ว่าด้วยความล้มเหลวหลายหลากที่กำลังฉุดรั้งการรุกตอบโต้ของยูเครน

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)19/08/2023การที่ยูเครนจะสามารถเจาะทะลวงครั้งใหญ่ผ่านการต้านทานของกองทหารรัสเซีย ในการรุกตอบโต้ที่พวกเขากำลังปฏิบัติการอยู่อย่างต่อเนื่องในเวลานี้ ดูท่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลย พวกผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้าติดตามสมรภูมินี้อย่างใกล้ชิดพากันคาดคะเนว่า สงครามซึ่งยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดคราวนี้ กำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆ โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแทบไม่อาจสร้างความคืบหน้าอย่างสำคัญอะไรจากสนามรบพวกนักวิเคราะห์ ตลอดจนผู้ไปเยี่ยมเยือนพื้นที่แนวหน้าของฝ่ายยูเครน พากันเสนอเหตุผลหลายๆ ประการที่ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ภาวะชะงักงันในเวลานี้ เรื่องที่รัสเซียวางทุ่นระเบิดเอาไว้อย่างกว้างขวางและน่าเกรงขามในบริเวณแนวหน้าความยาว 600 ไมล์ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครน ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหตุผลครอบคลุมข้อใหญ่ที่สุดสำหรับการเดินหน้าไปได้อย่างเชื่องช้าเช่นนี้แต่ผู้สังเกตการณ์ระดับผู้เชี่ยวชาญหลายรายชี้ว่า สนามทุ่นระเบิดเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งของภาวะชะงักงันในสมรภูมิเท่านั้น ความบกพร่องผิดพลาดทางยุทธวิธีในส่วนของฝ่ายยูเครนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจำกัดขนาดขอบเขตที่พวกเขาสามารถเปิดการโจมตีอย่างประณีตซับซ้อนที่อาจสร้างความคืบหน้าขึ้นมาได้ ทั้งนี้ในแง่หนึ่งกองทหารยูเครนมีส่วนคล้ายคลึงกับกองทหารรัสเซียเป็นอย่างมาก ในเรื่องที่นิยมถอยไปรอคอยอยู่ด้านหลังพวกอาวุธพิสัยทำการไกลอย่างเช่น ปืนใหญ่ ปืนครก และระบบจรวดหลายลำกล้อง ซึ่งสาดกระสุนและลูกจรวดออกมาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อโยกคลอนการป้องกันของข้าศึกให้รวนเรพับพาบโดยอาศัยเวลาเป็นเครื่องช่วยความอหังการก็อาจมีส่วนแสดงบทบาทอยู่เหมือนกันในการเดินหน้าได้อย่างชักช้าเหมือนหอยทากของการรุกตอบโต้ครั้งนี้ ทั้งนี้การที่รัสเซียประสบความล้มเหลวในความพยายามที่จะเข้ายึดเมืองสำคัญๆ เมื่อตอนเริ่มต้นสงคราม และส่งผลให้กองกำลังของมอสโกต้องล่าถอย อาจกลายเป็นการเพิ่มความคาดหวังว่าเมื่อฝ่ายยูเครนบุกพวกเขาก็จะกระทำซ้ำได้อีกครั้ง ทว่าในคราวนี้กองกำลังรัสเซียที่ตั้งมั่นคอยรักษาแนวป้องกันอยู่ไม่ได้ถอยไปไหน และการคืบหน้าของฝ่ายยูเครนก็ไม่ได้เกิดขึ้นฝ่ายยูเครนนั้นต้องการที่จะทำแต้มสร้างชัยชนะสำคัญๆ ขึ้นมาก่อนที่อากาศจะย่างเข้าฤดูหนาวตอนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ มาถึงเวลานี้เรื่องเช่นนี้ดูจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว กองทหารตรงแนวหน้าเล่าถึงความพยายามในการบุกขึ้นหน้าอย่างเห็นภาพว่า มันเป็นการเคลื่อนที่จาก “ต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง” คำว่า “การสู้รบแบบพร่ากำลัง” (attrition) กำลังปรากฏขึ้นมาในฐานะถ้อยคำที่เหมาะเหม็งสำหรับการบรรยายถึงสงครามนี้ [1]“ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ สงครามพร่ากำลังที่ปราศจากผลลัพธ์หรือกรอบเวลาที่ชัดเจน” แอนโธนี คอร์เดสแมน (Anthony Cordesman) นักวิจัยชั้นนำคนหนึ่ง ณ ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษา (Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS) หน่วยงานคลังสมองชื่อดังที่ตั้งฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน เขียนเอาไว้เช่นนี้เขาชี้ว่า มันเป็น “สงครามที่ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันในสมรภูมิที่ค่อนข้างเสถียรแห่งต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นชุดยาวเหยียด ด้วยระดับของการพร่ากำลังที่สูงมาก เวลาเดียวกันพวกเขาก็เสริมสร้างที่มั่นให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ในตลอดทั่วทั้งแนวรบ”เจฟฟรีย์ แซคส์ (Jeffrey Sachs) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง และผู้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เรื่อยมา เสนอแนะว่าวอชิงตันนั้นมีแรงจูงใจแบบสนใจผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นกระทั่งไม่ไยดีกับระเบียบหรือมาตรฐานใดๆ ทั้งสิ้น และเวลานี้ต้องการให้สงครามคราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ“ยูเครนกำลังถูกทำลายอย่างยับเยิน” แซคส์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อไม่นานมานี้ “ไม่มียุทธศาสตร์อะไรทั้งนั้น ... หรือกระทั่งเลวร้ายกว่านั้นอีก มีความพยายามแบบมุ่งสนใจแต่ผลประโยชน์ของตนเองเพียงถ่ายเดียว จึงมีการแสดงบทบาทว่าตนเองไม่ได้รู้สึกผิดหวังท้อถอยต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าจะไม่มีเรื่องประเภทซึ่งต้องยอมรับความพ่ายแพ้บางอย่างบางประการ โผล่เข้ามาขัดขวางเส้นทางแห่งความพยายามที่จะให้ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งในปี 2024 ของไบเดน”แต่จากการที่กองทหารรัสเซียยังคงปักหลักอยู่ในยูเครน หลายรัฐบาลของตะวันตกที่สนับสนุนเคียฟก็ได้เริ่มพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องหาทางทำความตกลงแก้ไขการสู้รบขัดแย้งครั้งนี้ด้วยการเจรจากัน แม้ว่าต่อหน้าสาธารณชนแล้ว พวกเขาจะประกาศให้สัญญาว่ายังคงให้ความสนับสนุนยูเครนเรื่อยไปแบบไม่มีกำหนดเวลาตัวประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนนั้น ยังคงยืนกรานว่าก่อนอื่นเลยรัสเซียต้องถอยออกไปจากดินแดนของยูเครน ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศ ดมีโตร คูเลบา (Dmytro Kuleba) ทำนายว่า ยูเครนจะต้องเผชิญกับ “ฤดูใบไม้ร่วงที่ยากลำบาก” ทางการทูต (ซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลาตอนนี้) ในการต่อสู้เพื่อปฏิเสธไม่ยอมรับเสียงเรียกร้องให้เข้าเจรจาสันติภาพ“เสียงเหล่านี้ซึ่งกำลังเริ่มได้ยินในประเทศต่างๆ หลายหลากของโลก กำลังบอกว่ามีปัญหาหลายอย่างและมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดการเจรจากัน เสียงเหล่านี้กำลังดังขึ้นเรื่อยๆ” คูเลบา บอกกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งของยูเครนวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งขององค์การนาโตออกมาเสนอแนวความคิดอย่างเปิดเผยว่ายูเครนควรที่จะเปิดการเจรจา “ผมคิดว่าหนทางออกทางหนึ่งอาจจะเป็นว่ายูเครนต้องยอมเสียสละดินแดนบางส่วนแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโตเป็นการตอบแทน” เป็นคำกล่าวของ สเตียน เจนส์เซน (Stian Jenssen) ผู้ช่วยคนสำคัญของเลขาธิการนาโต เจนส์ สโตลเตนเบิร์ก (Jens Stoltenberg) เขากล่าวต่อไปด้วยว่าพวกนักการทูตของฝ่ายตะวันตกกำลังมีการหารือกันอยู่แล้วเกี่ยวกับสถานะความมั่นคงภายหลังสงครามของยูเครนปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ยูเครนแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างโกรธเกรี้ยว ทั้งนี้พวกเขาบอกว่า ทหารของยูเครนกำลังต้องบาดเจ็บล้มตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในนามของความพยายามที่จะกอบกู้ดินแดนที่ถูกยึดครองทั้งหมดกลับคืนมา ลงท้ายแล้วเจนส์เซนต้องยอมถอนคำพูดและกล่าวขออภัย โดยบอกว่าข้อเสนอเช่นนั้น “มันเป็นความผิดพลาด”สำหรับ ไบเดน เขาให้คำมั่นต่อสาธารณชนที่จะสนับสนุนยูเครนสู้รบกับรัสเซียเรื่อยไปแบบ “เท่าไหร่เท่ากัน” กระนั้นภายในคณะบริหารของเขาก็เช่นเดียวกัน บางครั้งปรากฏให้เห็นว่ามีความกำกวมคลุมเครืออยู่เหมือนกันเมื่อฤดูหนาวที่แล้ว ตอนที่ฝ่ายยูเครนดูเหมือนกำลังจะเป็นฝ่ายชนะและกองกำลังฝ่ายรัสเซียต้องถอยร่น พล.อ.มาร์ก มิลลีย์ (Mark Milley) ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐฯ ได้เสนอแนะว่า “คุณย่อมต้องการที่จะให้มีการเจรจากัน ในเวลาที่คุณมีความเข้มแข็ง และปรปักษ์ของคุณอยู่ในฐานะที่อ่อนแอ”“เป็นที่รับรู้ร่วมกันประการหนึ่งว่า ชัยชนะทางการทหาร ในความหมายที่แท้จริงเลยของคำๆ นี้นั้น บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุถึง” เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆ “ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องหันไปหาวิธีทางอื่นๆ” ปรากฏว่า มิลลีย์ ก็เช่นกัน ต้องออกมากล่าวขอถอนข้อเสนอแนะของเขาเมื่อเจอการร้องทุกข์อย่างกราดเกรี้ยวจากฝ่ายยูเครนแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตาม ช่วงเวลาที่ยูเครนเข้มแข็งและรัสเซียอ่อนแอ ประเภทที่ มิลลีย์ กล่าวถึงในตอนนั้น ได้ผ่านเลยไปหมดแล้ว ฝ่ายยูเครนในระยะหลังๆ นี้สามารถสร้างความคืบหน้าได้แค่น้อยนิดในสถานที่ไม่กี่แห่งตามพื้นที่เส้นแนวหน้าอันยาวเหยียด โดยในการสู้รบระหว่างช่วงการรุกตอบโต้ที่กินเวลาราวๆ 2 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาสร้างผลงานได้เพียงแค่บุกคืบหน้าไปสัก 10 ไมล์ ทั้งนี้ตามการประมาณการของบางสำนักการช่วงชิงดินแดนของพวกเขาในบางจุดบางที่ถูกวัดกันเป็นเมตรเป็นหลา (1 หลาเท่ากับประมาณ 0.9 เมตร) อย่างเช่น บุกไปได้ประมาณ 1,500 หลาบริเวณรอบๆ เมืองโอริคิฟ (Orikhiv) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริซเซีย (Zaporizhzhya nuclear plant) รุกไปได้น้อยกว่านั้นนิดหน่อยตรงบริเวณรอบๆ เมืองฮูลีอายโปล (Hulyaypole) ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน และที่ชุมชนเวลีกา โนโวซิลกา (Velyka Novosilka) ซึ่งอยู่ถัดไปทางตะวันออกใกล้ๆ กับเมืองบัคมุต ที่ยูเครนสูญเสียให้แก่พวกนักรบรับจ้างรัสเซียระหว่างการสู้รบอย่างดุเดือดในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา กองกำลังฝ่ายยูเครนช่วงชิงพื้นที่สูงกลับคืนมาได้สักสองสามร้อยหลาพวกผู้เชี่ยวชาญทางการทหารพูดกันว่า การที่ยูเครนไม่มีความสามารถที่จะเคลื่อนพลออกปฏิบัติการสู้รบในลักษณะประสานกองกำลังส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะเหม็ง ซึ่งเป็นที่รู้จักเรียกขานกันว่า “การปฏิบัติการสู้รบด้วยกำลังอาวุธส่วนต่างๆ ผสมผสานกันอย่างซับซ้อน” (complex combined arms operations) ทำให้ฝ่ายนี้ประสบความยากลำบากในการเจาะทะลุแนวป้องกันของฝ่ายรัสเซียในการปฏิบัติการสู้รบอย่างผสมผสานกันนี้ หน่วยสู้รบต่างเหล่ากันจะประสานงานอย่างสอดคล้องกันในเวลาที่เข้าโจมตีพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น ขบวนรถถังจะระดมยิงใส่ที่มั่นของข้าศึก และยิงขีปนาวุธนำวิถีเพื่อคุ้มกันให้แก่หน่วยทหารราบที่บุกไปข้างหน้ายุทธวิธีนี้ต้องอาศัยการร่วมมือประสานงานกันในระดับที่กองทหารยูเครนยังไม่สามารถทำได้อย่างช่ำชอง นี่เป็นความเห็นของ ฟรานซ์-สเตฟาน แกดี้ (Franz-Stefan Gady) ผุ้เป็นนักวิจัยที่ปรึกษา อยู่ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อยุทธศาสตร์ศึกษา (International Institute for Strategic Studies หรือ IISS) สถาบันวิจัยชื่อดังของสหราชอาณาจักรแกดี้ และเพื่อนร่วมงานกลุ่มหนึ่งได้ใช้เวลาหลายวันอยู่ที่บริเวณแนวหน้าของฝ่ายยูเครนใกล้ๆ ซาโปริซเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ เขาวาดภาพให้เห็นสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งพวกทหารแนวหน้ากำลังเผชิญอยู่ “ในหมู่ทหารผ่านศึกที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ ปรากฏว่ามีสาระสำคัญร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมหาศาล นั่นคือ พวกเขาคิดว่าคนอื่นๆ ไม่สามารถที่จะเข้าใจความทุกข์ทรมานของพวกเขาได้” เขาเขียนเช่นนี้ทางทวิตเตอร์ (แพลตฟอร์มสื่อสังคมซึ่งเวลานี้รู้จักกันในชื่อ X)ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็แล้วแต่ ถึงแม้มีการปฏิบัติงานทางด้านข่าวกรองอย่างน่าเกรงขาม ทว่าเหล่าพันธมิตรยังคงล้มเหลวไม่ได้จัดส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่อสู้กับระเบิดมาให้ยูเครนอย่างเพียงพอ ซึ่งหากไม่เกิดจุดโหว่เช่นนี้แล้ว