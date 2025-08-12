เข้าทางฝ่ายไหน!?ทรัมป์บีบ2ฝ่ายในสงครามยูเครน-รัสเซีย ทั้งคู่ต้องยอมสละดินแดน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(11ส.ค.) ระบุทั้งเคียฟและมอสโก จะต้องยอมสละดินแดนเพื่อยุติสงครามในยูเครน และบอกว่าการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ในสัปดาห์นี้ จะเผยให้เห็นในทันทีว่าผู้นำวังเครมลินที่มีความตั้งทำข้อตกลงหรือไม่
พวกผู้นำยุโรปและประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน มีแผนพูดคุยกับ ทรัมป์ ก่อนหน้าที่ผู้นำสหรัฐฯจะพบปะกับ ปูติน ในอะแลสกา ในวันศุกร์(15ส.ค.) ท่ามกลางความกังวลว่าวอชิงตันอาจกำหนดเงื่อนไขสันติภาพที่ไม่เอื้ออำนวยยูเครน
แม้ ทรัมป์ มีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นกับมอสโก ด้วยการไฟเขียวให้สหรัฐฯส่งมอบอาวุธเพิ่มเติมแก่ยูเครนและขู่รีดภาษีบรรดาผู้ซื้อน้ำมันของรัสเซีย แต่มีความกังวลอย่างต่อเนื่องในยุโรป ว่าเขาอาจยอมตกลงในข้อตกลงหนึ่งๆที่บีบให้เคียฟยอมอ่อนข้อครั้งใหญ่
คาจา คัลลัส หัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป กล่าวในวันจันทร์(11ส.ค.) ว่า "ความเป็นหนึ่งเดียวข้ามแอตแลนติก สนับสนุนยูเครนและกดดันรัสเซีย มีความจำเป็นเพื่อยุติสงครามและป้องกันความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะรุกรานยุโรปในอนาคต"
เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร พูดคุยกับ มาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดาในวันจันทร์(11ส.ค.) และพวกเขาแสดงความยินดีต่อความพยายาม "นำมาซึ่งสันติภาพ" แต่บอกว่าข้อตกลงนี้จำเป็นต้องสร้างร่วมกับยูเครน ไม่ใช่บีบบังคับยูเครน
ทรัมป์ กล่าวระหว่างแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว ว่าการพูดคุยระหว่างเขากับปูตินในครั้งนี้ "จะเป็นการพบปะพูดคุยกันจริงๆจังๆ" และเขาจะรู้ได้ตั้งแต่ 2 นาทีแรกว่าความก้าวหน้าของการเจรจานั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ พร้อมเผยว่าเขาจะหารือกับพวกผู้นำยุโรป ทันทีที่เขาเสร็จสิ้นการพูดคุยกับปูติน
ในอดีตที่ผ่านมา ทรัมป์ เคยพูดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนดินแดน แต่ทั้งรัสเซียและยูเครน ต่างไม่เปิดกว้างอ้าแขนรับการยอมสละดินแดน ส่วนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพ "จะมีการแลกเปลี่ยนดินแดนบางส่วน ผมรู้ผ่านรัสเซียและรู้ผ่านการพูดคุยกับทุกคน มันเป็นเรื่องดีของยูเครน" เขาบอก พร้อมระบุว่า "รัสเซียยึดครองดินแดนที่สำคัญมากๆบางส่วน แต่เรากำลังพยายามให้ได้ดินแดนเหล่านั้นกลับมาบ้าง"
คัลลาส บอกว่าอียูจะดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียแพ็คเกจที่ 19 และเตือนต่อการยอมอ่อนข้อต่อรัสเซียใดๆ นอกจากนี้แล้วเขายังบอกด้วยว่าอียูจะเดินหน้าเพิ่มแรงสนับสนุนด้านการทหารแก่ยูเครน และให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณที่จำเป็น รวมถึงผลักดันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอียู
เซเลนสกี เตือนในวันจันทร์(11ส.ค.) ว่าการยอมอ่อนข้อใดๆแก่รัสเซีย จะไม่อาจโน้มน้าวให้มอสโกหยุดการสู้รบ และจำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันถาโถมเข้าใส่วังเครมลิน เขากล่าวหาว่ารัสเซียกำลังเตรียมการด้านกำลังพล สำหรับการจู่โจมรอบใหม่แทนที่จะทำตัวให้พร้อมสำหรับยุติสงคราม และเรียกร้องประเทศต่างๆคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย จนกว่ายูเครนจะได้รับคำรับประกันด้านความมั่นคง
"รัสเซียปฏิเสธหยุดเข่นฆ่า เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องไม่ได้รับรางวัลตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ การยอมอ่อนข้อไม่อาจโน้มน้าวนักฆ่าได้" เซเลนสกีโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)