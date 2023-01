อย่าฝันว่าสงครามยูเครนใกล้ยุติแล้ว!! ศึกชิง‘เมืองโซเลดาร์’คือบทพิสูจน์ว่ามันจะยืดเยื้อและราคาแพงลิ่ว

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)13/01/2023ศึกสู้รบชิงเมืองโซเลดาร์ เมืองเล็กๆ ในแคว้นโดเนตสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน ดำเนินไปอย่างดุเดือดมาหลายวันแล้ว [1] โดยที่มีการกล่าวอ้างและการโต้แย้งการกล่าวอ้างกันไปมาระหว่างฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายยูเครน ในเรื่องที่ว่าเวลานี้รัสเซียสามารถควบคุมเมืองนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง [2]จวบจนถึงคืนวันที่ 11 มกราคม โซเลดาร์ อย่างเก่งที่สุดก็ตกอยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มทหารรับจ้าง “วากเนอร์ กรุ๊ป” (Wagner Group) [3] ของรัสเซียเป็นบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ตามการประเมินของ สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War) ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในสหรัฐฯ [4] และของกระทรวงกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร [5]แต่การที่ฝ่ายรัสเซียถล่มโจมตีอย่างหนักใส่ โซเลดาร์ จนถึงวันที่ 12 มกราคม [6] ก็เป็นการยืนยันการประเมินของฝ่ายยูเครนที่ว่า การสู้รบชิงเมืองนี้ยังคงเป็นไปอย่างดุเดือด [7]ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร –รวมทั้งพัฒนาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก-- การสู้รบ ณ สมรภูมิเฉพาะเจาะจงแห่งนี้ ก็สามารถสอนให้เราเกิดความเข้าใจอันกว้างขวางมากขึ้นว่าสงครามในยูเครนกำลังไปถึงไหน และมันน่าจะมุ่งหน้าไปที่ใดบทเรียนที่โดดเด่นเห็นได้ถนัดชัดเจนเป็นพิเศษ มีอยู่ 3 บทด้วยกัน อย่างแรก แม้กระทั่งการช่วงชิงให้ได้พื้นที่ซึ่งมีขนาดเล็กๆ เท่านั้น ก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลทั้งด้านบุคลากรและด้านวัตถุ [8] รวมทั้งกว่าจะได้รับมาก็ต้องหลังจากผ่านการสู้รบอย่างยืดเยื้อซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างสำคัญในทั้งสองฝ่าย และต้องใช้จ่ายทรัพยากรไปเป็นกอบเป็นกำทีเดียว ถ้าหาก รัสเซีย สามารถที่จะยึดครอง โซเลดาร์ เอาไว้ได้ในที่สุด พวกเขาจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องหลังจากที่ทำลายเมืองนี้จนแหลกลาญไปแล้วเท่านั้น [9]แล้วถึงยังไง การควบคุม โซเลดาร์ ก็ยังเป็นเพียงแค่ก้าวเดินอีกก้าวหนึ่งในการมุ่งหน้าไปสู่รางวัลที่ใหญ่โตกว่านี้มาก นั่นคือเมืองบัคมุต (Bakhmut) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน และเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่แห่งท้ายๆ ในแคว้นโดเนตสก์ ที่ยังไม่ถูกรัสเซียเข้ายึดครองกระนั้นก็ตาม กองกำลังฝ่ายยูเครนยังคงควบคุมพื้นที่แถบนี้เอาไว้ได้ [10] กระทั่งถ้าหากรัสเซียประสบความสำเร็จในความพยายามของพวกเขาในโซเลดาร์ การพังครืนของแนวป้องกันของฝ่ายยูเครนในแคว้นโดเนตสก์ หรือการล่าถอยในทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายนี้อย่างที่มีการทำนายกันเอาไว้ ก็ยังไม่ใช่เป็นบทสรุปที่ไม่มีทางกลายเป็นอื่นอีกแล้ว [11]ความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งอย่างที่สองซึ่งสามารถได้รับจากศึกชิงเมืองโซเลดาร์ ตลอดจนบริบทที่กว้างไกลออกไปแวดล้อมการที่ศึกคราวนี้เกิดขึ้นมา ก็คือว่าทั้งสองฝ่ายยังคงธำรงรักษาวัตถุประสงค์แบบนักวาดหวังผลลัพธ์ระดับสูงสุด (maximalist) เอาไว้ และดูเหมือนโดยรวมๆ แล้วไม่มีความปรารถนาที่จะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามซึ่งมุ่งไปสู่การตกลงรอมชอมโดยผ่านการเจรจากันนี่เป็นบทสรุปที่ปรากฏให้เห็น ถึงแม้เมื่อไม่นานมานี้มีการพบปะหารือกันระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัสเซียและยูเครน นั่นคือ ตาเตียนา มอสคาลโควา (Tatiana Moskalkova) และ ดมิโตร ลูบิเนตส์ (Dmytro Lubinets) ในนครอังการา ของตุรกี [12] ซึ่งได้มีการตกลงกันที่จะแลกเปลี่ยนเชลยกันอีกรอบหนึ่ง และทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะจัดการสนทนาด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเขากันต่อไปอีกจากทัศนะมุมมองของฝ่ายรัสเซีย การโจมตีอย่างขนานใหญ่เล่นงานเมืองโซเลดาร์ – และการสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในที่อื่นๆ ตามเส้นแนวหน้าระหว่างกองกำลังของฝ่ายรัสเซียและฝ่ายยูเครนในแคว้นโดเนตสก์ [13] เป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างยิ่งในแง่ของกำลังทหารและเครื่องกระสุน ความสิ้นเปลืองเหล่านี้จะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อจุดมุ่งหมายของเครมลินยังคงอยู่ที่การยึดครองดินแดนทั้งหมดของ 4 แคว้นซึ่งรัสเซียประกาศเข้าผนวกเป็นส่วนหนึ่งของตนภายหลังการจัดลงประชามติปลอมๆ ขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่การสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดในสมรภูมิอยู่นั้น การต่อสู้ในระหว่างฝักฝ่ายทางการเมืองต่างๆ ของรัสเซียก็ดูมีความเข้มข้นพอๆ กัน [14] ในด้านหนึ่ง การโจมตีเล่นงานเมืองโซเลดาร์คราวนี้ นำโดยกองกำลังของกลุ่มวากเนอร์ ที่มี เยฟเกนี ปริโกจิน (Yevgeny Prigozhin) เป็นหัวเรือใหญ่ เขาเป็นพันธมิตรใกล้ชิดคนหนึ่งของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินปริโกจิน ในบางส่วนอาจจะได้แรงจูงใจจากลู่ทางโอกาสที่จะสามารถเข้าถึงเหมืองเกลือและเหมืองยิปซัมที่อยู่ใกล้ๆ เมืองนี้ [15] แต่เขายังต้องการใช้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความสำเร็จในสมรภูมิของเขาเพื่อเพิ่มพูนอิทธิพลบารมีของเขาภายในกลุ่มแวดวงชั้นในของ ปูติน อีกด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาเขาไม่ได้บันยะบันยังเลยในการส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเจ็บแสบเล่นงานการดำเนินการสู้รบของพวกนายทหารระดับท็อปของรัสเซีย [16]ขณะที่ ปริโกจิน อาจจะยังไม่ได้ชัยชนะในศึกชิงโซเลดาร์อย่างเด็ดขาด แต่เขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสียแล้วในสมรภูมิที่น่าจะถือได้ว่ามีความสำคัญทางการเมืองมากกว่าเสียอีก เมื่อพันธมิตรใกล้ชิดของเขา คือ พลเอก เซียร์เก ซูโรวิคิน (Sergei Surovikin) –สถาปนิกคนสำคัญที่สุดของการรณรงค์ทำลายโครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญยิ่งยวดของฝ่ายยูเครน โดยที่ ซูโรวิคิน ได้ถูกแทนที่โดย พลเอกวาเลรี เกราซิมอฟ (Valery Gerasimov) ประธานคณะเสนาธิการทหารของรัสเซีย ในการเป็นผู้บัญชาการควบคุมดูแลการสงครามในยูเครนโดยรวมทั้งหมด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มกราคม [17]เกราซิมอฟ เป็นสถาปนิกของการรณรงค์รุกรานยูเครนคราวนี้ของรัสเซียตั้งแต่ตอนเริ่มแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ดังนั้น การที่เขาได้รับแต่งตั้งให้เข้ารับผิดชอบเรื่องนี้ในเวลานี้ จึงเป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่ว่า ปูติน ยังไม่ได้ยอมละทิ้งจุดมุ่งหมายของการทำสงครามในแบบนักตั้งความคาดหวังเอาไว้ระดับสูงสุดของเขาแต่อย่างใดท่าทีเช่นนี้ย่อมส่งผลเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อความเข้าใจที่คอยตามหลอกหลอนไม่หยุดหย่อน ที่ว่ารัสเซียกำลังจะเปิดแนวรบแนวที่สองในสงครามครั้งนี้ขึ้นมา