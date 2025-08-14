น้ำมันต่ำสุดรอบ2เดือน-ทองบวก หุ้นสหรัฐฯขึ้นแรงจากข้อมูลเงินเฟ้อ

ราคาน้ำมันขยับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนในวันพุธ(13ส.ค.) จากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก หลังตัวเลขเงินเฟ้อบ่งชี้มาตรการรีดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ ยังไม่กระทบผู้บริโภค ขณะที่ทองคำปรับขึ้น
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 52 เซนต์ ปิดที่ 62.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 49 เซนต์ ปิดที่ 65.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ(อีไอเอ) ที่เผยแพร่ในวันพุธ(13ส.ค.) พบว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ ในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 426.7 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าจะลดลง 275,000 บาร์เรล
ขณะเดียวกันตลาดน้ำมันยังถูกกดดันจากรายงานของทบวงพลังงานระหว่างประเทศที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน ซึ่งปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตทางอุปทานในปีนี้ พร้อมกับปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ลง
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกต่อเนื่องในวันพุธ(13ส.ค.) ผลักเอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบ ตามหลังข้อมูลเงินเฟ้อของอเมริกาที่ค่อนข้างเสถียร
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 463.66 จุด (1.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,922.27 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 20.82 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,466.58 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 31.24 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,713.14 จุด
ตลาดแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวัน หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อวันอังคาร(12ส.ค.) พบว่าเงินเฟ้อทรงตัวในเดือนกรกฏาคม อยู่ที่ 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
รายงานดังกล่าวสร้างความอุ่นใจแก่ตลาดว่ามาตรการรีดภาษีอันแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ไม่ทำให้ราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนราคาทองคำปิดบวกเช่นกันในวันพุธ(13ส.ค.) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯตอกย้ำความคาดหมายว่าธนาคารกลางอเมริกาจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 9.30 ดอลลาร์ หรือ 0.27 % ปิดที่ 3,408.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)