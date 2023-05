‘ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ’ รวมตัวคัดค้าน ‘นโยบายไบเดน’ ที่หนุนยูเครนทำสงคราม

16/05/2023เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีดังต่อไปนี้:สงครามรัสเซีย-ยูเครน กำลังกลายเป็นความหายนะที่ยังไม่เห็นว่าจะผ่อนเพลาบรรเทาลงได้อย่างไร ผู้คนจำนวนเป็นแสนๆ ถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บ ผู้คนเป็นล้านๆ ต้องพลัดถิ่นที่อยู่ การทำลายล้างทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลจนไม่อาจคำนวณได้ ขณะที่อาจเกิดความวิบัติในอนาคตซึ่งมีขนาดขอบเขตมโหฬารยิ่งขึ้นไปอีก ในเมื่อพวกมหาอำนาจนิวเคลียร์คืบคลานขยับเข้าใกล้การทำสงครามกันอย่างเปิดเผยกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราเสียใจและตำหนิคัดค้านการใช้ความรุนแรง การก่ออาชญากรรมสงคราม การโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบไม่มีการจำแนกแยกแยะ การก่อการร้าย และการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อนอื่นๆ ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามคราวนี้ หนทางแก้ไขคลี่คลายความรุนแรงอันน่าตื่นตระหนกนี้ไม่ใช่อยู่ที่การจัดส่งอาวุธเพิ่มมากขึ้น หรือการทำสงครามกันหนักหน่วงยิ่งขึ้น ซึ่งมีแต่รับประกันว่าจะเกิดการเสียชีวิตและความเสียหายย่อยยับกันต่อไปอีกเท่านั้นในฐานะที่เป็นชาวอเมริกันและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติ พวกเราเรียกร้องประธานาธิบดีไบเดน และรัฐสภาสหรัฐฯ ให้ใช้อำนาจของพวกเขาอย่างเต็มที่เพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครนนี้อย่างรวดเร็วโดยผ่านวิถีทางการทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาถึงอันตรายอันสาหัสร้ายแรงของการบานปลายขยายตัวทางการทหารที่อาจดำดิ่งควงสว่านจนกระทั่งเกินความสามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้เมื่อ 60 ปีก่อน ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ได้เคยกล่าวตั้งข้อสังเกต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการอยู่รอดของพวกเราในทุกวันนี้ ท่านกล่าวว่า “เหนือสิ่งอื่นใดเลย ขณะที่กำลังพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญมากๆ ของพวกเรา เหล่าชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่เข้าสู่การเผชิญหน้า ซึ่งจะนำพาให้ผู้เป็นปรปักษ์รายใดรายหนึ่งต้องตัดสินใจเลือกว่า จะยินยอมล่าถอยอย่างน่าอับอาย หรือว่าจะทำสงครามนิวเคลียร์ การนำเอาหนทางชนิดนี้เข้ามาใช้ในยุคนิวเคลียร์มีแต่จะเป็นหลักฐานแสดงถึงความล้มละลายของนโยบายของพวกเรา –หรือเป็นการแสดงความปรารถนาที่จะตายหมู่ร่วมกันสำหรับโลกใบนี้”สาเหตุเฉพาะหน้าที่นำมาซึ่งสงครามแห่งความหายนะในยูเครนคราวนี้ คือการรุกรานของรัสเซีย อย่างไรก็ดี การดำเนินแผนการตลอดจนการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อแผ่ขยายองค์การนาโตไปจดแนวชายแดนของรัสเซีย ก็เป็นสิ่งซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นยั่วยุความหวาดกลัวของฝ่ายรัสเซีย โดยที่พวกผู้นำรัสเซียได้ชี้ให้เห็นถึงจุดนี้มาเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปีแล้ว ความล้มเหลวในทางการทูตนั้นคือสิ่งที่เคยได้นำไปสู่สงครามในอดีตที่ผ่านมา