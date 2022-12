‘แฮร์รีและเมแกน’ ยิงโฆษณาใหม่แนวละครชีวิตครอบครัว “พวกนั้นแฮปปี้จะโกหกเพื่อปกป้องพี่ชายผม” มุ่งถล่มเป็นรายตัวตามใจคนดูสุดๆ

สื่อสารพัดค่ายทั้งใหญ่และน้อยจึงพากันวิเคราะห์ปริศนาว่า ‘พวกนั้น’ ที่เจ้าชาย Haz หรือก็คือเจ้าชายแฮร์รีเอ่ยถึงนั้น หมายถึงใคร“พวกนั้นแฮปปี้ที่จะโกหกเพื่อปกป้องพี่ชายผม แต่พวกเขาไม่เคยเต็มใจจะบอกความจริงเพื่อปกป้องพวกผมเลย” เจ้าชาย Haz ทรงตั้งข้อกล่าวหาขึ้นมาลอยๆ แต่เร้าใจน่าดู ภายในเทรลเลอร์ใหม่ที่เน็ตฟลิกซ์ปล่อยออกมาโฆษณาให้ติดตามชม 3 เอพพิโซดสุดท้ายของซีรีส์เรื่อง “แฮร์รีและเมแกนเทรลเลอร์ดังกล่าวบอกว่า ในครึ่งหลังของซีรีส์นี้ ดัชเชสเมแกนแอนด์ปรินซ์แฮร์รีจะเฉลยว่าทำไมพระองค์จึงทรงลาออกจากการร่วมปฏิบัติพระราชกิจของสำนักพระราชวังอังกฤษ สื่อค่ายยักษ์อย่างบีบีซีนำเสนออย่างนั้นด้านดัชเชสเมแกนก็มีข้อกล่าวหาว่าใครคือฝูงหมาป่า ใครคือผู้กระทำต่อดัชเชส ก็เป็นปริศนาให้ต้องตามไปดูเฉลยในวันพฤหัสบดีนี้ เช่นกันในการนี้ สื่อทั้งปวงวิเคราะห์ในแนวทางว่า “พวกนั้น” อาจจะหมายถึงพระราชวงศ์ หรืออาจจะหมายถึงสื่อมวลชนก็ได้ เว็บข่าวสกายนิวส์ชี้ว่า ในเทรลเลอร์บนเว็บไซต์ของเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งเป็นอันเดียวกันกับเทรลเลอร์บนทวิตเตอร์ แต่มีตัวหนังสือเขียนบรรยายใต้ภาพไว้ชัดเจนว่าบีบีซีรายงานว่ามีการติดต่อไปยังเน็ตฟลิกซ์เพื่อขอทราบเหตุผลที่มีความแตกต่างในเทรลเลอร์อันเดียวกันแต่นำเสนอไม่เหมือนกันพร้อมนี้ เทรลเลอร์เสนอข้อกล่าวหาว่ามีการรณรงค์กลั่นแกล้งเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกน ซึ่งทำให้ทั้งสองรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยมีการฉายภาพเจ้าชายแฮร์รีทรงกล่าวว่า“ตอนนั้นผมพูดว่าเราต้องออกจากที่นี่ได้แล้ว ผมสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ได้ก้าวออกมาจากประเทศอังกฤษ” โดยช็อตนี้จะอยู่ในครึ่งหลังของซีรีส์ที่จะมีให้ชมในวันพฤหัสบดี บีบีซีรายงานอย่างนั้นแล้วดัชเชสเมแกนกล่าวถึงความกังวลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย จากนั้นคลิปเผยให้เห็นว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงบอกว่าพระองค์และพระชายาอยู่บน “เที่ยวบินสู่อิสรภาพ” ซึ่งก็คือการเดินทางออกจากแรงกดดันในประเทศอังกฤษนอกจากนั้นที่ผ่านมา สำนักพระราชวังบัคกิงแฮมยังไม่มีความเห็นใดๆ ต่อสารคดีซีรีส์เรื่องนี้ของเน็ตฟลิกซ์ อีกทั้งยังมิได้โต้ตอบกับเทรลเลอร์ใหม่ชมเทรลเลอร์แสนสนุกสุดเร้าใจที่เน็ตฟลิกซ์ยิงออกมาเมื่อวานนี้ (12 ธันวาคม 2022) เพื่อโฆษณาให้เตรียมชมครึ่งหลังของซีรีส์ “แฮรี่และเมแกน” ในอีกสองสามวันข้างหน้า ณ วันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2022“ความขัดแย้ง” ที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงมีกับพระราชวงศ์อังกฤษ ปะทุขึ้นและบานปลายเป็นภารกิจการแฉ-ใส่ร้ายพระราชนิกูล