มีคนไม่อยากให้จบ!รัสเซียโวยตะวันตก พยายามขัดขวางการเจรจาสันติภาพยูเครน

เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวหาบรรดาชาติตะวันตกในวันอาทิตย์(24ส.ค.) พยายามขัดขวางการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในยูคเรน หลังจากดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวทางการทูตจะหยุดชะงักลงไป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สนับสนุนการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างประธานาธิบดียูเครนกับประธานาธิบดีรัสเซีย แต่ทั้ง 2 ฝ่ายกล่าวโทษกันและกันว่า ไม่อยากให้การเจรจาประสบความสำเร็จ
"พวกเขากำลังมองหาข้ออ้างสำหรับขัดขวางการเจรจา" ลาฟรอฟกล่าว ในการสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอสซิยา สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ ที่ออกอากาศบนช่องเทเลแกรมในวันอาทิตย์(24ส.ค.)
เขายังตำหนิประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน สำหรับ "การยืนกรานอย่างดื้อดึง กำหนดข้อแม้ต่างๆ และต่อการเรียกร้องขอประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียในทันที"
นอกจากนี้แล้ว ลาฟรอฟ ยังกล่าวหาพวกเจ้าหน้าที่ยูคเรน "พยายามก่อความปั่นป่วนแก่กระบวนการต่างๆที่วางเอาไว้โดยประธานาธิบดีปูตินและทรัมป์ ซึ่งคลอดผลลัพธ์ที่ดีมากๆ และเราหวังว่าความพยายามเหล่านี้จะถูกทำลายลงนี้"
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์(22ส.ค.) ลาฟรอฟ ยืนยันว่ายังไม่มีการวางแผนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีเซเลนสกีกับประธานาธิบดีปูติน แม้มีคำกล่าวหาจากผู้นำยูเครนว่ารัสเซียกำลังพยายามหลีกเลี่ยงเจรจาสันติภาพ
เซเลนสกี ส่งสัญญาณว่ามีความตั้งใจพบปะประชุมกับ ปูติน แต่บอกว่ามันจะมีขึ้นหลังจากบรรดาพันธมิตรของเขาเห็นพ้องกันในการรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน เพื่อป้องปรามการโจมตีใดๆในอนาคตโดยรัสเซีย ครั้งที่การสู้รบหยุดลง
มอสโกบอกว่าไม่ควรมีการพูดคุยหารือใดๆเกี่ยวกับการรับประกันลักษณะดังกล่วโดยปราศจากพวกเขา และบอกว่าการปรากฏตัวใดๆของทหารยุโรปในยูเครน จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
(ที่มา:เอเอฟพี)