแต่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้พบกับ ปูติน ในการประชุมสุดยอดที่รัฐอะแลสกา สันติภาพดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลออกไปอีก เมื่อกองกำลังรัสเซียยังคงรุกคืบยึดดินแดนยูเครน โดรนรัสเซียถูกกล่าวหาละเมิดน่านฟ้าขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และตอนนี้สหรัฐฯ ก็เริ่มพูดถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงกับปฏิบัติการการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทรัมป์ กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังกับ ปูติน ที่ไม่พยายามสร้างสันติภาพ และมองว่ารัสเซียเป็นแค่ "เสือกระดาษ" ที่ล้มเหลวในการทำให้ยูเครนยอมจำนน
สัปดาห์ที่แล้ว ปูติน ได้ออกมาตอบโต้คำพูดนี้ โดยตั้งคำถามกลับว่า การที่นาโตล้มเหลวในการหยุดยั้งการรุกคืบของรัสเซียไม่เรียกว่าเป็น "เสือกระดาษ" ด้วยหรืออย่างไร?
เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า วอชิงตันกำลังพิจารณาคำขอของยูเครนเพื่อจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กซึ่งสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโก แม้จะยังไม่ชัดเจนว่ามีการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายหรือยัง
“สิ่งนี้จะนำไปสู่การทำลายความสัมพันธ์ของเรา หรืออย่างน้อยที่สุดก็แนวโน้มเชิงบวกที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เหล่านี้” ปูติน กล่าวในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ (5 ต.ค.) โดย พาเวล ซารูบิน ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซีย
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า สหรัฐฯ เตรียมส่งมอบข่าวกรองเกี่ยวกับเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในรัสเซียให้กับยูเครน และกำลังพิจารณาด้วยว่าจะส่งมอบขีปนาวุธที่เคียฟอาจจะนำไปใช้ในการโจมตีดังกล่าวหรือไม่
รอยเตอร์ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คนเกี่ยวกับข้อมูลของ WSJ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งและแหล่งข่าวอีก 3 รายบอกกับรอยเตอร์ว่า ความปรารถนาของรัฐบาล ทรัมป์ ที่จะส่งขีปนาวุธโทมาฮอว์กพิสัยไกลไปยังยูเครนนั้นอาจทำไม่ได้จริง เนื่องจากปัจจุบันขีปนาวุธโทมาฮอว์กในคลังแสงถูกกำหนดให้ใช้งานในกองทัพเรือสหรัฐฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์กมีพิสัยโจมตี 2,500 กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่าหากยูเครนได้รับมันไป ทั้งทำเนียบเครมลินและดินแดนรัสเซียในยุโรปทั้งหมดก็จะตกเป็นเป้าหมายได้ทั้งสิ้น
ปูติน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (2) ว่า เป็นไปไม่ได้ที่ยูเครนจะใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์กโดยปราศจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของบุคลากรทางทหารของสหรัฐฯ ดังนั้นการจัดหาขีปนาวุธดังกล่าวให้กับยูเครนจะถือเป็นการ "การยกระดับการเผชิญหน้าในเชิงคุณภาพ"
“นี่จะหมายถึงการยกระดับเผชิญหน้าในเชิงคุณภาพครั้งใหม่ ซึ่งจะกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาด้วย” ปูติน กล่าว
ผู้นำหมีขาวเสริมว่า ขีปนาวุธโทมาฮอว์กอาจก่ออันตรายต่อรัสเซียก็จริง แต่รัสเซียก็จะแค่ยิงมันตก และจะปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ปูติน พรรณนาถึงสงครามยูเครนว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับชาติตะวันตก ซึ่งเขากล่าวว่าทำให้รัสเซียอับอายขายหน้าหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 โดยการขยายอำนาจของนาโตรุกล้ำเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งเขามองว่าเป็นเขตอิทธิพลของมอสโก
พวกผู้นำยุโรปตะวันตกและยูเครนมองว่า สงครามครั้งนี้เป็นการมุ่งยึดครองดินแดนแบบจักรวรรดินิยม และได้ให้คำมั่นสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะเอาชนะกองกำลังรัสเซียให้ได้ พวกเขาโต้แย้งว่าหากรัสเซียไม่พ่ายแพ้ ก็มีความเสี่ยงที่ ปูติน จะคิดโจมตีรัฐสมาชิกนาโต ซึ่งเป็นข้อครหาที่ ปูติน ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ที่มา: รอยเตอร์