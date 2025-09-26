น้ำมันคงที่-ทองคำขึ้นเล็กน้อย หุ้นสหรัฐฯปิดลบแม้เศรษฐกิจโตเกินคาด

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันพฤหัสบดี(25ก.ค.) หลังรัสเซียจำกัดการส่งออกเชื้อเพลิงไปจนถึงสิ้นปี แต่ความเคลื่อนไหวในแง่บวกถูกจำกัดจากข้อมูลใหม่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กัดเซาะมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ปัจจัยหลังนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบและดันทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 1 เซนต์ ปิดที่ 64.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ ปิดที่ 69.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันได้แรงหนุนเพิ่มเติม จากการที่ อเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ว่าประเทศของเขาจะกำหนดแบนการส่งออกดีเซลบางส่วนไปจนถึงสิ้นปี และขยายกรอบเวลาการแบนส่งออกเบนซินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามหลังยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นต่างๆของรัสเซียหลายระลอก
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขยับขึ้นไม่มากนัก หลังข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)ของสหรัฐฯ ฉบับแก้ไข พบว่ามีการเติบโตเกินคาดหมาย 3.8% ในไตรมาสที่ผ่านมา กัดเซาะความหวังเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ ซึ่งมันถูกมองในฐานะอาจช่วยกระตุ้นอุปสงค์ทางพลังงาน
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ก่อความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟด ฉุดให้ตลาดหุ้นอเมริกาในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ปิดในแดนลบ
ดาวโจนส์ ลดลง 173.96 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,947.32 เอสแอนด์พี ลดลง 33.25 จุด (0.50 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,604.72 จุด แนสแดค ลดลง 113.16 จุด (0.50 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,384.70 จุด
ข้อมูลพบว่าตัวเลขผู้เข้ารับสวัสดิการคนว่างงานเบื้องต้น ลดลง 14,000 ราย เหลือ 218,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน ส่วนข้อมูลอื่นๆพบว่าเศรษฐกิจอเมริกาเติบโตเร็วกว่าที่คาดหมายก่อนหน้านี้ในช่วงไตรมาส 2 ท่ามกลางการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจ
อุสตัน กูลส์บี ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาชิคาโก แสดงความคิดเห็นในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) ว่าเขารู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่
ด้านราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี(25ก.ย.) จากข้อมูลผู้เข้ารับสวัสดิการคนว่างงาน ในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอตัวเลขเงินเฟ้ออันสำคัญ ที่อาจเปลี่ยนแนวทางความเคลื่อนไหวในด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 3.00 ดอลลาร์ หรือ 0.10 % ปิดที่ 3,771.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)