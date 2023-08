‘ประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ’ฟันธงการรุกของ‘ยูเครน’ล้มเหลว จับตา‘รัสเซีย’ระดมทหารนับแสนทำท่าเตรียมบุกเพื่อชี้ขาดชัยชนะ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)19/08/2023ประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ (๑) มีความเห็นว่า การรุกของยูเครนประสบความล้มเหลว โดยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนเองกำหนดเอาไว้ นั่นคือการยึดเมืองเมลิโตโปล (Melitopol)ตามรายงานข่าวชิ้นหนึ่งในวอชิงตันโพสต์ [1] ยูเครนพยายามหาทางตัดกองทัพของรัสเซียที่อยู่ในภาคใต้ยูเครน ให้ขาดออกจากคาบสมุทรไครเมีย และในการดำเนินการคู่ขนานไปกับเรื่องนี้ ยูเครน ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ก็หาทางโจมตีสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ช (Kerch Strait bridge) ซึ่งเชื่อมรัสเซียกับไครเมียเข้าด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง ขณะที่การโจมตีเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ถนนบนสะพานแห่งนี้ ทว่ามันยังคงสามารถใช้งานได้ต่อไปในความเป็นจริงแล้ว การสู้รบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด คือการต่อสู้รอบๆ หมู่บ้านโรโบทีน (Robotyne) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมลิโตโปลราวๆ 80.5 กิโลเมตร ตรงจุดนี้ฝ่ายยูเครนได้ระดมกองกำลังที่เก็บสำรองเอาไว้ในทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นพวกหน่วยทหารที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีเยี่ยมที่สุดของตน โดยรวมทั้งกองทหารส่งทางอากาศที่ 82 ของยูเครน (Ukrainian 82nd Airborne) [2] ด้วย เข้ามาใช้งานกองทหารชั้นนำเหล่านี้ประกอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับมาจากฝ่ายตะวันตกอย่างเต็มเพียบ เป็นต้นว่า รถถังหลัก ชาเลนเจอร์ 2 (Challenger II) [3] จากสหราชอาณาจักร, ยานสู้รบทหารราบ มาร์เดอร์ (Marder หรือ Schützenpanzer Marder 1) จากเยอรมนี, รถหุ้มเกราะ 8 ล้อ สไตรเกอร์ (Stryker) จากสหรัฐฯ, ยานสู้รบทหารราบ แบรดลีย์ จากสหรัฐฯ, และยานขนส่งทหารหุ้มเกราะต้านทานทุ่นระเบิดและป้องกันการซุ่มตี (Mine Resistant Ambush Protected heavily armed transports หรือ MRAPs) ผลิตในสหรัฐฯ วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อเจาะทะลวงผ่านแนวป้องกันของฝ่ายรัสเซีย และรุกอย่างรวดเร็วไปยังเมืองเมลิโตโปลขณะที่ฝ่ายยูเครนสามารถสร้างผลงานชั่วคราวบางอย่างบางประการขึ้นมาได้ แต่การโจมตีเหล่านี้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงลิบลิ่วทั้งในรูปของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ และฝ่ายรัสเซียก็สามารถขับไล่กำลังทหารรุกโจมตีเหล่านี้ให้ล่าถอยกลับไปได้เป็นส่วนใหญ่(ถ้าหากคุณเกิดนึกสนุกต้องการหาความบันเทิงใจให้ตัวเอง มันมีเรื่องราวนับไม่ถ้วนทีเดียวโพสต์ทางออนไลน์ซึ่งพูดโอ่อวดบอกว่ารถถังชาเลนเจอร์สามารถบุกตะลุยฝ่าแนวของฝ่ายรัสเซียเข้าไป ทว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในความเป็นจริงเลย)การตัดสินใจนำเอากองทหารที่เก็บสำรองไว้เข้ามาใช้งานในสมรภูมิ ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งของกองทัพยูเครน หากกองทหารเหล่านี้ได้รับความเสียหายหนัก อย่างที่เวลานี้ดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้จริงๆ มันก็จะไม่อาจรักษาความเป็นหน่วยทหารที่สู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาไว้ได้อีกต่อไป