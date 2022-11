ส่องรัก ‘เจ้าหญิงญาณทิพย์แห่งนอร์เวย์’ กับ ‘หมอผีจอมฤทธิ์จากแอลเอ’ พสกนิกรยี้ลั่นกดดันไม่ยอมจบ

ล่าสุดในรอบ 3-4 ปีมานี้ เจ้าหญิงมาร์ธาวัย 51 พรรษา แม่ม่ายหย่าร้างผู้มีพระธิดา 3 หญิง ทรงปลูกต้นรักหวานแหววกับหนุ่มอเมริกัน-แอฟริกัน ดูเร็ก แวร์เรตต์ ผู้ซึ่งประกาศตนเป็นหมอผีชาแมน ให้บริการบำบัดรักษาร่างกายและจิตใจของนานาเศรษฐีและคนดังด้วยพลังเหนือธรรมชาติ จนเป็นที่เลื่องลือนานปีอยู่ในถิ่นฮอลลีวู้ด สหรัฐอเมริกา โดยมีเซเลบชื่อก้องโลกมากมาย (อาทิ กวินเน็ธ พัลโทรว์, อันโตนิโอ แบนเดอรัส, เจมส์ แวน เดอร์บีก ฯลฯ) แห่กันเข้าไปใช้บริการต่อคิวยาวเหยียด ณ สนนราคาค่ารักษาอันสูงลิ่วถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง (60 นาที ตามรายงานของอีฟนิงสแตนดาร์ดเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยอัตราในปี 2020 ซึ่งแวนิตีแฟร์รายงานไว้ อยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง)ทุกวันนี้ คู่รักไม่ธรรมดาทั้งสองท่านยังรักษาความจี๊ดจ๊าดหวานหยดแบบไม่มีแผ่วเลย แม้จะต้องเผชิญแรงกดดันหนักหนาจากปฏิกิริยาติดลบอื้ออึงของสาธารณชนนอร์วีเจียน ซึ่งไม่ยอมรับเรื่องพลังเหนือธรรมชาติของเจ้าหญิง เพราะมองเป็นเวทมนต์และขัดหลักการของคริสต์ศาสนา ยิ่งกว่านั้น คือรับไม่ได้เลยกับ “หมอผีพระคู่หมั้น” ซึ่งขายคอร์สบำบัดโรค ขายเหรียญพลังวิเศษรักษาโควิด 19 ตลอดจนขายไอเดียต่างๆ ที่ถูกสับเละว่าเหลวไหลไม่เป็นวิทยาศาสตร์พร้อมกันนั้น มีการวิพากษ์อย่างดุเดือดว่าปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอ และหมอผีผิวหมึกอดีตเกย์/ไบเซ็กชวล ซึ่งจะขึ้นเป็นเขยหลวงของสมเด็จพระเจ้าฮารัลด์ที่ 5 ในภายภาคหน้า ได้ใช้สถานภาพเจ้าหญิงไปส่งเสริมการขาย และจึงกดดันให้พระองค์ลาออกจากพระยศเจ้าหญิงกระแสต่อต้านเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ กันอย่างล้นหลาม ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทรงโดนกดดันเป็นระยะๆ ตลอดหลายทศวรรษของพระชนม์ชีพ โดยกระแสต่อต้านได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนยุติการเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์การทั้งหลาย อาทิ สถาบันลิวคีเมียแห่งชาติซึ่งอึดอัดมาแสนนานกับการที่หมอผีดูเร็กพระคู่หมั้นเผยแพร่แนวคิดการใช้พลังเหนือธรรมชาติบำบัดรักษาลิวคีเมียกระแสต่อต้านจากสาธารณชนในรอบที่ 3 ซึ่งกัดไม่ปล่อยเนิ่นนานเกือบครึ่งปี กว่าที่เจ้าหญิงจะทรงยอมถอย นั้น เปรี้ยงปร้างขึ้นหลังจากที่เจ้าหญิงทรงประกาศข่าวบนอินสตาแกรมว่าทรงหมั้นกับชาแมนดูเร็ก หมอผีคนดังจากฮอลลีวู้ด เมื่อ 7 มิ.ย. 2022 ทั้งนี้ ในหลายเดือนที่การต่อต้านยืดเยื้อและทวีความดุเดือดนั้น โพลที่จัดทำในเดือนก.ย.พบว่า ชาวนอร์วีเจียน 17% มีทัศนคติที่แย่ลงต่อสถาบันกษัตริย์ โดยส่วนใหญ่ระบุสาเหตุว่ามาจากเรื่องความสัมพันธ์ที่เจ้าหญิงมาร์ธา ทรงมีกับหมอผีดูเร็ก เจ้าของฉายา “ชาแมนดูเร็ก” หมอผีอเมริกัน-แอฟริกันผู้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคำรุนแรง เช่น คำที่เว็บไซต์ NewsinEnglish ของนอร์เวย์รายงานว่า นักต้มตุ๋นหลอกลวงสัมพันธ์รักหวานแหววที่ยกระดับ “ชาแมนดูเร็ก” ขึ้นสู่สถานภาพ ‘ว่าที่พระราชบุตรเขย’ เป็นดรามาที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2018 ประมาณหนึ่งปีกว่านับจากที่กระบวนการหย่าร้างระหว่างเจ้าหญิงมาร์ธากับอดีตพระสวามีสามัญชนผู้เป็นนักเขียนคนดังของนอร์เวย์ ได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2017 ต้นรักของเจ้าหญิงญาณทิพย์กับผู้วิเศษดูเร็ก มีพัฒนาการสำคัญในวันคริสต์มาส 2019 โดยชาแมนแอนด์ปรินเซส ให้สัมภาษณ์แก่ แวนิตีแฟร์ ว่า ในวันนั้นเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทรงเชิญพระคู่รักเข้าร่วมพิธีมิสซาฉลองคริสตสมภพพร้อมกันกับพระราชวงศ์ หลังจากที่ได้พระราชทานไฟเขียวแก่เจ้าหญิงมาร์ธาผู้เป็นแม่ม่ายหย่าร้างมาหลายปี ให้คบค้าศึกษาดูใจแฟนหนุ่มได้เจ้าหญิงทรงบอกว่า ไม่น่าจะนำพระองค์เข้าไปโยงกับเรื่องนี้เลย ในเมื่อก็ได้หย่าร้างกันไปตั้งสามปีแล้ว และคุณอาริ เบห์น ได้มีคนรักใหม่แล้ว นอกจากนั้น การทำอัตวินิบาตกรรมนี้อาจเป็นผลจากปัญหาสุขภาพจิต ที่เขาที่เขาต่อสู้รักษาตัวอยู่อย่างเนิ่นนานปมเรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยใหญ่ยักษ์ที่โหมกระพือความรู้สึกต่อต้านเจ้าหญิงมาร์ธา เพราะลำพังที่ทรงบอกว่าพระองค์สามารถสื่อสารกับสิงหาราสัตว์ เทวดาและผู้ตาย ประชาชนมากมายก็รับไม่ได้แล้ว ครั้นเจ้าหญิงทรงหมั้นหมายกับหมอผีจากอเมริกา ซึ่งเป็นการเปิดทางให้หมอผีได้เข้าเป็นสมาชิกแห่งพระราชวงศ์ พสกนิกรในนอร์เวย์พากันรู้สึกว่าเจ้าหญิงทรงเกินเลยไปสุดโต่งปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอ ทรงประสูติในพระอิสริยยศ Her Royal Highness - เจ้าฟ้าหญิง เนื่องจากทรงเป็นพระราชธิดา(พระองค์โต)ของสมเด็จพระเจ้าฮารัลด์ที่ 5 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสมเด็จพระราชินีซอนญา อดีตสตรีสามัญชนจากครอบคร้วฐานะดี เจ้าของปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยออสโล ทั้งนี้ นับจากการแก้กฎหมายในปี 1990 เจ้าหญิงมาร์ธาทรงได้อยู่ในคิวลำดับรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์นอร์เวย์ โดยที่พระอนุชา พระนามว่าเจ้าฟ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมาร ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 1ตั้งแต่ที่ยังเป็นพระองค์หญิงน้อย เจ้าฟ้าหญิงมาร์ธาทรงไม่แฮปปี้กับข้อกำหนดต่างๆ ที่ราชนิกูลต้องปฏิบัติตาม ทรงชมชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง และทรงไม่สนุกกับการแต่งพระองค์ในพระภูษาหรูหรา ทั้งนี้ ทรงเคยประทานสัมภาษณ์แก่แวนิตีแฟร์ว่าอยากให้พระราชบิดาและพระราชมารดาทรงเป็นหมอฟัน แทนที่จะเป็นกษัตริย์และพระราชินีพร้อมนี้ ทรงเล่าว่าในวัยประมาณ 6-7 พรรษา เคยวางเม็ดถั่วไว้ใต้ที่นอนแบบที่ได้อ่านมาจากเทพนิยายแอนเดอร์สันซึ่งบอกว่าหากผู้ใดเป็นเจ้าหญิงแท้จริง หลังของผู้นั้นจะต้องชอกช้ำจ้ำเขียว ในเช้าวันรุ่งขึ้น พระองค์หญิงน้อยทรงรีบกระเด้งตื่น ไปเช็คสภาพการณ์ของแผ่นหลัง ด้วยทรงหวังจะได้เห็นรอยจ้ำช้ำแดงที่จะเป็นหลักฐานชี้บ่งถึงระดับของเลือดสีน้ำเงินแห่งขัตติยะราชสกุล ผลปรากฏว่าทรงเซ็งพระทัยอย่างยิ่ง แผ่นหลังของพระองค์เป็นปกติทุกสิ่งอย่างเจ้าฟ้าหญิงทรงกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่าทรงตำหนิพระองค์เองไปใหญ่โต... กะไว้แล้วเชียว! กะไว้แล้ว... ว่าพระองค์ทรงดีไม่พอแก่การเป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ กะไว้แล้วว่าพระองค์ไม่คู่ควรกับความเป็นปรินเซส เพราะพระกายไม่มีสิ่งอันเป็นขัตติยะ ทุกอย่างที่ทรงรู้สึกเกี่ยวกับพระองค์เองในตลอด 6-7 ปี คือเรื่องจริง ส่วนสิ่งที่ทรงถูกบอกเกี่ยวกับพระองค์นั้น ล้วนแต่ไม่ถูกต้องด้าน เอมิลี ฟอกซ์ นักข่าวค่ายแวนิตีแฟร์ซึ่งได้พบปะสัมภาษณ์ปริสเซสมาร์ธาและหมอผีดูเร็ก แวร์เรตต์ หลายกรรมหลายวาระในปี 2018-2019 เล่าไว้ในสกู๊ปว่าพระองค์ทรงรักความเป็นราชนิกูล ทรงรักพระราชตระกูล ทรงรักพสกนิกร แต่การเป็นปริสเซสนั้นมันหนักหนาเหลือเกิน ชีวิตวัยดรุณของพระองค์มีสิ่งต่างๆ เต็มที่ แต่ก็มีความว่างเปล่ามากมายโดยทรงเจริญพระชันษาขึ้นมากับพระพี่เลี้ยงและข้าราชบริพารในคอกม้าอันเป็นสถานที่บ่มเพาะให้ทรงเป็นนักขี่ม้าแข่งยิ่งกว่านั้นพระองค์มีเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติ จึงทรงเว้นระยะห่างจากสังคม เพราะทรงถูกมองว่าเป็นมนุษย์ประหลาด และทรงถูกช่างภาพและสื่อมวลชนจับจ้องหาเรื่องไปนำเสนอให้ประชาชนรับทราบ ขณะเดียวกัน ทรงหวังว่าจะได้พบชายที่พระองค์รัก ผู้ซึ่งมองเห็นตัวตนแท้จริงของพระองค์ แต่ทว่า บุรุษดังกล่าวไม่มีอยู่ในโลกของพระองค์ ดังนั้น เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้ 15 พรรษา เจ้าฟ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ ทรงปิดตัวแปลกแยกจากสังคม เอมิลี ฟอกซ์ เล่าไว้อย่างนั้นเจ้าฟ้าหญิงมาร์ธาทรงสำเร็จการศึกษาด้านกายภาพบำบัด แต่ทรงเบนเข็มไปเอาดีทางศิลปะในหลายสาขา รวมทั้งการเขียนหนังสือ ในช่วงหนึ่งของชีวิต ทรงดำเนินโครงการเดินทางไปทั่วประเทศ ไปอ่านเทพนิยายคลาสสิกของนอร์เวย์ให้เหล่าพสกนิกรได้ซาบซึ้งกับมรดกวัฒนธรรมนอร์วีเจียน (ทรงไม่อ่านงานของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน หรอก เพราะฮันส์เป็นชาวเดนมาร์ก) โดยทรงโปรดปรานที่จะเลือกอ่านเทพนิยายเกี่ยวกับเจ้าหญิงผู้แสนเศร้าและถูกพันธนาการในที่สุด ปรินเซสก็ทรงพบบุรุษในฝัน ผู้ซึ่งสามารถมองทะลุเข้าไปเห็นพลังทางจิตวิญญาณของพระองค์ เขาคนนั้นคือ อาริ เบห์น นักเขียนสามัญชนคนดังทะลุฟ้านอร์เวย์ผู้เป็นชื่นชมของชาวนอร์วีเจียน เจ้าฟ้าหญิงมาร์ธาทรงเปี่ยมสุขนักหนาเมื่อได้จับมือพระคู่รัก และแต่ละคราที่เฝ้ามองเขา ดวงพระเนตรทั้งคู่ก็ส่งประกายความปลาบปลื้มหลงใหลที่สำคัญคือ ทรงชื่นชมพลังเหนือธรรมชาติของเขาในบทสัมภาษณ์กับแวนิตีแฟร์ หลังจากทรงรักกับชาแมนดูเร็กแล้ว เจ้าหญิงทรงเล่าถึงคำพูดของอาริ เบห์น ว่า เขาแสดงความยินดีกับพระองค์ที่ได้พบผู้ซึ่งมีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่าตัวเขาอาริ เบห์น (เป็นนามสกุลเดิมของคุณยาย เพราะอาริเลิกใช้นามสกุลของคุณพ่อตั้งแต่ปี 1996) หนุ่มนักเขียนซึ่งได้ก้าวเข้าเป็นเขยหลวงแห่งราชวงศ์กลุคเบิร์ก เป็นสามัญชนที่ถือกำเนิดในเดนมาร์ก แต่เติบโตในนอร์เวย์ และมีชีวิตอันฉูดฉาดไปด้วยสีสันและความซับซ้อนอาทิ กรณีที่คุณปู่ซึ่งเป็นนักกฎหมาย ได้ปริปากเฉลยในภายหลังว่าคุณพ่อของอาริ เป็นลูกติดมาจากคนอื่นแต่ท่านเลี้ยงดูขึ้นมาด้วยความรัก หรือกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เป็นฮิปปี้โบราณ ใช้ชีวิตด้วยกันนานหลายปี ในวันหนึ่งคุณแม่ขอหย่าแล้วไปแต่งงานใหม่กับเพื่อนชายที่เพิ่งหย่ากับภรรยา ด้านคุณพ่อก็โอเคและแต่งงานใหม่ภรรยาของเพื่อนคนนั้น แล้วภายหลังต่อไป ก็กลับมาแต่งงานอยู่กันด้วยกันอีกรอบหนึ่ง