ระหว่างการไปเยือนเมืองลวิฟ (Lviv) เมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกของยูเครนเมื่อไม่กี่วันก่อน ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครน ได้กล่าวเตือนอีกครั้งหนึ่งถึงอันตรายที่จะเกิดการรุกรานจากทางด้านเบลารุส [18]เมื่อพิจารณาจากความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างกรุงมอสโกกับกรุงมินสก์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระยะหลังๆ มานี้ รวมไปถึงการร่วมซ้อมรบระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งวางแผนเอาไว้ว่าจะจัดขึ้นตอนปลายเดือนมกราคมนี้ [19] เรื่องแนวรบแนวที่สองนี้จึงยังต้องถือว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญประการหนึ่งต่อยูเครนการที่ ซูโควิคิน ถูกแทนที่โดย เกราซิมอฟ ยังบังเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่การโจมตีอย่างไม่มีการบันยะบันของฝ่ายรัสเซียโดยใช้โดรนและขีปนาวุธเล่นงานถล่มใส่ยูเครนนั้น ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงไป –โดยที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำลายจิตวิญญาณแห่งการป้องกันประเทศชาติของชาวยูเครนลงไปได้เรื่องนี้ส่วนหนึ่งอาจจะบ่งชี้ให้เห็นว่าอาวุธและเครื่องกระสุนในคลังแสงของรัสเซียนั้นอยู่ในอาการร่อยหรอแล้ว แต่ –เมื่อพิจารณารวมไปกับการสู้รบทางภาคพื้นดินในดอนบาส (Donbas) ซึ่งดุเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ –มันก็เป็นการบ่งชี้ให้เห็นเช่นกันว่า รัสเซียได้หวนกลับมาโฟกัสเน้นหนักที่สงครามภาคพื้นดินใหม่อีกครั้ง และมีความคาดหวังที่จะช่วงชิงดินแดนให้ได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า(ภูมิภาคดอนบาส Donbas หรือ ดอนบาสส์ Donbass เป็นฐานอุตสาหกรรมสำคัญในยูเครนตั้งแต่สมัยที่ยูเครนยังเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในสหภาพโซเวียต ประกอบด้วย 2 แคว้นทางภาคตะวันออกของยูเครน คือ โดเนตสก์ และ ลูฮันสก์ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Donbas)ขณะเดียวกัน การที่ ปูติน เปลี่ยนแปลงตัวผู้นำของฝ่ายทหาร ย่อมส่อให้เห็นว่ารัสเซียกำลังจะทำการรุก ไม่ว่าเฉพาะในดอนบาสเท่านั้น หรือว่าทั้งในดอนบาส และก็เปิดแนวรบแนวที่สองจาก เบลารุสไปด้วย [20] ก็ตามที การระดมพลเป็นบางส่วนของรัสเซีย [21] ถึงแม้ประสบความยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ก็ดำเนินไปได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา เวลาใกล้เคียงกันนั้น รัสเซียยังประสบความสำเร็จในการอพยพโยกย้ายกองกำลังออกมาจากเมืองเคียร์ซอน (Kherson) และนำเข้าประจำการในที่อื่นๆ กันใหม่ [22]ในเดือนตุลาคมอีกด้วยเรื่องนี้ทำให้เครมลินมีกำลังพลจำนวนสำคัญทีเดียวสำหรับการใช้งาน และก็มีเวลาสำหรับการปรับปรุงจัดกลุ่มกองกำลังกันใหม่ รวมทั้งฝึกอบรมพวกทหารที่เพิ่งระดมเกณฑ์มา และบูรณาการทหารใหม่เข้ากับกองทัพ เมื่อบวกเข้ากับการที่ฝ่ายรัสเซียมีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนทางด้านอาวุธปืนใหญ่และจรวด ตลอดจนแสนยานุภาพทางอากาศ มันก็จะทำให้ เกราซิมอฟ มีศักยภาพที่จะกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบในเวลาเปิดรุกโจมตีต่อไปข้างหน้าด้วยเหตุนี้ สำหรับบทเรียนประการที่สาม –และก็เป็นบทเรียนสำหรับระยะยาวไกลยิ่งกว่า 2 บทเรียนแรกอีกด้วย ก็คือว่า มีความจำเป็นที่ฝ่ายตะวันตกจะต้องให้ความสนับสนุนแก่ยูเครนมากขึ้น การให้คำมั่นสัญญา [23] ที่จะจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ และยานยนต์ใช้ในสนามรบเพิ่มขึ้นอีกแก่ยูเครน ถือเป็นจังหวะก้าวที่มีความสำคัญ แล้วในทันทีที่มีการจัดส่งให้ตามสัญญา 