airasia ride ระเบิดสงครามราคา แอปเรียกรถแข่งดุ-มัดใจคนขับไทย

เข้าสู่เฟส 2 อย่างเป็นทางการสำหรับ “แอร์เอเชีย ไรด์” (airasia ride) บริการแอปพลิเคชันเรียกรถจากสายการบินแอร์เอเชียที่เปิดให้บริการในไทยตั้งแต่กลางปี 2565 ล่าสุด airasia ride ไม่เพียงประกาศขยายประเภทรถเพิ่มจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะแท็กซี่ แต่ยังเติมเชื้อไฟให้สมรภูมิแอปพลิเคชันเรียกรถแดนสยามยิ่งร้อนระอุขึ้นไปอีก ด้วยการชูกลยุทธ์ราคาที่มุ่งมั่นออกแบบมาให้ “มัดใจทั้งลูกค้าและคนขับ” ในประเทศไทยกลยุทธ์ราคาของ airasia ride ส่งสัญญาณว่าคนไทยจะได้เห็นสงครามราคาในตลาดบริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ดุเด็ดเผ็ดมันยิ่งขึ้นในปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่จะมีผู้เล่นรายใหม่อย่างโรบินฮู้ด (Robinhood) มาร่วมวงเต็มตัวหลังจากประกาศว่าวางแผนเริ่มชิมลางตลาดช่วงปลายปี 65 โดย airasia ride และ Robinhood นั้นเป็น 2 ใน 6 รายที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อกลางพฤศจิกายน 2565 ส่วนอีก 4 รายที่เหลือคือ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab) และ แกร็บ (Grab)ความมั่นใจที่ทำให้ airasia ride กล้าตะโกนเสียงดัง มาจากการเป็น “บริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปถูกกฏหมายในไทยเพียงแห่งเดียวที่ทำธุรกิจด้านการบินด้วย” ทำให้ airasia เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบายเพราะสามารถจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและใช้บริการเรียกรถรับส่งได้ในแพลตฟอร์มเดียวบน airasia Super App กลายเป็นประสบการณ์เดินทางแบบครบวงจรสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้ airasia ride ขอคิดค่าคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมการใช้แอปพลิเคชันเริ่มต้น 15% เท่านั้นนางสาวณัฏฐิณี ตะวันชุลี ผู้อำนวยการใหญ่ airasia Super App ประจำประเทศไทย กล่าวว่า airasia ride ให้บริการเรียกรถแท็กซี่รับส่งคนกรุงเทพฯและปริมณฑลในไทยตั้งแต่พฤษภาคม 2565 เมื่อได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งฯ ในการให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน บริษัทจึงต้องการสื่อสารว่านอกจากสายการบินแล้ว airasia ยังมีอีกหลายบริการที่สำคัญ ณัฏฐิณีชี้ว่า airasia ride จะเป็นบริการแรกที่มีการโฆษณาผ่านสื่อทีวี พร้อมกับมีแผนโฆษณาทั้งบนจอ LED ในอาคาร ลิฟต์ และพื้นที่นอกอาคาร พร้อมกับเน้นกลยุทธ์กำหนดราคาที่โดนใจ“วันนี้บริษัทได้เพิ่มการให้บริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมาย เป็นทางเลือกที่พร้อมสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยราคาที่เหมาะสมและบริการที่คำนึงถึงความต้องการของผู้โดยสารเป็นหลัก” ณัฏฐิณีระบุ “ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 ชี้ว่าคนกรุงหมดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางมาเป็นอันดับ 3 รองจากค่าอาหารและที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้เราเชื่อว่าการกำหนดราคาแบบสมเหตุสมผลจะช่วยให้ทั้งคนกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถเข้าถึงและวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ราบรื่นไร้รอยต่อและลดภาระค่าครองชีพได้”airasia ride ไม่ได้หวังลดภาระค่าครองชีพคนไทยเท่านั้น แต่วางเป้าไปถึงนักท่องเที่ยว เพราะการเริ่มจากการเป็นเจ้าของสายการบิน airasia ride จึงต้องการเป็นส่วนเติมเต็มให้แอร์เอเชียให้บริการได้ครบวง (ลูป) ทั้งทางอากาศและทางบก เชื่อว่าลูกค้าหลักคือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯและเมืองหลัก โดยที่ผ่านมา airasia ride มีฐานลูกค้าไทยคิดเป็น 50% และต่างชาติอีก 50% ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวกลยุทธ์หลักของ airasia ride ในตลาดไทยคือการตอบความต้องการของพันธมิตร 2 ฝ่าย คือทั้งผู้โดยสารและผู้ขับ ความต้องการให้ทุกฝ่ายพอใจทำให้ airasia ride คิดค่าธรรมเนียมใช้แอปพลิเคชัน 15% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าทุกค่ายในขณะนี้ในฝั่งคนขับ airasia ride