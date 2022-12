ว่าด้วยสไตล์ทางการทูตของ‘ไบเดน’ที่ทำให้มิตรห่างหาย กับของ‘สีจิ้นผิง’ที่มีเพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆ

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)12/12/2022ภายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯเมื่อเดือนที่แล้ว ผมเสนอแนะว่าพวกผู้ออกเสียงชาวอเมริกันยังไม่ได้ประกาศคำตัดสินเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศที่น่าเศร้าใจของคณะบริหารชุดปัจจุบันหรอก (ดูข้อเขียนชิ้นนี้ได้ที่ https://asiatimes.com/2022/11/bidens-next-two-years-look-bleak/) พัฒนาการหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในระยะหลังๆ มานี้บ่งบอกให้เห็นว่า นโยบายของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะยังคงเป็นการมุ่งยืนกรานอ้างสิทธิ์ที่อเมริกาจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตเหนือใครๆ ในโลกหลังจากการเลือกตั้ง ไบเดน ได้พบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในการเจรจาหารือที่จัดขึ้นข้างเคียงการประชุมซัมมิตของกลุ่มจี-20 ที่เกาะบาหลี, อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับระหว่างประเทศงานหนึ่ง ในการเจรจากันคราวนี้ ผู้นำทั้งสองได้สนทนาและแลกเปลี่ยนทัศนะกันแบบใจต่อใจเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมงฝ่ายจีนได้จดรายงานการพบปะหารือคราวนี้เอาไว้อย่างระมัดระวัง และโพสต์สรุปสิ่งที่ ไบเดน ได้พูดเอาไว้ให้สาธารณชนรับทราบ ขณะที่ฝ่ายอเมริกันไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้อย่างรอบคอบเช่นนั้น ทว่าก็ไม่ได้มีการโพสต์คัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฝ่ายจีนสรุปออกมาไบเดนนั้น โดยพื้นฐานแล้วได้เน้นย้ำคำสัญญาผูกพันของสหรัฐฯที่จะไม่แทรกแซงโครงสร้างการบริหารปกครองของจีน, ไม่ก่อสงครามเย็นครั้งใหม่เอากับจีน, ไม่ระดมพวกพันธมิตรมาจับกลุ่มคัดค้านต่อต้านจีน, ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอกราช, ไม่ปฏิเสธหลักการที่ว่าจีนมีเพียงจีนเดียวนอกจากนั้น เขายังพูดด้วยว่า สหรัฐฯไม่ได้มีเจตนาที่จะริเริ่มทำให้เกิดการสู้รบขัดแย้งทางการทหารกับจีนขึ้นมา, หรือมุ่งดำเนินสงครามทางเศรษฐกิจ, หย่าร้างแยกระบบเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้ขาดจากกัน, หรือสกัดขัดขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนทางฝ่าย สี ได้แสดงความพึงพอใจจุดยืนของฝ่ายอเมริกัน พร้อมกันนั้นก็แสดงความหวังด้วยว่า พวกผู้ช่วยของ ไบเดน จะประพฤติปฏิบัติสิ่งที่สอดคล้องและอยู่ในร่องในรอยกับประดาคำสัญญาความผูกพันที่ประธานาธิบดีไบเดนแสดงออกมาให้เห็น ณ การพบปะหารือครั้งนี้แต่แล้ว ก็เป็นอย่างสุภาษิตของชาวพื้นเมืองอเมริกันที่ว่า คนขาวพูดจาแบบลิ้นสองแฉกอีกแล้ว (the white man again spoke with a forked tongue) เพียงไม่นานหลังจาก ไบเดน เร่งรีบกลับสหรัฐฯเพื่อเข้าร่วมงานแต่งงานหลานสาวของเขาซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาว ทีมงานของเขาก็เริ่มต้นการรุมทึ้งเล่นงานจีนขึ้นมาใหม่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคนขาว แต่ก็กลายเป็นตัวอย่างหนึ่งของทีมงาน