เรื่องนี้อาจส่งผลร้ายแก่แผนการของฝ่ายยูเครนที่ต้องการจะทำสงครามต่อไปอีกยูเครนนั้นไม่ได้มีกำลังคนที่จะนำมาแทนที่กองกำลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของตน พวกเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาดีซึ่งอาจจะเกณฑ์เข้ามาฝึกเป็นทหารชั้นเยี่ยมได้นั้น ส่วนใหญ่ที่สุดหากไม่ใช้วิธีติดสินบนเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ ก็หลบหลีกออกไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา (ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์) เซเลนสกี ได้สั่งปลดพวกผู้รับผิดชอบการเกณฑ์ทหารในทุกๆ ท้องที่ทั่วประเทศ [4] เวลานี้เขากำลังพยายามหาทางให้กองทัพเป็นผู้รับผิดชอบการขับดันดำเนินการเกณฑ์ทหารในทั่วประเทศแทนที่ โดยใช้หนทางและวิธีการต่างๆ ทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็น เวลานี้กำลังมีการพูดจากันเกี่ยวกับการนำเอาชายที่อยู่ในวัย 40 ปีขึ้นไปเข้ามารับราชการทหารรับใช้เครื่องจักรแห่งสงคราม อันที่จริงทหารจำนวนมากที่พบเห็นกันอยู่ในสนามรบในเวลานี้ ก็ดูเป็นพวกที่อายุมากเกินไปกันอยู่แล้วแต่กระทั่งถ้ายูเครนลงเรี่ยวลงแรงอย่างหนักจนประสบความสำเร็จในการจัดหาคนเข้าสู่กองทัพ หากปราศจากการฝึกอบรมพวกเขาก็จะยังคงเป็นภาระยิ่งกว่าจะเป็นประโยชน์อะไรอื่น ยิ่งไปกว่านั้น การดิ้นรนเที่ยวดึงผู้คนแม้กระทั่งพวกมีคุณภาพต่ำเตี้ยที่สุด ย่อมเป็นการนำเอาทหารที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เข้ามาในกองทัพ เป็นทหารซึ่งอาจจะไม่ได้ต้องการเข้าสู้รบเลยนี่คือปัญหาสำคัญยิ่งยวดสำหรับพวกนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนของยูเครน ผู้ซึ่งไม่เพียงจำเป็นต้องนำเอาทหารเกณฑ์เข้ามาเร่งรัดฝึกอบรมเพื่อให้ทันกับความต้องการเท่านั้น แต่ยังต้องเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวให้พวกเขาก้าวเดินเข้าไปใน “เครื่องบดเนื้อ” [5] และเสี่ยงชีวิตของพวกเขา แม้กระทั่งในเวลานี้ก็มีตัวอย่างของหน่วยทหารที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมในการปะทะสู้รบกันซึ่งพวกเขามองว่าอยู่ในสภาพเหมือนกับการฆ่าตัวตายยุทธศาสตร์ของฝ่ายรัสเซียคือยุทธศาสตร์ของการมุ่งป้องกันอย่างกระตือรือร้นในแทบจะทุกๆ ภาคส่วน จะมีข้อยกเว้นก็คือในแคว้นคาร์คิฟ [6] ที่ซึ่งฝ่ายรัสเซียกำลังบุกคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และอีกไม่ช้าไม่นานจะเข้าโจมตีเมืองคูเปียนสก์ (Kupiansk หรือ Kupyansk) ชุมทางรถไฟแห่งสำคัญซึ่งยูเครนจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดส่งเครื่องกระสุนและยุทธสัมภาระต่างๆ ให้แก่กองทหารของตนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สังเกตการณ์จำนวนมากคิดว่า คูเปียนสก์คงจะแตกในสัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือราวๆ นั้นรัสเซียบอกว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มการรุกของพวกเขาเองเลย แต่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้รัสเซียได้ชุมนุมทหารราว 100,000 คนเอาไว้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจถูกนำมาใช้ในการรุกที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ เวลาเดียวกันขบวนลำเลียงยุทโธปกรณ์ของฝ่ายรัสเซียก็ได้ถูกพบเห็นและถูกบันทึกภาพนำออกมาโพสต์เผยแพร่กัน ดังนั้นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่เวลานี้ จึงเป็นขั้นตอนของการสั่งสมกำลัง ทว่าสิ่งที่มีความชัดเจนน้อยกว่านักหนา คือเรื่องที่ว่ารัสเซียกำลังจะบุกในทิศทางไหนบางคนบางฝ่ายคิดว่ารัสเซียจะเล็งเป้าหมายเข้ายึดเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับ 2 ในยูเครน อย่างไรก็ดี กองทัพรัสเซียยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกหลายทาง เป็นต้นว่า พวกเขาอาจลองพยายามหาทางล่อให้กองทหารหน่วยหลักๆ ของกองทัพยูเครนจากทางเหนือและทางใต้ เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่กับดัก ในทันทีที่การรุกของฝ่ายยูเครนค่อยๆ ซาลงไป เรื่องนี้จะเป็นภัยอันตรายมากต่อยูเครน และสามารถจุดชนวนวิกฤตการณ์แห่งการดำรงคงอยู่สำหรับเคียฟขึ้นมาได้ทีเดียวรายงานของประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯส่วนที่เผยแพร่แก่สาธารณชน จริงๆ แล้วไม่ได้มีการมองสถานการณ์ล่วงหน้าไกลออกไป แต่มันน่าที่จะปรากฏอยู่ในการประเมินผลที่ถูกจัดชั้นให้เป็นเอกสารลับ ซึ่งจะกระทำอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นมากมายนัก จริงๆ แล้วประชาคมข่าวกรองกำลังรายงานอะไรให้ทำเนียบขาวและสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวรับทราบ? และพวกเขามีความสามารถที่จะให้ความใส่ใจรับฟังกันหรือไม่?ส.ส.แอนดี แฮร์ริส (Andy Harris) (๒) จากรัฐแมริแลนด์สังกัดพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นประธานร่วมของกลุ่มสมาชิกสภาโปรยูเครน ได้ไปถึงบทสรุป [7] แล้วว่าสงครามยูเครนนั้นเป็นสงครามที่ไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้ แล้วก็เหมือนกับคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เขากำลังพูดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ยันกันเอาชนะกันไม่ได้ จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะชะงักงัน ทว่ามันไม่น่าเป็นไปได้หรอกที่รัสเซียจะยอมยุติปล่อยให้เกิดการชะงักงันดังกล่าวลากยาวไปเรื่อยๆ หากแต่จะสู้รบไปจนกระทั่งสามารถนำความขัดแย้งคราวนี้เข้าไปถึงบทสรุปนั่นแหละรัสเซียนั้นไม่เหมือนกับยูเครน พวกเขาไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนกำลังคน เวลาเดียวกันนั้นอุตสาหกรรมสงครามของพวกเขาในปัจจุบันก็สามารถทำงานกันแบบสัปดาห์ละ 7 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง และผลิตยุทโธปกรณ์ทั้งหลายที่จำเป็นสำหรับการทำสงครามครั้งนี้ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐฯหรือยุโรป ซึ่งกำลังประสบภาวะขาดแคลนคนงานมีฝีมืออย่างร้ายแรงยิ่ง แล้วยังเผชิญปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานที่ฉกาจฉกรรจ์อีกด้วยทั้งนี้ พวกบริษัทด้านกลาโหมแห่งหลักๆ ของอเมริกัน อย่างเช่น เรย์ธีออน (Raytheon) แถลงยอมรับว่าพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยซัปพลายสำคัญยิ่งยวดหลายๆ อย่างจากประเทศจีน และมันคงจะอีกไม่นานนักหรอกก่อนที่ฝ่ายจีนจะปิดสายท่อส่งนั้นไป [8] https://link.sbstck.com/redirect/d72a8287-f1b1-4232-b4be-96a90f55339d?j=eyJ1IjoiNTQ1NTUifQ.qYFYx5kfGiWo9cjGcAInbSEGFimskGW0kn2G2WyOBFw(๑)ประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ (United States Intelligence Community หรือ IC) หมายถึงองค์รวมของสำนักงานข่าวกรองแห่งต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดจนองค์การในเครือ ซึ่งมีทั้งที่ปฏิบัติงานแยกเป็นอิสระจากกันและปฏิบัติงานแบบรวมหมู่กันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการข่าวกรอง ในการสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา องค์การหน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ มีทั้งสำนักข่าวข่าวกรอง, หน่วยงานข่าวกรองทางทหาร, และหน่วยงานข่าวกรองพลเรือน ตลอดจนสำนักงานวิเคราะห์ภายในกระทรวงทบวงกรมของฝ่ายบริหารของสหรัฐฯประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ (Office of the Director of National Intelligence หรือ ODNI) ซึ่งมีผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ (director of national intelligence หรือ DNI) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยที่ DNI รายงานตรงต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯสำหรับองค์การที่อยู่ในประชาคมข่าวกรองสหรัฐฯ นอกจากสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ ที่มีผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเป็นผู้นำแล้ว หน่วยงานสมาชิกรายอื่นๆ ได้แก่--สำนักงานข่าวกรองทหารเรือ (Office of Naval Intelligence หรือ ONI)--ข่าวกรองหน่วยยามฝั่ง (Coast Guard Intelligence หรือ CGI)--กรมข่าวกรองและการวิจัย (Bureau of Intelligence and Research หรือ INR) ซึ่งเป็นสำนักงานข่าวกรองในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ--สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (Central Intelligence Agency หรือ CIA)--หน่วยที่ 16 กองทัพอากาศ หรือ ไซเบอร์กองทัพอากาศ (Sixteenth Air Force หรือ Air Forces Cyber หรือ16 AF) เป็นองค์กรของกองทัพอากาศสหรัฐฯที่รับผิดชอบด้านสงครามข้อมูลข่าวสาร--สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Agency หรือ NSA) / หน่วยงานความมั่นคงส่วนกลาง (Central Security Service หรือ CSS) NSAที่เป็นสำนักงานข่าวกรองระดับชาติของกระทรวงกลาโหม ขณะที่ CSS เป็นหน่วยงานสนับสนุนการสู้รบของกระทรวงกลาโหม--สำนักงานการลาดตระเวนแห่งชาติ (National Reconnaissance Office หรือ NRO) หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่ออกแบบ, สร้าง, ปล่อย, และใช้งาน พวกดาวเทียมลาดตระเวน หรือก็คือดาวเทียมสอดแนม ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ--หน่วยงานข่าวกรองกลาโหม (Defense Intelligence Agency หรือDIA) เป็นหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานสนับสนุนการสู้รบของกระทรวงกลาโหม ที่มีความชำนาญพิเศษในเรื่องการป้องกันและข่าวกรองการทหาร--เหล่าการข่าวกรองทหาร (Military Intelligence Corps) เหล่าการข่าวกรองของกองทัพบกสหรัฐฯ--สำนักงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง (Office of Intelligence and Counterintelligence หรือ OICI) เป็นหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน (Department of Energy หรือ DOE)--ข่าวกรองเหล่านาวิกโยธิน (Marine Corps Intelligence)--สำนักงานข่าวกรองข้อมูลเชิงพื้นที่แห่งชาติ (National Geospatial-Intelligence Agency หรือ NGA) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการสู้รบหน่วยหนึ่งของกระทรวงกลาโหม ซึ่งภารกิจสำคัญที่สุดคือการรวบรวม, วิเคราะห์, และกระจายแจกจ่าย ข่าวกรองข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเคยรู้จักกันในชื่อว่า หน่วยงานภาพถ่ายและการแผนที่แห่งชาติ (National Imagery and Mapping Agency หรือ NIMA)--สำนักงานข่าวกรองและการวิเคราะห์ (Office of Intelligence and Analysis หรือ OIA) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง--กองข่าวกรอง (Intelligence Branch หรือ IB) เป็นหน่วยงานของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (Federal Bureau of Investigation หรือ FBI)--สำนักงานข่าวกรองความมั่นคงแห่งชาติของสำนักงานบริหารการปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (Office of National Security Intelligence (ONSI) of the United States Drug Enforcement Administration หรือ DEA)--สำนักงานข่าวกรองและการวิเคราะห์ (Office of Intelligence and