มีรูปแบบการการันตีรายได้จุดนี้แอร์เอเชียเชื่อว่าผลตอบแทนที่ตอบโจทย์คนขับจะช่วยให้คนขับนำเสนอแบรนด์แอร์เอเชียใเชิงบวกซึ่งจะเสริมกับภาพความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่ให้บริการสายการบินมานานกว่า 20 ปี ทั้งหมดจะเป็นแต้มต่อให้ airasia ride สู้ได้ด้วยค่าบริการที่ไม่สูงและลูกค้าจ่ายได้ไม่เพียงราคา airasia ride หวังจะตอบความต้องการเชิงลึกในมุมของลูกค้าด้วยการเปิดตัว3ฟีเจอร์ด้านการระบุคนขับซึ่งล้วนเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารชาวไทยจนพบว่า ผู้โดยสารมากกว่า73%จะมีความพึงพอใจมากขึ้นในการใช้บริการเมื่อสามารถระบุคนขับที่ตรงกับความต้องการได้เช่นคนขับผู้หญิง คนขับที่ไม่ชวนคุย และคนขับที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้airasia ride ชี้ว่า 76 % ของผู้โดยสารผู้หญิง และต่างชาติรู้สึกพึงพอใจเมื่อสามารถขอเรียกคนขับที่เป็นผู้หญิงได้โดย92% ต้องการให้คนขับผู้หญิงในช่วงเวลาหลัง 2 ทุ่ม (20.00 - 01.00 น.) มากที่สุด นอกจากนี้ 100 % ของผู้โดยสารชาวไทยยังพึงพอใจเมื่อสามารถเลือกคนขับที่สงบเงียบให้ความเป็นส่วนตัวขณะเดินทาง จุดนี้พบว่ากว่า50%ของกลุ่มที่เลือกคนขับเงียบคือคนทำงานและ76% ต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะนั่งรถโดยสาร เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการคุยประเด็นสุ่มเสี่ยง และต้องการผ่อนคลายระหว่างเดินทางสำหรับคนขับที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยว 100 % พึงพอใจเมื่อสามารถระบุคนขับที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดย 81 % ของนักท่องเที่ยวมีความกังวลใจเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนขับในขณะเดินทางสูงเป็นอันดับ 1ทั้งนี้บริการรถยนต์ของ airasia ride จะประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ รถ Economy ขนาดเล็ก 4 ที่นั่ง (ไซส์ S) รถคอมแพ็ค ขนาด 4 ที่นั่ง (ไซส์ M) รถพรีเมียม และ SUV ขนาด 6 ที่นั่ง (ไซส์ L) โดยได้ประกาศรับสมัครพาร์ทเนอร์คนขับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแล้วด้วยจุดขายการไม่ได้ให้แค่เงินแต่ให้ความรู้และโอกาสคู่ไปด้วย โดยหากขับได้ตามเป้าที่กำหนดจะไม่เพียงมีเงินอัดฉีดเพิ่มอีก เพราะผู้ขับกลุ่มนี้จะได้สิทธิ์เห็นงานก่อนกลุ่มอื่น กลายเป็นโอกาสทำรายได้สำเร็จตามเป้าหมายที่คนขับวางแผนไว้โอกาสใหญ่ที่ airasia ride ชูขึ้นมาคือภาวะที่ปี 2566 มีแนวโน้มเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจฟื้นตัวเต็มที่คาดการณ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า18ล้านคนและอาจสูงถึง30ล้านคน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นกับกลยุทธ์ด้านราคาของ airasia ride จึงจะมอบประโยชน์และโอกาสให้กับคนขับที่เข้าร่วมเป็นคนขับของ airasia rideทั้งประเภทคนขับอิสระและคนขับประเภทPrivate Plusairasia ride อ้างผลการศึกษาพบว่า คนขับรถรับจ้างมักจะต้องเผชิญแรงกดดันและความเครียดในหลายด้าน อาทิ กฏ กติกา ข้อปฏิบัติ และค่าธรรมเนียม แต่โปรแกรมคนขับไพรเวทพลัส (Private Plus) ของ airasia ride ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหา พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับคนขับผ่านการแนะแนวและสนับสนุนโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้คนขับสามารถทำผลงานได้ดี นำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง โดยคนขับที่เข้าร่วมโปรแกรม Private Plus จะได้รับรายได้จากค่าโดยสารมากกว่า 80% และยังสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้ครบจำนวนชั่วโมง ซึ่งนำไปสู่อัตราความสำเร็จที่ทางทีมงานได้แนะนำและวางกลยุทธ์ไว้ขณะนี้โปรแกรมคนขับ Private Plus ได้เปิดรับพาร์ทเนอร์คนขับพร้อมการการันตีรายได้ถึง 8,500 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 50,000 บาทต่อเดือน รวมเงินพิเศษ ซึ่งจะช่วยในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงให้กับทีมคนขับในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนณัฏฐิณีประเมินการแข่งขันของ airasia ride ในอนาคตว่าแม้จะมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งอยู่ในตลาดแล้ว แต่ความต้องการบริการนั้นมีสูงมาก จึงมองว่ายังมีโอกาส