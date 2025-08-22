ชัดเจนฝีมือใคร!รวบชายชาวยูเครน ฐานต้องสงสัยเอี่ยวบึ้มท่อนอร์ดสตรีมปี2022

ชายชาวยูเครนถูกจับที่บังกะโลแห่งหนึ่ง ในแหล่งท่องเที่ยวของอิตาลี ฐานต้องสงสัยประสานงานโจมตีท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติ "นอร์ดสตรีม" 3 จุด ในปี 2022 จากการเปิดเผยของพวกเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในเหตุการณ์ที่โหมกระพือความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับตะวันตก
เหตุการวางระเบิดดังกล่าวที่ทางมอสโกและตะวันตกให้คำจำกัดความว่าเป็นการลอบก่อวินาศกรรรม ได้ตัดขาดแก๊สธรรมชาติของรัสเซียที่จ่ายป้อนแก่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่ โหมกระพือสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายในยูเครนและทำให้อุปทานพลังงานในทวีปแห่งนี้ตึงตัว เบื้องต้นไม่มีใครออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบและยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้มีบทบาทใดๆ
การจับกุมครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ เคียฟ กำลังง่วนอยู่กับการพูดคุยทางการทูตกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับหนทางยุติสงครามในยูเครน โดยปราศจากการยอมอ่อนข้อครั้งใหญ่ใดๆหรือยอมสละดินแดนให้รัสเซีย
"ในทางการเมืองแล้ว เรามั่นคงในฝ่ายยูเครนและมันจะเช่นนั้นต่อไป" สเตฟานี ฮูบิก รัฐมนตรียุติธรรมเยอรมนีกล่าว เมื่อถูกถามว่าการจับกุมจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ลินกับเคียฟหรือไม่ "สิ่งสำคัญสำหรับฉันก็คือ เยอรมนีเป็นประเทศแห่งกฎหมาย และอาญากรรมใดที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของเรา จะมีการสืบสวนอย่างเต็มที่"
ถ้อยแถลงจากสำนักงานอัยการระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยเพียงชื่อต้น นามว่า เชอร์ฮิล เค. อันเนื่องจากกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลของเยอรมนี โดยเขาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ลอบวางระเบิดท่อลำเลียง บริเวณใกล้กับเกาะบอร์นโฮล์มของเดนมาร์ก ในทะเลบอลติก
เขาและพวกผู้สมคบคิดล่องเรือยอชต์ออกจากเมืองรอสต็อก ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี เพื่อดำเนินการโจมตี ในขณะที่เรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่เช่ามาจากบริษัทเยอรมนีแห่งหนึ่งผ่านคนกลาง โดยใช้เอกสารแสดงตัวตนปลอม
พวกเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหมายจับยุโรปสำหรับผู้ต้องสงสัยรายนี้ ที่ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดก่อการระเบิด ลอบก่อวินาศกรรมที่ขัดรัฐธรรมนูญและทำลายสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครน ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เนื่องจากไม่ชัดเจนว่าคนที่ถูกจับกุมนั้นเป็นใคร และเน้นย้ำคำปฏิเสธของยูเครน ที่ยืนกรานว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุระเบิด
ส่วน เซอร์เก เนชาเยฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเยอรมนี ให้สัมภาษณ์กับทาสส์นิวส์ ว่ามอสโกยังคงเรียกร้อง "การสืบสวนที่เป็นรูปธรรมและเต็มรูปแบบของการก่อการร้ายนี้" พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาเรียกว่าพวกเจ้าหน้าที่เยอรมนี ให้ข้อมูลในคดีไม่เพียงพอ
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนายทหารยศนาวาเอกแห่งกองทัพยูเครนที่เกษียณอายุแล้ว และเคยทำงานในหน่วยงานความมั่นคงของยูเครน(SBU) เช่นเดียวกับหน่วยเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ปกป้องเคียฟในช่วงเดือนแรกๆ หลังถูกรัสเซียเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
วอลล์สตรีทเจอร์นัล เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นหัวหน้าทีมประดาน้ำที่ประกอบด้วยทหาร 2 นายและพลเรือน 4 คน ที่ถูกเกณฑ์อย่างลับๆโดยหน่วยพิเศษแห่งกองทัพยูเครน ให้ดำเนินการวางระเบิดที่ก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงใต้ทะเล อย่างไรก็ตามอัยการเยอรมนีปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวนี้
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารของอิตาลี เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยเมื่อคืนที่ผ่านมา ในเมืองซานคลีมอนเต ตามแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติกของอิตาลี บริเวณที่เจ้าตัวเดินทางมาพักผ่อนพร้อมครอบครัวเป็นเวลาหลายวันแล้ว "ครั้งได้รับการยืนยันการปรากฏตัวของเขา เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเข้าปิดล้อมบังกะโลและทำการจู่โจม ระหว่างนั้นชายรายนี้ยอมมอบตัวโดยไม่มีการขัดขืนใดๆ" ถ้อยแถลงของสารวัตรทหารระบุ พร้อมเผยว่าผู้ต้องสงสัยมีอายุ 49 ปี
ในเดือนกันยายนปี 2022 หนึ่งในท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม 2 ได้รับความเสียหายจากระเบิดปริศนา เช่นเดียวกับท่อลำเลียง 2 ท่อของนอร์ดสตรีม 1 ที่ป้อนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรป
มอสโก กล่าวโทษตะวันตกลอบก่อวินาศกรรมวางระเบิดท่อลำเลียง ซึ่งตัดขาดอุปทานก๊าซจากรัสเซียเกือบทั้งหมดที่ป้อนสู่ตลาดยุโรป ขณะที่สหรัฐฯปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุโจมตี
หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และนิตยสารแดร์ ชปีเกล เยอรมนี เคยรายงานว่าทีมงานที่ลอบก่อวินาศกรรม ถูกรวบรวมมาโดยอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองยูเครนรายหนึ่ง แต่บุคคลรายดังกล่าวยืนกรานไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ
ในเดือนมกราคม 2023 เยอรมนีจู่โจมตรวจค้นเรือลำหนึ่งที่พวกเขาสันนิษฐานว่าอาจถูกใช้ลำเลียงระเบิด และบอกกับสหประชาชาติว่าทีมประดาน้ำที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี อาจเป็นคนติดวัตถุระเบิดไว้ที่ท่อลำเลียง ณ ความลึกราวๆ 70 ถึง 80 เมตร
จากการตรวจสอบเรือ พบร่องรอยของออคโตเจน วัตถุระเบิดเดียวกับที่พบ ณ จุดระเบิดใต้น้ำ อ้างอิงการสืบสวนของเยอรมนี เดนมาร์กและสวีเดน
(ที่มา:รอยเตอร์)