นอกจากนั้น ทั้งสองเคยเป็นอาจารย์ในโรงเรียนที่เชื่อในเรื่องพลังพิเศษของมนุษย์ โดยโรงเรียนนี้ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศจะ “คัดเลือก” อาจารย์เป็นอย่างดีโดยให้อำนาจการสอนแก่อาจารย์อย่างเต็มที่ในปี 1972 ที่อาริ ถือกำเนิดนั้นเขายังเป็นบุตรนอกสมรส ในปีต่อมา จึงมีการสมรสอย่างเรียบร้อย และย้ายครอบครัวไปปักหลักในประเทศอังกฤษ และอีกห้าปีให้หลังก็อพยพมาตั้งรกรากในนอร์เวย์ โดยสนับสนุนให้เขาได้รับการศึกษาที่ดี เขาจบปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์และศาสนาจากมหาวิทยาลัยออสโลหลังจากนั้น อาริออกตระเวนไปตามดินแดนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในแอฟริกา เอเชีย และสหรัฐอเมริกา แต่เขาเล่าถึงชีวิตในช่วงทั้งหมดนี้ว่า เต็มไปด้วยความอ้างว้างโดดเดี่ยว ซึ่งเขานำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ประพันธ์ชุดเรื่องสั้นชื่อว่า “Sad as Hell” (โศกเศร้าดั่งนรก) เรื่องสั้นชุดนี้วางตลาดในปี 1999 และประสบความสำเร็จอย่างครึกโครมด้วยยอดขาย 100,000 เล่ม พร้อมกับพาให้เขาแจ้งเกิดในโลกวรรณกรรมแม้ผลงานประพันธ์ของอาริ เบห์น เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่าน มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ในยุโรป 6 ภาษา (ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีดิช เดนนิช ไอสแลนดิก และฮังกาเรียน) แต่เขาถูกบรรดานักวิจารณ์เล่นงานหนักหนา ยิ่งเมื่อมาสร้างผลงานศิลปะในด้านจิตรกรรม, บทละคร, การสร้างภาพยนตร์, และการออกแบบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เสียงวิจารณ์ก็ยิ่งดุดันระดับที่เรียกเขาเป็นศิลปินจอมปลอม ฯลฯ จนเป็นที่โมโหโกรธาระดับที่เขาประกาศท้าดวลปืนกับนักวิจารณ์ปากกล้ารายหนึ่ง กะจะเอาเลือดมาล้างแค้นกันเลยทีเดียวอาริ เบห์น ผู้รูปงาม ออร่าฉลาดคมคาย พร้อมต่างหูข้างซ้ายสไตล์ขบถสังคม ได้เข้าสู่สายพระเนตรของปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอ ในปี 2001 ขณะที่เขาไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านในกรุงออสโล และไปพบดอกฟ้าราชนิกูลในห้องรับแขก ทั้งนี้ คุณแม่ของอาริเป็นติวเตอร์ด้านกายภาพบำบัดของพระองค์ แต่ถูกขอให้ปกปิดเรื่องนี้ไว้ให้สนิท อาริเล่าไว้กับแวนิตีแฟร์ที่กรุงลอนดอนเมื่อปี 2013เขารู้สึกได้ทันทีว่าปรินเซสคือคนรักในอุดมคติที่ค้นหามาแสนนาน เขาหลงรักความร่าเริงชาญฉลาดของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น พลังเหนือธรรมชาติของพระองค์ตรึงใจเขาให้ลุ่มหลง อยากค้นคว้าความทำความรู้จักให้มากขึ้น ซึ่งหากมิได้ทรงเป็นราชนิกูล เขาจะขอพระองค์แต่งงานภายใน 1-2 สัปดาห์ที่ได้รู้จักกันด้านนิตยสารพีเพิลเล่าว่าตอนที่หนุ่มนักเขียนขอแต่งงานและเจ้าฟ้าหญิงทรงตอบรับเมื่อปลายปี 2001 นั้น นับเป็นห้วงเวลาที่เหมาะเจาะ เพราะในระยะ 3-4 ไตรมาสของห้วงดังกล่าว เจ้าฟ้าชายโฮกุน ผู้เป็นพระอนุชาได้กรุยทางไว้ให้โดยมิได้ทรงตั้งพระทัยหลังการประกาศข่าวเมื่อต้นเดือนธ.ค. 2000 ว่ามกุฎราชกุมารทรงหมั้นหมายกับพระคู่รักแล้ว เสียงยี้สนั่นจากพสกนิกรนอร์วีเจียนก็ดังอื้ออึง โดยมีสาเหตุสำคัญจากการที่พระคู่หมั้น นามว่า นางสาวเม็ตเตอ มาริต เช็สเซิม เฮออิบิ สามัญชนวัย 27 ปี มีภูมิหลังที่แซ่บเหลือเกิน แม้เธอจะมาจากครอบครัวชนชั้นกลาง โดยมารดาของเธอเป็นนักข่าวและบิดาทำงานธนาคารอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรักของมกุฎราชกุมารกระเตื้องดีขึ้นมากในช่วงกลางเดือนส.