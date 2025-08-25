ให้แบบอิดออด!สื่อเผยสหรัฐฯขายขีปนาวุธร่อน3,350ลูกแก่ยูเครน แต่จะยิงต้องขออนุมัติก่อน

สหรัฐฯอนุมัติขายขีปนาวุธร่อน ERAM ยิงจากอากาศ 3,350 ลูกแก่ยูเครน ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันเสาร์(23ส.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกา 2 คนที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
ขีปนาวุธร่อนดังกล่าว ซึ่งมีพิสัยทำการสูงสุด 450 กิโลเมตร มีข่าวว่าจะส่งถึงยูเครนภายใน 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯหลายคนบอกกับสำนักข่าววอลล์ตรีท เจอร์นัล ว่ายูเครนจำเป็นต้องขออนุมัติจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) ก่อน ครั้งที่ต้องการใช้งานขีปนาวุธเหล่านี้
โดนัลด์ ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดก่อนของประธานาธิบดีโจ ไบเดน สำหรับการมอบความช่วยเหลือแก่เคียฟโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เขาบอกเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ว่า ยูเครนไม่มีโอกาสชนะจนกว่าจะมีศักยภาพโจมตีเป้าหมายต่างๆในรัสเซีย ความเห็นซึ่งมีขึ้นในขณะที่ทหารยูเครนสูญเสียดินแดนแก่กองกำลังรัสเซียอย่างต่อเนื่องในปี 2025 และประสบปัญหาในการเติมเต็มกำลังพล
หลังจากคำมั่นสัญญาของสหรัฐฯตกอยู่ในความไม่แน่นอนมานานหลายเดือน เมื่อเดือนกรกฏาคม ทรัมป์บอกว่าอาวุธใดๆที่จะส่งมอบแก่ยูเครนเพิ่มเติม จำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายโดยสมาชิกนาโตในยุโรป
บรรดาชาติยุโรป ผู้สนับสนุนสำคัญของยูเครน ในนั้นรวมถึงฝรั่งเศสและเยอรมนี พยายามผลักดันหนักหน่วงขึ้นให้ส่งมอบอาวุธเพิ่มเติมแก่เคียฟ ส่วนหนึ่งในการรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน ครั้งที่ความขัดแย้งยุติลง อย่างไรก็ตามรัสเซียยืนกรานว่าความช่วยเหลือทางทหารใดๆของตะวันตก กำลังเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)