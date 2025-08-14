ขู่ก่อนเจรจา!ทรัมป์เตือนรัสเซียเจอ'ผลสนองรุนแรง' ถ้าปูตินไม่ยอมตกลงสันติภาพยูเครน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่เกี่ยวกับ "ผลสนองรุนแรง" ถ้าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ไม่ยอมตกลงสันติภาพในยูเครน แต่บอกเช่นกันในวันพุธ(13ส.ค.) ว่าที่ประชุมระหว่างทั้ง 2 คน อาจมีครั้งที่ 2 ตามมาอย่างรวดเร็ว โดยที่คราวนั้นอาจมีผู้นำเคียฟเข้าร่วมด้วย
ทรัมป์ไม่ได้เจาะจงว่าผลสนองดังกล่าวนั้นคืออะไร แต่เขาเคยเตือนเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หากว่าการประชุมระหว่างเขากับปูตินในอะแลสกาในวันศุกร์(15ส.ค.) จบลงอย่างไร้ประโยชน์
ความเห็นของทรัมป์ และผลลัพธ์ของการประชุมทางไกลระหว่างทรัมป์, พวกผู้นำยุโรปและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ซึ่งมีขึ้นในวันพุธ(13ส.ค.) อาจเปิดทางของการมีส่วนร่วมของเคียฟ หลังจากก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าการประชุมซัมมิตในอะแลสกา อาจจบลงด้วยการกดดันให้ยูเครนยอมสละดินแดน
อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายรัสเซียจะขัดขืนความต้องการของยูเครนและยุโรป หลังจากก่อนหน้านี้เคยเน้นย้ำว่าจุดยืนของพวกเขายังคงไม่เป็นแปลง นับตั้งแต่ ปูติน เป็นคนให้รายละเอียดเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2024
เมื่อถูกถามว่ารัสเซียจะเจอกับผลสนองใดๆหรือไม่ ถ้ารัสเซียไม่ยอมหยุดสงครามหลังการประชุมในวันศุกร์(15ส.ค.) ทรัมป์ ตอบว่า "ใช่ พวกเขาจะโดน" และพอถามต่อว่าผลสนองดังกล่าวจะเป็นมาตรการคว่ำบาตรหรือรีดภาษี ผู้นำสหรัฐฯตอบว่า "ผมไม่ขอพูด แต่มันจะเป็นผลสนองที่รุนแรงมากๆ"
อย่างไรก็ตามประธานธิบดีสหรัฐฯบอกต่อว่าเป้าหมายของการประชุมระหว่างเขากับปูตินในอะแลสกา คือวางกรอบการหารือครั้งต่อไปที่จะตามมาอย่างรวดเร็ว และมันอาจมี เซเลนสกี เข้าร่วมด้วย
"ถ้าครั้งแรกเป็นไปอย่างราบรื่น เราจะมีครั้งที่ 2 อย่างรวดเร็ว" ทรัมป์กล่าว "ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแทบในทันที และเราจะมีการประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีเซเลนสกี และตัวผมเอง ถ้าพวกเขาอยากให้ผมอยู่ที่นั่นด้วย" อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ไม่ได้เผยถึงกรอบเวลาของการประชุมครั้งที่ 2
พวกผู้นำยุโรปและเซเลนสกี พูดคุยกับทรัมป์ก่อนหน้านี้ ในการต่อสายครั้งสุดท้ายที่มีเยอรมนีเป็นเจ้าภาพ เพื่อวางกรอบเส้นตายก่อนหน้าการประชุมในอะแลสกา
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส เรียกร้อง ทรัมป์ ยอมตกลงว่ายูเครนต้องมีส่วนร่วมในทุกการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับการสละดินแดน ในขณะที่ เซเลนสกี เผยว่า ทรัมป์ สนับสนุนแนวคิดรับประกันความมั่นคง ในการหาทางออกหลังสิ้นสุดสงคราม
"ประธานาธิบดีทรัมป์ พูดชัดเจนมากๆว่าสหรัฐฯต้องการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ณ ที่ประชุมในอะแลสกา" มาครงกล่าว "อย่างที่ 2 ที่ชัดเจนมากๆที่แสดงออกโดยประธานาธิบดีทรัมป์ ก็คือ ดินแดนต่างๆที่เป็นของยูเครนไม่อาจนำมาเจรจาต่อรอง และคนต่อรองได้มีเพียงประธานาธิบดียูเครน"
ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เจ้าภาพการประชุมทางไกล บอกว่าหลักการที่ว่าเส้นเขตแดนไม่อาจเปลี่ยนแปลงโดยการใช้กำลัง จำเป็นต้องเดินหน้าบังคับใช้ต่อไป
ทรัมป์และปูติน มีกำหนดพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปีครึ่ง อันเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยบอกว่าทั้ง 2 ฝ่ายอาจจะต้องยอมแลกดินแดนเพื่อยุติการสู้รบที่เข่นฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายหมื่นรายและอีกหลายล้านคนต้องไร้ถิ่นฐาน
เซเลนสกี บินไปยังกรุงเบอร์ลิน เพื่อประชุมทางไกลกับพวกผู้นำยุโรป และจากนั้นตามด้วยกับทรัมป์ ในขณะที่เขาและพวกผู้นำยุโรปแสดงความกังวลว่าอาจแลกเปลี่ยนดินแดน อาจเปิดทางให้รัสเซียครอบครองดินแดนของยูเครนเกือบ 1 ใน 5 กลายเป็นการมอบรางวัลแก่มอสโกในความพยายามยึดดินแดนยูเครนมานาน
กองกำลังรัสเซียผลักดันรุกคืบอย่างรวดเร็วในทางภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ในสิ่งที่อาจเป็นความพยายามกดดันให้เคียฟยอมสละดินแดน "ผมบอกกับประธานาธิบดีสหรัฐฯและพันธมิตรยุโรปทั้งหมดของเรา ว่า ปูติน กำลังเกทับ(ต่อกรณีที่เน้นย้ำถึงความปรารถนายุติสงคราม)" เซเลนสกีระบุ "เขาพยายามกดดันก่อนการประชุมในอะแลสกา ในทุกๆพื้นที่แนวหน้าของยูเครน รัสเซียกำลังพยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถยึดยูเครนได้ทั้งหมด"
(ที่มา:รอยเตอร์)