ค. 2001 เมื่อมีการเคลียร์กันอย่างชัดเจนว่าบุตรชายลูกติดของพระคู่หมั้นจะไม่ได้รับพระอิสริยยศ อีกทั้งไม่มีสิทธิใดๆ ในความเป็นรัชทายาท แต่ส่วนที่สำคัญเหนืออื่นใด คือ ได้มีการจัดแถลงข่าวครั้งสำคัญโดย ‘ว่าที่’ เจ้าสาวได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ขออภัยประชาชนสำหรับอดีตของเธอ ตลอดจนกล่าวต่อต้านการใช้ยาเสพติด พร้อมกับเปิดใจว่าประสบการณ์แย่ๆ จากยาเสพติดทำให้เธอเข็ดขยาด และเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้น ปฏิกิริยาจากสาธารณชนจึงออกมาในทางบวก มีการแสดงเห็นใจ เข้าใจ และชื่นชมใน ‘ว่าที่’ มกุฎราชกุมารีกันทั่วแผ่นดิน บีบีซีรายงานไว้เมื่อ 25 ส.ค. 2001อันที่จริงแล้ว การที่มกุฎราชกุมารตัดสินใจแต่งงานกับสตรีสามัญชนทั้งนี้ หากไม่นับความเป็นสามัญชน ภูมิหลังของพระคู่รักนั้นเลิศทีเดียว โดยเป็นบุตรีของครอบครัวฐานะดีในตระกูลพ่อค้าผ้า และมีการศึกษาครบเครื่องด้วยประกาศนียบัตรด้านออกแบบแฟชั่นและการตัดเย็บจากสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยออสโล แต่สื่อบางรายประชดไว้ว่าพระคู่รักทรงเลี้ยงชีพด้วยการเป็นช่างตัดเสื้อเพื่อให้เป็นระนาบเดียวกับว่าที่พระสุนิสาซึ่งเป็นสาวเสิร์ฟด้านมกุฎราชกุมารฮารัลด์ตรัสยืนยันต่อพระราชบิดา (สมเด็จพระเจ้าโอลาฟที่ 5) ว่าจะไม่ยอมเข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสกับหญิงใดนอกจากพระคู่รักซอนญาเท่านั้น และในที่สุด พระราชบิดาก็ทรงจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสให้ในบรรยากาศดั่งฟ้าหลังฝน มกุฎราชกุมารและพระคู่หมั้นเข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 24 สิงหคม 2001 และพระราชพิธีนี้จึงแผ้วถางทางให้แก่ความรักชุบน้ำเชื่อมระหว่างปรินเซสมาร์ธากับหนุ่มสามัญชนนักเขียนคนดังของประเทศสัมพันธ์รักระหว่างปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอ กับ อาริ เบห์น ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ทว่า กว่าจะได้หมั้นหมายกันก็ล่วงเลยหลายไตรมาสจรดจนถึงเดือนธ.ค. 2001 โดยในระหว่างนั้น ปรินเซสทรงเตรียมจัดตั้งธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ส่วนพระองค์แล้วโดยในวันที่ 1 ม.ค. 2002 เจ้าฟ้าหญิงมาร์ธาทรงเปิดตัวธุรกิจบันเทิงออกทีวีโดยให้มีการออกมาเล่าเทพนิยายพื้นบ้านและร้องเพลงกับนานาคณะนักร้องประสานเสียงชื่อดังของนอร์เวย์ ซึ่งสิ่งนี้ถูกสังคมแห่กันวิจารณ์คัดค้านว่าไม่เหมาะสมเลยที่ทรงนำสถานภาพปรินเซสไปเป็นจุดขายโปรโมทธุรกิจพร้อมนี้ รอยัลตี้กรุ๊ปฯ ได้ให้ข้อมูลในด้านของเจ้าหญิงมาร์ธาด้วยว่า พระองค์ทรงอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในฐานะปัจจัยบวก เพราะเอื้อให้ขยายธุรกิจส่วนพระองค์ โดยมีเสรีภาพมากขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะต้องถูกจำกัดตามเงื่อนไขต่างๆ ของรัฐธรรมนูญขณะที่พระเอกของพระราชพิธีมีอาการอึดอัดขัดเขินบ่อยครั้งที่กล้องถ่ายทอดสดแพนเข้าไปจดจ่อเนิ่นนาน ด้านคิงฮารัลด์ที่ 5 ผู้เป็นพระราชบิดา ทรงมีสีพระพักตร์แจ่มใสแช่มชื่นพระราชหฤทัยความรักหวานแหววส่งผลให้เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ กับ อาริ เบห์น ได้พยานรักองค์แรกภายในเวลาเพียง 11 เดือนกว่านับจากพระราชพิธีเสกสมรส ได้แก่ คุณม็อด อังเงลีกา เบห์น ซึ่งประสูติเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2003 หลังนั้นเพียงสองปี ก็ได้พยานรักมาอีกหนึ่ง คือ คุณลีอาห์ อิซาดอรา เบห์น เมื่อ 8 เม.