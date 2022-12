ซีรีส์ ‘แฮร์รี-เมแกน’ เริ่มแซ่บ 8 ธ.ค.นี้ที่ Netflix ดูคู่กับดราม่านอกจอ เช่น ข่าวปรินซ์จงใจแก้แค้นพระราชวงศ์

ด้านพระราชตระกูลแห่งอังกฤษแสดงท่าทีเฉยๆ กับการเปิดตัวของซีรีส์แฉพระราชวงศ์ซึ่งมีแต่ประเด็นเดิมๆ ของพระราชบุตรแฮร์รี แบบว่าจัดชั้นเป็นเกมเก่าวนมาอีกรอบแต่ทว่า สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ลงมือดิสเครดิตเจ้าชายแฮร์รีและพระชายาแบบรัวๆ ด้วยข่าวด้านดาร์กของเจ้าชายแฮร์รี เช่นข่าวนี้ถูกสื่อหัวสีค่ายใหญ่ยักษ์ทั้งปวงขยี้กันอย่างสนุก จรดไปจนถึงการชำแหละโฆษณาซีรีส์อันตราย ว่ามีการโฆษณาเกินจริงและโกหกท่านผู้ชมอย่างเหลือเชื่อ ด้วยการนำคลิปเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสารคดีรัก แฮร์รี-เมแกน มาสอดไส้เพื่อให้ท่านผู้ชมเชื่อว่าดัชเชสเมแกนทรงถูกปาปารัสซีคุกคามตามถ่ายภาพความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนเป็นไปประหนึ่งการสวนหมัดกับการโฆษณาใหญ่โตของซีรีส์แห่งเน็ตฟลิกซ์ ราวกับจะมุ่งส่งผลให้เจ้าชายแฮร์รีต้องไปทำสงครามกับสาธารณชน ในฐานะ “ผู้ทรยศ” ที่บ่อนทำลายเกียรติภูมิของสถาบันกษัตริย์และเกียรติภูมิของประเทศอังกฤษ แลกกับการได้มาซึ่งดอลลาร์ก้อนหนึ่งจากบริษัทธุรกิจอเมริกันเพราะเจ้านายแห่งซัสเซกซ์ก็ทรงมีความต้องการเงินก้อนโตมิได้หยุดหย่อนเดอะซัน สื่อขาใหญ่รายงานว่าเดอะซันรายงานว่าปรินซ์ทรงกล่าวอย่างนั้น และระบุว่าได้รับข้อมูลจากระดับผู้ใหญ่ในพระราชสำนักเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022ทั้งนี้ เดอะซันตั้งข้อสังเกตด้วยว่าข้อมูลอื้อฉาวดังกล่าว มาในช่วงเพียงไม่กี่วันก่อนที่ซีรีส์สารคดีชีวิตรักเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนจะเปิดให้ท่านผู้ชมทั่วโลกจ่ายเงินให้ เน็ตฟลิกซ์ เพื่อเข้าไปสตรีมมิ่งดูจนจบครบทั้ง 6 ตอนสำหรับในด็อกคิวซีรีส์นี้ จะมีประเด็นอย่างน้อย 3 เรื่องร้อนที่จะบ่อนทำลายพระเกียรติภูมิของสถาบันกษัตริย์อังกฤษ กล่าวคือ พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรจะทรงเล่าถึงสมัยที่เข้ารับการบำบัดจิตใจเนื่องจากการสูญเสียพระมารดา และการที่พระราชบิดาทรงมีสัมพันธ์ลับกับนางคามิลลา พาร์กเกอร์-โบลส์ (พระนามในขณะนั้นของควีนคามิลลา)แหล่งข่าวระดับผู้ใหญ่ของเดอะซันหลายรายบอกว่าในการประทานสัมภาษณ์ครั้งอื้อฉาวให้แก่โอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ นั้น ปรินซ์แฮร์รีและดัชเชสเมแกนกล่าวหาว่าพระราชวงศ์เป็นพวกเหยียดเชื้อชาติ ตลอดจนอ้างว่าพระราชวงศ์ไม่ใยดีกับความทุกข์ของพระชายาเมแกนที่รุนแรงขนาดที่คิดจะฆ่าตัวตาย นั้น ระเบิดที่ทรงขว้างใส่พระราชตระกูลนับว่ารุนแรงอย่างยิ่ง แต่สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษยังคงแข็งแกร่ง สิ่งที่ได้รับความเสียหายคือบรรยากาศที่ปรินซ์และดัชเชสมีอยู่กับพระราชวงศ์บรรยากาศตึงเครียดไต่ระดับขึ้นมาอย่างไม่มีสิ้นสุด ยิ่งกว่านั้นบรรยากาศจะย่อยยับชนิดที่ว่าทั้งสองพระองค์ไม่ต้องคิดกลับไปยังพระตำหนักฟร็อกมอร์ในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์อีกเลยและกำหนดวันวางแผงไว้ในเดือนหน้า