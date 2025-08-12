สันติภาพกี่โมง! 'เซเลนสกี' อ้างรัสเซียยังจัดเตรียมกำลังทหารพร้อมขยี้ยูเครน ก่อน 'ปูติน' พบ 'ทรัมป์'

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน กล่าววานนี้ (11 ส.ค.) รัสเซียกำลังจัดเตรียมกำลังทหารสำหรับปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ แทนที่จะเตรียมพร้อมเพื่อยุติสงครามในยูเครน
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ เซเลนสกี ได้พูดคุยกับผู้นำอินเดียและซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ (11 ส.ค.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดมกำลังสนับสนุนเคียฟนอกเหนือจากยุโรป
เซเลนสกี ได้รับการสนับสนุนทางการทูตจากยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เมื่อวันอาทิตย์ (10) ท่ามกลางความกังวลว่าผู้นำสหรัฐฯ และรัสเซียอาจพยายามกำหนดเงื่อนไขในการยุติสงครามที่ดำเนินมานาน 3 ปีครึ่ง ระหว่างการประชุมสุดยอดที่รัฐอะแลสกาในวันศุกร์นี้ (15)
“วันนี้มีรายงานจากหน่วยข่าวกรองและกองบัญชาการทหารเกี่ยวกับสิ่งที่ ปูติน คาดหวัง และสิ่งที่เขากำลังเตรียมการอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการทางทหาร เขายังไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการหยุดยิงและยุติสงครามอย่างแน่นอน” เซเลนสกี กล่าวในการปราศรัยช่วงค่ำ
เซเลนสกี กล่าวเสริมแบบไม่ลงรายละเอียดใดๆ ว่า รัสเซียกำลังเคลื่อนกำลังพลเพื่อเริ่มปฏิบัติการครั้งใหม่ในดินแดนยูเครน
“ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่า รัสเซียได้รับสัญญาณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์หลังสงคราม” เขากล่าว
วลาดิสลาฟ โวโลชิน โฆษกกองทัพยูเครนประจำแนวรบภาคใต้ กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ (11) ว่า รัสเซียกำลังเคลื่อนย้ายกำลังพลบางส่วนในภูมิภาคซาปอริซเซียเพื่อโจมตีเพิ่มเติม
เซเลนสกี ยังเผยด้วยว่า เขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย และมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทั้งสองยังคงแสดงจุดยืนทางการทูตอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการรุกรานของรัสเซียต่อเคียฟ
อินเดียเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่จากรัสเซีย และซาอุดีอาระเบียได้วางตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งนี้
เซเลนสกี กล่าวว่า เขาได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองเกี่ยวกับการเสริมสร้างจุดยืนของยูเครนในกระบวนการสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้น
“การสื่อสารกับผู้นำดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแทบตลอด 24 ชั่วโมง เราติดต่อกันตลอดเวลา” เขาเขียนบน X “นี่คือช่วงเวลาที่มีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะบรรลุสันติภาพ”
ระหว่าง “การสนทนาอันยาวนาน” กับโมดี เซเลนสกี กล่าวเสริมว่าเขายังได้หารือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียด้วย โดยสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ ได้ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเพิ่มอีก 25% โดยอ้างถึงการนำเข้าน้ำมันอย่างต่อเนื่องของนิวเดลี
“ผมสังเกตเห็นว่า จำเป็นต้องจำกัดการส่งออกพลังงานของรัสเซีย โดยเฉพาะน้ำมัน เพื่อลดศักยภาพและความสามารถในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินสงครามครั้งนี้” เซเลนสกีกล่าว พร้อมเสริมว่าผู้นำที่มี “อิทธิพลที่จับต้องได้เหนือรัสเซีย” จะต้องลงมือทำ
เซเลนสกี ยังเรียกร้องให้พันธมิตรคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียไว้ จนกว่ายูเครนจะได้รับหลักประกันด้านความมั่นคง
ทางด้านของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียก็ได้หารือทางโทรศัพท์หลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยพูดคุยกับผู้นำจีน อินเดีย บราซิล และรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต เพื่อสรุปข้อมูลเรื่องการเจรจาของเขากับสหรัฐฯ เกี่ยวกับสงครามในยูเครน
ในวันพุธ (13) เยอรมนีจะจัดการประชุมทางไกลกับผู้นำยุโรปเพื่อหารือมาตรการกดดันรัสเซียให้ยุติสงคราม ก่อนจะมีการหารือระหว่าง ทรัมป์ กับบรรดาผู้นำชาติยุโรป โดยคาดว่า เซเลนสกี เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป และนาโต จะเข้าร่วมการประชุม
เซเลนสกี เตือนในวันจันทร์ (11) ว่าการยอมอ่อนข้อใดๆ ต่อรัสเซียจะไม่สามารถโน้มน้าวให้มอสโกยุติการสู้รบในยูเครนได้ และจำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อทำเนียบเครมลิน
“รัสเซียปฏิเสธที่จะหยุดยั้งการสังหารหมู่ ดังนั้นจึงไม่ควรได้รับสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ” เขาเขียนบน X
“การยอมอ่อนข้อไม่สามารถโน้มน้าวใจฆาตกรได้”
ที่มา: รอยเตอร์