Analysis หรือ I&A) เป็นหน่วยงานข่าวกรองระดับชาติฝ่ายพลเรือนของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security หรือ DHS)--ศูนย์ข่าวกรองอวกาศแห่งชาติ (National Space Intelligence Center หรือ NSIC) ผู้ทำหน้าที่นี้ในเวลานี้คือ หน่วยงานของกองกำลังอวกาศสหรัฐฯ (United States Space Force) ที่ใช้ชื่อว่า สเปซ เดลตา 18 (Space Delta 18 หรือ DEL 18)(ที่มา: วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community)(๒) เว็บไซต์ข่าว “โพลิติโค” เสนอรายงานข่าว กลุ่มสมาชิกรัฐสภาโปรยูเครนในสหรัฐฯ เวลานี้หลายๆ คนกำลังปรับเปลี่ยนจุดยืน หันมาตั้งคำถามเอากับการทุ่มเทความช่วยเหลือให้แก่เคียฟ เป็นต้นว่า ส.ส.แอนดี แฮร์ริส ซึ่งเป็นแกนนำคนหนึ่งของกลุ่มนี้ จึงขอเก็บความนำมาเสนอเพิ่มเติมในที่นี้17/08/2023เมืองอาบิงดอน, รัฐแมริแลนด์, สหรัฐอเมริกา- ขณะใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ นำเสนอปัญหาภาระหนี้สินแห่งชาติของสหรัฐฯ ส.ส.แอนดี แฮร์ริส (Andy Harris) บอกกับพวกผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตเลือกตั้งของเขาว่า มันถึงเวลาแล้วที่สหรัฐฯจะต้องค่อยๆ ยุติการให้ช่วยเหลือโดยตรงแก่ยูเครน“ตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่มากกว่าแค่ภาวะชะงักงันใช่ไหม? พวกเราควรต้องพูดกันถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่? ผมคิดว่าบางทีพวกเราสมควรต้องทำเช่นนั้นนะครับ” แฮร์ริส (ส.ส.พรรครีพับลิกัน จากรัฐแมริแลนด์) พูดเช่นนี้ระหว่างรายการชี้แจงไขข้อข้องใจด้วยรูปลักษณ์การประชุมประชาชนที่ศาลาประชาคม (town hall meeting) เมื่อคืนวันอังคาร (15 ส.ค.) ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องสมุดประชาชนแห่งหนึ่งในเมืองอาบิงดอน ห่างจากกรุงวอชิงตันไปทางเหนือราวๆ 75 ไมล์ (ราว 120.7 กิโลเมตร)สิ่งที่เขากำลังพูดถึง คือการรุกตอบโต้ในช่วงฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วงของยูเครน ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกผันกระแสคลื่นของสงครามคราวนี้ “ผมจะขอพูดตรงๆ นะครับ มันล้มเหลวครับ” แล้วเขายังพูดตรงๆ เช่นกันเกี่ยวกับลู่ทางโอกาสที่จะไปสู่ชัยชนะในอนาคตข้างหน้า “ผมไม่มีความแน่ใจอีกต่อไปแล้วที่จะพูดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเป็นฝ่ายชนะ”ทำไมคำพูดในเรื่องนี้ของเขาจึงสมควรได้รับความสนอกสนใจมากเป็นพิเศษ? เพราะคำพูดเช่นนี้ไม่ได้เป็นความคิดเห็นตามแบบแผนปกติ สำหรับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มเฮาส์ ฟรีดอม คอคัส (House Freedom Caucus) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มส.ส.ที่มีแนวคิดแบบขวาเข้มข้น โดยที่ แฮร์ริส เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มนี้มาอย่างยาวนาน แต่ไม่เพียงเท่านั้น แฮร์ริส ยังเป็นประธานร่วมของกลุ่มคองเกรสชั่นนัล ยูเครน คอคัส (Congressional Ukraine Caucus) อันเป็นกลุ่มส.ส.ที่มุ่งมั่นช่วยเหลือยูเครน โดยที่คุณแม่ของเขาก็เป็นชาวยูเครนที่หลบหนีพวกคอมมิวนิต์ยุโรปตะวันออกมาอยู่ในอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง(ตามรายงานของ อาร์ที สื่อของทางการรัสเซีย แฮร์ริสเป็นบุตรชายของคุณพ่อคุณแม่ที่อพยพมาจากยุโรปตะวันออกทั้งคู่ โดยที่ โซลตัน Zoltan คุณพ่อของเขาเกิดในฮังการี แล้วมาแต่งงานกับคุณแม่ของเขา ไอรีน โคชเซอร์ซุค Irene Koczerzuk ผู้ลี้ภัยชาวโปแลนด์ที่อพยพมาจากดินแดนซึ่งในทุกวันนี้เป็นของยูเครน จากนั้นจึงเดินทางต่อมาพำนักอาศัยในสหรัฐฯในปี 1950 -ผู้แปล)แฮร์ริสเหนียวแน่นมั่นคงในการให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนเรื่อยมา