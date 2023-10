จาก ‘ยัวะ’ไปเป็น‘พยาบาท’ รมว.พาณิชย์สหรัฐฯต้องการเครื่องมือเพิ่มขึ้นและดีขึ้นสำหรับใช้กดหัวกำราบ ‘หัวเว่ย’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)06/10/2023สหรัฐฯประกาศก้องจะเสริมเครื่องมือใหม่ๆ และเพิ่มทรัพยากรให้มากขึ้นอีกเพื่อบังคับใช้ระบบควบคุมการส่งออกของตน หลังจาก หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ ยักษ์ใหญ่เทคของจีนทั้งๆ ที่โดนแซงก์ชั่นอย่างหนักกลับยังคงสามารถเจาะฝ่าการสกัดกั้น ด้วยการผลิตชิปขนาด 7 นาโนเมตรเมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ จีนา ไรมอนโด (Gina Raimondo) กล่าวในการให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ของวุฒิสภาสหรัฐฯเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า รายงานเกี่ยวกับการที่หัวเว่ยผ่าทางตันในเรื่องชิป เป็นเรื่องที่ “ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.huaweicentral.com/us-commerce-chief-says-huawei-chip-breakthrough-news-is-incredibly-disturbing/)ไรมอนโดบอกว่าจำเป็นต้องมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นสำหรับบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดของวอชิงตันในการทำสงครามชิปกับจีน เธอกล่าวด้วยว่ากระทรวงของเธอควรได้รับอำนาจมากขึ้นอีกในการตรวจสอบว่าธุรกรรมทางเทคโนโลยีใดบ้างที่อาจสร้างความเสี่ยงในด้านความมั่นคงแห่งชาติเธอยกตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ลงโทษปรับเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงต่อบริษัทสหรัฐฯแห่งหนึ่งโทษฐานขายข้าวของให้แก่ หัวเว่ย โดยไม่ได้รับใบอนุญาตทั้งนี้เธอกำลังอ้างอิงถึงกรณีซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายน เมื่อ ซีเกต เทคโนโลยี (Seagate Technology) ตกลงยินยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อประนอมยอมความกับทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสหรัฐฯจากการที่บริษัทจัดส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drives) เป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์ให้แก่ หัวเว่ย ในปี 2021 โดยที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่ เหอ เหวินผิง (He Wenping) นักวิจัยซึ่งทำงานอยู่กับบัณฑิตยสภาทางสังคมศาสตร์ของจีน (Chinese Academy of Social Sciences) และก็เป็นคอมเมนเตเตอร์ผู้หนึ่งให้แก่สถานีโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน (China Central TV หรือ CCTV) พูดแสดงความคิดเห็นเอาไว้ในข้อเขียนชิ้นหนึ่งซึ่งเผยแพร่วันที่ 5 ตุลาคม ว่า “การเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5จี รุ่นใหม่ของหัวเว่ย เป็นบทพิสูจน์ว่า ประสิทธิภาพของการควบคุมฉุดรั้งภาคชิปจีนของสหรัฐฯนั้น ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่อย่างใด”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://view.inews.qq.com/k/20231005A03Y1S00?no-redirect=1&web_channel=wap&openApp=false)เธอบอกด้วยว่า ข้อเท็จจริงที่สหรัฐฯต้องประโคมข่าวความพยายามของตนในการเล่นงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งได้ละเมิดมาตรการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวอชิงตันมีความปรารถนาอย่างร้อนรุ่มขนาดไหนในการควบคุมปิดล้อมการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศจีน“สหรัฐฯรู้สึกกระวนกระวายขณะที่ตนไม่สามารถกำราบการพัฒนาของจีนให้อยู่หมัด