ย. 2005หลายปีก่อนจะถึงศักราช 2007 ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ ทรงเริ่มสร้างธุรกิจญาณทิพย์อย่างเป็นจริงเป็นจัง พระองค์ทรงผลิตงานวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือแห่งความรักของพระองค์กับหนุ่มนักเขียน ชื่อเรื่องว่า From Heart to Heart (จากดวงใจสู่ดวงใจ - วางตลาดปี 2002) และเทพนิยายสำหรับเด็ก ชื่อเรื่องว่า Why Kings and Queens Don’t Wear Crowns (ทำไมเหล่ากษัตริย์และราชินีไม่ทรงสวมมงกุฎ - วางตลาดปี 2004) หลังจากนั้นพระองค์และพระสวามีโยกย้ายไปใช้ชีวิตในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนต.ค. โดยทรงตระเวนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไปตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ ด้วยซึ่งตอนนั้นคุณเอ็มมา ตัลลูลาห์ เบห์น ธิดาคนสุดท้อง ยังไม่เกิด และสมาชิกครอบครัวทั้งสี่ได้ปักหลักพำนักในนอร์เวย์แล้วซึ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาญาณทิพย์ติดต่อกับเทวดาและจักรวาลแห่งพระเจ้า พร้อมกับฝึกสอนการรักษาโรคด้วยพลังเหนือธรรมชาติ ตลอดจนฝึกสอนวิธีสื่อสารกับเทวดาปรากฏว่าธุรกิจญาณทิพย์ของพระองค์ถูกวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านอย่างอื้ออึงจากรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อมวลชน ซึ่งเรียกร้องให้พระองค์สละฐานันดรศักดิ์แห่งเจ้าหญิงเพื่อไม่ให้พระราชวงศ์มัวหมอง และสื่อบางค่ายเรียกร้องให้พระศาสนจักรขับพระองค์ออกจากศาสนาคริสต์ขณะที่หลากหลายผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ การศาสนาและเทววิทยาพากันแสดงความคลางแคลงถึงความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของธุรกิจจิตวิญญาณนี้ นอกจากนั้น นักเขียนแนวประวัติศาสตร์คนดังของนอร์เวย์ออกโรงเรียกร้องให้มีการตรวจเช็คสุขภาพจิตของพระองค์ เว็บไซต์รอยัลตี้กรุ๊ปดอทแฟนดอมรายงานข้อวิพากษ์ที่เหนืออื่นใด คือ ปรินเซสมาร์ธา ลุยเซอ ทรงถูกโจมตีว่าทรงนำฐานันดรศักดิ์แห่งเจ้าหญิงไปใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจการค้าส่วนพระองค์ในท่ามกลางกระแสคัดค้านต่อต้านอันร้อนแรง มีการจัดทำโพลในปี 2012 ผลออกมาว่าแม้จะมีประชาชนในนอร์เวย์ 15% เชื่อว่าเจ้าหญิงมาร์ธาทรงมีพลังจิตวิญญาณจริง แต่ประชาชนอีก 47% มองว่าเจ้าหญิงทรงสร้างผลกระทบเชิงลบต่อพระราชวงศ์ราชวงศ์กลุคเบิร์ก นิวยอร์กไทมส์รายงานกระแสเชี่ยวกรากในนอร์เวย์ได้เว้นวรรคพักตัวในช่วงปี 2013-2014 เมื่อ อาริ เบห์น นักเขียนและศิลปิน พาครอบครัวไปใช้ชีวิตในกรุงลอนดอนเพื่อแสวงหาแรงบันดาลใจ และเจ้าหญิงมาร์ธาได้รู้จักสนิทสนมกับสตรีอังกฤษที่มีญาณทิพย์ นามว่า ลิซ่า วิลเลียมส์ ซึ่งประกาศว่าตนสามารถติดต่อกับผู้ตายได้ และเมื่อครอบครัวกลับสู่นอร์เวย์ ทรงเชิญพระสหายมาเป็นวิทยากรสอนเรื่องนี้ในโรงเรียนเทวดา (ซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Soulspring) ใน ก.