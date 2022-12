ดูพลุส่งท้ายปีริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมอร่อยกับ ไฟน์ ไดน์นิ่ง 6 คอร์สดินเนอร์สุดพรีเมียมจาก “เดอะ คอฟฟี่ คลับ”

ปลายเดือนธันวาคมเป็นหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสุขที่หลายคนตั้งตารอ กับการมาถึงของเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “2023 New Year Celebration” สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ในการสร้างโมเมนต์ดี ๆ เพื่อดื่มด่ำไปกับช่วงเวลาสุดแสนประทับใจ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” (The Coffee Club) คือหนึ่งในเดสติเนชันที่ไม่ควรพลาดพร้อมส่งมอบมื้อพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษได้มาร่วมสัมผัสรสชาติของความอร่อยในรูปแบบ Fine Dining ของดินเนอร์ 6 คอร์สเมนูสุดพรีเมียมในบรรยากาศสุดฟินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตระการตาไปกับการแสดงพลุส่งท้ายปี ณ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาริเวอร์ซิตี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับยิ่งกว่าเคยให้แก่ลูกค้าทุกคนสำหรับดินเนอร์ฉลองปีใหม่ 2023 New Year Celebration เดอะ คอฟฟี่ คลับ พร้อมเปิดมิติใหม่ของรสชาติด้วยเมนูสุดสเปเชียลระดับไฟน์ไดนิ่ง เริ่มต้นโมเมนต์ความพิเศษจาก เมนูเรียกน้ำย่อย เสิร์ฟ Bruschetta Appitizer ขนมปังปิ้งสไตล์อิตาเลียน เพิ่มความหอมชวนกินด้วยเครื่องเทศและพริกไทย ตามด้วย Spicy Prawn & Smoked Salmon on Avocado Salsa กุ้งย่างเนื้อเด้งและแซลมอนรมควัน เสิร์ฟบนอโวคาโดซัลซ่ารสชาติจัดจ้าน ละเมียดละไมต่อด้วย Truffle Mushroom Cream Soup ซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลเข้มข้น หอมกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขนมปังกรอบเพิ่มความอร่อยอย่างลงตัว และ Melon and Parma Ham เมล่อนรสชาติหอมหวาน หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ที่มาพร้อมความอร่อยสไตล์อิตาเลียนจากพาร์ม่าแฮมขณะที่ เมนูจานหลัก มีให้เลือก 3 เมนูด้วยกัน ได้แก่ Grilled Australian Striploin with Potato Gratin and Red wine pink pepper sauce เนื้อสตริปลอยน์นำเข้าจากออสเตรเลีย ย่างร้อน ๆ บนเตาจนได้ความสุขกำลังดี เสิร์ฟพร้อมกราแตงมันฝรั่งเนื้อเนียนนุ่ม และซอสไวน์แดงพริกไทยชมพูรสชาติเข้มข้น Grilled Pork Chop with Potato Gratin and Red wine pink pepper sauce เนื้อหมูพอร์คชอปเกรดพรีเมียมเนื้อแน่น กินคู่กับกราแตงมันฝรั่ง และเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมจากซอสไวน์แดงพริกไทยชมพู และ Roasted Salmon with Mediterranean Crushed Potato สเต็กปลาแซลมอน ย่างด้วยความร้อนระดับพอดีจนได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มช่มฉ่ำ พร้อมมันฝรั่งกรอบนอกนุ่มในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมาร่วมเคาท์ดาวน์เข้าสู่ปีใหม่ไปกับดินเนอร์เซตสุดพรีเมียมในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาริเวอร์ซิตี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ราคา 4,500 บาทต่อคน สำหรับที่นั่งภายในร้าน และในราคา 4,900 บาทต่อคน สำหรับราคาที่นั่งบริเวณภายนอกร้านติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา (มีจำนวนจำกัด) พร้อมรับฟรี! แก้ว Mug สุดพรีเมียม จำนวน 1 ใบ ที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ เตรียมมอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนที่จองเมนูเซตดังกล่าวโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 08-8299-9751 หรือผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/thecoffeeclubthailand