มีสาเหตุหลักจากการที่ดัชเชสเมแกนต้องการสร้างข้ออ้างที่จะย้ายถิ่นกลับสู่แวดวงเพื่อนรักเพื่อนเลิฟในฮอลลีวู้ด ต้องการเงินก้อนยักษ์ และต้องการกดดันให้มีการเลื่อนให้เจ้าชายแฮร์รีได้ลำดับรัชทายาทที่สูงขึ้นเสมอกับเจ้าชายวิลเลียมผู้เป็นพระเชษฐา เดอะซัน สื่อค่ายยักษ์แห่งอังกฤษฟันธงในอีก 3 เอพพิโซดของซีรีส์ “แฮร์รีและเมแกน” ที่จะปล่อยของให้ได้ดูกัน ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2022 ดัชเชสเมแกนจะเล่าถึงความขัดแย้งภายในกิจการพระราชวงศ์ โดยเดอะซันคาดว่าจะเป็นเรื่องราวความบาดหมางใจที่ทั้งสองจะให้ข้อมูลข้างเดียวเพื่อสร้างความเสียหายแก่เจ้าหญิงเคทกับเจ้าฟ้าชายวิลเลียม“สี่ดาวเด่นคนดัง” แห่งฟากฟ้าอังกฤษเริ่มมีเหตุแห่งความร้าวฉานบาดหมางและแตกหักเมื่อปี 2019 เมื่อเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนผละออกจากพระราชมูลนิธิ Royal Foundation และทรงตั้งสำนักงานของพระองค์เองในที่สุด พระราชวังบัคกิงแฮมทรงอนุมัติให้ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์มีสำนักงานและคณะเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง รวมทั้งให้เลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรกระนั้นก็ตาม ไม่มีอะไรที่จะทำให้ดัชเชสเมแกนรู้สึกพอ เดอะซันรายงานอย่างนั้น และระบุว่าแหล่งข่าวของเดอะซันเล่าว่า “แฮร์รีทรงไม่เคยคิดบ่นหรือกังวลใจกับเรื่องเงินหรือเรื่องสถานภาพภายในพระราชวงศ์ จนกระทั่งมีเมแกน มาร์เคิล เข้ามาเป็นพระชายาเรื่องราวใน “แฮร์รีและเมแกน” ฟ้องออกมาจนเห็นชัดว่าแผนใหญ่ที่อยู่ในใจดัชเชสเมแกนเสมอคือ จะเทสหราชอาณาจักรทิ้ง และจะโยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตในสหรัฐฯ โดยน่าจะวางแผนกลับแคลิฟอร์เนียเร็วที่สุดนับจากเสร็จพระราชพิธีเสกสมรส ทอม บาวเออร์ นักข่าวคนดังและนักเขียนเรื่องราวพระราชวงศ์อังกฤษและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นจำนวนมาก ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแก่เดอะซัน“ผมไม่คิดว่าสองพระองค์นี้ทรงตั้งพระทัยที่จะปักหลักอยู่ในอังกฤษ และดัชเชสเมแกนกับทีมที่ปรึกษาต่างคิดสร้างหนทางจะตีจากลอนดอนและกลับไปแคลิฟอร์เนีย” ทอม บาวเออร์วิเคราะห์ พร้อมเสริมว่าการลงนั่งสนทนาและแฉเรื่องราวของพระราชสำนักอังกฤษให้กับโอปราห์ วินฟรีย์ ซึ่งยังไม่ทราบว่าเท็จจริงหรือไม่เพียงใด ตลอดจนแฉให้กับข้อตกลงธุรกิจหลายสิบล้านปอนด์ที่ทำกับเน็ตฟลิกซ์และสปอติฟายนั้น “ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนตีจาก”เหนืออื่นใด ทั้งสองพระองค์ทรงอ้างว่าการถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวจากสื่อมวลชนทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัยในประเทศอังกฤษ และจึงต้องปกป้องครอบครัวด้วยสองมาตรการ คือ การลาออกจากการปฏิบัติพระราชภารกิจของพระราชสำนัก เพื่อจะไม่รับงบค่าใช้จ่ายจากเงินภาษี ดังนั้น สื่อมวลชนก็จะหมดข้ออ้างที่จะละลาบละล้วงขุดเจาะข้อมูลและภาพนำไปทำข่าวที่รบกวนพระทัย พร้อมกันนั้นก็ทำการโยกย้ายออกจากอังกฤษ ไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ให้ปลอดภัยจากสื่อมวลชนแต่ทอม บาวเออร์ มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น โดยเล่าว่า“ดัชเชสเมแกนอ้างว่าความสัมพันธ์กับเจ้าชายแฮร์รีในช่วงต้นกลายเป็นข่าวเพราะสื่อแท็บลอยด์เข้าไปล่วงละเมิด แต่กระนั้นก็ตาม ดัชเชสและเจ้าชายก็ไปเตร็ดเตร่ที่โซโหเฮาส์ ด้วยความตั้งใจจะให้ผู้คนทราบว่าทรงคบหาดูใจกันอยู่ เพราะตอนนั้นทรงเตรียมจะหมั้นหมายกันแล้ว” ทอม บาวเออร์ให้สัมภาษณ์แก่เดอะซันทอม บาวเออร์วิจารณ์ถึงด้านของพระโอรสและพระธิดาด้วย โดยชี้ว่าสองพระองค์ทรงอ้างไว้ในสารคดีซีรีส์ “แฮร์รีและเมแกน” ว่าทรงไม่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของพระหน่อนาถได้ และจึงส่งผลให้ต้องตัดสินพระทัยโยกย้ายออกจากอังกฤษ“ทั้งสองพระองค์ทรงเฝ้าแต่ตัดพ้อชีวิตว่าถูกสื่อมวลชนรุกรานความเป็นส่วนพระองค์ กระนั้นก็ตาม ทั้งสองก็ทรงหมั่นที่จะเปิดตัวเพื่อให้ได้เป็นข่าวตลอดเวลา” ทอม บาวเออร์ นักข่าวคนดังและนักเขียนเรื่องราวพระราชวงศ์อังกฤษและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นจำนวนมาก ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแก่เดอะซัน พร้อมกับบอกด้วยว่า“ทั้งสองทรงคอยแต่จะตำหนิติเตียนสื่อมวลชน แต่ก็เป็นสื่อมวลชนที่พระองค์ตำหนิติเตียนนี่แหละที่พระองค์คู่นี้วิ่งเข้าไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะสื่อในสายทอล์กโชว์อย่าง โอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ และบรรดาสื่อสายแมกาซีนทั้งหลาย แล้วตอนนี้ก็เป็นเน็ตฟลิกซ์ทั้งนี้ ทอม บาวเออร์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการพระราชสำนักอังกฤษระดับแถวหน้าของสหราชอาณาจักร โดยตลอดที่ผ่านมา ได้ทำการศึกษาเจาะลึกชีวิตของดัชเชสเมแกน พร้อมกับเขียนเป็นหนังสือขายดี ได้แก่ Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors (ศึกแก้แค้น: เมแกน แฮร์รี และสงครามระหว่างราชนิกูลวินเซอร์ส)นอกจากนั้น การที่ดัชเชสเมแกนไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแห่งพระราชสำนักอังกฤษ ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคับข้องใจของดัชเชสคนดัง ผู้ซึ่งมักจะตีความเข้าข้างตนเองว่าสมาชิกสตรีทุกท่านแห่งพระราชวงศ์อังกฤษนั้น เป็นเจ้าหญิง ดัชเชสเมแกนจึงให้ข้อมูลไม่ถูกต้องแก่สื่ออเมริกันบ่อยครั้งว่า เธอเป็น “เจ้าหญิงอเมริกัน”ทั้งนี้ ในเอพพิโซดที่ 3 ของซีรีสารคดี “แฮร์รีแอนด์เมแกน” ดัชเชสบอกท่านผู้ชมว่า ตอนที่เสกสมรสเข้ามาในพระราชตระกูลอังกฤษ นั้น เคยคิดว่าชีวิตจะเป็นแบบภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง The Princess Diaries (ภาพยนตร์น่ารักปี 2001 นำแสดงโดยแอนน์ แฮททาเวย์ ซึ่งทำรายได้ล้นหลามทะลุเป้าหมายของดิสนีย์ คือ 165 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก)ในประเทศอังกฤษ เอพพิโซดแรกของสารคดีซีรีส์ “แฮร์รีและเมแกน” มียอดผู้เข้าชมทางโทรทัศน์อยู่ที่ 2.4 ล้าน (ตัวเลขของกรรมการวิจัยผู้รับชมผ่านการออกอากาศ หรือ BARB) ซึ่งถือว่าหรูมาก