แต่จะไม่ยอมรับเรื่องนี้” เหอระบุไว้ในข้อเขียน “หลังจากเห็นจีนสามารถผ่าทางตัน ไรมอนโดยังคงเลือกไม่ยอมเผชิญหน้าความเป็นจริง แต่จะพยายามกำราบภาคชิปของจีนเพิ่มมากขึ้นอีก”เธอกล่าวว่า สหรัฐฯจะใช้พวกเครื่องมือทางการเมืองต่างๆ ต่อไปอีกเพื่อแทรกแซงการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ด้วยความประสงค์ที่จะรักษาฐานะนำหน้าของตนเอาไว้ให้ได้ตลอดกาล เธอกล่าวว่าสหรัฐฯจะไม่ประสบความสำเร็จหรอก เพราะการแซงก์ชั่นมากขึ้นมีแต่ผลักดันจีนให้ทะลุทะลวงอุปสรรคได้สำเร็จมากขึ้นไปอีกเท่านั้นจาก “อารมณ์เสีย” กลายเป็น “ไม่สบายใจอย่างยิ่ง”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม –ระหว่างที่ ไรมอนโด กำลังเยือนจีน— หัวเว่ย ได้เปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่น เมต60 โปร (Mate60 Pro) ของตน ซึ่งใช้ชิปโปรเซสเซอร์ คิริน 9000เอส (Kirin 9000s) ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเองจากนั้น เทคอินไซต์ส (Techinsights) บริษัทวิจัยด้านเทคสัญชาติแคนาดา แถลงในวันที่ 3 กันยายนว่า ชิป Kirin 9000s ผลิตออกมาโดยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป (Semiconductor Manufacturing International Corp หรือ SMIC) ผู้ผลิตชิประดับท็อปของแดนมังกรสื่อจีนรายงานว่า SMIC ซึ่งปัจจุบันนำโดย เหลียง ม่งซง (Liang Mong-song) อดีตวิศวกรของ TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) ได้ใช้เทคโนโลยีการประมวลผล N+2 processing ของตนในการทำชิป 7 นาโนเมตรให้แก่ หัวเว่ย ถึงแม้การผลิตอาจจะมีต้นทุนสูงเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรพิมพ์ลายบนแผ่นชิป (lithography equipment) รุ่นซึ่งใช้เทคโนโลยีดีฟอัลตราไวโอเล็ต (deep ultraviolet หรือ DUV) ที่เป็นระดับรองๆ ลงมาไม่ใช่รุ่นก้าวหน้าที่สุดในโลกปัจจุบัน (ซึ่งก็คือเทคโนโลยีเอ็กซ์ตรีม อัลตราไวโอเล็ต Extreme ultraviolet lithography หรือ EUV ที่มีการสั่งสกัดห้ามส่งออกไปยังจีนอย่างเข้มงวด -ผู้แปล) พิมพ์ลายบนแผ่นชิปซ้ำๆ หลายหนในวันที่ 20 กันยายน ไรมอนโดบอกกับพวกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯว่า เธอรู้สึก “ขุ่นเคืองอารมณ์เสีย” จากการเปิดตัว แมต60 โปร ในระหว่างทริปเยือนจีนของเธอ เธอกล่าวว่า ข่าวดีเพียงประการเดียวก็คือว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าจีนสามารถผลิตชิป 7 นาโนเมตร “จำนวนมากๆ”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://edition.cnn.com/2023/09/20/tech/china-huawei-raimondo-investigation-intl-hnk/index.html#:~:text=On%20Tuesday%2C%20Raimondo%20told%20US,US%20House%20of%20Representatives%20hearing.)เธอพูดด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังกำลังดำเนินการสอบสวนว่ามีบริษัทแห่งใดหรือไม่ที่หลบเลี่ยงการควบคุมส่งออกของสหรัฐฯเพื่อช่วยเหลือ หัวเว่ย ในเรื่องนี้อย่างไรก็ดี ในส่วนของทางสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯเองนั้น พวกเขาจำนวนมากแสดงท่าทีไม่ยอมอดทนรอคอยความคืบหน้าของผลการสอบสวน โดยในวันที่ 14 กันยายน สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯทรงอิทธิพลซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันกลุ่มหนึ่งจำนวน 10 คน ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry and Security หรือ BIS) ของกระทรวงพาณิชย์ เรียกร้องให้ปิดประตูตาย ห้ามส่งออกข้าวของทุกชนิดไปให้แก่หัวเว่ย, SMIC, และหน่วยงานต่างๆ ในเครือของบริษัทเหล่านี้ ซึ่งก็รวมถึง ออนเนอร์ (Honor) บริษัทย่อยที่แยกตัวออกจาก หัวเว่ย และเทคโอเวอร์ธุรกิจโทรศัพท์ราคาถูกของบริษัทไปตั้งแต่ปี 2020คอมเมนเตเตอร์บางรายชี้ว่า มาตรการจำกัดควบคุมของสหรัฐฯที่ใช้อยู่เวลานี้ยังคงมีช่องโหว่เห็นชัดๆ หลายๆ ประการ เป็นต้นว่าไม่มีการสั่งห้ามพวกวิศวกรที่ไม่ใช่อเมริกันเข้าทำงานกับ หัวเว่ย และ SMIC ที่ถูกขึ้นบัญชีดำแล้ว ขณะเดียวกันก็ไม่มีการเฝ้าติดตามการขายต่อพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ lithography ที่ถูกจัดส่งเข้ามาอยู่ในประเทศจีนแล้ว คอมเมนเตเตอร์เหล่านี้ชี้ด้วยว่า สหรัฐฯใช้เวลานานมากในการระบุตัวตนพวกเทรดเดอร์รายเล็กๆ ซึ่งเป็นต้นแหล่งของผลิตภัณฑ์สหรัฐฯที่ถูกจัดส่งไปยังบรรดาบริษัทจีนที่ถูกแซงก์ชั่นเมื่อวันพฤหัสบดี (5 ต.ค.) สื่อนิกเคอิ (Nikkei) ของญี่ปุ่นเพิ่งรายงานข่าวว่า ไต้หวันกำลังเตรียมจะประกาศภายในปีนี้ เกี่ยวกับรายชื่อเทคโนโลยีสำคัญยิ่งยวดทั้งหลายที่ตนต้องการสกัดกั้นไม่ให้ไปถึงจีน(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Taiwan-tensions/Taiwan-to-tighten-tech-safeguards-against-China-this-year)รายงานนี้ได้อ้างคำพูดของ เวลลิงตัน คู (Wellington Koo) เลขาธิการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวัน ที่ระบุว่าบัญชีดังกล่าวจะมีการจำกัดความอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแกนหลัก ทั้งในภาคเซมิคอนดักเตอร์, เกษตรกรรม, การบินและอวกาศ, และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology หรือ ICT)โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คูบอกว่าไต้หวันต้องการป้องกันไม่ให้จีนแผ่นดินใหญ่ได้เทคโนโลยีออกแบบชิปของไต้หวัน ก่อนหน้านั้น คือ เมื่อวันอังคาร (3 ต.ค.) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ที่เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป ก็ได้ประกาศบัญชีรายชื่อเทคโนโลยีสำคัญยิ่งยวดของตน พร้อมกับเรียกร้องให้พวกรัฐสมาชิกอียูทั้งหลายดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงในเทคโนโลยีเหล่านี้ของพวกเขารายชื่อของเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่:*เซมิคอนดักเตอร์ระดับก้าวหน้า (advanced semiconductors)*ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)*ควอนตัม (quantum)*ความมั่นคงทางไซเบอร์ (cyber security)*การตรวจจับสัญญาณระดับก้าวหน้า (advanced sensing)*อวกาศและจรวดขับดัน (space and propulsion)*พลังงาน (energy)*วัสดุระดับก้าวหน้า (advanced materials), เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีการรีไซเคิล (manufacturing and recycling technologies),*เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) และ*วิทยาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (robotics and autonomous systems)ในอีกด้านหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา หัวเว่ยได้เผยแพร่ข้อคิดเห็นของ เหริน เจิ้งเฟย (Ren Zhengfei) ผู้ก่อตั้งหัวเว่ย ที่ได้แสดงเอาไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการแซงก์ชั่นต่างๆ ของสหรัฐฯต่อบริษัทของเขา“การแซงก์ชั่นของสหรัฐฯสร้างแรงบีบคั้นต่อพวกเราจริงๆ ทว่าแรงบีบคั้นก็ถือเป็นแรงจูงใจด้วยเช่นกัน” เหริน กล่าวเช่นนี้กับกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมรายการแข่งขันระหว่างประเทศในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย (International Collegiate Programming Contest) ในการประชุมพบปะกัน 2 ครั้งซึ่งมีขึ้นในวันที่ 21 และ 26 สิงหาคม(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://news.10jqka.com.cn/20230919/c650754887.shtml)“ในอดีตที่ผ่านมา เราสร้างแพลตฟอร์พื้นฐานของเราขึ้นมาในสหรัฐฯ แต่หลังจากสหรัฐฯแซงก์ชั่นเราแล้ว เราก็ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนมาสู่แพลตฟอร์มใหม่ กระบวนการนี้ยากลำบากทีเดียว” เหรินกล่าว“หลังจากระยะเวลา 4 ปีของการทำงานหนักเหล่านี้ซึ่งมีลูกจ้างพนักงานเข้าร่วมด้วยจำนวน 200,000 คน เราก็สามารถจัดตั้งแพลตฟอร์มของพวกเราเองขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้ว” เขากล่าว “ในอนาคต เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำงานบนพื้นฐานเดียวกันกับแพลตฟอร์มสหรัฐฯ แต่ยังจะมีพวกช่องทางการติดต่อระหว่างกันได้”สิ่งที่ เหริน พูดนี้เป็นการอ้างอิงถึงการที่ หัวเว่ย จัดทำระบบปฏิบัติการฮาร์โมนีโอเอส (HarmonyOS) ขึ้นมา หลงจากบริษัทถูกสหรัฐฯสั่งแบนห้ามใช้ระบบแอนดรอยด์ของกูเกิล (Google’s Android system) ในเดือนพฤษภาคม 2019 นอกจากนั้นบริษัทซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง แห่งนี้ยังได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ ยูเลอร์โอเอส (EulerOS) สำหรับแอปพลิเคชั่นระดับวิสาหกิจ (enterprise applications)เขากล่าวต่อไปว่า ทีมงานของหัวเว่ยประกอบด้วยพวกนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างประเทศและผู้ชำนาญการพิเศษชาวต่างประเทาศมากกว่า 7,000 คน ทีมงานที่ว่านี้มีอยู่ 13,800 คนที่ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ, และกว่า 100,000 คนเป็นนักศึกษาระดับท็อปที่ว่าจ้างจากระดับท้องถิ่นเขาบอกว่าถ้าสหรัฐฯสั่งห้ามนักศึกษาชาวจีนไม่ให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการบางวิชาในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ หัวเว่ยก็สามารถว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง ที่มาจากพวกมหาวิทยาลัยของจีนเท่านั้นเขาพูดด้วยว่า หัวเว่ย ได้เริ่มให้ความใส่ใจกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐาน และกำลังลงทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,000 ล้าน ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในแวดวงนี้ เขากล่าวว่าหัวเว่ยต้องการความได้เปรียบจากการมีฐานะเป็นผู้ก้าวเดินก้าวแรกไปก่อนคนอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้นอีก โดยอาศัยหลักประกันจากการได้ร่วมการเปลี่ยนแปลงสัมฤทธิผลทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในงานอีกงานหนึ่งซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม เหริน ได้บอกกับ หลิว ย่าตง (Liu Yadong) อดีตบรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์รายวัน (Science Daily) ของจีนว่า หัวเว่ยอนุญาตให้พวกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ทรัพยากรคลาวด์ (cloud resources) ของตนได้ฟรีๆ และสร้างแอปของพวกเขาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ HarmonyOS และ EulerOS เพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศใหม่ๆ ขึ้นมา(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://news.10jqka.com.cn/20230922/c650847074.shtml)เขาบอกว่า หลังจาก “บริจาค” ทรัพยากรเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว หัวเว่ยก็ยังจะว่าจ้างผู้คนอีกหลายพันคน และลงทุนเป็นพันล้านหมื่นล้านหยวนเพื่อทำให้ระบบนิเวศของตนเติบโตยิ่งขึ้นทุกๆ ปี