ถ้า ‘โจ ไบเดน’ ไม่ลงแข่ง มีใครอีกในพรรคเดโมแครตที่จะเข้าชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2024?

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)17/11/2022ถ้าหากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กำลังมองหาข้อแก้ตัวสำหรับการไม่ลงแข่งขันเพื่อไปต่ออีกสมัยในปี 2024 แล้ว เขาก็ไม่พบมันหรอกในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมา เพราะพรรคเดโมแครตไม่เพียงแค่สามารถที่จะหลบหลีกไม่ต้องเจอกับ “กระแสคลื่นสีแดง” อันน่าสะพรึงกลัว [1] ตามที่พรรครีพับลิกันข่มขู่คุยโวเอาไว้เท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในการรักษาอำนาจควบคุมวุฒิสภาเอาไว้ได้ อีกทั้งตามบดบี้จนกระทั่งถึงแม้รีพับลิกันชิงเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปได้ ทว่าก็เกินครึ่งแบบเฉียดฉิว แถมยังชนะในเวทีแข่งขันเลือกตั้งระดับท้องถิ่นสำคัญๆ หลายๆ ตำแหน่ง(กระแสคลื่น “สีแดง” มีที่มาจากการที่พรรครีพับลิกันใช้สีแดงเป็นสีสัญลักษณ์ ส่วนพรรคเดโมแครตใช้สีน้ำเงิน -ผู้แปล)ถึงแม้สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงลิบลิ่วชนิดว่ากันว่าเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวใน 1 เจเนอเรชัน [2] ส่วนเรตติ้งความยอมรับผลงานของ ไบเดน ก็ต่ำเตี้ยแบบเรื้อรัง [3] แต่ เดโมแครตยังคงสามารถท้าทายเสียงคาดหมาย และทำผลงานเลือกตั้งกลางเทอมครั้งที่ดีที่สุดสำหรับพรรคของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่ว่าคนไหนก็ตามในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทีเดียว [4]การฉลองชัยชนะของ ไบเดน ยังหวานชื่นยิ่งขึ้นอีกจากความพ่ายแพ้ของผู้สมัครคนดังๆ จำนวนมากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศให้ความสนับสนุน [5] จนกระทั่งจุดชนวนให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีผู้นี้อย่างแพร่หลายภายในแวดวงของพวกอนุรักษนิยมด้วยกันเอง [6]กระนั้นก็ตาม หลังจากเลือกตั้งกลางเทอมผ่านไปสัปดาห์เดียว ทรัมป์ ยังคงประกาศตัวลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี 2024 ตามที่วางแผนเอาไว้ [7] โดยแถลงเริ่มต้นวงจรการเลือกตั้งครั้งต่อไปในวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกับแสดงท่าทีท้าตีท้าต่อย ต้องการดวลกับ ไบเดน --ผู้กำหนดจัดวางตำแหน่งให้แก่ตัวเองว่าเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะ ทรัมป์ ได้ [8]ทั้งหมดเหล่านี้มีความหมายอย่างไรสำหรับ ไบเดน? เขาจะ –และควรจะ—ลงแข่งขันเพื่อเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งหรือไม่?กระแสเสียงกระซิบกระซาบที่ว่า ไบเดน สมควรที่จะถอยออกไป อย่าลงแข่งในปี 2024 ดีกว่า ได้เงียบสงบลงไปสักระยะหนึ่งแล้ว [9] แต่อย่าได้คาดหมายเชียวว่ามันจะไม่โหมกระพือขึ้นมาอีก อย่าลืมว่าสองในสามของผู้ออกเสียงทีเดียวให้ความเห็นในเอ็กซิตโพล ตอนเลือกตั้งกลางเทอม [10] ว่า พวกเขาพอใจมากกว่าที่จะให้ ไบเดน ไม่ลงแข่งขันรับเลือกตั้งอีกสมัย โดยผู้ออกเสียงที่คิดเช่นนี้รวมไปถึงผู้ที่ประกาศตนเป็นชาวเดโมแครตถึงกว่า 40% ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พวกที่ถือตัวเองเป็นฝ่ายซ้ายจำนวนมากคร่ำครวญว่า ชัยชนะต่างๆ ครั้งนี้จะต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้ว แม้ไม่มี ไบเดน [11] มันไม่ใช่เป็นเพราะ ไบเดน เลยแต่กระทั่งถ้าหากเรตติ้งความยอมรับตัว ไบเดน เกิดสามารถกระเด้งกลับขึ้นมาได้ เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องวัยของเขาได้อยู่ดี ไบเดน ซึ่งมีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีฐานะเป็นประธานาธิบดีที่แก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาอยู่แล้ว และหากเขาได้ครองตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง วาระการทำงานก็จะลากยาวไปจนเขามีอายุ 86 ปีไบเดน ยืนกรานว่าเขายังคงมีสุขภาพดี [12] ทว่าพวกผู้ออกเสียงอาจจะคิดเห็นเป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงอาการเงอะงะผิดพลาดอย่างน่าอับอายหลายครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ของเขา [13] ซึ่งดูจะไปไกลเกินกว่า อาการ “หลุด” แสดงความประพฤติที่ผิดมารยาทสังคม ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้าตามปกติมาอย่างยาวนานของเขาไม่น่าเซอร์ไพรส์อะไร จนถึงเวลานี้ตัว ไบเดน เอง แสดงท่าทีว่าเขาจะลงแข่งขันในปี 2024 [14] โดยที่คาดหมายกันว่าจะมีการประกาศการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนลงไปในช่วงต้นปี 2023 นี่หมายความว่ามีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็หลายๆ เดือนสำหรับ เดโมแครต ในการพิจารณาใคร่ครวญ เล่นเกมคาดเดากะเก็ง และตั้งข้อสมมติฐานในเรื่องที่ว่า ถ้าไม่ใช่ ไบเดนแล้ว ยังมีใครคนไหนอีกอยู่ในฐานะดีที่สุดที่จะนำพาพรรคก้าวเดินต่อไปถึงแม้ว่าไม่น่าจะมีใครหาญกล้าออกมาประกาศท้าทาย ไบเดน โดยตรง แต่ถ้าเขาเลือกที่จะอำลาเวทีแล้ว การแข่งขันเพื่อเป็นทายาทสืบตำแหน่งต่อจากเขาก็น่าจะเป็นการชิงชัยที่เปิดกว้างทีเดียวต่อไปนี้คือชาวพรรคเดโมแครต ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะลงแข่งขันเพื่อเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรค ถ้า ไบเดน ประกาศไม่ไปต่อจากที่เธอดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอยู่แล้วในขณะนี้ กมลา แฮร์ริส ควรที่จะเป็นรัชทายาทซึ่งจะสืบทอดตำแหน่งต่อจาก ไบเดน อย่างชัดแจ้ง ทว่าแม้ยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นตัวเก็งคนสำคัญคนหนึ่ง แฮร์ริสก็ยังจำเป็นต้องดำเนินการรีแบรนด์ตัวเองอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครจากพรรคอย่างแน่นอนเรตติ้งความยอมรับในตัว แฮร์ริส [15] นั้น ย่ำแย่เสียยิ่งกว่า ไบเดน อีก และชาวเดโมแครตจำนวนมากมีความรับรู้ความเข้าใจกันว่า การส่งเธอลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ก็เหมือนกับ “การฆ่าตัวตายของพรรค” [16] โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาจจะต้องต่อกรกับพวกตัวกลั่นๆ ตัวเก๋าๆ ของรีพับลิกัน อย่างเช่น ทรัมป์ หรือดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง รอน ดีเซนทิส (Ron DeSantis) ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา [17]ในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนแรกและคนผิวสี (เชื้อสายเอเชีย) คนแรก ซึ่งก้าวขึ้นมาจนถึงตำแหน่งรองประธานาธิบดี [18] ถ้า แฮร์ริส ได้เป็นผู้สมัครและชนะการเลือกตั้งได้ครองทำเนียบขาวในปี 2024 เธอก็ย่อมจะเป็นผู้ทำสถิติใหม่เช่นนี้สำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง แต่ถึงแม้ในพรรคเดโมแครต มีความกระตือรือร้นในเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ผู้คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันหลากหลาย แต่ตัว แฮร์ริส ยังอาจจะขาดไหวพริบความเฉียบคมทางการเมือง รวมทั้งขาดไร้มนตร์เสน่ห์ที่จะเอาชนะใจผู้ออกเสียงในวงกว้างข้อเท็จจริงที่ว่า ไบเดน มอบหมายแบ่งหน้าที่การงานด้านการบริหารปกครองให้เธอ โดยเลือกสรรพวกรายการวาระที่มีลำดับความสำคัญระดับต่ำ มีการปรากฏตัวมองเห็นได้ในระดับต่ำ ก็จะไม่ช่วยในเรื่องการเติบโตของเธอ เช่นเดียวกับชื่อเสีย(ง)ในเรื่องการ “หลุด” และความประพฤติผิดมารยาทสังคมของตัว แฮร์ริส เอง [19] ก็จะไม่ช่วยให้ฐานะของเธอดูดีไปได้พีต บุตติเจจ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันโด่งดังอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์ด เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทให้คำปรึกษาชื่อก้องอย่าง แมคคินซีย์ (McKinsey) และสามารถพูดได้ 8 ภาษา [20] เขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของ เซาท์เบนด์ (South Bend) เมืองเล็กๆ ในรัฐอินดีแอนา และกลายเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในระดับชาติระหว่างการลงชิงชัยเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเมื่อปี 2020 ถึงแม้เขาไปไม่ถึงฝั่งฝันจากนั้นเขาก็แสดงความโดดเด่นออกมาให้เห็นในฐานะรัฐมนตรีคมนาคม ในคณะบริหารไบเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการออกตระเวนไปทั่วประเทศเพื่อโปรโมตส่งเสริมร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานปี 2022 [21] ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญยิ่งของคณะบริหารไบเดน เขาประกาศตัวเป็นชาวเกย์อย่างเปิดเผย รวมทั้งเข้าพิธีแต่งงานเป็นสามีของภรรยาที่เป็นชาย (ผู้ซึ่งเปลี่ยนมาใช้นามสกุล บุตติเจจ ภายหลังจจากสมรส -ผู้แปล) และยังมีฐานะเป็นพ่อจากการรับบุตรบุญธรรม ด้วยชีวิตส่วนตัวเช่นนี้ย่อมเป็นการนำเอาความหลากหลายอีกประเภทหนึ่งเข้ามาสู่แวดวงนักการเมืองชาวเดโมแครตผู้เสนอตัวให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงโหวตเลือกตั้ง ถึงแม้เขาประสบความลำบากอยู่มากทีเดียวในการต่อสู้เพื่อให้ได้คะแนนของผู้ออกเสียงชาวผิวดำที่มีความสำคัญยิ่งยวด เมื่อตอนที่ลงแข่งขันในปี 2020 [22]ชื่อเสียงของ บุตติเจจ ในเรื่องเป็นผู้รอบรู้ และกระตือรือร้นใฝ่ศึกษา ไปกันได้ดีกับกลุ่มประชากรซึ่งกระหายอยากได้ประธานาธิบดีที่สามารถนำเสนอนโยบายต่างๆ ได้อย่างเฉียบคมมีกึ๋น ด้วยวัยแค่ 40 ปี เขายังเป็นเสียงสะท้อนของผู้ออกเสียงกลุ่มที่มีการศึกษา อาศัยอยู่ตามตัวเมืองใหญ่ และอายุไม่มาก ถึงแม้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเขาสามารถทำได้ดีแค่ไหนกับผู้มีสิทธิกาบัตรเลือกตั้งกลุ่มอื่นๆกระนั้นก็ตาม