ส.ส.โปแลนด์แสบ! ทำใบแจ้งหนี้ยักษ์ประจานยูเครน ทวงเงินช่วยเหลือที่ให้ไปสู้รบกับรัสเซีย

นักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการแสดงประชดประชันครั้งนี้ ได้แก่ นายครีสซตอฟ โบซัค สมาชิกพรรค National Movement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนการเมืองฝ่ายขวา Confederation Liberty and Independence โดยใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้ระบุรายการต่างๆ ที่รัฐบาลโปแลนด์มอบความช่วยเหลือโดยตรงแก่เคียฟ รวมถึงผลประโยชน์ทางสังคมที่จ่ายให้พวกผู้ลี้ภัยชาวยูเครน และเงินบริจาคเป็นการส่วนตัวของเหล่าประชาชนชาวโปแลนด์ "ซึ่งจากการคำนวณของสถาบัน Kiel Institute for the World Economy ดูเหมือนว่าเงินจำนวนน่าจะยังเป็นแค่ตัวเลขขั้นต่ำและยังไม่ครบสมบูรณ์" โบซัคระบุยูเครนเพิ่งฟ้องร้องโปแลนด์ ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) และขู่กำหนดข้อจำกัดทางการค้า ตอบโต้กรณีวอร์ซอแบนการนำเข้าธัญพืชของเคียฟ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องต้องห้ามของอียู แต่ข้อกำหนดชั่วคราวดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ วอร์ซอเลือกที่จะแบนนำเข้าธัญพืชของยูเครน โดยอ้างว่ามีความจำเป็นเพื่อปกป้องเกษตรกรชาวโปแลนด์จากคู่แข่งยูเครนที่มีราคาถูกกว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน วิพากษ์วิจารณ์โปแลนด์ ฮังการี และสโลวะเกีย ที่ใช้นโยบายเดียวกันอย่างดุเดือด ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ โดยพาดพิงว่ามีชาติยุโรปบางประเทศ ต่อหน้าทำตัวเป็นมิตรกับยูเครน เล่นบทแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันกลับจัดฉากช่วยเหลือรัสเซียทางอ้อมกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์เรียกเอกอัครราชทูตยูเครน เข้าพบเมื่อวันพุธ (20 ก.ย.) เพื่อทำการประท้วงเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่ชอบธรรมดังกล่าวของเซเลนสกี ในขณะที่ในวันเดียวกันนั้น นายกรัฐมนตรี มาแตอุช มอราวีแยตสกี บอกว่าวอร์ซอจะไม่มอบอาวุธแก่เคียฟอีกต่อไป เพราะว่าพวกเขาจำเป็นต้องให้ความสำคัญลำดับต้นๆ ไปที่การปรับปรุงกองทัพของตนเองให้มีความทันสมัยเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเข้าธัญพืชเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอย่างยิ่งในโปแลนด์ ประเทศที่กำลังมีการจัดเลือกตั้งในเดือนหน้า ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลฝ่ายขวาของพรรคกฎหมายและความยุติธรรม (Law and Justice party) มีฐานเสียงที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเกษตรกรรมทั้งหลาย ในขณะที่ Confederation Liberty and Independence ต้องแข่งขันกับพรรรค Law and Justice สำหรับแย่งชิงฐานเสียงชาตินิยมกลุ่มการเมือง Confederation Liberty and Independence วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาตลอดต่อการสานสัมพันธ์กับเคียฟ ท่ามกลางความขัดแย้งติดอาวุธกับรัสเซีย โดยชี้ว่านโยบายของรัฐบาลนั้นรังแต่จะก่อเปลวไฟย้อนศรกลับมาเล่นงานโปแลนด์เอง(ที่มา : อาร์ทีนิวส์)