ไม่ว่าในช่วงเดือนแรกๆ ของสงคราม รวมทั้งการออกเสียงหนุนร่างกฎหมายแพกเกจความช่วยเหลือยูเครนแบบเดี่ยวๆ ก้อนโตทีเดียวในปีที่แล้ว ตลอดจนการเห็นชอบงบประมาณความช่วยเหลือทั้งทางทหารและทางมนุษยธรรมแก่ชาติเล็กๆ แห่งนี้ในการสู้รบกับยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียแฮร์ริสยังเป็นสมาชิกอาวุโสอยู่ในคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณ ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (House Appropriations Committee) ทำให้เขามีเสียงดังกว่าธรรมดาในพรรคของเขา เกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายของประเทศเมื่อถูกถามในการสัมภาษณ์ภายหลังรายการชี้แจงแบบทาวน์ ฮอลล์ คราวนี้ ว่าเขาจะยังคงให้ความสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนอีกก้อนหนึ่งหรือไม่ เขาตอบด้วยน้ำเสียงมุ่งป้องกันตัวเองอย่างแรง โดยบอกว่า “ถ้าเป็นเงินช่วยเพื่อมนุษยธรรม, เงินช่วยที่อยู่นอกเหนือเรื่องการทหาร, หรือเป็นเรื่องการทหารที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่คอยตรวจสอบ ผมก็จะไม่ให้ความสนับสนุนหรอก”นี่คือความรู้สึกหวั่นไหวของพวกอนุรักษนิยมในรัฐสภาสหรัฐฯ น้ำเสียงใหม่ๆ ของแฮร์ริสในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครน เป็นสัญญาณเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งของการที่รีพับลิกันกำลังปรับเปลี่ยนจุดยืนในประเด็นนี้ และมันเสมือนเป็นอารัมภบทที่ส่อแสดงให้เห็นว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร เควิน แมคคาร์ธี (Kevin McCarthy) จะต้องเจอกับความปวดเศียรเวียนเกล้าขนาดไหน เมื่อพวก ส.ส.กลับมาประชุมกันอีกในเดือนหน้าภายหลังการหยุดพัก โดยที่เวลานี้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กำลังหาทางของบประมาณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีก 24,000 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยยูเครนในฤดูใบไม้ร่วงนี้ –ซึ่งเป็นคำขอที่จะต้องผ่านด่านพวกอนุรักษนิยมรีพับลิกัน ที่จุดยืนเกี่ยวกับความช่วยเหลือนี้กำลังมีความคล้ายคลึงกับของแฮร์ริสเป็นอย่างมากในบรรดาข้อกังวลใจจำนวนมากที่ แฮร์ริส พูดออกมา มีอาทิเช่น ลู่ทางความเป็นไปได้ที่ความช่วยเหลือเช่นนี้จะนำไปสู่การทุจริตหรือการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองไร้ประโยชน์, การที่มันจะทำให้ราคาอาหารในสหรัฐฯเพิ่มสูง, ความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเริ่มต้น “สงครามโลกครั้งที่สาม” ขึ้นมา จากการนำเอายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต, แต่ข้อที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าเพื่อนก็คือ เรื่องค่าใช้จ่าย“ผมต้องขอโทษนะครับ แต่เราไม่ได้มีเงินทองอะไรแบบนั้น” แฮร์ริสบอก ขณะชี้ไปที่การขาดดุลของสหรัฐฯซึ่งในช่วงหลังจากโรคระบาดใหญ่โควิด อยู่ในระดับหลักล้านล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วเวลานี้ เขายังประสานเสียงกับพวกรีพับลิกันแนวทางแข็งกร้าวในทั้งสองสภา ผู้ซึ่งกำลังผลักดันให้ยุติสงครามนี้โดยผ่านการเจรจากัน“ผมคิดว่าเวลามาถึงแล้วที่จะเรียกร้องกันอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ให้เปิดการพูดจาเพื่อไปสู่สันติภาพ ผมทราบดีว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีไม่ต้องการมันหรอก” แฮร์ริส บอกกับฝูงชนในการประชุมแบบทาวน์ ฮอลล์ ของเขา “ทว่าประธานาธิบดีเซเลนสกีนะ เมื่อปราศจากความช่วยเหลือของเรา เขาก็จะพ่ายแพ้สงครามอย่างน่าสังเวช แต่ถึงมีความช่วยเหลือของเรา เขาก็จะไม่ชนะอยู่ดี มันกำลังอยู่ในภาวะชะงักงันแล้วในเวลานี้”