เนื่องจาก airasia ride ต้องการเติมเต็มการเดินทางของลูกค้าจากทางอากาศและพื้นดินให้สมบูรณ์ ซึ่งแปลว่ายังมีพื้นที่ให้แอร์เอเชียบริการลูกค้าอยู่ดี“ลูกค้ามีชัดเจน เรารู้ว่าต้องการให้บริการกลุ่มนี้ รู้ว่าต้องการให้ทั้ง 2 ฝ่ายแฮปปี้ เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นมากเป็นอันดับ 3 รองจากอาหารและที่พัก ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเราอยู่แล้วในการกำหนดราคาที่จับต้องได้ เราต้องการให้พันธมิตรทำงานกับเราและได้รับรายได้ มีผลตอบแทน และแรงจูงใจ ถ้าทุกฝ่ายแฮปปี้ เราก็แฮปปี้”ผู้บริหาร airasia ride ย้ำว่าเกณฑ์การเลือกคนขับแบบการันตีรายได้นั้นจะ “คัดเลือกที่ใจ” ขอเพียงมีอายุ 22 ปีขึ้นไป มีใจพร้อมบริการ ศาสนาใดก็ได้ และต้องมีรถที่ระบุชื่อที่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องเปลี่ยนใบขับขี่จากบุคคลธรรมดา มาเป็นใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขณะนี้ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ทำให้ยังต้องรอเวลาเพิ่มยอดการสมัครที่จะจำกัดจำนวนในอนาคต คาดว่าพันธมิตรกลุ่ม Private Plus จะมีสัดส่วนราว 10% ของจำนวนรวมคนขับที่มีในประเทศไทยสำหรับประเด็นค่าตอบแทนคนขับไทยที่ไม่สูงเท่าคนขับในมาเลเซีย ผู้บริหารระบุว่าเป็นผลจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งแม้ไม่ตรงกันแต่มองว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเชียหากย้อนไปช่วงปลายกันยายน 2565 แอร์เอเชียได้จัดงานเปิดตัว airasia ride ในฐานะส่วนหนึ่งของ airasia Super App ซึ่งมีงานรองรับคนขับทั้งส่วน airasia food และ airasia xpress ทั้ง 2 บริการนี้มีการเสนอให้คนขับมาเป็นพนักงานประจำในมาเลเซียตั้งแต่สิงหาคม 65 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ตอบเเทนสังคมของ airasia Super Appในอีกด้าน airasia ride ได้เสนอโปรแกรมเพิ่มเติมมาจากคนขับที่มีสัญญา (Contract Drivers Program) และพาร์ตเนอร์คนขับอิสระ (Independent Drivers program) โดยขีดเส้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 65 ให้คนขับที่ผ่านการรับรองในระบบและผู้ขับรายใหม่จะสามารถเข้าร่วมโครงการ Allstar Ride Hailing Driver หรือการว่าจ้างพนักงานอิสระสู่งานประจำได้ในมาเลเซีย ซึ่งคนขับที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนที่ช่วยให้มีรายได้ขั้นพื้นฐานต่อเดือน อีกทั้งยังมีสวัสดิการค่าน้ำมัน มีสิทธิได้ผลประโยชน์จากสวัสดิการ Allstar เช่นเดียวกับพนักงานประจำ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงบุตรและคู่สมรส วันหยุดประจำปี ตลอดจนส่วนลดการเดินทางสำหรับพนักงานที่เดินทางกับสายการบินของบริษัทรายละเอียดสวัสดิการนี้ใช้กับมาเลเซียเป็นประเทศแรก และโปรแกรมมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและประเทศ ดังนั้น ผู้ขับ airasia ride ในไทยจึงไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษเหล่านี้ณัฏฐิณีทิ้งท้ายว่าแม้จะเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าตลาด 15% แต่ airasia ride มั่นใจว่าบริษัทยังมีโอกาสในการทำกำไรอยู่ เชื่อว่ารายได้ 15% นี้จะหล่อเลี้ยงบริการให้เติบโตต่อไปได้ บนระดับราคาที่ผู้บริโภคจ่ายได้ โดยบริษัทต้องการสร้างการรับรู้ ว่าแอร์เอเชียไม่ได้มีเฉพาะบริการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม แต่ได้ขยายไปบริการขนส่งทั้งรถบัส รถไฟ และเรือเฟอร์รี่แล้ว“แผนการลงทุนในไทยช่วงปีหน้า จะอยู่ที่แกนหลักคือเทคโนโลยี เราจะลงทุนกับแพลตฟอร์ม มีการจ้างงานวิศวกรด้านข้อมูลเกินร้อยรายในปีที่ผ่านมา นอกจากการลงทุนในแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง airasia ride จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ความต้องการผู้บริโภค เรามีพื้นฐานสายการบินมาก่อน รู้ว่านักเดินทางมีพฤติกรรมอย่างไร มีจุดเจ็บปวดอย่างไร เราจะเน้นขยายและเรียนรู้เพื่อใส่ฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้ความสำคัญกับธุรกิจใหม่ที่ต้องการสร้างการเจริญเติบโต”นอกจากจะมัดใจคนไทย airasia ride ยังมีแผนขยายบริการให้คลุมทุกพื้นที่ที่บริษัทให้บริการเที่ยวบิน เชื่อว่าถึงเวลานั้น สงครามราคาก็จะถูกระเบิดขึ้นอีกแน่นอน.