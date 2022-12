สหรัฐฯแบนส่งออกชิปให้จีน จะไม่ทำให้แสนยานุภาพทางทหารของปักกิ่งอยู่ในอาการ‘โซซัดโซเซ’ หรอก

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)12/12/2022เมื่อเดือนตุลาคม 2022 ที่ผ่านมา คณะบริหารไบเดน ประกาศบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกกับประเทศจีน [1] โดยห้ามขายทั้งพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ประเภทล้ำยุค, เครื่องจักรอุปกรณ์ระดับก้าวหน้าที่จำเป็นสำหรับการผลิตชิปไฮเทคเหล่านี้, และทักษะความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐฯการควบคุมครั้งนี้คือความพยายามอย่างจริงจังที่สุดของคณะบริหารไบเดน ในการบ่อนทำลายกระบวนการปรับปรุงการทหารให้ทันสมัยของจีน และเป็นมาตรการซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้มากที่สุดที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน นำออกมาใช้เล่นงานจีนเซมิคอนดักเตอร์ระดับก้าวหน้าล้ำยุค เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องลึกลงไปของทุกสิ่งทุกอย่าง [2] ตั้งแต่ยานยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง ไปจนถึงระบบอาวุธระดับไฮเปอร์โซนิก (hypersonic มีความเร็วตั้งแต่ มัค 5 นั่นคือความเร็วเหนือเสียง 5 เท่า ขึ้นไป -ผู้แปล) ชิปเวลานี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้อย่างขาดหายไปไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมด้านกลาโหม ตลอดจนพวกเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งหลาย [3] ด้วยการเล็งเป้าหมายเล่นงานอินพุตที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นนี้ จึงเท่ากับคณะบริหารไบเดนกำลังตั้งจุดมุ่งหมายที่จะแช่แข็งวงการเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเอาไว้ให้นิ่งชะงักอยู่ในระดับปี 2022 และขัดขวางการพัฒนาด้านการทหารของแดนมังกรค่อนข้างแน่นอนทีเดียวว่า เมื่อปราศจากการเข้าถึงเทคโนโลยีและทักษะความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์ [4] จีนจะต้องดิ้นรนด้วยความลำบากในการประคับประคองรักษาความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของตนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence หรือ เอไอ), การคำนวณเชิงควอนตัม (quantum computing), และการคำนวณแบบคลาวด์ (cloud computing) เอาไว้ ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการควบคุมใหม่ๆ เหล่านี้ พวกผลิตชิป อย่างเช่น เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น (Semiconductor Manufacturing International Corporation หรือ SMIC) –ผู้ผลิตชิปประเภทลอจิกรายใหญ่ที่สุดของจีน— ยังจะต้องประสบความสูญเสีย ในด้านการได้รับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์พวกซัปพลายเออร์เครื่องจักรอุปกรณ์ชิปของสหรัฐฯ [5] อย่างเช่น แลม รีเสิร์ช (Lam Research), แอปพลายด์ แมตทีเรียลส์ (Applied Materials), และ เคแอลเอ คอร์เปอเรชั่น (KLA Corporation) ต่างพากันระงับการขายและการให้บริการแก่เหล่าผู้ผลิตชิปของจีน [6] เวลาเดียวกัน เอเอสเอ็มแอล โฮลดิ้ง (ASML Holding) ซึ่งเป็นซัปพลายเออร์ที่ตั้งฐานอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ได้แจ้งพวกพนักงานที่เป็นชาวสหรัฐฯของบริษัทให้ยุติการให้บริการแก่เหล่าลูกค้าชาวจีนเอาไว้ก่อน [7] จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมครั้งใหม่คราวนี้มุ่งฉวยประโยชน์จากจุดอ่อนของจีนในเรื่องการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถและในเรื่องการวิจัย โดยในมาตรการเหล่านี้มข้อที่กำหนดให้พลเมืองสหรัฐฯ, ผู้พำนักอาศัยในสหรัฐฯ, ตลอดจนผู้ที่ถือกรีนการ์ด ทุกๆ คน –รวมไปถึงคนชาติพันธุ์จีนที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมในสหรัฐฯ จำนวนหลายร้อยคน— ต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน จึงจะสามารถทำงานในโรงงานผลิตชิปของจีนได้เนื่องจากการยื่นขออนุญาตในเคสเช่นนี้ไม่น่าที่จะได้รับการอนุมัติ ดังนั้น พลเมืองสหรัฐฯซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของจีนก่อนหน้ามีคำสั่งนี้ จึงกำลังถูกบังคับให้ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการสละฐานะพลเมืองอเมริกันของตน หรือการต้องออกจากงาน โดยที่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะเลือกลาออกจากงานปัจจุบันที่ทำอยู่ อันที่จริงแล้ว กระทั่งบริษัทจีนเอง อย่างเช่น แยงซี เมโมรี เทคโนโลจีส์ คอร์ป (Yangtze Memory Technologies Corp) ก็เลือกที่จะเป็นฝ่ายริเริ่มก่อน โดยขอให้ชาวสหรัฐฯที่ทำงานอยู่ตรงแกนกลางของบริษัทลาออกไปถึงแม้ทิศทางอนาคตในระยะสั้นดูมืดมน แต่จะเป็นความผดิพลาดทีเดียวที่จะทึกทึกเอาว่ามาตรการควบคุมของสหรัฐฯจะทำให้จีนต้องโซซัดโซเซไปเป็นปีๆ อย่างในกรณีของอาวุธนิวเคลียร์ ที่ผ่านมาในทันทีที่พวกผู้นำทางการเมืองตัดสินใจว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างเหลือเกินสำหรับการป้องกันประเทศชาติ พวกทรัพยากรสำคัญต่างๆ ก็ยังคงไหลทะลักเข้าไปในการไขว่คว้าครอบครองเทคโนโลยีการทำระเบิดประเภทนี้ความพยายามดังกล่าว ย่อมทำให้ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เกิดความอดอยากขาดแคลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรมันก็ผลักดันให้โครงการอาวุธนิวเคลียร์ประสบความสำเร็จอยู่บ่อยครั้งทีเดียวเวลานี้ เมื่อเซมิคอนดักเตอร์ล้ำยุคล้ำสมัย กำลังถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างเหลือเกินสำหรับการป้องกันประเทศชาติเช่นกัน ปักกิ่งที่กำลังนำเอาแนวพินิจแบบ “ระดมกำลังทั่วทั้งชาติ” (whole of the nation) มาใช้ และกำลังลงทุนทุ่มเททรัพยากรแห่งชาติด้านต่างๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้วิศวกรและนักวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาย น่าที่จะถูกมอบหมายสั่งการให้ทำงานด้านการดีไซน์และการทำโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากงานจารกรรมแอบล้วงความลับจากพวกกิจการชิปของสหรัฐฯ, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, และยุโรปเวลาเดียวกัน การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯจะไม่สามารถทำให้การทหารของจีนกลายเป็นอัมพาต ตามรายงานชิ้นหนึ่งที่จัดทำโดยบรรษัทแรนด์ (RAND Corporation) ปี 2022 นี้ [8] ระบุว่า ระบบต่างๆ ทางการทหารของจีนนั้นพึ่งพาอาศัยพวกชิปรุ่นเก่ากว่าและประณีตซับซ้อนน้อยกว่า ซึ่งสามารถผลิตขึ้นในจีนเอง โดยที่มาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯจะไม่ส่งผลใดๆ และถ้าจีนจำเป็นต้องได้พวกชิปรุ่นก้าวหน้ามากขึ้นสำหรับใช้ในพวกระบบอาวุธที่ขับดันโดยเทคโนโลยีเอไอแล้ว จีนก็น่าจะสามารถผลิตมันขึ้นมาได้ ถึงแม้ว่าต้องใช้ต้นทุนสูงลิ่วๆพวกผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากเห็นพ้องต้องกันว่า จีนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่จะผลิตพวกชิประดับล้ำสมัยได้อยู่แล้ว ทว่ายังคงขาดแคลนสมรรถนะทางพาณิชย์ที่จะเพิ่มพูนยกระดับการผลิต [9] นี่หมายความว่าการสั่งห้ามของสหรัฐฯจะส่งผลกระทบน้อยลงต่อพวกระบบอาวุธทั้งหลาย แต่กลับไปชะลอพวกแอปพลิเคชั่นด้านพลเรือนให้ออกมาได้ช้าลง อย่างเช่น ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองอย่างอัตโนมัติพร้อมกันนั้น พวกกิจการด้านเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯก็ใช่ว่าจะผ่านพ้นออกมาจากช่วงการใช้มาตรการแซงก์ชั่นนี้โดยปราศจากรอยขีดข่วนใดๆ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพวกเขา โดยที่แดนมังกรเป็นตลาดซึ่งทำยอดขาย 27% ของอินเทล, 31% ของ แลม รีเสิร์ช, และ 33% ของ แอปพลายด์ แมตทีเรียลส์ [10]ทั้ง แอปพลายด์ แมตทีเรียลส์ และ อินวีเดีย (Nvidia) ต่างคาดการณ์ว่ามาตรการควบคุมการส่งออกชุดใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯจะหั่นลดยอดขายในไตรมาสหน้าของพวกเขาลงมาเท่ากับ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เท่ากับ 6% และ 7% ของยอดขายของแต่ละบริษัทตามลำดับ) ขณะที่ แลม รีเสิร์ช –หนึ่งในซัปพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของ แยงซี เมดมรี เทคโนโลยีส์ คอร์ป— คาดหมายว่าการควบคุมจะหั่นยอดขายในปี 2023 ของตนอย่างฮวบฮาบถึง 2,500 ล้านดอลลาร์ (15%) ทีเดียวการลดวูบของรายรับเหล่านี้ ยังบังเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหรกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ [11] ซึ่งต้องเจอทั้งภาวะที่รายรับลดลงไปเรื่อยๆ และต้นทุนอินพุตเพิ่มสูงขึ้นอยู่ก่อนแล้วตามการประมาณการรายหนึ่ง [12] ความเสียหายที่มาตรการแซงก์ชั่นของสหรัฐฯจะก่อให้เกิดขึ้นกับการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนด้านเงินทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตะวันตกนั้น “จะล้ำเกินการอุดหนุนจำนวนแค่น้อยนิดที่วอชิงตันให้แก่อุตสาหกรรมชิป ในระดับ 5 เท่าตัวหรือมากกว่านั้นเสียอีก”อย่างไรก็ดี การตอบโต้แก้เผ็ดวอชิงตันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่จีนจะนำเอามาใช้ [13] เมื่อคำนึงว่าแดนมังกรยังต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีต่างประเทศอย่างมากมายเหลือเกิน มาตรการแบบต่างตอบแทนใดๆ ก็ตามที จะสร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายจีนมากกว่าการลงโทษพวกบริษัทสหรัฐฯที่มีการลงหลักปักฐานอย่างใหญ่โตอยู่ในจีน –อย่างเช่น ไนกี้ หรือ แอปเปิล— ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่ตลาดแรงงานของจีน เนื่องจากกิจการเหล่านี้ว่าจ้างพลเมืองจีนมาทำงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นพวกห่วงโซ่อุปทานต่างประเทศอื่นๆ และพวกธุรกิจจีนซึ่งเป็นซัปพลายเออร์ให้แก่ ไนกี้ และ แอปเปิล ก็ยังจะต้องพลอยย่ำแย่ไปด้วยขณะที่การประกาศควบคุมการส่งออกพวกผลิตภัณฑ์ที่จีนครอบงำตลาดอยู่ อย่างเช่น แร่แรร์เอิร์ธ หรือ พวกส่วนประกอบทางเวชภัณฑ์ [14] จะเป็นการเร่งรัดให้สหรัฐฯเคลื่อนไหวโยกย้ายการผลิตพวกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของตนออกจากจีน กลับไปยังสหรัฐฯ (restore), กลับไปยังฐานอุตสาหกรรมแห่งอื่นๆ (onshore), และไปยังพวกประเทศที่เป็นเพื่อนมิตรของอเมริกา (friend-shore) แบบเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นในปี 2012 [15]แทนที่จะตอบโต้แก้เผ็ดอย่างเปิดเผย จีนน่าจะใช้วิธีหาทางเลือกอื่นๆ ซึ่งจะมาแทนที่เทคโนโลยีชิปของสหรัฐฯได้ ทว่าเนื่องจากทางเลือกต่างๆ เหล่านี้กว่าจะใช้งานกันได้จริงอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีข้างหน้า [16] ดังนั้น การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และการการโอนเอากิจการเซมิคอนดักเตอร์ต่างประเทศมาเป็นของชาติ อาจจะเป็นสิ่งที่เฟื่องฟูขึ้นมาการที่สหรัฐฯควบคุมชิปเช่นนี้ เป็นตัวแทนของนโยบายที่จะใช้กับอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น หรือว่าเป็นลางบอกเหตุของการแซงก์ชั่นภาคไฮเทคอย่างครอบคลุมกว้างขวางยิ่งกว่านี้ ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้ในระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในปี 2024 คาดหมายได้ว่าชาวรีพับลิกันจำนวนมากจะเรียกร้องให้ใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกระหว่างการพบปะหารือเมื่อเร็วๆ นี้กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ณ ซัมมิตกลุ่มจี20 ที่ บาหลี ไบเดนแสดงออกถึงการพยายามหาทางลดราความเป็นปรปักษ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีน ทว่าถ้าหากเขาไม่ได้มีการต้านทานเสียงเรียกร้องจากพวก "สายเหยี่ยวมุ่งเล่นงานจีน" ในสหรัฐฯอย่างเข้มแข็งแล้ว ไบเดนก็อาจพบว่าตัวเองได้ถูกดึงลากให้เข้าสู่สงครามเย็นครั้งที่ 2 