มันอาจจะมีคุณูปการถึงขั้นทำให้สามารถเกิดการเจาะทะลวงในสนามรบได้ทีเดียวนับตั้งแต่ที่รัสเซียต้องล่าถอยอย่างรวดเร็วในตอนต้นของสงคราม ซึ่งเดิมทีทั้งมอสโกและพวกเจ้าหน้าที่ตะวันตกต่างเคยทำนายเอาไว้เหมือนๆ กันว่าน่าจะยืดเยื้อไปได้ไม่กี่วันเท่านั้น หลังจากนั้นแล้วกองกำลังของรัสเซียก็สาละวนอยู่กับการป้องกันตนเองจากอาวุธค่อนข้างซับซ้อนทันสมัยที่สหรัฐฯ และพวกชาติพันธมิตรนาโตส่งให้แก่ยูเครนอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งที่สหรัฐฯ จัดส่งให้ ได้แก่เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดเบาเคลื่อนที่ได้ HIMAR ซึ่งทำให้ยูเครนมีความสามารถที่จะยิงไปถึงเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไป 72 กิโลเมตรอย่างไรก็ดี เมื่อถึงปลายฤดูหนาวของปี 2023 ทางรัสเซียก็สามารถประดิษฐ์คิดค้นวิธีการในการรบกวนสัญญาณระบบนำวิถีของ HIMAR ทำให้ลูกจรวดที่ยิงออกมามีประสิทธิภาพลดน้อยลงมามาก “ผมคิดว่าเป็นเรื่องยุติธรรมที่จะพูดว่า สิ่งซึ่งเรียกกันว่า ฤทธิ์เดชของ HIMAR ที่ปรากฏให้เห็นกันว่าตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วนั้น ได้จบสิ้นไปอย่างแน่นอนชัดเจนแล้ว” แกดี้ กล่าว เขายังบอกต่อไปว่าความสามารถของฝ่ายรัสเซียในการรบกวนสัญญาณระบบนำวิถีของลูกจรวด HIMAR อาจกลายเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้ฝ่ายตะวันตกจัดส่งอาวุธที่ทันสมัยล้ำยุคประเภทอื่นๆ มาให้แก่ยูเครนมากขึ้น“ผมคิดว่าเราควรต้องตระหนักอยู่แก่ใจว่า เมื่อเราขบคิดเกี่ยวกับเครื่องกระสุนที่เป็นระบบนำวิถีซึ่งมีความแม่นยำและมีพิสัยทำการได้ไกลชนิดอื่นๆ ... ในไม่ช้าก็เร็ว รัสเซียก็จะหาวิธีมาต่อสู้กับมันจนได้” เขากล่าวอันที่จริงแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้เองแทนที่คณะบริหารไบเดนจะจัดส่งอาวุธที่ซับซ้อนไฮเทคมากขึ้นให้แก่ยูเครน พวกเขากลับจัดส่งพวกระเบิดลูกปราย (คลัสเตอร์บอมบ์) ไปให้เป็นจำนวนมาก ระเบิดประเภทนี้เป็นพวกอาวุธไม่นำวิถีที่แตกออกมาเป็นลูกย่อยๆ จำนวนมากจากลูกกระสุนปืนใหญ่ แล้วจะกระจายไปทั่วในพื้นที่กว้างๆ อย่างไม่มีระเบียบแบบแผนมีผู้สังเกตการณ์บางคนเสนอแนะว่า ผลรวมของปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา – ยุทธวิธีการสู้รบที่ขาดความประณีตซับซ้อน การป้องกันที่ปรับปรุงกระเตื้องขึ้นของฝ่ายรัสเซีย ความล้มเหลวที่จะคาดคะเนได้ล่วงหน้าถึงอิทธิฤทธิ์ของสนามทุ่นระเบิด และการคาดหวังอย่างสำคัญผิดเรื่องจะสามารถเจาะทะลวงฝ่าผ่านแนวป้องกันรัสเซียไปได้อย่างรวดเร็ว— หมายความว่าความหวังที่จะทำให้รัสเซียต้องยอมจำนนนั้นกำลังเป็นเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นมาในขณะที่ฝ่ายรัสเซีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ก็เผชิญกับเคราะห์ร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าของพวกเขาเอง เป็นต้นว่า ความล้มเหลวในสมรภูมิโดยเฉพาะช่วงแรกๆ การกำจัดกวาดล้างพวกนายพลระดับท็อป กระแสคัดค้านภายในประเทศที่ระเบิดออกมาเป็นครั้งคราวซึ่งติดตามมาด้วยการฟ้องร้องกล่าวโทษพวกที่ไม่พอใจรัฐบาล และพฤติการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการก่อกบฏของพวกนักรบรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ หลังจากไปสู้รบอยู่เป็นเดือนๆ ในยูเครนรัสเซียเวลานี้เอาแต่หันไปถล่มพื้นที่เขตชั้นในของยูเครนเป็นการใหญ่ โดยใช้จรวดและโดรนเข้าโจมตีแบบมุ่งสร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างพื้นฐานและขวัญกำลังใจของฝ่ายยูเครนดังนั้น ถ้าหากไม่ว่าฝ่ายใดก็ดูไม่น่าที่จะทำอะไรที่เป็นการผ่าทางตันบนภาคพื้นดินได้แล้วเช่นนี้ แล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อไป? บางที อาจจะเป็นสงครามสนามเพลาะที่อยู่ในภาวะชะงักงันและเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้ ในสไตล์ของเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งละกระมัง“ปัญหาทางยุทธศาสตร์ข้อใหญ่เลยก็คือ แนวหน้าจะอยู่ในอาการหยุดนิ่ง และท้ายที่สุดก็เปลี่ยนสงครามให้กลับเป็นการสู้รบขัดแย้งกันที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ใช่หรือไม่” ราฟาเอล โคเฮน (Raphael Cohen) นักรัฐศาสตร์ที่ทำงานอยู่กับบริษัทแรนด์ คอร์เปอเรชั่น (Rand Corporation) องค์กรคลังสมองของสหรัฐฯ ที่ทำงานใกล้ชิดกับเพนตากอน ตั้งคำถามเอาไว้เช่นนี้ เขาเขียนต่อไปว่า “คำตอบสำหรับคำถามนี้ ในท้ายที่แล้วจะชี้ขาดกันตรงที่ว่า ความช่วยเหลือทางทหารของฝ่ายตะวันตก หรือการระดมเกณฑ์ทหารของรัสเซีย อะไรจะเป็นฝ่ายเหนือกว่า”18/08/2023มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่า กองทัพยูเครนกำลังเผชิญกับจำนวนการบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักในการรุกตอบโต้ของตน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 10 สัปดาห์ที่ผ่านมาเอบีซีนิวส์ ได้พูดคุยกับอดีตทหารสหรัฐฯ 2 คนที่เวลานี้ทำสัญญาไปร่วมสู้รบอยู่ในกองพลทหารปฏิบัติการพิเศษของกองทัพยูเครน โดยที่ทั้งคู่ต่างได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติการในภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง 2 สัปดาห์มานี้ทหาร 2 คนนี้ในปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟ แต่พวกเขาบอกว่าคาดหวังที่จะได้โยกย้ายไปยังเยอรมนีในสัปดาห์นี้เพื่อจะได้ให้แพทย์ที่นั่นผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดซึ่งฝังอยู่ในร่างกายของพวกเขาออกมาทั้ง 2 คนเล่าว่าทีมของพวกเขาได้รับภารกิจให้เข้ายึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงนอกเมืองโดเนตสก์ (Donetsk) ซึ่งถูกกองกำลังอาวุธท้องถิ่นที่ควบคุมโดยฝ่ายรัสเซีย เข้ายึดครองเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2014หนึ่งใน 2 คนนี้ ซึ่งเป็นอดีตทหารสหรัฐฯ จากรัฐเทกซัส และขอให้เรียกเขาตามชื่อเรียกขานทางวิทยุสื่อสารว่า “แทงโก้” (Tango) เล่าว่า หน่วยของเขาซึ่งประกอบด้วยทหารชาย “หลายสิบคน” “ได้รับบาดเจ็บไปประมาณ 85%” โดยที่มีมิตรร่วมรบของพวกเขา 2 