ย. 2014สังคมนอร์วีเจียนจึงมีเหตุให้ต้องปั่นป่วนอีกรอบใหญ่ ส่งผลให้บิชอปแห่งสังฆมลฑลทางนอร์เวย์ตะวันตกออกโรงติเตียนว่ากิจกรรมที่เจ้าหญิงเป็นคนทรงติดต่อกับผู้ตาย เป็นสิ่งที่ต้องคัดค้านอย่างยิ่ง และยังมีบิชอปอีกสังฆมณฑลหนึ่งประกาศว่าการสนทนากับเทวดาไม่เหมือนกับการสื่อสารกับผู้ตาย พร้อมเตือนไม่ให้เจ้าหญิงก้าวข้ามเส้นแบ่งนี้ นิวยอร์กไทมส์รายงานปมขัดแย้งนี้ยุติได้ โดยเว็บไซต์ของ Soulspring ออกคำแถลงตัดขาดจากพระสหาย มีการระบุชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการติดต่อกับผู้ตาย และประกาศว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ภารกิจของ Soulspring รอยัลตี้กรุ๊ปฯ รายงานไว้อย่างละเอียดในท่ามกลางแรงกดดันทั้งปวงตั้งแต่ปี 2001-2018 ธุรกิจของเจ้าหญิงดำเนินไปเรื่อยๆ และพระองค์ผลิตงานเขียนอีกหลายเรื่อง อาทิ หนังสือรวมเทพนิยายพื้นบ้าน 67 เรื่องจาก 50 ประเทศ ซึ่งออกมาในปี 2007 ต่อมาในปี 2009 ทรงออกหนังสืออีก 2 เรื่อง ได้แก่ พบกับเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณ กับ ความลับเกี่ยวกับเทวดา: ธรรมชาติและภาษาของเทวดา และวิธีเปิดตัวคุณไปสู่เทวดาอย่างไรก็ตาม ในปี 2018 เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ ทรงต้องปิดกิจการศูนย์บำบัดทางเลือก โรงเรียนเทวดา หลังจากที่กระบวนการหย่าร้าง อาริ เบห์น เสร็จสิ้นในปี 2017 ทั้งนี้ เดลิเมลออนไลน์แตะถึงเรื่องนี้ในสกู๊ปเดือนพ.ค. 2019 ว่ากิจการนี้ถูกปิดเพราะไม่สามารถทำเงินอย่างแต่เดิมรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงรักที่เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ มีต่อ อาริ เบห์น ก็ไม่ได้อายุยืนยาวหลายร้อยล้านปีเฉกเช่นดาวฤกษ์ดวงใดหลังพระราชพิธีเสกสมรสเมื่อ 2002 ผ่านไปหนึ่งทศวรรษครึ่งโดยมีธิดาด้วยกันสามหญิง ก็มีการประกาศในเดือนส.ค. 2016 ว่าทั้งสองได้เข้าสู่กระบวนการหย่าร้าง โดยเจ้าหญิงทรงบอกว่าพระองค์และพระสวามีห่างเหินและแปลกแยกจากกัน เดลิเมลออนไลน์รายงาน ทั้งนี้ การหย่าร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2017อาริ เบห์น กล่าวออกสื่อแบบแพลมๆ ถึงปัญหาชีวิตสมรสตั้งแต่ปี 2009 ในระหว่างการให้สัมภาษณ์เปิดใจแก่นิตยสารแมสซิฟ โดยเล่าถึงการต่อสู้กับปัญหาทางจิตทั้งความรู้สึกหดหู่ ท้อแท้ และโดดเดี่ยว ตลอดจนการต่อสู้กับการดื่มเหล้าหนักหน่วง“ผมทำงานต่อเนื่องจนถึงเที่ยง แล้วบางวันผมเริ่มดื่มเหล้าแก้วแรกตั้งแต่บ่ายครึ่ง ต่อมา เรื่องแบบนี้เกิดบ่อยขึ้น และน่าเสียใจมากครับมันกลายเป็นความเคยชินไม่ดีที่ผมสร้างด้วยตนเอง” นักเขียนคนดังเล่าแก่นักข่าวของแมสซิฟเขาเล่าด้วยว่ารู้สึกหวั่นว่าการต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรังจะส่งผลเสียหายต่อความเป็นพ่อของลูกสาวน่ารักทั้งสามนอกจากนั้น เขาเปิดใจว่าชีวิตของเขานับวันแต่จะ “โดดเดี่ยวมากขึ้นและมากขึ้น” พร้อมกับทำนายชะตากรรมตนเองไว้อย่างแม่นยำน่าขนลุก ... เขาคงจะต้องตายตามลำพัง“ผมจะต้องตายโดยไม่มีใครอยู่เคียงข้าง แต่ในตอนนั้น ความว้าเหว่และความทุกข์ตรมจะเกาะอยู่กับผมอย่างพร้อมหน้า” อาริกล่าวและบอกด้วยว่า “มันเหมือนกับว่าผมไม่เคยจะสามารถต่อติดกับผู้ใดได้จริงๆ” นิวซีแลนด์เฮอรัลด์นำเสนออย่างนั้นขณะที่ การเลิกราหย่าร้างส่งผลเจ้าหญิงมาร์ธาต้องทรงเลิกกิจการโรงเรียนเทวดานั้น การหย่าร้างได้ทำให้ชีวิตของ อาริ ผู้หดหู่และอ้างว้าง ถึงกับล่มสลาย