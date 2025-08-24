มอบให้แต่ใช้งานไม่ได้!สื่อแฉสหรัฐฯสกัดลับๆ ขวางยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีรัสเซีย

กระทรงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) ขัดขวางยูเครนลับๆ จากการใช้ระบบขีปนาวุธยุทธวิธีของกองทัพบก (ATACMS) ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตโดยอเมริกา โจมตีเป้าหมายต่างๆที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย จำกัดศักยภาพของเคียฟในการใช้งานอาวุธชนิดนี้ ที่มีเจตนาเพื่อป้องกันการรุกรานของมอสโก ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันเสาร์(23ส.ค.) อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
รอยเตอร์ไม่ยืนยันข่าวนี้ แต่บอกว่ารายงานข่าวดังกล่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความผิดหวังอย่างเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปี และต่อกรณีที่เขายังคงไม่ได้ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน
หลังการประชุมซัมมิตระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ซึ่งตามด้วยการหารือกับพวกผู้นำยุโรปและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ที่ล้มเหลวในการคลอดกระบวนการที่จับต้องได้ใดๆ ทรัมป์เปิดเผยในวันศุกร์(22ส.ค.) ว่าเขากำลังพิจารณาคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเล่นงานรัสเซียอีกรอบ หรือไม่อย่างนั้น ก็อาจถอนตัวจากกระบวนการสันติภาพ
"ผมกำลังตัดสินใจว่าอะไรที่เราจะทำและมันจะเป็นอย่างไรต่อไป มันจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากๆ และไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรครั้งใหญ่หรือรีดภาษีครั้งใหญ่ หรืออาจทั้ง 2 อย่าง หรือกระทั่ง เราบอกว่าเราไม่มีอะไรจะพูดแล้ว มันเป็นการสู้รบของพวกคุณ" ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์ หวังเตรียมการเจรจาทวิภาคีระหว่าง ปูติน กับ เซเลนสกี แต่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก โดย เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย บอกกับสำนักข่าวเอ็นบีซีในวันศุกร์(22ส.ค.) ว่ามอสโก อาจเห็นพ้องเจรจาโดยตรงกับเซเลนสกี แต่ก่อนหน้าการพบปะประชุมกันใดๆ ทุกประเด็นปัญหาจำเป็นต้องผ่านการทบทวนพิจารณาในระดับสูงจนเสร็จสิ้นแล้วเสียก่อน
"ปูติน พร้อมพบปะกับ เซเลนสกี เมื่อวาระพร้อมสำหรับการประชุม แต่วาระนี้ยังไม่มีความพร้อมใดๆ" ลาฟรอกล่าว พร้อมเน้นย้ำ ณ เวลานี้ ยังไม่มีแผนสำหรับการประชุมใดๆ
ในขณะที่ทำเนียบขาว หาทางโน้มน้าว ปูติน ให้เข้าร่วมเจรจาสันติภาพ แต่ทางวอลล์สตรีทเจอร์นัลอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ ระบุว่าทางเพนตากอนได้กำหนดกระบวนการหนึ่งสำหรับกันยูเครนจากการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย
ทางวอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ในกระบวนการดังกล่าว ทาง พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ จะเป็นคนอนุมัติขั้นสุดท้ายว่าจะให้ใช้อาวุธพิสัยไกลดังกล่าวหรือไม่
ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนและกระทรวงกลาโหมยูเครน ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ อ้างว่ามันเป็นเวลานอกราชการ ส่วนทำเนียบขาวและเพนตากอนก็ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
(ที่มา:รอยเตอร์)