ไม่ต้องลือ!ทรัมป์ยันเองจะพบปะปูตินสัปดาห์หน้า แย้มข้อตกลงยุติศึกรัสเซีย-ยูเครนเกี่ยวข้องแลกดินแดน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันศุกร์(8ส.ค.) เผยว่าจะพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในอะแลสกา ในสัปดาห์หน้า และบ่งชี้ว่าข้อตกลงในท้ายที่สุดระหว่างมอสโกกับเคียฟในการยุติสงครามในยูเครน อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดินแดน
มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายหมื่นคน นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และอีกหลายล้านคนต้องหลบหนีออกจากถิ่นพำนัก
ในวันศุกร์(8ส.ค.) ปูตินได้มีการพูดคุยหารือกับพวกผู้นำจีนและอินเดีย ก่อนประชุมซัมมิตกับทรัมป์ ผู้ซึ่งใช้เวลาตลอดช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง พยายามเป็นคนกลางสันติภาพในยูเครน แต่ไม่ประสบความสำเร็จผ่าทางตันใดๆ
"การประชุมที่ได้รับความคาดหมายไว้อย่างสูงระหว่างตัวผมเอง ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย จะเกิดขึ้นในวันศุกร์หน้า 15 สิงหาคม 2025 ในรัฐอะแลสกา" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
เขาบอกที่ทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ว่า "จะมีการแลกเปลี่ยนดินแดนบางส่วน เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกับทั้งยูเครนและรัสเซีย" โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม ทั้งนี้วังเครมลินยังไม่ออกมายืนยันวันเวลาและสถานที่ในการเจรจา
ที่ผ่านมา การเจรจา 3 รอบระหว่างรัสเซียกับยูเครนล้มเหลวในการก่อดอกออกผลใดๆ และยังคงไม่ชัดเจนว่าการประชุมซัมมิตหนึ่งๆจะนำพาทั้ง 2 ชาติเข้าใกล้สันติภาพได้หรือไม่
ปูตินขัดขืนเสียงเรียกร้องต่างๆนานาจากสหรัฐฯ ยุโรปและเคียฟ สำหรับข้อตกลงหยุดยิง นอกจากนี้แล้วเขายังปฏิเธความเป็นไปได้ที่จะเจรจากับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ณ เวลานี้ แม้ผู้นำยูเครนบอกว่าการประชุมดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงหนึ่งๆ
ณ โต๊ะเจรจาในอิสตันบูลเมื่อเดือนที่แล้ว คณะผู้แทนของรัสเซียได้วางกรอบข้อเรียกร้องแข็งกร้าวด้านดินแดนแลกกับการหยุดรุกคืบ โดยขอให้เคียฟถอนกำลังออกจากบางดินแดนบางส่วนที่พวกเขาควบคุมอยู่และตะวันตกต้องละทิ้งแรงสนับสนุนทางทหารที่มอบแก่ยูเครน
ที่ประชุมซัมมิต ณ อะแลสกา จะเป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งของสหรัฐฯและรัสเซีย นับตั้งแต่ โจ ไบเดน พบปะกับ ปูติน ในเจนีวา ในเดือนมิถุนายน 2021 ส่วนการพบปะกันระหว่าง ทรัมป์ กับ ปูติน ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 2019 ณ ที่ประชุมซัมมิตจี 20 ในญี่ปุ่น ตอนที่ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งสมัยแรก อย่างไรก็ตามพวกเขาได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์หลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่เดือนมกราคม
ปูติน อดีตสายลับเคจีบี ซึ่งปกครองรัสเซียรวมแล้วนานกว่า 25 ปี เคยกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน ว่าเขาพร้อมพบปะกับเซเลนสกี แต่ก็ต่อเมื่อมันอยู่ระหว่าง "ขั้นสุดท้าย" ของการเจรจายุติความขัดแย้ง
ในส่วนของ เซเลนสกี ระบุระหว่างปราศรัยประจำวันในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) ว่า "มันจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อ ยูเครนได้มีส่วนร่วมในการเจรจา"
(ที่มา:เอเอฟพี)