มกราคม 2023ข้อมูลที่แพลมออกมาแล้วระบุว่า ด็อกคิวซีรีส์เรื่องนี้สร้างรายได้แก่พระราชโอรสและพระสุณิสาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์บริษัทสตรีมมิ่งไซส์ยักษ์ของโลกแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกเดอะซันว่า“ท้องเรื่องจะเดินในแนวว่าเจ้าชายแฮร์รีถูกบีบให้ต้องหลุดออกจากพระราชตระกูลอันเป็นครอบครัวซึ่งทำให้พระองค์รู้สึกถูกทอดทิ้งและถูกมองข้าม; เรื่องสุขภาพจิตของดัชเชสเมแกนก็เป็นประเด็นเด่น คู่กันกับการถกลึกถึงสาเหตุที่เจ้าชายแฮร์รีต้องรับการบำบัดเพราะสูญเสียพระมารดาและเพราะพระบิดามีความสัมพันธ์กับนางคามิลลา” แหล่งข่าวของเดอะซันให้ข้อมูลไว้อย่างนั้นเมื่อซีรีส์พร้อมให้ชาวโลกได้รับดูรับชมในวันพฤหัสบดีนี้ ผู้สันทัดกรณีชี้ว่าโลกทั้งผองจะได้เห็นเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนเชือดเฉือนพระเกียรติภูมิแห่งพระราชวงศ์อังกฤษอย่างเมามันด้วยข้อมูลที่ตีความตามใจตัวและผ่านสายตาสวมแว่นดำของพระองค์ด้านทอม บาวเออร์ ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติชำแหละดัชเชสเมแกน เรื่อง Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors ได้เขียนไว้บนเว็บข่าวของเดอะซันชิ้นหนึ่งว่า การเล่าเรื่องผ่านซีรีส์ของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ จะสร้างความมัวหมองต่อพระเกียรติภูมิของพระราชวงศ์อังกฤษและของประเทศชาติ ขณะที่ดยุกและดัชเชสได้อิ่มเอมกับเงินทองก้อนโตพร้อมนี้และนั่นจะทำให้ทั้งสองกลายเป็นปรปักษ์กับสาธารณชนแห่งเมืองผู้ดีโดยรวมหนึ่งในข้อกล่าวหาที่เจ้าชายแฮร์รีทรงปล่อยผ่านรายการสัมภาษณ์ของโอปราห์ วินฟรีย์ โดยหมายใจที่จะให้บทเรียนอย่างสาสมแก่พระราชตระกูล คือ ทรงบอกว่ารู้สึกผิดหวังในตัวพระบิดาอย่างเหลือเกิน เพราะตลอดหนึ่งปีกว่านับจากกรณี Megxit ปี 2020 ซึ่งพระองค์และพระชายาลาออกจากพระราชสำนักและย้ายไปประทับในสหรัฐฯ นั้น เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงปฏิเสธไม่รับสายเมื่อปรินซ์ทรงโทรศัพท์ไปหาประเด็นนี้กลับมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในระยะนี้ ซึ่งน่าจะเป็นข้าราชบริพารที่ได้ยินสิ่งที่เจ้านายสนทนากัน และพิจารณาว่าสาธารณชนควรได้ทราบ “เรื่องส่วนตัว” ที่เจ้านายทรงไม่ปรารถนาจะให้นำไปลือกันเสียๆ หายๆแหล่งข่าววงในพระราชวงศ์เปิดเผยว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงระดมกดโทรศัพท์หาพระอัยยิกาเจ้าตลอดสองสามเดือนสุดท้ายก่อนการสวรรคต เดลิเมลออนไลน์รายงาน“สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีความสุขที่จะได้คุยโทรศัพท์กับเจ้าชายแฮร์รี พระราชนัดดาของพระองค์ แต่เมื่อเจ้าชายเอ่ยปากขอเงิน พระองค์ทรงตรัสว่า ทำไมหนูไม่บอกกับคุณพ่อล่ะ“เจ้าชายแฮร์รีทรงกราบทูลว่าเสด็จพ่อทรงไม่รับโทรศัพท์ของผมแล้วครับ”ในการนี้ แหล่งข่าวอธิบายว่าควีนทรงไม่สะดวกและไม่เต็มใจที่จะรับมือกับคำร้องขอจากเจ้าชายแฮร์รี แหล่งข่าวให้ข้อมูลอย่างนั้นแก่เดอะซัน และเนื่องจากควีนทรงมีเวลาส่วนพระองค์มากขึ้นหลังจากที่คณะแพทย์กราบทูลให้ทรงลดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระองค์จึงจะทรงคอยช่วยส่งเสริมความสมานฉันท์ ดังนั้น ในคราวหนึ่งที่มีจังหวะสนทนากับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระองค์ทรงตรัสถามสาเหตุแห่งการไม่รับสายโทรศัพท์ที่ปรินซ์แฮร์รีติดต่อมาเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงกราบทูลพระราชมารดาว่า “เป็นเพราะผมไม่ใช่ธนาคารครับ”หรือก็คือการบอกว่าพระโอรสโทรศัพท์มาคราใดก็เป็นไปแต่ด้วยเรื่องเรียกร้องเงินทองซึ่งอาจจะเกินเลยความเหมาะสมในเชิงเหตุผลความจำเป็น ซึ่งพระบิดาเป็นบุคลสำคัญที่ต้องรับมือปัญหาอันอ่อนไหวเหล่านี้ด้วยวินัยและความรอบคอบทั้งนี้ ภายในปี 2022 สื่อผู้เชี่ยวชาญการพระราชวังเคยเสนอข่าวว่า คำกล่าวของเจ้าชายแฮร์รีที่ทรงบอกว่าทรงถูกตัดความช่วยเหลือทางการเงินจากเสด็จพ่อนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะตลอดปีที่ทรงโยกย้ายออกจากอังกฤษ พระบิดาทรงช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พระองค์ เฉกเช่นที่เคยเป็นมาในห้วงที่พระองค์ประทับอยู่ในอังกฤษ แม้แต่ค่าใช้จ่ายด้านทีมอารักขาความปลอดภัยก็ได้รับจากพระบิดาประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับฐานะการเงินของเจ้าชายแฮร์รี มีอยู่ว่า “ปรินซ์แฮร์รีไม่ได้มีความคล่องตัวด้านเงินทองดั่งที่ผู้คนมักจะคิดกัน พระองค์ทรงต้องการเงินก้อนโต”เดลิเมลออนไลน์รายงานไว้อย่างนั้น ซึ่งสิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เจ้าชายแฮร์รีทรงอยากให้สาธารณชนทราบการวิเคราะห์เจาะลึกโดยแหล่งข่าวหลายรายของเดอะซันฟันธงตรงกันว่าพระเชษฐาและพระอนุชาคู่นี้ทรงบาดหมางกันหนักหนา แทบจะไม่พูดจากันอีกเลย นับแต่ที่เจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนปล่อยข้อมูลเล่นงานพระราชตระกูลแบบออกอากาศออนแอร์ไปทั่วโลกชนิดที่ว่าเทหมดกระเป๋า ในรายการโอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ ทั้งนี้ ในห้วงเวลานั้น สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงปฏิเสธคำกล่าวอ้างต่างๆ ของพระราชนัดดา โดยทรงตรัสว่า “ความทรงจำอาจจะผิดเพี้ยนแตกต่างกันได้” เดอะซันรายงานอย่างนั้นโดยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าชายวิลเลียม ในอันที่จะฟื้นคืนความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าชายแฮร์รีซึ่งทรงประทับอยู่ในแคลิฟอร์เนียแต่ทั้งสองพระองค์ก็ต้องประสบกับเรื่องชวนอึ้งกล่าวคือเดอะซันเล่าไว้ยิ่งเมื่อสำนักพิมพ์เพนกวินประกาศข้อตกลงจัดพิมพ์หนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี ซึ่งเจ้าชายทรงให้ข่าวเป็นนัยถึงการแฉระลอกใหญ่ละม้ายเมื่อคราวการประทานสัมภาษณ์แก่โอปราห์ วินฟรีย์ ดังนั้น แหล่งข่าววงในเล่าว่า พระราชนิกูลทั้งหลาย รวมถึงเจ้าชายวิลเลียม จึงทรงหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเจ้าชายแฮร์รี ด้วยหวั่นว่าสิ่งที่พูดออกไปจะลงเอยด้วยการถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเล่มอันตรายนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานด้วยเหตุนี้ เรื่องการปรองดองสมานฉันท์จึงต้องแผ่วๆ ไว้ก่อนณ วินาทีที่ 23 ของคลิปทีเซอร์หนึ่งนาทีที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2022 มีเสียงของปรินซ์แฮร์รีกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่า “ไม่มีใครได้เห็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังประตูที่ถูกปิด” แล้วตามด้วยภาพขาวดำของพระชายาเมแกนนั่งบนเก้าอี้นวม มือปิดหน้า ท่าทางว่ากำลังร่ำไห้แล้วทีเด็ดก็คือ..