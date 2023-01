UFC FIGHT NIGHT ประเดิมปี 2023 ทาร์ซาน ดวลเดือด อิวามอฟ อาทิตย์นี้

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนธันวาคม โดยเป็นรายการสุดท้ายของปี 2022 ภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT :STRICKLAND VS IMAVOV คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวต ฌอน สตริคแลนด์ นักสู้อเมริกัน จะพบกับ นาสซูร์ดีน อิมาวอฟ นักสู้ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายรัสเซีย โดยจะแข่งขันกัน ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม นี้ไฮไลท์ของรายการเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง Tarzan เจ้าของสถิติชนะ 25 แพ้ 5 แรงกิ้นอันดับ 7 ผลงานช่วงหลังไม่ดีนัก แพ้มา 2 ไฟต์รวด โดยแพ้ TKO อเล็กซ์ เปเรย์ร่า ในยกที่ 2 เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว ก่อนจะแพ้คะแนน จาเร็ด กานโนเนียร์ เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมาโดย สตริคแลนด์ จะขึ้นสังเวียนพบกับ นาสซูร์ดีน อิมาวอฟ นักสู้ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายรัสเซีย ที่มีสถิติชนะ 12 แพ้ 3 โดยผลงานช่วงหลังชนะมาไฟต์ติดต่อกัน ล่าสุดเอาชนะคะแนน ฮัวคิน บัคลี่ย์ ไปเมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้วรองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง แดน อิเก้ นักสู้อเมริกันวัย 31 ปีเจ้าของสถิติชนะ 15 แพ้ 6 ที่ผลงานช่วงหลังน่าผิดหวังแพ้มา 3 ไฟต์รวด โดยไฟต์ล่าสุดแพ้คะแนน มอฟซาร์ เอฟโลเยฟ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่ง อิเก้ จะได้ดวลกับ ดาม่อน แจ็คสัน นักสู้เพื่อนร่วมชาติวัย 34 ปีที่มีสถิติชนะ 22 แพ้ 4 โดยผลงานช่วงหลังชนะมา 4 ไฟต์ติดต่อกัน ล่าสุดเอาชนะ TKO แพท ซาบาตินี่ ตั้งแต่ยกแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันน่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจอีกมากมายรอคนอยู่ภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT :STRICKLAND VS IMAVOV วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT :STRICKLAND VS IMAVOVคู่เอก - รุ่นไลต์เวตฌอน สตริคแลนด์ VS นาสซูร์ดีน อิวามอฟรองคู่เอก - รุ่นเฟเธอร์เวตแดน อิเก้ VS ดาม่อน แจ็คสันรุ่นมิดเดิลเวตปูนาเฮเล โซเรียโน่ VS โรมัน โกลิปอฟรุ่นแบนตั้มเวตหญิงเก็ตเลน วิเอร่า VS ราคูเอล เพนนิงตันรุ่นแบนตั้มเวตอูมาร์ นูร์มาโกเมดอฟ VS ราโอนี่ บาร์เซลอสรุ่นแบนตั้มเวตจาวิด บาสชาราต VS มาเตอุส เมนด็องก้ารุ่นมิดเดิลเวตเคลาดิโอ ริเบโร่ VS อับดุล ราซัค อัลฮัสซันรุ่นไลต์เวตมันเตอุสซ์ เรเบ็คสกี้ VS นิค ฟิโอเร่รุ่นฟลายเวตอัลลาน นาสซิเมนโต้ VS คาร์ลอส เอร์นานเดซรุ่นเฟเธอร์เวตแดน เอร์กูเอต้า VS นิค อกูอิร์เร่รุ่นฟลายเวตชาร์ลส จอห์นสัน VS จิมมี่ ฟลิครุ่นฟลายเวตหญิงปริสซิล่า คาโชเอร่า VS ซิยาร่า ยูแบงส์สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT :STRICKLAND VS IMAVOV จะระเบิดศึกขึ้น ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-january-14-2023