มีรายงานว่า บุตติเจจ เป็นหนึ่งใน “มวยแทน” [23] ช่วยไปปราศรัยหาเสียง ซึ่งเป็นที่เรียกร้องต้องการตัวกันมากที่สุด ของพวกผู้สมัครชิงตำแหน่งต่างๆ ของเดโมแครต ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมปี 2022 นี้ ขณะที่ด้วยประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ตรงส่วนกลางที่กรุงวอชิงตัน บุตติเจจ อาจจะอยู่ในฐานะซึ่งดีขึ้นกว่าเดิมมากในการปัดป้องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงจรการเลือกตั้งนี้ ที่ว่าเขาขาดไร้ประสบการณ์ที่จำเป็นในด้านการบริหารปกครองหลังจากสามารถรักษาตำแหน่งผู้ว่าการของรัฐสวิงสเตท (swing state) อย่างมิชิแกน โดยมีชัยชนะเหนือผู้สมัครรีพับลิกันซึ่ง ทรัมป์ ประกาศหนุนหลัง ด้วยคะแนนทิ้งขาดในระดับตัวเลขสองหลัก อิทธิพลบารมีของ เกรตเชน วิตเมอร์ ภายในพรรคเดโมแครต ก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีก [24](ในการเมืองอเมริกัน รัฐสวิงสเตท หมายถึงรัฐที่ผู้สมัครของเดโมแครตหรือของรีพับลิกัน ต่างมีโอกาสสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้ในการเลือกตั้งระดับทั่วทั้งรัฐ สืบเนื่องจากการที่ผู้มีสิทธิออกเสียงจำนวนมากในรัฐไม่ได้มีความนิยมในพรรคหนึ่งพรรคใดอย่างชัดเจน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_state)จากการวางตัวเองเป็นผู้รณรงค์ต่อสู้อย่างแข็งขันในการสนับสนุนเรื่องสิทธิการทำแท้ง [25] เธอก็กลายเป็นหนึ่งในชาวพรรรคเดโมแครตที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ เพื่อการเผชิญหน้ากับลัทธิสุดโต่งฝ่ายขวา [26] ในเวลาเดียวกัน วิตเมอร์ ยังใช้ความพยายามอย่างประสบผลในการหลีกหนีไม่ให้ถูกประทับตราว่าเป็นพวก “ชนชั้นนำจากเขตชายฝั่ง” (coastal elite) ซึ่งในวงการเมืองอเมริกันเห็นกันว่า คือการถูกระฆังมรณะลั่นประโคมใส่ โดยเฉพาะในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งระดับชาติ และสามารถผลักดันให้เกิดความโน้มเอียงมาสู่ความพึงพอใจกับสมญานาม “บิ๊ก เกรตช์” (Big Gretch) ของเธอ [27]วิตเมอร์ แทบไม่มีประสบการณ์เอาเลยบนเวทีระดับชาติ และเธอยังห่างไกลจากการเป็นชื่อที่ชาวอเมริกันรู้จักกันแทบทุกครอบครัว แต่มีรายงานว่าตอนที่ ไบเดน สรรหาผู้ที่จะมาร่วมทีมของเขาในฐานะผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีเมื่อครั้งการเลือกตั้งปี 2020 นั้น เธอเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในบัญชีชอร์ตลิสต์ และน่าที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดพวกผู้ออกเสียงในประดารัฐ “อุตสาหกรรมเก่า” (rust-belt) ในแถบตะวันตกกลาง (มิดเวสต์) ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพวกรัฐสวิงสเตท ที่มีความสำคัญยิ่งยวดอย่างไรก็ดี วิตเมอร์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมโหฬารทีเดียวจากวิธีบริหารจัดการกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19 แบบบังคับเข้มงวด [28] และความไม่พอใจก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ชาวรีพับลิกันเท่านั้นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซัม ก็มีปัญหาความขัดแย้งของเขาเองจากการเมืองเรื่องโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เช่นกัน แต่เขาก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยในการลงคะแนนประชามติภายในรัฐเพื่อตัดสินว่าควรถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งหรือไม่เมื่อปี 2021 [29] โดยที่ได้คะแนนชนิดชนะขาด นิวซัม ผู้ซึ่งทำงานในภาคธุรกิจก่อนหันเข้าวงการเมืองอย่างจริงจัง ถูกมองกันมานานแล้วว่ามีความทะเยอทะยานอย่างเงียบๆ ที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯจากการที่เขาเคยผ่านงานทั้งในตำแหน่งรองผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย และนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโก มาก่อนแล้วด้วย นิวซัม จึงมีประวัติการทำงานชนิดที่ดูพรักพร้อมสำหรับช่วงไพรม์ไทมส์ อย่างน้อยที่สุดก็บนแผ่นกระดาษล่ะเรื่องที่ นิวซัม ถูกกล่าวหาถูกโจมตีอยู่บ่อยๆ ก็คือ เขาเป็นคนเรียบๆ อ่อนโยนเกินไป และ “ฮอลลีวูด” เกินไป [30] นอกจากนั้น ในฐานะที่เป็นผู้นำของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นรัฐ “สีน้ำเงิน” ที่ออกเสียงให้พรรคเดโมแครตอย่างเหนียวแน่น เขาจึงถูกมองว่าไม่ได้สร้างผลงานอะไรเท่าไหร่ให้แก่การเลือกตั้งระดับชาติในองค์รวมกระนั้น นิวซัม ก็อยู่ในตำแหน่งซึ่งสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้เกรียวกราววิ๊ดบึ้มได้ในช่วงปีหน้า ด้วยการมีกองทุนรณรงค์หาเสียงจำนวน 24 ล้านดอลลาร์อยู่ในมือ [31] และความสำคัญโดดเด่นทางการเมืองที่มาพร้อมกับการเป็นผู้บริหารของหนึ่งในรัฐใหญ่ที่สุดของประเทศเอมี คลอบูชาร์ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ อาวุโสจากรัฐมินนิโซตา ได้รับการยกย่องชมเชยจากพวกผู้รู้เมื่อครั้งที่เธอลงแข่งขันไพรมารีเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2020 ในเรื่องแบบแผนวิธีดำเนินการทางการเมืองที่เน้นผลเชิงปฏิบัติ คลอบูชาร์ ซึ่งได้รับเรตติ้งเป็นวุฒิสมาชิกของเดโมแครต “ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด” จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ (Vanderbilt University) เมื่อเร็วๆ นี้ [32] ไม่ได้มีแสงสีเจิดจ้าน่าตื่นเต้นพิศวงเสียเลยเมื่อพิจารณาในแง่มุมความรู้สึกตามแบบแผนประเพณี –อันที่จริง เธอกระทั่งถูกมองว่าเป็นคนน่าเบื่อด้วยซ้ำไปกระนั้น เธอก็มีชื่อเสียงเกียรติคุณในเรื่องความเป็นผู้นำ โดยเวลานี้เป็นประธานของทั้งคณะกรรมาธิการกฎระเบียบและการบริหารของวุฒิสภา (Senate rules committee) และคณะอนุกรรมการการยุติธรรมของวุฒิสภา ว่าด้วยนโยบายการแข่งขัน การต่อต้านการผูกขาด และสิทธิผู้บริโภค (the judiciary subcommittee on competition policy, antitrust, and consumer rights)ชาวเดโมแครตจำนวนมากจะไม่เลือก คลอบูชาร์ เป็นชื่อแรกเพื่อให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ถึงแม้ว่าประโยคหนึ่งที่เธอชื่นชอบนำมากล่าวอยู่บ่อยๆ ในตอนรณรงค์หาเสียงปี 2020 ก็คือ ในชีวิตของเธอไม่เคยพ่ายแพ้ในการรณรงค์หาเสียงครั้งไหนๆ เลย [33] (แต่ความต่อเนื่องดังกล่าวนี้มีอันสิ้นสุดลงเสียแล้ว