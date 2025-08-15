แก้ตัวน้ำขุ่นๆ!กลาโหมสหรัฐฯแถ'รมว.เฮกเซธ'หนุนสิทธิสตรี หลังโดนสับเละรีทวีตคลิป'ผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้ง'

พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ สนับสนุนสิทธิในการโหวตของสตรี จากคำแก้ต่างของเพนตากอนในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) ไม่กี่วันหลังจากเขารีโพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ความเห็นของบาทหลวงรูปหนึ่งที่ยุยงส่งเสริมให้ถอนสิทธิการลงคะแนนโหวตของผู้หญิง ที่ได้รับการรับประกันภายใต้รัฐธรรมนูญของอเมริกา
"พระคริสต์เป็นทุกสิ่งสำหรับชีวิต" เฮกเซธ เขียนบนบัญชีแพลตฟอร์มเอ็กซ์ของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้างๆคลิปวิดีโอความยาว 7 นาที
ในวิดีโอที่ถูกรีโพสต์ดังกล่าว เป็นภาพของบาทหลวงจาเรด ลองชอร์ กล่าวว่าพระองค์สนับสนุนให้ยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 19 (19th Amendment) ในปี 1920 ซึ่งรับประกันสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้หญิง
"แน่นอนว่า ท่านรัฐมนตรีคิดว่าผู้หญิงควรมีสิทธิในการโหวต" คิงสลีย์ วิลสัน โฆษกเพนตากอนบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ชี้แจงว่าทำไม เฮกเซธ ถึงรีโพสต์วิดีโอดังกล่าวในตอนแรก
วิดีโอนี้มุ่งเน้นส่วนใหญ่ไปที่คำสัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นของบาทหลวงอีกองค์ ดัก วิลสัน บาทหลวงชาตินิยมคริสเตียน ผู้ก่อตั้งโบสถ์คริสตจักรอีแวนเจลิคัลและรีฟอร์ม ในขณะที่ทางโฆษกเพนตากอนบอกว่า เฮกเซธ เป็นหนึ่งในคริสตศาสนิกชนของบาทหลวงวิลสัน
"เขา(เฮกเซธ) ชื่นชมหนังสือและคำสอนของท่าน(บาทหลวงวิลสัน) ฉันไม่ขอโต้แย้งแง่มุมอื่นใด ว่าเขาศรัทธาหรือศรัทธา ในตอนหนึ่งของวิดีโอ" โฆษกเพนตากอนระบุ
ในเดือนเมษายน เฮกเซธ ยกเลิกโครงการหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มบทบาทผู้หญิงในภาคส่วนความมั่นคงแห่งชาติ ที่ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายครั้งแรกในปี 2017 ครั้งที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก
นับตั้งแต่ก้าวมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในเดือนกมราคม เฮกเซธ จัดให้มีการสวนมนต์แบบคริสเตียนที่เพนตากอน นอกจากนี้แล้ว เขายังเคยนำศรัทธาคริสเตียนของเขา เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการให้ปากคำกับสภาคองเกรสด้วย
(ที่มา:รอยเตอร์)