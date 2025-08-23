'ทรัมป์' ชักยัวะขู่คว่ำบาตรรัสเซียอีกรอบ หลัง 'เซเลนสกี' จวก 'ปูติน' หาข้ออ้างโยกโย้ไม่จัดประชุมซัมมิตยุติสงคราม

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมาขู่อีกครั้งในวันศุกร์ (22 ส.ค.) ว่าจะคว่ำบาตรรัสเซีย หากยังไม่มีความคืบหน้าในการแสวงหาข้อตกลงสันติภาพในยูเครนภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจมอสโกเพียง 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้พบปะกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน อแห่งรัสเซีย ที่รัฐอะแลสกา
“ผมจะตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไร และมันจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก มันอาจจะเป็นการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ การรีดภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ หรือทั้ง 2 อย่าง หรือเราอาจไม่ทำอะไรเลย และบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ของคุณ” ทรัมป์ กล่าว
ทรัมป์ ยอมรับว่าเขาไม่พอใจที่รัสเซียโจมตีโรงงานของสหรัฐฯ ในยูเครนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ และทำให้พนักงานบางส่วนของโรงงานได้รับบาดเจ็บ
“ผมไม่พอใจกับเรื่องนี้ และผมไม่พอใจกับสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าวเมื่อวันศุกร์ (22) ว่า รัสเซียกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการพบปะระหว่างเขากับ ปูติน ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียชี้แจงว่า "วาระการประชุมยังไม่พร้อม"
เซเลนสกี เรียกร้องมาแล้วหลายครั้งให้ ปูติน พบกับเขา โดยระบุว่านี่เป็นหนทางเดียวที่จะเจรจายุติสงครามได้
ทรัมป์ บอกว่าตนเองได้เริ่มจัดเตรียมการพบปะระหว่าง ปูติน กับ เซเลนสกี หลังจากที่พบกับผู้นำยูเครนเมื่อวันจันทร์ (18) ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังการประชุมกับ ปูติน ที่อะแลสกาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.
เซเลนสกี กล่าวหารัสเซียว่าจงใจถ่วงเวลา
“การประชุมครั้งนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการยุติสงคราม” เขากล่าวเมื่อวันศุกร์ (22) ในการแถลงข่าวร่วมกับ มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่กรุงเคียฟ
“เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ต้องการยุติสงคราม พวกเขาจึงมองหาพื้นที่เพื่อ (หลีกเลี่ยง)” เซเลนสกี กล่าว
เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย บอกกับสื่อNBC ว่ารัสเซียยังไม่มีวาระสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งนี้
“ท่าน ปูติน พร้อมที่จะพบกับ เซเลนสกี เมื่อวาระการประชุมพร้อม ทว่าวาระเหล่านี้ยังไม่พร้อมเลย” เขากล่าว
ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนถึงวาทกรรมที่มอสโกยึดถือมาโดยตลอดว่า การประชุมสุดยอดผู้นำจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ
เมื่อถูกถามถึงคำตอบของเขาต่อความคิดเห็นของ ลาฟรอฟ และขั้นตอนต่อไป ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ (22) ว่า “เอาล่ะ เราคงต้องรอดูกันต่อไป เราจะดูว่า ปูติน และ เซเลนสกี จะร่วมมือกันหรือไม่ มันเหมือนกับน้ำมันผสมน้ำส้มสายชูนิดหน่อย”
รัสเซียเรียกร้องมายาวนานให้ยูเครนต้องยอมสละดินแดนที่ยังคงถือครองอยู่ใน 2 ภูมิภาคทางตะวันออก แลกกับการที่รัสเซียจะยอมให้ตรึงแนวรบในพื้นที่ทางใต้อีก 2 ภูมิภาคที่มอสโกอ้างสิทธิ์โดยสมบูรณ์ว่าเป็นของตน และอาจยอมคืนดินแดนยูเครนส่วนเล็กๆ ที่รัสเซียควบคุมอยู่ด้วย
ขณะเดียวกัน เซเลนสกี ได้ยอมถอนข้อเรียกร้องหยุดยิงระยะยาวซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการประชุมผู้นำ แม้ก่อนหน้านี้จะเคยพูดว่ายูเครนไม่สามารถเจรจาต่อรองภายใต้ปากกระบอกปืนได้ก็ตาม
