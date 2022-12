โครงการ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ โดย ไรมอน แลนด์ มอบความสุขส่งท้ายปีกับงาน “The Art of Living”นิทรรศการภาพถ่ายของเซเลบฯผ่านเลนส์ช่างภาพคนดัง “คิด-คณชัย” พร้อมส่งต่อการให้สู่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

โครงการ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ โดย ไรมอน แลนด์ ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับงาน “The Art of Living” อาร์ต มิวเซียมใจกลาง สาทร ภายใต้แนวคิด “Living Life as an Art” ผ่านงานภาพถ่ายจากช่างภาพชื่อดัง คิด - คณชัย เบญจรงคกุล ที่ถ่ายภาพใหม่ทั้งหมดและจัดแสดงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น โดยได้รับเกียรติจากบรรดานายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์หลากหลายวงการ ที่มาร่วมถ่ายภาพ อาทิ หญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาส, หนึ่ง-สุริยน, ตือ สมบัษร, สน-ยุกต์, กัปตัน-ชลธร, เจเจ-กฤษณภูมิ, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์, ชาช่า-มัจฉา, ทับทิม-มัลลิกา, ออม-สุชาร์, นิดา-วนิดา, รัศมีแข, ณัฐ-ณิชชา, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, เติร์ด-ลภัส, ปอร์เช่-ศิวกร และ แจ๊คกี้-จักรินรายได้ทั้งหมดจากการขายภาพมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก พร้อมภายในงานพบไฮไลท์สุดเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญ คนพิเศษ ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช, อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน จากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์ อินเตอร์แนชั่นแนล มาร่วมฉลองงานนี้โดยเฉพาะนายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งาน The Art of Living เราต้องการเปลี่ยนพื้นที่ Sales Gallery ของคอนโดมิเนียมลักชัวรี่ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ ให้เป็นพื้นที่แห่งการให้ ให้เสพทั้งงานศิลปะและชมห้องตัวอย่างได้ในเวลาเดียวกัน รวมถึงมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสังคม ด้วยการนำรายได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำไปพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก เพราะเด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ หากเราต้องการสร้างอนาคตของชาติ เราต้องสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงก่อน ซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก เป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทั้งนี้สำหรับเดือนธันวาคมเป็นเดือนเทศกาลแห่งความสุข ไรมอน แลนด์ จึงตั้งใจจัดงาน The Art of Living ภายใต้คอนเซปต์ ‘Living Life as an Art’ ส่งต่อความสุขผ่านงานศิลปะ จากศิลปินคนล่าสุด คิด - คณชัย เบญจรงคกุล ซึ่งได้ถ่ายภาพใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งหมดเพื่อแสดงในงานนี้ที่แรกที่เดียว โดยได้รับเกียรติจากนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์จากหลากหลายวงการทั้งหมด 17 ท่านมาร่วมถ่ายภาพ ซึ่งทุกท่านไม่คิดค่าตัวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกท่านต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่ง ไรมอน แลนด์ ก็จะช่วยสมทบทุนเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน”ทางด้าน คิด - คณชัย เบญจรงคกุล ช่างภาพดาวรุ่งชื่อดังของไทย กล่าวถึงผลงานที่นำมาแสดงในงาน ‘The Art of Living’ ครั้งนี้ว่า “ผลงานที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้จะเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยเป็นภาพ Portrait เน้นการถ่าย ไปที่ตัวบุคคลเป็นหลัก สื่อถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายแบบ-นางแบบและช่างภาพ มีการใช้เทคนิคการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกอบกันในกล้อง เพื่อสร้างเอฟเฟคต่างๆ ให้ภาพมีลูกเล่นมากขึ้น การถ่ายภาพครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งในส่งต่อประโยชน์คืนสู่สังคมไปด้วยกัน ทั้งนี้สำหรับใครที่อยากมาชมผลงาน หรือ ชื่นชอบอยากซื้อผลงานของคิด สามารถมาที่งานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 งานเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”งานนี้ได้รับเกียรติจากคู่ซี้เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 อย่าง อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน มาร่วมงานและแชร์มุมมองว่า “หากใครอยากชมผลงานศิลปะ แนะนำว่าต้องมาที่งาน ‘The Art of Living’ เลย เพราะนอกจากจะได้เสพงานอาร์ต ซึ่งเป็นผลงานจากศิลปินที่เราสองคนแอบติดตามอย่างคุณคิดแล้ว