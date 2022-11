Major จับมือ Chang เตรียมจัด Movie on the Hill ครั้งที่ 4

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือเครื่องดื่มตราช้าง พร้อมเหล่าพันธมิตรเตรียมจัดงาน

ตอนคาหนังคาเขา ระเบิดความสนุกกับเทศกาลหนังและดนตรีรับลมหนาว จัดทัพศิลปินดังร่วมขึ้นเวทีอย่างคับคั่ง พร้อมเปิดประสบการณ์ดูหนังท่ามกลางขุนเขา ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ 26 พ.ย.2565 นี้

สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีที่เป็นเทศกาลแห่งความสุข เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและเพื่อเป็นการต้อนรับลมหนาวที่จะมาเยือน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำเครื่องดื่มตราช้าง จัดงาน Chang Major Movie on the Hill ครั้งที่ 4 ตอนคาหนังคาเขา รวมศิลปินดังมากมายมาร่วมขึ้นเวทีมอบความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Lazyloxy – Samblack, Atom, Mean, Polycat, Lipta และ Zani x Puifai พร้อมเปิดประสบการณ์ดูหนังท่ามกลางขุนเขา ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ต้อนรับลมหนาวในเดือนพฤศจิกายนนี้

“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เราได้พันธมิตรที่ดีมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตราช้าง ที่เป็นพันธมิตรกันมาเป็นปีที่ 4 รวมไปถึง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน), บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด, บริษัท ที แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Propoliz Mouth Spray, บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด และไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเนรมิตงานสร้างความสนุกสนานต้อนรับเทศกาลแห่งลมหนาวที่กำลังมาถึง อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำผู้นำธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนท์ครบวงจร โดยงาน Chang Major Movie on the Hill ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งนอกจากจะสร้างความบันเทิงให้ผู้ที่มาเข้าชมแล้ว ยังเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว สร้างความคึกคักให้ตลาดท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง โดยในเดือนพฤศจิกายนก็ถือเป็นการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอีกด้วย” สุรเชษฐ์ กล่าว

สำหรับในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และพันธมิตรตั้งใจจัดเพื่อสร้างความสุข และความบันเทิง โดยอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้มีรอยยิ้ม ความสนุกสนาน โดยคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าร่วมงานทั้งจากกรุงเทพฯ จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงคนในพื้นที่ เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานกว่า 7,000 คน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรมให้พื้นที่บริเวณเขาใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงได้กลับมาคึกคัก ผลักดันให้เกิดยอดการใช้จ่ายภายในประเทศเติบโตไปกับภาคธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ชุมชน อีกมากมาย

ทั้งนี้กิจกรรม Chang Major Movie on the Hill ครั้งที่ 4 ตอนคาหนังคาเขา จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2565 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ โดยประตูจะเปิดตั้งแต่เวลาเวลา 15.00 น. ไปจนถึงเที่ยงคืน ชมภาพยนตร์แล้วต่อด้วยความสนุกจากศิลปินดังมากมายที่ตบเท้าเตรียมโชว์ความมันส์ มาเอาใจผู้ชมที่เข้าร่วมงานได้ฟินและชิลล์กันอย่างเต็มที่ รวมทั้งบูธกิจกรรมความบันเทิงให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย รับกับบรรยากาศความหนาวที่มาเยือนอย่างจุใจ