เวลานี้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องใช้การทูตเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก่อนที่มันจะทำลายล้างยูเครนและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อมนุษยชาติความว้าวุ่นไม่สบายใจในทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาได้รับข้อมูลเตือนภัยด้วยความทรงจำของการถูกรุกรานในอดีต ไม่ว่าโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 12 นโปเลียน พระเจ้าไกเซอร์ และฮิตเลอร์ กองทหารสหรัฐฯ นั้นก็เคยอยู่ในหมู่กองกำลังรุกรานของกลุ่มพันธมิตร ที่เข้าไปแทรกแซงมุ่งต่อต้านคัดค้านฝ่ายที่กำลังเป็นผู้ชนะในสงครามกลางเมืองในรัสเซียภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทว่าการแทรกแซงดังกล่าวนี้ไม่ประสบความสำเร็จ รัสเซียนั้นมองการขยายตัวของนาโต และการปรากฏตัวของนาโตที่พรมแดนของตนว่าคือภัยคุกคามอย่างตรงๆ โต้งๆ ขณะที่สหรัฐฯ และนาโตมองแต่ว่ามันเป็นการเตรียมพร้อมอย่างสุขุมรอบคอบ ในทางการทูต เราจะต้องพยายามมีมุมมองแบบมุ่งเข้าอกเข้าใจคนอื่นในทางยุทธศาสตร์ พยายามหาทางทำความเข้าใจพวกที่เป็นปรปักษ์ของเรา เรื่องนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอ ตรงกันข้าม มันคือสติปัญญาพวกเราคัดค้านแนวความคิดที่ว่า นักการทูตทั้งหลาย ในขณะที่กำลังแสวงหาสันติภาพกันอยู่นั้น จักต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างใด ซึ่งในกรณีนี้คือถ้าไม่อยู่ข้างรัสเซียก็ต้องอยู่ข้างยูเครน ทว่าในการดำเนินการทางการทูตที่พึงประสงค์นั้น พวกเราต้องเลือกที่จะอยู่ข้างความมีเหตุมีผลเป็นปกติทางจิตใจ อยู่ข้างมนุษยชาติ อยู่ข้างสันติภาพพวกเราพิจารณาว่า คำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีไบเดน ที่จะหนุนหลังยูเครน “ตราบจนกว่าจะได้ชัยชนะ” [1] นั้น เป็นเสมือนใบอนุญาตเพื่อการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่มีการนิยามจำกัดความเอาไว้อย่างย่ำแย่ และเมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถบรรลุได้ มันอาจจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความพินาศฉิบหายพอๆ กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินเมื่อปีที่แล้ว ที่จะเปิดการรุกรานและการยึดครองซึ่งก็คือการก่ออาชญากรรมของเขา พวกเราไม่สามารถรับรองเห็นชอบ และก็จะไม่ให้ความรับรองเห็นชอบกับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับรัสเซียจวบจนกระทั่งถึงชาวยูเครนคนสุดท้ายเช่นนี้พวกเราเรียกร้องสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ใช้การทูตที่มีความหมายและมีความยึดมั่นผูกพันอย่างแท้จริงกับแนวทางนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้มีการหยุดยิงกันและการเจรจากันในทันที โดยปราศจากการกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าใดๆ ที่มุ่งตัดรอนสิทธิหรือเป็นไปในทางสั่งห้ามใดๆ การยั่วยุอย่างจงใจที่ผ่านการขบคิดพินิจพิเคราะห์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนคราวนี้ขึ้นมา ในทำนองเดียวกัน การทูตด้วยความจงใจที่ผ่านการขบคิดพินิจพิเคราะห์จักสามารถยุติมันได้เมื่อตอนที่สหภาพโซเวียตพังทลาย และสงครามเย็นยุติลง พวกผู้นำสหรัฐฯ และยุโรปตะวันตกได้ให้ความมั่นใจแก่พวกผู้นำโซเวียตและจากนั้นก็พวกผู้นำรัสเซียว่า นาโตจะไม่ขยายตัวไปสู่พรมแดนของรัสเซีย “จะไม่มีการขยาย ... นาโตแม้แต่นิ้วเดียวไปทางตะวันออก” [2] รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เจมส์ เบเกอร์ (James Baker) บอกกับผู้นำโซเวียต มีฮาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1990 นอกจากนั้น ยังมีการให้ความมั่นใจทำนองเดียวกันจากพวกผู้นำสหรัฐฯ คนอื่นๆ ตลอดจนจากพวกผู้นำของสหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส ตลอดทั้งทศวรรษ 1990 [3] เพื่อยืนยันเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2007 รัสเซียได้กล่าวเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าว่า การมีกองทัพของนาโตมาตั้งอยู่ที่ตรงชายแดนรัสเซียเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้ –ก็ในทำนองเดียวกับการมีกองกำลังรัสเซียในเม็กซิโกหรือแคนาดา ย่อมจะเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ ในเวลานี้ไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้เหมือนกัน หรืออย่างที่มีขีปนาวุธโซเวียตไปติดตั้งในคิวบาเมื่อปี 1962 นั่นเอง รัสเซียยังได้ระบุเจาะจงว่าการที่นาโตขยายตัวเข้าไปในยูเครนจะถือเป็นการยั่วยุอย่างมากมายเป็นพิเศษอีกด้วยความพยายามของพวกเราที่จะทำความเข้าใจทัศนะมุมมองของฝ่ายรัสเซียในการพินิจดูสงครามของพวกเขา ไม่ใช่เป็นการรับรองเห็นชอบกับการรุกรานและการยึดครองของพวกเขา รวมทั้งไม่ได้มีนัยส่อแสดงว่าฝ่ายรัสเซียไม่ได้มีทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการทำสงครามนี้กระนั้นก็ตาม เหมือนๆ กับที่รัสเซียมีทางเลือกอื่นๆ นั่นแหละ สหรัฐฯ และนาโตก็มีทางเลือกอื่นๆ ที่อาจกระทำได้เช่นกัน ก่อนมันจะมาถึงตรงชั่วขณะเวลานี้ฝ่ายรัสเซียนั้นได้ระบุเส้นสีแดงห้ามล่วงละเมิดของพวกเขาออกมาอย่างกระจ่างชัดแจ้ง ในจอร์เจีย และในซีเรีย พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะใช้กำลังเพื่อพิทักษ์รักษาเส้นสีแดงเหล่านี้ไม่ให้ใครล่วงล้ำ ในปี 2014 การที่พวกเขาบุกเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียเอาไว้ตลอดจนการให้ความสนับสนุนแก่พวกแบ่งแยกดินแดนในดอนบาส (Donbas) โดยทันที ก็เป็นเรื่องที่สาธิตให้เห็นว่าพวกเขามีความขึงขังจริงจังในพันธกรณีของพวกเขาที่จะดำเนินการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา แต่ทำไมเรื่องนี้จึงกลับไม่เป็นที่เข้าอกเข้าใจของคณะผู้นำสหรัฐฯ และนาโต เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ การไร้ความสามารถ ความเย่อหยิ่งโอหัง การเอาแต่มองโลกในแง่หยามหยันและเกลียดชิงมนุษย์ (cynicism) หรือส่วนผสมอย่างเป็นอันตรายของทั้ง 3 ส่วนนี้แหละน่าที่จะเป็นปัจจัยซึ่งมีส่วนในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน แม้กระทั่งเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง เหล่านักการทูต นายพล และนักการเมืองของสหรัฐฯ ก็ได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของการขยายนาโตไปประชิดพรมแดนของรัสเซีย และอันตรายของการเข้าแทรกแซงอย่างประสงค์ร้ายในเขตอิทธิพลของรัสเซีย อดีตเจ้าหน้าที่ระดับคณะรัฐมนตรี อย่างเช่น รอเบิร์ต เกตส์ (Robert Gates) และวิลเลียม เพอร์รี (William Perry) ได้ออกคำแถลงเตือนเรื่องนี้ เช่นเดียวกับนักการทูตที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงเฉกเช่น จอร์จ เคนนัน (George Kennan) แจ็ค แมตล็อค (Jack Matlock) และเฮนรี คิสซินเจอร์ (Kissinger) ในปี 1997 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านนโยบายการต่างประเทศสหรัฐฯ จำนวน 50 คนได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีบิลล์ คลินตัน แนะนำเขาว่าอย่าได้ขยายนาโต โดยเรียกมันว่า เป็น “ความผิดพลาดทางนโยบายที่มีสัดส่วนเป็นความผิดพลาดในทางประวัติศาสตร์” [4] แต่ประธานาธิบดีคลินตันก็เลือกที่จะเมินเฉยละเลยคำเตือนเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจว่า ในการตัดสินใจต่างๆ ของสหรัฐฯ ซึ่งแวดล้อมสงครามรัสเซีย-ยูเครนคราวนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องความอหังการ และการคาดคำนวณชนิดคดในข้องอในกระดูกแบบแมคเคียเวลลีกันถึงขนาดไหน ก็คือการปฏิเสธไม่รับฟังคำเตือนที่มาจาก วิลเลียม เบิร์นส์ (Williams Burns) ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (ซีไอเอ) คนปัจจุบัน ทั้งนี้ ในรายงานที่ เบิร์นส์ ส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ คอนโดลิซซา ไรซ์ (Condoleezza Rice) เมื่อปี 2008 ขณะที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำรัสเซีย เบิร์นส์เขียน [5] ถึงการขยายนาโตและการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตเอาไว้ดังนี้:“ความมุ่งมาดปรารถนาที่จะเข้านาโตของ ยูเครน และจอร์เจีย ไม่เพียงเป็นสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้เนื่องจากถือเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวอย่างยิ่งในรัสเซียเท่านั้น มันยังก่อให้เกิดอันตรายที่น่าวิตกกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลต่อเนื่องซึ่งจะมีต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี้อีกด้วย ไม่เพียงรัสเซียมีความรับรู้มีความเข้าใจว่าตนเองถูกปิดล้อม และมีความพยายามที่จะบ่อนทำลายอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคแถบนี้เท่านั้น แต่รัสเซียยังมีความหวาดระแวงว่าจะเกิดผลพวงต่อเนื่องชนิดที่ไม่อาจทำนายคาดทายได้และชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะสร้างความกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัสเซีย พวกผู้เชี่ยวชาญบอกกับเราว่า รัสเซียมีความห่วงใยเป็นพิเศษว่าจะเกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในยูเครนจากเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกนาโต เนื่องจากชุมชนคนชาติพันธุ์รัสเซียจำนวนมากคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิก มันจึงอาจนำไปสู่การแตกแยกครั้งใหญ่ บังเกิดความรุนแรงขึ้นมา หรือถึงขั้นเลวร้ายที่สุดก็คือเกิดสงครามกลางเมือง และเมื่อบังเกิดผลบั้นปลายเช่นนั้น รัสเซียก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าแทรกแซงหรือไม่ อันเป็นการตัดสินใจที่รัสเซียไม่ต้องการเจอะเจอเลย”ทำไมสหรัฐฯ ยังคงยืนกรานในเรื่องการขยายนาโต้ต่อไปอีก ทั้งๆ ที่มีการเตือนภัยกันถึงขนาดนี้แล้ว? ผลกำไรจากการขายอาวุธนั่นเองคือปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง เมื่อเผชิญกระแสคัดค้านการขยายนาโต พวกอนุรักษนิยมใหม่ (neoconservatives) กลุ่มหนึ่งและพวกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตอาวุธสหรัฐฯ ก็ได้รวมตัวก่อตั้ง [6] คณะกรรมาธิการสหรัฐฯ เพื่อขยายนาโต (U.S. Committee to Expand NATO) ขึ้นมา ระหว่างปี 1996 ถึง 1998 พวกผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ใช้จ่ายเงิน [7] เป็นจำนวน 51 ล้านดอลลาร์ (เทียบเท่ากับ 94 ล้านดอลลาร์ในทุกวันนี้) ในการล็อบบี้รัฐสภา และอีกหลายๆ ล้านอยู่ในรูปของการให้เงินสนับสนุนทีมรณรงค์หาเสียงต่างๆ ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นนี้ การขยายนาโตก็กลายเป็นดีลที่เสร็จสรรพเรียบร้อยไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นพวกบริษัทผลิตอาวุธสหรัฐฯ ก็ได้ขายอาวุธเป็นจำนวนหลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้แก่ชาติสมาชิกหน้าใหม่ๆ ของนาโตจวบจนถึงเวลานี้ สหรัฐฯ ได้จัดส่ง [8] อุปกรณ์ทางการทหารและอาวุธต่างๆ ให้แก่ยูเครนเป็นมูลค่ารวมประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดความช่วยเหลือทั้งหมดที่ให้แก่ยูเครนเกินขีด 100,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว มีคำกล่าวพูดกันเอาไว้ว่า สงครามคือกิจกรรมต้มตุ๋นที่เอะอะครึกโครม เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างกำไรสูงลิบลิ่วให้แก่ผู้คนที่ได้รับคัดเลือกจำนวนน้อยกล่าวโดยรวม การขยายนาโตคือลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศแบบมุ่งเน้นการทหารของสหรัฐฯ ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นอยู่ที่ลัทธิทำอะไรตามอำเภอใจฝ่ายเดียว โดยแสดงออกให้เห็นในการมุ่งเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองประเทศอื่นและการทำสงครามแบบบุกโจมตีประเทศอื่นเอาไว้ก่อน สงครามที่ประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า โดยครั้งทีหลังกว่าเพื่อนก็คือในอิรักและในอัฟกานิสถาน ได้ก่อให้เกิดการเข่นฆ่าผลาญชีวิตกันและมีการเผชิญหน้ากันต่อไปอีก นี่คือความเป็นจริงที่หยาบกระด้างซึ่งอเมริกาเป็นผู้กระทำขึ้นมาเอง สงครามรัสเซีย-ยูเครนก็เช่นกัน ได้เปิดเวทีใหม่ของการเผชิญหน้ากันและการเข่นฆ่าผลาญชีวิตกัน ถึงแม้ความเป็นจริงคราวนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราชาวอเมริกันกระทำขึ้นมาเองทั้งหมด กระนั้นมันก็น่าจะยังคงอยู่ในข่ายของการสร้างความหายนะของพวกเรา ยกเว้นแต่ว่าพวกเราจะยินดีอุทิศพวกเราเองให้แก่การหาทางตกลงรอมชอมกันทางการทูต เพื่อยุติการเข่นฆ่าและปลดชนวนความตึงเครียดมาช่วยกันทำให้อเมริกากลายเป็นพลังเพื่อสันติภาพพลังหนึ่งในโลกกันเถิด(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.EisenhowerMediaNetwork.org)เดนนิส ฟริตซ์ (Dennis Fritz) ผู้อำนวยการของเครือข่ายสื่อไอเซนฮาวร์ (Eisenhower Media Network) หัวหน้านายทหารชั้นประทวนแห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ (Command Chief Master Sergeant, US Air Force) (เกษียณอายุแล้ว)แมตธิว โฮห์ (Matthew Hoh) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ของเครือข่ายสื่อไอเซนฮาวร์ อดีตนายทหารเหล่านาวิกโยธิน และอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมวิลเลียม เจ. แอสตอร์ (William J. Astore) นาวาอากาศโท กองทัพอากาศสหรัฐฯ (เกษียณอายุแล้ว)แคเรน คะเวียตโควสกี (Karen Kwiatkowski) นาวาอากาศโท กองทัพอากาศสหรัฐฯ (เกษียณอายุแล้ว)เดนนิส ไลช์ (Dennis Laich) พลตรี กองทัพบกสหรัฐฯ (เกษียณอายุแล้ว)แจ็ค แมตล็อก (Jack Matlock) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหภาพโซเวียต ปี 1987-1991 ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Reagan and Gorbachev: How the Cold War Ended (เรแกนและกอร์บาชอฟ: สงครามเย็นยุติลงได้อย่างไร)ท็อดด์ อี. เพียร์ซ (Todd E. Pierce) พันตรี อัยการทหาร กองทัพบกสหรัฐฯ (เกษียณอายุแล้ว)โคลีน โรว์ลีย์ (Coleen Rowley) เจ้าหน้าที่สายสืบพิเศษ (Special Agent) เอฟบีไอ (เกษียณอายุแล้ว)เจฟฟรีย์ แซคส์ (Jeffrey Sachs) ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University)คริสเตียน โซเรนเสน (Christian Sorensen) อดีตนักภาษาศาสตร์อาหรับ กองทัพอากาศสหรัฐฯชัค สปินนีย์ (Chuck Spinney) วิศวกร/นักวิเคราะห์ เกษียณอายุแล้ว สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมวินสโลว์ วีเลอร์ (Winslow Wheeler) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติให้แก่คณะบริหารสหรัฐฯ ทั้งที่สังกัดพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตรวม 4 คณะลอว์เรนซ์ บี. วิลเคอร์สัน (Lawrence B. Wilkerson) พันเอก กองทัพบกสหรัฐฯ (เกษียณอายุแล้ว)แอนน์ ไรต์ (Ann Wright) พันเอก กองทัพบกสหรัฐฯ (เกษียณอายุแล้ว) และอดีตนักการทูตสหรัฐฯปี 1990 - สหรัฐฯ ให้ความมั่นใจแก่รัสเซียว่า นาโตจะไม่ขยายตัวไปสู่พรมแดนของแดนหมีขาว "... จะไม่มีการขยาย ... นาโตแม้แต่นิ้วเดียวไปทางตะวันออก" รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เจมส์ เบเกอร์ กล่าว [9]ปี 1996 - พวกผู้ผลิตอาวุธสหรัฐฯ รวมตัวก่อตั้งกลุ่มคณะกรรมาธิการสหรัฐฯ เพื่อขยายนาโต (U.S. Committee to Expand NATO) มีการใช้จ่ายเงิน [10] มากกว่า 51 ล้านดอลลาร์เพื่อล็อบบี้รัฐสภาปี 1997 - ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการต่างประเทศ 50 คน ในจำนวนนี้มีทั้งอดีตวุฒิสมาชิก นายทหารและนักการทูต เกษียณอายุ ลงนามในจดหมายเปิดผนึกฉบับหนึ่งเน้นย้ำว่า การขยายนาโตถือเป็น "ความผิดพลาดทางนโยบายที่มีสัดส่วนเป็นความผิดพลาดในทางประวัติศาสตร์"[11]ปี 1999 - นาโตยอมรับฮังการี โปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก เข้าเป็นสมาชิก [12] สหรัฐฯ และนาโตทิ้งระเบิด [13] ถล่มใส่เซอร์เบีย ผู้เป็นพันธมิตรของรัสเซียปี 2001 - สหรัฐฯ ถอนตัวตามลำพังฝ่ายเดียว [14] ออกจากสนธิสัญญาอาวุธต่อสู้ขีปนาวุธทิ้งตัว (Anti-Ballistic Missile Treaty)ปี 2004 - ชาติยุโรปตะวันออกอีก 7 ชาติเข้าร่วมนาโต ถึงตอนนี้มีกองทหารนาโตตั้งประจำอยู่ตรงชายแดนรัสเซียแล้วปี 2004 - รัฐสภารัสเซียผ่าน [15] ญัตติประณามการขยายตัวของนาโต ปูตินตอบโต้ด้วยการแถลงว่ารัสเซียจะ "สร้างนโยบายกลาโหมและนโยบายความมั่นคงของเราเพื่อเป็นการตอบสนอง"ปี 2008 - พวกผู้นำนาโตประกาศ [16] แผนการในการนำเอายูเครนและจอร์เจีย ซึ่งต่างอยู่ประชิดติดชายแดนรัสเซียเช่นกันเข้าเป็นสมาชิกนาโตปี 2009 - สหรัฐฯ ประกาศ [17] แผนการในการนำเอาระบบขีปนาวุธเข้าไปในโปแลนด์และโรมาเนียปี 2014 - วิกตอร์ ยานูโควิช (Viktor Yanukovych) ประธานาธิบดียูเครนผู้ได้รับเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย [18] หลบหนีความรุนแรงไปยังมอสโก รัสเซียมองการโค่นล้มคราวนี้ว่าเป็นการก่อรัฐประหารยึดอำนาจโดยสหรัฐฯ และพวกชาตินาโตปี 2016 - สหรัฐฯ เริ่ม [19] การสร้างสมกำลังทหารในยุโรปปี 2019 - สหรัฐฯ ประกาศถอนตัวตามลำพังฝ่ายเดียวออกจากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง (Intermediate Nuclear Forces Treaty)[20]ปี 2020 - สหรัฐฯ ประกาศถอนตัวตามลำพังฝ่ายเดียว [21] ออกจากสนธิสัญญาเปิดท้องฟ้า (from Open Skies Treaty)ปี 2021 - รัสเซียยื่นข้อเสนอ [22} ให้เปิดการเจรจากัน ขณะเดียวกับที่จัดส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังชายแดนติดต่อกับยูเครน พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และนาโตปฏิเสธทันทีไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายรัสเซียวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 - รัสเซียรุกราน [23] ยูเครน เริ่มต้นสงครามรัสเซีย-ยูเครน