ก็ยังสามารถชมห้องตัวอย่างที่สวยงามมาก พื้นที่ใช้สอยก็จัดเป็นสัดส่วนที่ลงตัวและน่าอยู่ นอกจากนี้ยังได้ไอเดียในการนำภาพถ่ายมาจัดวางในมุมต่างๆ ของบ้านอีกด้วย งานนี้เปิดให้ทุกคนได้เข้าชมฟรีจนถึงวันที่ 27 ธันวาคมนี้ โดยงานจัดที่ สำนักงานขายโครงการ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ซอยประมวญ บนถนนสาทร หากใครสนใจอยากเป็นเจ้าของภาพชิ้นไหน สามารถซื้อกลับบ้านได้เลย รายได้จากการจำหน่ายภาพทั้งหมดจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอีกด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขช่วงท้ายปีกันนะคะ”ปิดท้ายด้วย ริต้า - ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ดาราสาวมากความสามารถตัวแทนคุณแม่ยุคใหม่ กล่าวว่า “อยากเชิญชวน ทุกคนมาร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ เพราะนอกจากจะได้ชมผลงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมคนดังจากหลากหลายวงการ มาไว้ที่งาน The Art of Living แล้ว ที่พิเศษเลยคืองานในครั้งนี้เป็นงานที่ทำเพื่อส่งต่อการกุศล ตอบแทนคืนสู่สังคม เพราะยอดขายจากการขายผลงานทั้งหมดจะมอบไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กแบบไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการต่อลมหายใจให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้มีโอกาสหายใจและมีชีวิตอยู่ต่อไป ในฐานะที่ริต้าเป็นหนึ่งในคุณแม่ ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่จาก ไรมอน แลนด์ ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ”สำหรับโครงการ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” (Tait Sathorn 12) คอนโดมิเนียม High-rise ระดับลักชัวรี่ที่ร่วมทุนระหว่าง ไรมอน แลนด์ และ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โครงการออกแบบอย่างโดดเด่นด้วยรูปทรง Iconic Slope มีการวางผังอาคารแบบ Single Corridor ได้ความเป็นส่วนตัว พร้อมห้องขนาดใหญ่ที่มุมอาคาร และห้อง Special Room ระเบียงยาวมองเห็นวิว Sky Garden ได้ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้าเล่นระดับ บนพื้นที่ 6 ชั้น กว่า 2,000 ตร.ม. อาทิ สระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge ระบบไร้คลอรีนมอบวิวเมืองแบบพาโนรามา ห้อง ออกกำลังกาย ห้องอ่านหนังสือ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเป็นโครงการ Pet-Friendly ด้วย ซึ่งโครงการจะสร้างแล้วเสร็จ พร้อมอยู่ในไตรมาส 3 ปี 2566“เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” ออกแบบภายใต้ 3 SENSES1. SENSE OF SECURITYระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และความเป็นส่วนตัวการวางผังอาคารแบบ Single Corridor ทุกยูนิต2. SENSE OF COMMUNITYตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางสาทรซอย 12 และเพียง 180 เมตรถึงสถานี BTS เซนต์หลุยส์ และด้วยพื้นที่ส่วนกลางแบบเหนือระดับที่ตอบโจทย์ของการอยู่ในสังคมที่สุดชิค แตกต่าง3. SENSE OF MEทุกตารางเมตรของ “เทตต์ สาทร ทเวลฟ์” ออกแบบให้สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย โดยเรามีห้อง Iconic Suite ที่ออกแบบให้มีห้องอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถปรับการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย อาทิ ฟิตเนสส่วนตัว ห้องทำงาน มุมเก็บของสะสม ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวชมนิทรรศการแสดงผลงานได้ที่ สำนักงานขาย เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ ซอยประมวญ เวลา 9.30-18.00 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 02-029-1888, Line Official @raimonland หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.raimonland.comเกี่ยวกับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)ไรมอน แลนด์ คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย เราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักชัวรี่ รีอิมเมจิ้น” (“Luxury Reimagined”) เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่มาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไรมอน แลนด์ พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 25 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 100,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่งหนึ่ง บทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอัน โดดเด่นของ ไรมอน แลนด์ คือ รางวัล “Developer of the Year 2022” และ “Best Developer Luxury Condominiums 2022” ในงาน Dot Property Thailand Awards 2022 รวมถึงรางวัล “Thailand Property Development Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com