เขาหลบหนีชีวิตจริงไปหมกมุ่นกับการเขียนภาพและการผลิตนวนิยายเรื่องสุดท้าย คือนอกจากนั้น ยังสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่ถูกสะสมจากคำวิจารณ์เชิงลบต่างๆ นานาซึ่งเย้ยหยันว่าเขาไม่เก่งจริง เดลิเมลออนไลน์ และเอลมอนโดของสเปนรายงานเดลิเมลออนไลน์นำเสนอบทสัมภาษณ์ที่ อาริ เบห์น ให้กับหนังสือพิมพ์ แวร์เดนส์ กาง (วีจี) สื่อแท็บลอยด์ยักษ์ของนอร์เวย์ ในช่วงโปรโมทหนังสือ Inferno ปี 2018 ราวกับจะฝากไปถึงอดีตภริยา ว่าอาริ เบห์น ยอมรับว่าเขาทนทุกข์จากความรู้สึกหดหู่อ้างว้างที่เล่นงานเขาอย่างหนักหลังการหย่าร้าง เอลมอนโดเล่าโดยอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ที่ อาริ ให้ไว้กับสื่อค่ายหนึ่งของนอร์เวย์ ดังนี้“หลังจากผมกับเจ้าหญิงหย่ากัน ผมถูกความหวั่นกลัวเล่นงาน การหย่าร้างทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมกำลังตายลงอย่างช้าๆ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมตายทีละน้อยทุกวัน”ความสัมพันธ์ที่แท้จริงคงจะเป็นอะไรประมาณนี้ เพราะพระเอกของเจ้าหญิงช่างมากมายด้วยปมซับซ้อน ซ้ำยังเขายังมีช่องกลวงและเวิ้งว้างภายในใจกลางวิญญาณ ซึ่งอาจจะต้องคำสาปที่กีดกันไม่ให้ผู้ใดสามารถอัดฉีดเติมเต็มให้เขาได้ แม้เขาจะมีสาวสวยนักกฎหมายมาใช้ชีวิตอยู่ด้วย มาคอยช่วยดูแลตั้งแต่ปี 2018 ก็ตามเดียวกันนั้นเองซึ่งให้บริการบำบัดรักษาสุขภาพกายและจิตใจของเซเลบจำนวนมากในวงการฮอลลีวู้ด สหรัฐอเมริกาทั้งสองควงคู่กันอย่างแนบแน่น และต่อมาในการนี้ ท่านผู้ชมในนอร์เวย์พากันสงสารเห็นใจ อาริ เบห์น ว่าหมดโอกาสแน่นอนที่นักเขียนหัวใจบอบช้ำจะกลับไปกอบกู้สัมพันธ์กลับคืนมาได้และแล้ว ชาวนอร์วีเจียนต้องปิดศักราช 2019 ด้วยข่าวอันน่าตระหนกว่า อาริ เบห์น ที่พวกเขาติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดละม้ายเรียลลิตี้โชว์ ได้ปลิดชีวิตตนเอง ก้าวออกจากความทุกข์กายทุกข์ใจและความป่วยไข้ ขณะอยู่ในบ้านตามลำพังในคืนคริสต์มาส ปี 2019 อันเป็นวันซึ่งพระคู่รักของเจ้าหญิง ได้ร่วมพิธีมิสซาฉลองคริสตสมภพด้วยกันกับพระราชวงศ์หมอผีฮอลลีวู้ดเดินทางกลับสู่ชีวิตและธุรกิจชาแมนในสหรัฐฯ ขณะที่ดอกฟ้าราชนิกูลของเขาแบกรับเสียงติเตียนจากสังคมว่าพระองค์และพระคู่รักคือปัจจัยกดดันนักเขียนแสนที่จะเก่งแสนที่จะน่าสงสารของประชาชน ให้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ในเวลาเดียวกันพระราชวงศ์รับผิดชอบการจัดพิธีศพ โดยกษัตริย์เฮรัลด์ที่ 5 ควีนซอนญา และมกุฎราชกุมารโฮกุนทรงให้เกียรติอย่างสูงแก่ อาริ เบห์น ผู้เป็นอดีตสมาชิกพระราชตระกูลยาวนาน 15 ปีทั้งนี้ แผนลั้นลาของพระคู่รักที่วางไว้สำหรับไตรมาส 1/2020 ต้องระงับทั้งหมดเพื่อเห็นแก่พระธิดาทั้งสามหญิงซึ่งยังสะเทือนใจกับการสูญเสียบิดาไปอย่างปุบปับ ยิ่งกว่านั้น การอาละวาดของโรคโควิด 19 ก็มีผลกระทบมหาศาล ทั้งการปิดประเทศและการบังคับใช้มาตรการอันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดอกฟ้าราชนิกูลกับหมอผีอเมริกันต้องพรากจากกัน โดยมีโซเชียลมีเดีย กับแอป FaceTime ช่วยบรรเทาความรวดร้าวในเวลาเดียวกัน นั่นคือการเว้นวรรคให้แก่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหญิงมาร์ธาและสาธารณชน โดยไม่มีใครคาดเลยว่าบรรยากาศทางสังคมในนอร์เวย์ ณ ปี 2022 จะปั่นป่วนฉกรรจ์กว่าที่เคยประสบกันในศักราชใดๆ