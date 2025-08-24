หรือยอมเสียดินแดน!?เผยเซเลนสกีพร้อมคุยโดยตรงกับปูติน ตรึงแนวหน้าปัจจุบันแลกสันติภาพ

ยูเครนพร้อมหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านเขตแดนกับรัสเซีย ณ การเจรจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระดับสูงของยูเครน พร้อมระบุแนวหน้าในปัจจุบันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจา
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอ็นบีซีนิวส์เมื่อวันศุกร์(22ส.ค.) เซอร์เกย์ คิสลิตซา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่ 1 ของยูเครน เน้นย้ำว่าประชาชนในประเทศ "คัดค้านโดยสิ้นเชิงต่อการขายดินแดนของเราเพื่อสันติภาพ ผมคิดว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี ชัดเจนมากว่าเขาพร้อมนั่งลงพูดคุยกับประธานาธิบดีปูติน และจุดเริ่มต้นของการสนทนาในประเด็นดินแดนจะอยู่ที่แนวหน้าในปัจจุบัน"
แม้ต่อหน้าสาธารณะแล้ว ผู้นำยูเครนปฏิเสธความคิดยอมอ่อนข้อทางดินแดนใดๆต่อรัสเซีย แต่สื่อมวลชนหลายแห่งอ้างว่า เซเลนสกี อาจยอมตกลงตรึงแนวหน้าปัจจุบัน ส่วนหนึ่งในการหาทางออกที่มีความเป็นไปได้
คิสลิตซา ยังพูดถึงประเด็นตะวันตกจะมอบคำรับประกันด้านความมั่นคงแก่ยูเครน โดยเน้นว่าพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯกำลังทำงานกันอย่างหนักในการร่างข้อตกลง "ตามหลักการแล้ว เราอาจได้ร่างข้อตกลงแรกราวๆต้นสัปดาห์หน้า และจากนั้นพวกผู้นำทางการเมืองจะตัดสินใจว่าเราจะดำเนินการอย่างไรตามข้อตกลงนี้"
ความคิดเห็นของเขามีขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวระบุว่าพวกผู้นำยุโรป มีความเป็นไปได้ที่จะจัดหาสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกองกำลังใดๆที่จะเกี่ยวข้องกับการรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ว่า สหรัฐฯ อาจรับหน้าที่บัญชาการโดยรวม
มอสโกไม่คัดค้านการรับประกันความมั่นคงแก่เคียฟ แต่ยืนกรานปฏิเสธเกี่ยวกับการประจำการกองกำลังตะวันตกใดๆในยูเครน
เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย บอกว่ามอสโก อาจเห็นพ้องเจรจาโดยตรงกับเซเลนสกี แต่ก่อนหน้าการพบปะประชุมกันใดๆ "ทุกประเด็นปัญหาจำเป็นต้องผ่านการทบทวนพิจารณาในระดับสูงจนเสร็จสิ้นแล้ว"
นอกจากนี้แล้ว รัสเซีย ยังส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับอำนาจตามกฎหมายของเซเลนสกี ในการลงนามในข้อตกลงที่มีผลผูกพันใดๆ เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีรายนี้หมดไปตั้งแต่เมื่อกว่า 1 ปีก่อนแล้ว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)