คือสูงกว่าสองเท่าของยอดที่ซีรีส์ละคร The Crown ทำได้ ณ เอพพิโซดแรก ที่ 1.1 ล้าน เดอะซันรายงานทั้งนี้ สหรัฐฯ มีประชากร 332 ล้านราย หรือประมาณห้าเท่าตัวของประชากรอังกฤษซึ่งอยู่ที่ 67 ล้านรายนั้น แต่กลับมียอดผู้ชมไม่ถึง 1 ล้าน ณ วันแรกของการเปิดตัวซีรีส์ “แฮร์รีและเมแกน”ยิ่งกว่านั้น คำวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านพระราชวงศ์และด้านธุรกิจทีวีประสานเสียงว่า เป็นโชว์ที่ “น่าผิดหวัง” เดอะซันรายงานทั้งนี้ วี่แววของภาวะอับจนข้อมูลแฉที่เด็ดดวง ปรากฏให้สังเกตได้ตลอดทั้งปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เจ้าชายแฮร์รีทรงเดินทางเข้าอังกฤษเพื่อร่วมพระราชพิธีฉลองการครองราชย์ครบรอบ 70 ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แต่ก็ไม่ได้ของดีติดมือกลับสหรัฐฯ ไม่ว่าจะภาพถ่ายกับควีนผู้เป็นพระอัยยิกาเจ้า หรือกับมกุฎราชกุมารชาร์ลส์ผู้เป็นพระบิดา และไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้สนทนากับพระเชษฐาวิลเลียม ซึ่งทรงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทรงสนทนากันลำพังสองต่อสองกับพระอนุชา จะไปปรากฏในภาพยนตร์เน็ตฟลิกซ์ หรือไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบันทึกความทรงจำของพระอนุชาหนำซ้ำ เสียงวิจารณ์บางค่ายประเมินว่าข้อมูลดีและมุขเด็ดถูกเจ้าชายแฮร์รีเก็บไปปล่อยของในหนังสือบันทึกความทรงจำ เรื่อง Spare / ตัวสำรอง ที่มีกำหนดวางแผงในเดือนมกราคม ศกหน้าแครอล มิดกลีย์ นักวิจารณ์ขวัญใจประชาชนจากสื่อค่ายเดอะไทมส์ให้ความเห็นอย่างเชือดเฉือนเนื้อหัวใจว่าด้านเดอะซันออนซันเดย์ได้ข้อมูลมาว่าอันได้แก่ ซีรีส์สารคดีชุดนี้ กับรายการอินวิกตัส เกมส์ ของเจ้าชายแฮร์รี ซึ่งถ่ายทำไปบ้างแล้วและตั้งชื่อรอไว้แล้วว่า Heart of Invictus หรือ ดวงใจแห่งอินวิกตัส ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับทหารผ่านศึกผู้แข็งแกร่งและกล้าหาญ ผู้ที่สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายเนื่องจากการปฏิบัติงานรับใช้ประเทศทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า ที่ผ่านมา รายการโชว์สำหรับเด็กที่ดัชเชสเมแกนดำริขึ้นนั้น ถูกระงับไปตั้งแต่เมื่อต้นปียิ่งกว่านั้นท่านผู้ชมเยอะเลยมีดวงตาแหลมคมและทักท้วงเนื้อหาของซีรีส์ว่า ไม่มีสิ่งใดๆ ออกจากสองเรียวปากของหนุ่มเทรเวอร์ แองเกลซัน อดีตสามีดัชเชสเมแกน ใน 3 เอพพิโซดแรกเลยเมแกน มาร์เคิล จดทะเบียนสมรสและอยู่กินกับผู้ผลิตภาพยนตร์วัย 43 ปีนายนี้ ตั้งแต่ปี 2011-2014 หลังจากเริ่มคบหาดูใจกันเมื่อปี 2004หนุ่มแองเกลซันซึ่งเป็นชาวนิวยอร์กโดยกำเนิด ไม่เคยปริปากถึงความสัมพันธ์ที่มีกับเมแกน มาร์เคิล หรือกระทั่งชีวิตสมรสกับอดีตภรรยารายนี้แม้แต่สักครา ทั้งสองหย่าร้างกันด้วยเหตุผลว่ามีความแตกต่างที่มิอาจสมานฉันท์ได้แอนดรูว์ มอร์ตัน นักเขียนชีวประวัติพระราชนิกูลอังกฤษเล่มซูเปอร์เบสต์เซลเลอร์อย่างชีวประวัติของเจ้าหญิงไดอานา ได้ลงมือเขียนเรื่องราวของดัชเชสเมแกน เรื่องว่า Meghan: A Hollywood Princess และเล่าไว้ว่า เ