คนถูกสังหารเมื่อตอนที่ทีมถูกซุ่มตีขณะกำลังบุกเข้าไปในดินแดนซึ่งฝ่ายรัสเซียยึดครองอยู่ เขาบอกอีกว่า หน่วยของเขาราวๆ 40% ได้รับบาดเจ็บอย่างเลวร้ายจนกระทั่งได้รับการพิจารณาว่า “ไร้ประสิทธิภาพในการสู้รบ”อดีตทหารผ่านศึกจากกองทัพบกสหรัฐฯ อีกผู้หนึ่ง ซึ่งใช้ชื่อเรียกขานทางวิทยุสื่อสารว่า “โกลด์ฟิช” (Goldfish) บอกว่า มันดูเหมือนกับว่าจู่ๆ พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับ “การต้านทานที่มีการจัดระเบียบอย่างดีมาก” จากกองทหารรัสเซีย“กองกำลังที่เรากำลังสู้รบด้วย ต้องเป็นกองกำลังที่เป็นมืออาชีพมากๆ อย่างแน่นอน” อดีตทหารสหรัฐฯ ซึ่งมาจากรัฐอะแลสกาผู้นี้กล่าวเขาพูดกับ เอบีซีนิวส์ จากห้องพักของเขาในโรงพยาบาลในกรุงเคียฟ ซึ่งเขานอนพักรักษาตัวโดยที่มีเพื่อนร่วมห้องเป็นทหารยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คนเอบีซีนิวส์ ยังได้ติดต่อสัมภาษณ์ทหารที่รบให้แก่ยูเครนอีก 2 คนตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของสงครามรุกตอบโต้ครั้งนี้ โดยที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันชายชาวตะวันตกผู้หนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เป็นทหารมาหลายปี และเวลานี้ก็ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมรบให้แก่กองทัพยูเครน เล่าว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่ระยะต้นๆ ของการรุกตอบโต้ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนทหารชาวตะวันตกผู้นี้ซึ่งพูดกับเอบีซีนิวส์โดยขอให้สงวนนามของเขา เล่าว่าการปฏิบัติการรุกที่เขาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนั้น อยู่ในลักษณะที่ไร้ระเบียบ นอกจากนั้นเขายังวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจทางยุทธวิธีบางอย่างบางประการอีกด้วย“เราเสียลีโอพาร์ด (รถถังทันสมัยที่ผลิตในเยอรมนี) ไปถึง 3 คันภายในวันเดียว เพราะพวกเขาถูกสั่งให้ขับมุ่งหน้าเข้าไปในสนามทุ่นระเบิด” เขากล่าวเขาบอกอีกว่า พวกทหารยูเครนที่เพิ่งถูกเกณฑ์เข้ามาใหม่ มักดูเหมือนอยู่ในสภาพไม่ได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการรุกแบบสลับซับซ้อนในสนามรบทหารผู้นี้ซึ่งเข้าร่วมกองทัพยูเครนมากว่า 1 ปีแล้ว เล่าว่า มีทหารหลายสิบคนจากกองพันของเขาเข้าร่วมมีส่วนในการปฏิบัติการรุกตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มต้นขึ้นมาในเดือนมิถุนายน และถึงเวลานี้ราวๆ 80% ของคนเหล่านี้ต่างได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ดี เขากล่าวต่อไปว่า ยังไม่มีใครเสียชีวิตเขาอ้างว่า พวกยุทโธปกรณ์จากชาติตะวันตก เป็นต้นว่า ยานสู้รบทหารราบแบบ “แบรดลีย์” (Bradley infantry fighting vehicle) ที่สหรัฐฯ จัดส่งมาให้นั้น ไม่ได้ถูกนำมาใช้จนเต็มตามศักยภาพของมัน เนื่องจากทหารยูเครนบางส่วนไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ที่จำเป็น“มันดูเหมือนกับว่าพวกเขา (ทหารยูเครน) ได้รับการสอนให้ใช้มัน แต่ไม่ใช่ใช้สอยมัน (อย่างมีประสิทธิภาพ) ในแง่ของยุทธวิธี (ในสนามรบ)” เขาบอกอย่างไรก็ตาม อดีตทหารอเมริกัน 2 คนที่ให้สัมภาษณ์แก่เอบีซีนิวส์ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการประเมินผลเช่นนี้ถึงแม้พวกเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำภารกิจที่ล้มเหลวของพวกเขาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน แต่พวกเขาก็โต้แย้งว่า การรุกตอบโต้ของฝ่ายยูเครนกำลังดำเนินการไปอย่างดี และการบาดเจ็บกันมากในการรุกใหญ่ทางทหารลักษณะนี้โดยที่ต้องสู้รบฝ่าแนวป้องกันของรัสเซียที่คอยตั้งรับกันอย่างเหนียวแน่น ก็เป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายกันได้อยู่แล้ว“มันจะไม่ใช่การสู้รบที่รู้ผลอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดหรอก” ทหารที่ใช้ชื่อเรียกขานทางวิทยุสื่อสารว่า “แทงโก้” กล่าว“การรุกตอบโต้ไม่ได้ดำเนินไปแบบนั้น พวกเขา (ฝ่ายยูเครน) กำลังมีคนบาดเจ็บล้มตาย มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว” เขากล่าวต่อไปว่า “ผมคิดว่ามันกำลังไปได้ดีและอยู่ในจังหวะเวลาที่ดี”“โกลด์ฟิช” สหายของเขา กล่าวเสริมว่า การรุกตอบโต้ครั้งนี้ถือเป็น “การสู้รบที่ยากลำบากมาก” สำหรับยูเครน“แต่มันก็เป็นการสู้รบที่ฝ่ายยูเครนกำลังต่อสู้ได้ดีมาก” เขาบอกยูเครนไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขผู้บาดเจ็บล้มตายเลยตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากการรุกรานอย่างเต็มขั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อาวุโสของฝ่ายยูเครนผู้หนึ่งบรรยายถึงสถานการณ์ในเวลานี้ว่า “ลำบากและตึงไม้ตึงมือจริงๆ” โดยที่มี “การสู้รบอย่างดุเดือดมากในสนามรบ”เขากล่าวต่อไปว่า 80% ของการบาดเจ็บล้มตายมีสาเหตุจากปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องของฝ่ายรัสเซียเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่า สงครามในเวลานี้กำลังอยู่ใน “ระยะตัดสินชี้ขาด” และยืนยันว่ายูเครนจำเป็นต้องได้รับความสนับสนุนทางทหารเพิ่มมากขึ้นอีกจากสหรัฐฯ และหุ้นส่วนของสหรัฐฯ รวมทั้งพวกขีปนาวุธ ATACMS ของฝ่ายอเมริกัน ที่มีพิสัยทำการไกลขึ้นไปอีก นั่นคือไปได้ถึง 190 ไมล์ (ราว 305.7 กิโลเมตร)ยูเครนให้สัญญากับสหรัฐฯ ว่า จะใช้ขีปนาวุธนี้เฉพาะในการโจมตีพวกทรัพย์สินของฝ่ายรัสเซียซึ่งอยู่ในดินแดนของยูเครนที่ถูกพวกเขายึดครอง และไม่ใช้โจมตีพวกเป้าหมายที่อยู่ภายในรัสเซีย อย่างไรก็ตาม จวบจนถึงเวลานี้คณะบริหารไบเดนยังคงปฏิเสธไม่จัดส่งขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการไกลๆ เช่นนี้ไปให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของฝ่ายยูเครนผู้นั้นยืนยันว่า ยูเครนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในสนามรบตามที่กำหนดไว้ พร้อมกับโต้แย้งว่าการจัดส่งความสนับสนุนให้มากขึ้นกันตั้งแต่ตอนนี้จะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าใช้จ่ายมากกว่าในการดึงรั้งรัสเซียเอาไว้ และยังมีผลเป็นการรับประกันความมั่นคงในยุโรปอีกด้วย