ภาพถูกตัดฉับจากฉากดัชเชสเมแกนร่ำไห้ ไปสู่ภาพซึ่งมีดัชเชสเคทกับเจ้าชายวิลเลียมเป็นศูนย์กลางของภาพ โดยทั้งสองพระองค์มีสีหน้าเคร่งขรึม (เพราะอยู่ในพิธีมิสซาคอมมอนเวลธ์ ปี 2019) ขณะที่ดัชเชสเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รีทรงประทับนั่งอยู่ด้านหลังนัยของการเดินภาพเยี่ยงนี้ชัดเจนว่าเป็นการเชื่อมโยงการร้องไห้ของดัชเชสเมแกนไว้กับดัชเชสเคทและเจ้าชายวิลเลียมนั่นเองกลยุทธ์เยี่ยงนี้น่าจะส่งผลให้ประชาชนในอังกฤษเสียความรู้สึกต่อทั้งสองพระองค์นี้หนักหนากว่าที่เคยเป็นมา ความรุนแรงที่กำลังจะเปิดเผยให้เห็นกันชัดๆ อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นของการคว่ำบาตรเป็นระลอกใหญ่หรือไม่ ต้องจับตาดูกันปีแล้วปีเล่าที่เจ้าหญิงทรงเกื้อกูลสนับสนุนเจ้าชายแฮร์รี แต่มิตรภาพของทั้งสองพระองค์ถูกทำลายหลังจากที่แม่ม่ายหย่าร้างนามเมแกน มาร์เคิล ก้าวเข้าสู่พระราชตระกูล เดลิเมลออนไลน์นำเสนออย่างนั้นแต่เหนืออื่นใด สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์มีความเคลื่อนไหวมากมายในการเปิดเนื้อแท้ของเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกน ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลในทางบั่นทอนความน่าเชื่อถือของทั้งสองพระองค์ดังนั้น ก็ต้องรอดูว่าสองพระองค์นี้มีเบอร์กระดูกแกร่งเพียงไร จะมีจิตแข็งแค่ไหน ในอันที่จะรับกระแสที่แรง ยิงตรง และไม่มีการไว้หน้าให้แก่ “ผู้ทรยศ” ที่ทำลายประเทศอังกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินไม่กี่ร้อยล้านปอนด์ ที่สามารถจะปลาสนาการหมดสิ้นภายในเวลาหนึ่งปีคลิปโฆษณาด็อกคิวซีรีส์เรื่อง “แฮร์รี&เมแกน” นัวไปด้วยความมั่วและการหลอกลวงชวนให้เข้าใจผิด สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์พากันชำแหละการสอดไส้คลิปและภาพที่ไม่เกี่ยวข้องเลยในคลิปทีเซอร์แรกซึ่งออกมาสัปดาห์ที่แล้ว เน็ตฟลิกซ์สอดไส้ใส่รูปกองทัพช่างภาพที่รอบันทึกเหตุการณ์วันเปิดฉายภาพยนตร์แฮร์รี พอตเตอร์ รอบปฐมทัศน์ เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าเป็นปาปารัสซีที่ดักถ่ายภาพดัชเชสเมแกน แล้วยังมีอีกภาพหนึ่งที่นัวๆ มั่วๆ พอกันคือ ภาพเก่าปี 2006 ซึ่งเจ้าชายแฮร์รีไปรับแฟนสาวนาม เชลซี เดวี ณ สนามบิน ซึ่งไม่มีอะไรมาก โดยเจ้าชายแฮร์รียกมือห้าม แต่ในคลิปโฆษณานี้ตัดภาพสาวเชลซีออกไป และดึงภาพให้ใกล้และมัวขึ้นมา ซึ่งทำให้เข้าใจว่าเป็นการบุกเข้าไปล่วงละเมิดถ่ายภาพเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนแล้วในคลิปเทรลเลอร์ซึ่งออกมาเมื่อวานนี้ (5 ธันวาคม) มีการสอดไส้วิดีโอสั้นที่ว่ากลุ่มช่างภาพกรูเข้าไปยังอาคารคอนกรีต ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอาคารของศาลเมืองครอว์ลีย์ ซึ่งนางแบบสาวคนดังนามว่าเคที ไพรซ์ เดินทางไปรับทราบคำพิพากษาคดีเมาแล้วขับ ทั้งนี้ ขณะฉายคลิปนี้ ก็มีเสียงของเจ้าชายแฮร์รีทรงกล่าวว่า “ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมา” ประมาณว่าประวัติศาสตร์ที่เจ้าหญิงไดอานาจะมาเกิดขึ้นกับพระชายาเมแกนนั่นเองในอีกหนึ่งวิดีโอสั้นที่ถูกสอดไส้เข้าไป เป็นกลุ่มช่างภาพรุมล้อมรถยนต์ ขณะที่ดัชเชสเมแกนพูดพาดพิงไปถึงพระราชสำนักว่า “หม่อมฉันรู้เลยว่าพวกนั้นจะไม่มีวันมาปกป้องพระองค์” ต่อมา ภาพถูกตัดไปเป็นภาพดัชเชสเมแกนปาดน้ำตาแต่ในความเป็นจริง วิดีโอสั้นนั้นมิใช่เหตุการณ์ที่สองพระองค์แห่งซัสเซกซ์ถูกช่างภาพรุมล้อมรถ หากแต่เป็นคลิปที่ทนายความส่วนตัวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางจากอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวในปี 2019 เพื่อไปรับโทษจำคุกในความผิดเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน เหตุการณ์ เดลิเมลออนไลน์รายงานนอกจากนั้น ยังมีการโกหกบิดเบือนกันดื้อๆ อีกจุดหนึ่งในเทรลเลอร์นี้ โดยการใส่ภาพถ่ายจากมุมสูงให้เห็นเสมือนการแอบถ่ายเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนขณะทรงอุ้มพระโอรส ซึ่งภาพนี้ติดตามด้วยคลิปที่ทนายของทั้งสองพระองค์กล่าวถึง “สงครามเล่นงานเมแกน” ซึ่งมีสื่อมวลชนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมุขนี้ถูกชำแหละการโกหกหลอกลวงโดย โรเบิร์ต จอบสัน นักข่าวสายข่าวในพระราชสำนักออกมายืนยันว่าภาพดังกล่าวบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของพระราชสำนัก โดยเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เยือนแอฟริกาใต้อย่างเป็นทางการและช่างภาพรายนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกบรรยากาศโดยที่ทั้งสองพระองค์ทรงรับทราบและอนุญาตมุมกล้องสวยๆ นี้เป็นที่เรียบร้อย เดลิเมลออนไลน์นำเสนอไว้การจับโกหกในโฆษณาซีรีส์ ซึ่งมีดัชเชสเมแกนเป็นผู้กำกับควบคุมการผลิตทั้งหมด ส่งผลเป็นการตอกย้ำถึงความไม่น่าเชื่อถือของสิ่งที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงเล่าไว้ในภาพยนตร์ซึ่งเน้นการโจมตีพระราชวงศ์อังกฤษ นอกจากนั้น ผลกระทบที่สืบเนื่องไปอีกคือ การสร้างความโกรธเคืองในหมู่ประชาชนเมืองผู้ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดรายได้สำหรับบริษัทเน็ตฟลิกซ์สำหรับปีหน้า 2023 ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์วางพล็อตงานประชาสัมพันธ์ของพระองค์ให้เป็น “ปีแห่งการสมานฉันท์” เดอะซันรายงานอย่างนั้น พร้อมวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ส่อแววว่า การจะผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งปวงนั้น น่าจะห่างไกลความเป็นจริงเหลือเกิน แต่หากข้อมูลนี้ถูกต้อง ก็คงจะประมาณว่าทั้งสองพระองค์หลุดจากการที่ทรงถูกล็อกไว้ในข้อตกลงธุรกิจแล้ว เคลียร์ออกมาได้แล้ว ขอให้ปี 2022 เป็นอดีตไปนะ เราเริ่มกันใหม่เถอะทั้งนี้ เจ้าหญิงยูเชนี (ทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับเจ้าชายแฮร์รี โดยทรงเป็นพระธิดาของเจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชาของคิงชาร์ลส์) ทรงไปเยี่ยมเจ้าชายแฮร์รีที่พระตำหนักในแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่นานมานี้ และเจ้าชายทรงขอให้พระองค์ช่วยให้สัมภาษณ์ที่จะนำไปใส่ในหนังสือความทรงจำของพระองค์เรื่อง “Spare” แต่เดอะซันไม่มีข้อมูลว่าเจ้าหญิงยูเชนีทรงโอเคที่จะมีส่วนร่วมในหนังสือร้อนไฟลุกเล่มนี้หรือไม่ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า เจ้าชายแอนดรูว์ พระบิดาของเจ้าหญิงยูเชนี ทรงมากล้นด้วยเรื่องอื้อฉาวคาวอาชญากรรม ซึ่งทำให้สาธารณชนไม่แฮปปี้ขั้นสุด พร้อมกับส่งผลในทางกดดันภาพลักษณ์ของพระราชสำนัก ดังนั้น พระธิดาของเจ้าชายยี้ อย่างเจ้าหญิงยูเชนี ย่อมจะต้องรักษาความโลว์โปรไฟล์ไว้อย่างเหนียวแน่น เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหางเลขจากปัญหาของเสด็จพ่อตามข้อมูลของบริษัทยักษ์สตรีมมิ่ง นาม เน็ตฟลิกซ์ เรื่องราวในด็อกคิวซีรีส์จะล้นหลามด้วย “คอมเมนต์จากเหล่าพระสหายและพระราชนิกูล ซึ่งที่ผ่านมามิเคยกล่าวออกสื่อเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงที่ได้รู้ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่ในคลิปทีเซอร์โฆษณายั่วน้ำลายท่านผู้ชมทั่วโลก ปรากฏภาพสวยๆ สุดแสนจะสะดุดสายตามหาชนชาวโลก คือ ดัชเชสเมแกนผู้แสนจะเปราะบาง ทรงก้มหน้าไว้ในฝ่ามือ ประมาณว่าทรงสะอื้นอยู่ในภาพขาวดำเศร้าๆ ขณะนั่งติดกับผืนพรมงดงามยี่ห้อแอร์เมส สนนราคา 1,260 ปอนด์ (ราว 54,000 บาท) เดอะซันรายงานอย่างนั้น พร้อมกับให้ข้อมูลสำทับว่า “เมแกนผู้ทรงรักในความเป็นส่วนตัว ได้ให้สัมภาษณ์แก่แมกกาซีนอเมริกัน 2 ฉบับซ้อนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”แต่สำหรับสัมภาษณ์ที่ให้กับรายการ The Tonight Show โดยจิมมี ฟอลลอน ซึ่งเคยมีกำหนดออนแอร์ในวันที่ 7 ธันวาคม นั้น ถูกประกาศยกเลิกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ประมาณว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะหลบให้แก่กิจกรรมที่ใหญ่กว่า คือ การเปิดฉายซีรีส์ร้อน “แฮร์รี-เมแกน” ในวันที่ 8 ธันวาคม นั่นเองดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์พูดถึงชีวิตในวังอังกฤษไว้เยอะบนช่องพอดแคสต์ ขณะที่ดยุกฯ ก็ทรงบอกว่าหนังสือความทรงจำของพระองค์จะเป็นอะไรที่ “ดิบและตรงไปตรงมาอย่างไม่เห็นแก่หน้าค่าชื่อใดๆ” เดอะซันจึงเข้าใจว่าประเด็น “การเหยียดผิวและอคติต่อเชื้อชาติ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่ปรากฏในข่าวของสื่อทั้งปวง จะถูกนำเสนอในสัดส่วนที่สูงอย่างยิ่งภายในซีรีส์นี้ของ เน็ตฟลิกซ์โดยประเด็นนี้มีความประจวบเหมาะเหลือเกินกับการที่ เลดี้ซูซาน ฮัสซีย์ คุณแม่ทูนหัวของเจ้าฟ้าชายวิลเลียม หลุดออกจากตำแหน่งเลดี้แห่งพระราชสำนักซึ่งมีบทบาทสูงส่งต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ของวังหลวง สืบเนื่องจากเลดี้ วัย 83 ปีปรากฏเป็นข่าวที่มีข้อมูลแจ่มชัดว่าเธอเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติและได้ทำการเหยียดผิวทำร้ายจิตใจของแขกรับเชิญชาวอังกฤษเชื้อสายแอฟริกัน ที่เข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ของพระราชวังบัคกิ้งแฮมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว