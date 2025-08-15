ทองคำลง-หุ้นสหรัฐฯปิดผสม น้ำมันขึ้นแรงจับตาการเจรจาทรัมป์-ปูติน

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 2% ในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนรัสเซียเจอ "ผลสนองรุนแรง หากการเจรจาระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ล้มเหลว ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำปรับลด ข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิต กัดเซาะความหวังเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) จะลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 1.31 ดอลลาร์ ปิดที่ 63.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 66.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ ระบุในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) เขาคิดว่า ปูติน พร้อมทำข้อตกลงยุติสงครามในยูเครน หลังจากประธานาธิบดีรัสเซียนำเสนอแนวโน้มสำหรับทำข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ก่อนหน้าการประชุมซัมมิตระหว่างทั้งคู่ในอะแลสกา
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันพุธ(13ส.ค.) ทรัมป์ ขู่รัสเซียจะเจอกับ "ผลสนองรุนแรง" หากว่า ปูติน ไม่ยอมตกลงสันติภาพในยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่ได้เจาะจงว่าผลสนองดังกล่าวนั้นคืออะไร แต่เขาเคยเตือนเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หากการประชุมในวันศุกร์(15ส.ค.) ไร้ประโยชน์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) โดยเอสแอนด์พี 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนดาวโจนส์และแนสแดคทรงตัว หลังดัชนีราคาผู้ผลิตที่ร้อนแรงเกินคาด กัดเซาะความคาดหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า
ดาวโจนส์ ลดลง 11.01 จุด (0.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,911.26 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 1.96 จุด (0.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,468.54 จุด แนสแดค ลดลง 2.47 จุด (0.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,710.67 จุด
รายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พบว่าราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีในเดือนกรฏาคม สืบเนื่องจากต้นทุนสินค้าและบริการที่พุ่งขึ้น บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้ออย่างกว้างๆใกล้มาถึงแล้ว
ข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG พบว่าพวกนักลงทุนปรับลดคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ เหลือ 56.7% เมื่อเทียบกับราวๆ 63% ก่อนหน้าเผยแพร่รายงาน อย่างไรก็ตามบางส่วนก็ยังมั่นใว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายนนี้เลย
ตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดหมายและจำนวนผู้เข้ารับสวัสดิการคนว่างงานที่ลดลง ช่วยดันดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ปัจจัยนี้ฉุดให้ทองคำปรับลดในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 25.10 ดอลลาร์ หรือ 0.70 % ปิดที่ 3,383.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)