เมื่อเธอถอนตัวจากการแข่งขันเป็นผู้สมัครของเดโมแครตครั้งนั้น และหันมาให้ความสนับสนุนแก่ ไบเดน)กระนั้น ในสภาพที่สนามแข่งของเดโมแครตยังไม่ได้มีตัวเก็งนำหน้าที่ชัดเจน คลอบูชาร์ –ผู้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะคอยระวังตัวหลีกเลี่ยงไม่ทำความผิดพลาดในการเดินหมากทางการเมืองสำคัญๆ (ถึงแม้เธอมัวหมองจากการถูกกล่าวหาอยู่หลายครั้งว่าปฏิบัติอย่างไม่สมควรกับผู้คนที่ทำงานให้เธอ) [34] –ก็อาจกลายเป็นผู้สมัครที่มีโอกาสขึ้นมาได้จากกระบวนการธรรมดาๆ ที่ผู้แข่งขันถูกตัดออกทีละคนๆ จนเหลือน้อยรายลงไปเรื่อยๆในวัย 81 ปี เบอร์นี แซนเดอร์ส ย่อมไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่จะใช้สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องเป็นคนสูงวัยของ ไบเดน ถึงแม้การเปลี่ยนตัวอาผู้สมัครที่มีอยู่วัย 80 คนหนึ่งมาแทนที่อีกคนหนึ่งอาจจะดูไม่สมเหตุผล แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลยแซนเดอร์ส นักเสรีนิยมผู้สนับสนุนการให้ภาครัฐมีบทบาทมากๆ การมีรัฐบาลขนาดใหญ่ๆ และเรียกตัวเองว่าเป็น “นักสังคมนิยมประชาธิปไตย” (“democratic socialist) [35] เขาไม่ใช่มีแค่เพียงผู้ติดตามที่ศรัทธาบูชาเขาในหมู่ผู้คนที่เรียกขานกันว่า “พี่น้องเบอร์นี” (Bernie Bros.) อันมีชื่อเสียงของเขาเท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้สมัครต่างพรรคที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากที่สุดสำหรับพวกที่เคยออกเสียงให้ ทรัมป์ อีกด้วย [36]แซนเดอร์ส ผู้เคยลงแข่งขันเพื่อเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งในปี 2016 และปี 2020 ใช้เวลาทั้งชีวิตไปในความพยายามต่อสู้เอาชนะความไม่เท่าเทียม โดยใช้วิธีขยายการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่การลงแข่งขันอีกคำรบหนึ่งในปี 2024 ซึ่งน่าจะเป็น “การไชโยโห่ร้องครั้งสุดท้าย” แล้วของ แซนเดอร์ส อาจจะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจมากกว่าการมุ่งหวังชัยชนะ แต่ถึงอย่างไร ชื่อเสียงเกียรติคุณของเขาย่อมเป็นสิ่งที่ยากจะมองเมินไม่ให้ราคาแต่ถ้า แซนเดอร์ส เลือกที่จะไม่ลงแข่งขัน ส.ส.หญิง อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เตซ (Alexandria Ocasio-Cortez) [37] ก็ดูมีโอกาสมากที่สุดที่จะเป็นทายาทสืบทอดการต่อสู้ของเขา ขณะที่ ส.ว.หญิง เอลิซาเบธ วอร์เรน (Elizabeth Warren) [38] ก็อาจพิจารณาลงแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเช่นกันความเคลื่อนไหวทั้งหมดเหล่านี้ ในเวลานี้ขึ้นอยู่กับตัว ไบเดน เขาเพิ่งพูดเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า เขาจะ “ไม่รู้สึกผิดหวังเลย” ที่จะประจันหน้ากับ ทรัมป์ อีกครั้งในศึกล้างตา [39] และการตอบโต้เมื่อเร็วๆ นี้ของเขาต่อพวกนักวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ต้องการให้เขาลงสมัครอีก ก็คือ “รอดูผมแล้วกัน” [40] สำหรับเวลานี้ ท่าทีเช่นนี้ของ ไบเดน ทำให้ผู้วาดหวังจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนอื่นๆ –ตลอดจนฐานเสียงของเดโมแครต – ต้องเฝ้าติดตาม และเฝ้ารอคอย[1] 