ไบเดน ซึ่งหยิบเอาไม้กระบองมาฟาดใส่จีนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยในการร้องขอต่อคองเกรส ให้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมมูลค่าเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์ เขาอ้างเหตุผลความชอบธรรมว่าการใช้จ่ายอย่างมหึมาดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการเพิ่มการป้องปรามจีนอย่างมีประสิทธิผล(คำแถลงของ ออสติน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/12/4/austin-declares-us-will-prevail-in-decisive-decade)ว่าแต่ว่า จะป้องปรามจีนเพื่ออะไรกันล่ะ? จีนนั้นไม่ได้มีฐานทัพทางทหารกระจายอยู่ทั่วโลกแบบ ลุงแซม สักหน่อย แล้วจีนก็ไม่ได้มีกองเรือรบหลายๆ กองคอยแล่นตระเวนไปรอบๆ ทุกๆ ทะเลทุกๆ มหาสมุทรเช่นกัน ขณะที่ ลุงแซม มี ส่วนสำหรับกองทหารนาวิกโยธินทำหน้าที่สู้รบนั้น จีนมี แต่มันมีขนาดเพียงแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยของที่ ลุงแซม มี ความจริงจึงเห็นกันโทนโท่อยู่อย่างนี้ ใครกำลังคุกคามใครกันแน่ ?อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้หลักเหตุผลแบบกลับหัวกลับหางทำนองนี้ ก็คือการที่ ออสติน กล่าวอ้างคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และตอบโต้ว่า “สงคราม (ที่ยูเครน) ไม่ได้เป็นผลลัพธ์จากการขยายตัวของ นาโต้ แต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ นาโต้ ต้องขยายตัวต่างหาก” ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ย่อมทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว อย่างที่ประชาชนชาวอเมริกันสมควรจะทราบ ว่า นาโต้ หรือ สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ มุ่งตบเท้าเดินหน้าไปทางตะวันออกสู่รัสเซียมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ขณะที่การรุกรานยูเครนของรัสเซียเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/12/4/austin-declares-us-will-prevail-in-decisive-decade)จากการใช้หลัก(ไร้)เหตุผลทำนองนี้นั่นเอง สหรัฐฯจึงต้องคอยป้องปรามภัยคุกคามจากจีน เพราะพวกเราชาวอเมริกันตัดสินแล้วว่าจีนเป็นภัยคุกคาม จีนกล้าดียังไงถึงพัฒนามาตรการตอบโต้ต่างๆ มารับมือกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ก้าวหน้าล้ำยุคของเรา จนกระทั่งริดรอนสิทธิของเราที่จะเข้าโจมตีแบบข่มขวัญและสร้างความหวาดกลัว (shock and awe) ? การกระทำเช่นนี้ของพวกเขาคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเราชัดๆ ดังนั้นทางเลือกเพียงประการเดียวของเรา จึงได้แก่การต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมของเราให้พุ่งพรวดขึ้นเรื่อยๆผลที่เกิดตามมาก็คือ ทั้ง ส.ส.ของพรรคเดโมแครต และพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎร เพิ่งผ่านร่างกฎหมายให้จัดสรรงบประมาณจำนวน 858,000 ล้านดอลลาร์แก่เรื่องการทหาร ตัวเลขนี้สูงกว่าที่ ไบเดน เสนอไปถึง 45,000 ล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำ ทำไมต้องเพิ่มเงินให้อีกหลายพันล้านตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างล่ะ ? เพราะวอชิงตันต้องการให้แน่ใจได้ว่า อเมริกาจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเพียงพอจนสามารถนอนหลับในตอนกลางคืนได้นั่นเองในเวลาเดียวกันนั้น ประเทศอื่นๆ ของโลกต่างเฝ้าจับตามองการดำเนินการทางการทูตอย่างซุ่มซ่ามเงอะงะของ ไบเดน และได้ข้อสรุปกันว่า เมื่อฝ่ายอเมริกันขีดเส้นประกาศอาณาเขตห้ามล่วงละเมิดขึ้นมานั้น จริงๆ แล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก อย่างไรก็ตาม ในเมื่อ ไบเดน สามารถที่ทำตัวให้น่ารักกับจีนได้ อย่างที่เขาทำเอาไว้ที่บาหลี แล้วทำไมประเทศอื่นๆ ในโลกจะทำมั่งไม่ได้ด้วยเหตุนี้ กาตาร์ จึงเพิ่งทำข้อตกลงอายุ 27 ปีเพื่อจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่จีน ซึ่งหมายความว่าจากนี้ไป กาตาร์ เพียงแค่สามารถเสนอขายสินค้านี้ในตลาดจร (spot-market) ได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้น ถ้าหากยังอาจจะทำได้บ้าง ทั้งนี้เพื่อสนองให้แก่สหภาพยุโรปที่กำลังหิวกระหายพลังงานเหลือเกินหลังการประชุมซัมมิตที่บาหลลีผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ สี จิ้นผิง ยังเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียเป็นเวลา 3 วันแบบเต็มรัฐพิธี ในฐานะเป็นอาคันตุกะของประมุขประเทศ (state visit) นั่นคือได้รับการต้อนรับอย่างสง่างามอลังการ ชนิดที่ในอดีต ซาอุดีฯ สงวนเอาไว้สำหรับพันธมิตรสำคัญที่สุดของตนเท่านั้น ซึ่งก็คือ สหรัฐฯ ทว่าตอนที่ ไบเดน บินไปซาอุดีอาระเบียในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น เขาได้รับการต้อนรับแบบโลว์ โปรไฟล์ เพียงแค่ระดับได้ยกกำปั้นขึ้นมาสัมผัสกับฝ่ายเจ้าภาพแค่นั้นเองที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ไบเดน ยังต้องอับอายขายหน้าเมื่อกลุ่มโอเปกพลัส ที่นำโดยซาอุดีอาระเบีย เพิกเฉยต่อคำขอร้องของเขาที่ให้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันป้อนเข้าสู่ตลาด เพื่อทำให้ราคาน้ำมันลดลง รวมทั้งผ่อนคลายแรงบีบคั้นด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯลงไปด้วย แทนที่จะยินยอมกระทำตาม ซาอุดีอาระเบียกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามด้วยซ้ำ โดยตัดลดการผลิตลงขณะอยู่ในกรุงริยาด สี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน กับทางซาอุดีอาระเบีย ฉบับหนึ่ง ส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ครอบคลุมทั้งการย้ำยืนยันว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และระบุว่าทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะไม่แทรกแซงเข้าไปในกิจการภายในของอีกฝ่ายหนึ่ง มาตราเหล่านี้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นคุณประโยชน์แก่สหรัฐฯ ซึ่งกำลังเฝ้าจ้องมองดูอยู่ข้างๆการค้าทวิภาคีระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบีย มีมูลค่า 87,300 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 สูงขึ้นเกือบๆ 34% จากปีก่อนหน้า โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีการนำเข้าและการส่งออกให้แก่กันในระดับเรียกได้คร่าวๆ ว่าสมดุล ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบดุลการค้า สี ยังตั้งข้อสังเกตว่า แผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน เป็นตัวเสริมเติมที่สมบูรณ์แบบมากสำหรับการช่วยเหลือฝ่ายซาอุดีฯทำให้เป้าหมายต่างๆ ตามแผนการวิสัยทัศน์ 2030 (Vision 2030) ของทางการริยาดบรรลุผลกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ ทั้งนี้ผลเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ ฝ่ายซาอุดีฯจับมือให้บริษัทหัวเว่ยของจีนเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างเมืองอัจฉริยะสี ยังให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้ายแก่ข้อตกลงเรื่องน้ำมันที่มีมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งเสนอแนะให้ใช้สกุลเงินตราเหรินหมินปี้ (หยวน) ของจีนในการชำระเงิน แทนที่จะใช้เปโตรดอลลาร์ การลดความสำคัญของสกุลเงินดอลลาร์ลงขนาดนี้จะต้องเป็นข่าวปึงปังระเบิดระเบ้อ แต่ทั้ง ปักกิ่ง กับ ริยาด อาจเลือกที่จะเก็บเงียบเอาไว้ก่อนสำหรับสิ่งที่อาจจะกลายเป็นการเริ่มต้นแห่งจุดสิ้นสุดของฐานะความเป็นสกุลเงินตราเพื่อการเป็นทุนสำรองของโลก ของดอลลาร์อเมริกันการรักษาหน้าเอาไว้ให้ดีที่สุดซึ่งสื่อ วอลล์สตรีทเจอร์นัล สามารถกระทำได้เกี่ยวกับซัมมิตริยาดคราวนี้ ก็คือการออกมาพูดว่า “จีนยังไม่ได้สาธิตให้เห็นว่า มีความสนใจหรือมีความสามารถ ในการแย่งชิงบทบาทซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวางของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง รวมทั้งฝ่ายซาอุดีฯก็ไม่ได้มีความต้องการจริงๆ ที่จะหาคนอื่นมาแทนที่สหรัฐฯในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงรายหลักของพวกตน พวกนักวิเคราะห์พูดกันเช่นนี้” สำหรับผม ขอบอกว่านี่ช่างเป็นตัวอย่างระดับคลาสสิกของความพยายามปิดบังอำพรางจุดอ่อนข้อบกพร่องฉกาจฉกรรจ์ระดับรากฐาน ด้วยการเปลี่ยนอะไรนิดๆ หน่อยๆ แค่เปลือกนอกผิวเผิน อย่างที่มีสำนวนพูดกันว่า พยายาม “ทาลิปสติกให้หมู” (put lipstick on the pig)(ความเห็นของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wsj.com/articles/chinas-xi-jinping-visits-saudi-arabia-amid-strained-u-s-ties-11670417310)(สำนวน put lipstick on the pig ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Lipstick_on_a_pig#:~:text=The%20phrase%20to%20put%20%22lipstick,dating%20back%20to%20biblical%20times. -ผู้แปล)ริยาด ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซัมมิตบรรดาผู้นำของรัฐริมอ่าวอาหรับ กับ สี เพื่อหารือกันในเรื่องการขยายความร่วมมือ ซึ่งไม่เพียงแค่ทางด้านพลังงานเท่านั้น แต่ยังในเรื่องการค้าและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย อย่างที่ เวิลด์คัพ 2022 ใน กาตาร์ แสดงให้เห็นเอาไว้เยอะแยะมากมาย พวกสถานที่ระดับเวิลด์คลาสสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬารายการนี้ ตลอดจนพวกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนจำนวนมากทีเดียว สร้างขึ้นโดยบริษัทของจีนพวกรัฐริมอ่าวอาหรับมีเงินทองเยอะแยะ แต่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยพวกเขาให้สามารถหันไปหาเส้นทางแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสายอื่นๆ และแตกแขนงออกไปจากการต้องพึ่งพาอาศัยน้ำมันเพียงอย่างเดียว แล้ว จีน นั้นยิ่งกว่ายินดีเสียอีกที่จะสนองความต้องการดังกล่าว โดย จีน ยังไม่มีการตั้งเงื่อนไขข้อกำหนดว่าจะต้องยินยอมสวามิภักดิ์ในทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือเรียกร้องต้องการให้สามารถเข้าถึงให้สามารถเข้าใช้งานฐานทัพทางทหารแห่งต่างๆนอกจากเหล่ารัฐริมอ่าวอาหรับแท้ๆ แล้ว ยังมีผู้นำของอียิปต์, ตูนิเซีย, อิรัก, โมร็อกโก, แอลจีเรีย, และอื่นๆ เข้าร่วมซัมมิตริยาดครั้งนี้ด้วย แล้วยิ่งเมื่อบวกกับข้อตกลงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จีนมีอยู่แล้วกับอิหร่านเป็นเวลา 25 ปีแล้ว จีนก็สามารถนับประชาชนจำนวนราว 1,800 ล้านคนของโลกอิสลาม ว่ามีฐานะเป็นเพื่อนมิตรกันแดนมังกรข้อกล่าวหาของฝ่ายตะวันตกในเรื่องที่จีนสร้างกับดักหนี้สินขึ้นมาจากการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆ ตามแผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กำลังกลายเป็นคำพูดที่ว่างเปล่ากลวงโบ๋ และถูกเมินเฉยจากส่วนใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งกลับมีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์แบบที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กันและกันอย่างที่จีนเสนอประเทศขนาดใหญ่อื่นๆ นอกเหนือจากพวกในกลุ่ม จี7 ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ต่างกำลังเข้าแถวแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์ (BRICS) และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization ใช้อักษรย่อว่า SCO) โดยทั้งหมดที่จะต้องเสาะหามาเพื่อจะได้เข้าร่วมก็คือคำเชิญ ขณะที่การเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆชื่อของกลุ่ม BRICS มาจากอักษรตัวหน้าของชื่อภาษาอังกฤษของ 5 ชาติสมาชิกในเวลานี้ อันได้แก่ บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน, และแอฟริกาใต้ วัตถุประสงค์ขององค์การนี้คือส่งเสริมสันติภาพ, ความมั่นคง, การพัฒนา, และความร่วมมือกัน เวลานี้มีชาติต่างๆ ยาวเหยียดทีเดียวที่แสดงความสนใจอยากจะเข้าร่วม หรือกระทั่งยื่นสมัครอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ในจำนวนนี้ มี ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมอง บริกส์ ว่า เป็นลูกค้ารายสำคัญสำหรับสินค้าน้ำมันของตน นอกจากนั้นยังมี ตุรกี ที่เป็นสมาชิกรายหนึ่งของ นาโต้ ทั้งนี้ ตุรกีมองกลุ่มนี้ว่าเป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันความเสี่ยงในทางภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อจะได้ไม่ต้องร่วมหัวจมท้ายกับฝ่ายตะวันตกเพียงด้านเดียว นอกจากนั้น มันยังเป็นการเพิ่มความผูกพันอีกสายหนึ่งกับประเทศจีนด้วยสำหรับ SCO จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการต่อต้านฝ่ายตะวันตก ชาติสมาชิกขององค์การนี้ประกอบไปด้วย จีน, รัสเซีย, คาซัคสถาน, คีร์กิซสถาน, ทาจิกิสถาน, และอุซเบกิสถาน ในตอนหลังๆ นี้ยังมี อินเดีย และปากีสถาน เพิ่มเข้ามา ขณะที่ อิหร่าน ก็เพิ่งกลายเป็นสมาชิกรายล่าสุดไม่ว่า SCO หรือ BRICS ต่างก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหาร แต่ทั้ง 2 องค์การนี้ต่างมีความสมานฉันท์ร่วมใจกันในการต่อต้านคัดค้านการวางตัวเป็นเจ้าใหญ่เหนือใคร (hegemony) และต่อต้านคัดค้านการทำตามอำเภอใจฝ่ายเดียว (unilateralism) – ซึ่งมันก็หมายถึง สหรัฐฯ นั่นแหละ ข้อเท็จจริงที่ว่ากระทั่งพวกรัฐที่เป็นศัตรูไม้เบื่อไม้เมากันกัน อย่างเช่น อินเดีย กับปากีสถาน และ อิหร่าน กับ ซาอุดีอาระเบีย สามารถจะมองเห็นพื้นที่ซึ่งพวกเขามีอยู่ร่วมกันและพร้อมเข้าร่วมอยู่ในองค์การเดียวกันได้เช่นนี้ ย่อมเป็นทิศทางแห่งความหวังสำหรับสันติภาพของโลกประเทศต่างๆ จำนวนมากของโลกที่อยู่นอกค่ายตะวันตก ไม่ได้มองเห็นผลประโยชน์ใดๆ เลย จากการเข้าร่วมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพียงเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวคล้ายๆ กับการที่ต้องนอนอยู่กับเสือร้าย แม้กระทั่งพันธมิตรบางส่วนของสหรัฐฯเองเวลานี้ก็มองเห็นด้านย่ำแย่เลวร้ายของการต้องเผชิญกับการทำอะไรตามอำเภอใจแห่งลัทธิวางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตเหนือใครๆ ของอเมริกันเอเอสเอ็มแอล (ASML) ซึ่งตั้งฐานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ กำลังท้าทายอย่างเปิดเผยต่อมาตรการแซงก์ชั่นของทำเนียบขาวที่มุ่งควบคุมห้ามปราบการขายเครื่องจักรอุปกรณ์ photolithographic machines ให้จีน เอเอสเอ็มแอล นั้น เป็นผู้นำหน้าใครเพื่อนในโลกในเรื่องการทำเครื่องจักรพิมพ์แผ่นชิปเหล่านี้ ที่แต่ละเครื่องมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และเป็นอุปกรณ์อันจำเป็นสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เวลานี้จีนคือลูกค้ารายสำคัญที่สุดของบริษัท และการไม่ขายให้แก่จีนจึงเหมือนกับการสั่งให้บริษัทฆ่าตัวตายทางด้าน ซัมซุง ก็ลงทุนไปอย่างมหาศาลในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ ซึ่งตั้งขึ้นในจีน เพื่อผลิตชิปสำหรับพวกลูกค้าที่อยู่ภายในประเทศจีน ซัมซุง ซึ่งเป็นไปได้ว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ด้วย จึงกำลังพยายามหาทางให้ได้รับการยกเว้นบางอย่างบางประการ เพื่อดิ้นรนให้หลุดพ้นออกมาจากคำสั่งแบนจีนของวอชิงตันขณะที่บริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอมพานี (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC) คือเหยื่อผู้ประสบเคราะห์กรรมหนักหน่วงที่สุดของ สงครามชิป ที่มิได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการคราวนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทไต้หวันแห่งนี้มีกระบวนการในการผลิตชิปที่ก้าวหน้าที่สุด และได้รับการยอมรับกันว่าเป็นผู้นำในเรื่องการทำชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำยุคที่สุดให้แก่โลกด้วยเหตุผลนี้เอง วอชิงตันจึงพิจารณาว่าการที่ ทีเอสเอ็มซี มีที่ตั้งอยู่ใน ไต้หวัน เฉกเช่นเวลานี้ ถือเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งสำหรับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯผลที่เกิดขึ้นคือ ทีเอสเอ็มซี ถูกบีบบังคับให้ต้องรื้อถอนสายงานผลิตในโรงงานทำชิปของตนที่ไต้หวัน แล้วจัดส่งไปยังรัฐแอริโซนาของสหรัฐฯ พร้อมด้วยทีมงานทางเทคนิคและทีมงานบริหารจัดการนอกจากนั้นแล้ว ในกรณีที่ถ้าหาก ไต้หวัน ต้องเผชิญหน้ากับการที่จะถูกรุกรานอยู่รอมร่อแล้วจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีนของแผ่นดินใหญ่ สหรัฐฯซึ่งได้รับความยินยอมอย่างอ้อมๆ จากรัฐบาลไทเป ก็คงจะระเบิดทำลายโรงงานสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของ ทีเอสเอ็มซี ที่ยังเหลืออยู่ในไต้หวัน(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2022/12/us-mulls-scorched-earth-strategy-for-taiwan/)ภาพเต็มๆ ที่สามารถมองเห็นได้จากการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้เราบรรลุข้อสรุปที่น่าจับตาหลายๆ ประการทีเดียว เป็นต้นว่า รัฐบาลสหรัฐฯนั้นไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ทีเอสเอ็มซี อะไรกับเขาทั้งสิ้น แต่กลับไม่ได้มีความรู้สึกสำนึกผิดใดๆ เลยในเรื่องที่คิดจะทำลายโรงงานต่างๆ ของบริษัทให้ราบเรียบยับเยิน ในนามของการพิทักษ์รักษาความมั่นคงแห่งชาติ –แน่นอนทีเดียว ความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาไม่ว่าการบีบคั้นให้โยกย้ายไปที่แอริโซนา หรือการวางแผนการทำลายทรัพย์สินต่างๆ ของ ทีเอสเอ็มซี ที่ยังเหลืออยู่ในไต้หวันเช่นนี้ ย่อมเท่ากับเป็นการยอมรับว่าสหรัฐฯไม่สามารถคุ้มครองป้องกันไต้หวันจากการบุกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ เห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่า ชะตากรรมของประชาชน 24 ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันเวลานี้ ไม่ใช่สิ่งที่วอชิงตันสนใจห่วงใยอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้น การอพยพพวกวิศวกรช่างเทคนิคและทีมผู้บริหารทั้งหมดออกมาจากไต้หวัน และให้โยกย้ายไปอยู่ที่แอริโซนากันทั้งยวง คือการยอมรับอยู่ในตัวว่า สหรัฐฯไม่ได้มีชุดทักษะความชำนาญและศักยภาพที่จะดำเนินกิจการโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเทคล้ำยุคอีกต่อไปแล้วมอร์ริส จาง (Morris Chang) ผู้ก่อตั้ง ทีเอสเอ็มซี ที่ปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว เคยพูดเอาไว้ในอีกวาระโอกาสหนึ่ง ซึ่งคมคายตรงประเด็นเอามากๆ โดยเขาบอกว่า ต้นทุนสำหรับการผลิตในสหรัฐฯจะสูงกว่าในไต้หวันอย่างน้อยที่สุด 50% แน่นอนทีเดียวว่าเรื่องนี้ย่อมไม่ใช่ข่าวดีสำหรับการกำราบแรงบีบคั้นด้านเงินเฟ้อให้ลดถอยลงแต่อย่างใดแต่ในพิธีตัดริบบิ้นที่แอริโซนา เนื่องในโอกาสการเดินทางมาถึงของพวกเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานของ ทีเอสเอ็มซี จาง ใช้จุดยืนที่ถอยหลังกลับมาเป็นบางส่วน โดยเขากล่าวว่า ต้นทุนการดำเนินงานในสหรัฐฯที่สูงกว่าในไต้หวัน 50% นั้น คือตอนที่ ทีเอสเอ็มซี ลงแรงพยายามทีแรกสุดเพื่อดำเนินกิจการโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในรัฐออริกอน เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วออริกอน ไม่เคยกลายเป็นฐานการผลิตที่มีมนตร์เสน่ห์ดึงดูดในแง่เศรษฐกิจ จนทำให้บริษัทต้องการขยายการปรากฏตัวในสหรัฐฯเลย มาถึงในเวลานี้ จางดูเหมือนจะพูดเป็นนัยๆ ว่า ฟินิกซ์ (เมืองเอกของรัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานใหม่ของ ทีเอสเอ็มซี -ผู้แปล) จะเป็นกรณีที่แตกต่างออกไป เนื่องจากได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีตมาแล้วไบเดน ได้ไปพูดปราศรัยในพิธีเฉลิมฉลองคราวนี้ โดยประกาศว่า “อุตสาหกรรมการผลิตสหรัฐฯหวนกลับคืนมาแล้ว” บางที เขาอาจจะกำลังคิดว่า จาง เป็นพลเมืองอเมริกันคนหนึ่งกระมัง หรือว่าเขากำลังคิดถึงผู้คนกลุ่มแรกจากจำนวน 300 คนที่จะมาจากไต้หวัน ซึ่งจะได้รับ “กรีนการ์ด” (ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยอย่างถาวรในสหรัฐฯ) ในทันที และก็จะกลายเป็นชาวอเมริกันไปโดยสุจริตไร้ปัญหาใดๆ หรือว่าบางทีเขาอาจจะเพียงแค่ดีอกดีใจกับความสำเร็จของการแสดงมายากลที่นำเอาโรงงานไฮเทคมูลค่ามหาศาลเข้ามายังอเมริกาได้อย่างง่ายดาย ราวกับไปหยิบอาหารสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อและเพื่อให้สอดคล้องกับการอวดอ้างของ ไบเดน ควรต้องมีคนไปบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นให้สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (เอฟบีไอ) รับทราบนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดคดีเจ้าหน้าที่เอฟบีไอเข้ากวาดจับพวกคนหน้าตาเอเชียท่าทางน่าสงสัยซึ่งกำลังเดินท่อมๆ อยู่ในเมืองฟีนิกซ์ คนเหล่านี้เป็น “อเมริกัน” ที่เพิ่งเดินทางมาถึงครับ ท่านเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ ไม่ใช่สปายสายลับจากประเทศจีนผู้ที่เข้าร่วมพิธีคราวนี้ด้วย ยังมีคนดังๆ อย่างเช่น โรบิน คุก (Robin Cook) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปเปิล, เจนเสน ฮวง (Jensen Huang) ซีอีโอของ อินวิเดีย (Nvidia) และ ลิซา ซู (Lisa Su) ซีอีโอของ เอเอ็มดี (AMD) ไม่มีใครเซอร์ไพรซ์เลย ที่พวกเขาทั้งหมดต่างพูดสรรเสริญยกย่องลู่ทางโอกาสต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการมีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับเฟิสต์คลาส ที่จะเป็นซัปพลายเออร์ป้อนชิปคุณภาพเยี่ยมให้พวกเขา มาตั้งอยู่ที่สนามหลังบ้านของพวกเขาเช่นนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า การผ่องถ่ายปรับเปลี่ยนให้ TSMC (ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอมพานี) กลายมาเป็น USSMC (ยูไนเต็ด สเตท เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอมพานี) คราวนี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง หรือกลายเป็นอีกกรณีหนึ่งของการทาลิปสติกให้แก่หมูเราสามารถมองเห็นกันได้อยู่แล้วว่า ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน ของไต้หวันนั้นไม่ใช่ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนคนนั้นเที่ยวร้องขอ ไบเดน ไม่หยุดไม่หย่อนให้จัดส่งอาวุธข้าวของเงินทองมากขึ้นอีกหลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อให้พวกเขายังคงสู้รบกับรัสเซียต่อไป ไช่ นั้นไม่ได้ร้องขอเงินทองเงินทุนใดๆ ทั้งสิ้น เธอยอมหมอบราบคาบแก้วและยินดีปรีดาที่จะยกเพชรระดับมงกุฎของไต้หวัน เพื่อเอาอกเอาใจเจ้านายอเมริกันของเธอจีนสร้างมิตรภาพไปทั่วโลก ส่วนสหรัฐฯวิ่งไล่ตามด้วยการบิดแขนบิดขาบีบคั้นพวกพันธมิตรของตนอย่างแรงๆ บนหลักการซึ่งกำหนดขึ้นตามอำเภอใจฝ่ายเดียวที่ว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเป็นไปเพื่อความดีงามของอเมริกา ดังนั้นจึงไม่มีใครเซอร์ไพรซ์เลย ที่จำนวนเพื่อนมิตรของสหรัฐฯกำลังร่อยหรอลงเรื่อยๆบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่คณะบริหารไบเดนจะต้องรับฟังความคิดเห็นเฉกายขอ คอมเมนเตเตอร์ผู้หนึ่งใน หนังสือพิมพ์ เดอะ ฮาร์วาร์ด คริมสัน (The Harvard Crimson) ซึ่งไม่ได้เป็นแฟนานุแฟนของประเทศจีนแต่อย่างใด เขาเขียนเอาไว้ดังนี้: “มันถึงเวลาแล้วที่ชาวอเมริกันควรต้องยุติการเอาแต่สงสารตัวเอง และเลิกราความพยายามที่จะกอบกู้ฐานะครอบงำเหนือกว่าให้กลับคืนมาอีก ตรงกันข้าม เราควรกำหนดวางแผนเส้นทางสายใหม่แห่งความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯกับจีน เส้นทางสายใหม่ซึ่งวางรากฐานอยู่บนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thecrimson.com/article/2022/12/2/palys-china-trap-op-ed/)