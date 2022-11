airasia ride เปิดตัวแอปเรียกรถถูกกฎหมาย ชูกลยุทธ์ ราคาโดนใจมัดใจลูกค้าและคนขับ มอบประสบการณ์เดินทางแบบครบวงจรสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยว

ts

กรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2565 -แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่มีบริการหลากหลายและเติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน เปิดตัวบริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปถูกกฎหมายในไทย ชูกลยุทธ์ ราคาโดนใจที่มาพร้อมเปิดตัวบริการรถยนต์ใน 3 รูปแบบ รถ Economy ขนาดเล็ก 4 ที่นั่ง (ไซส์ S) รถคอมแพ็ค ขนาด 4 ที่นั่ง (ไซส์ M) รถพรีเมียม และ SUV ขนาด 6 ที่นั่ง (ไซส์ L) พร้อมประกาศรับสมัครพาร์ทเนอร์คนขับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และกำลังจะเปิดตัว 3 ฟีเจอร์ระบุคนขับเพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารเร็วๆนี้กล่าวว่า “airasia ride ให้บริการเรียกรถแท็กซี่รับส่งคนกรุงเทพและปริมณฑลในไทยตั้งแต่พฤษภาคม 2565 วันนี้เราเพิ่มการให้บริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกกฎหมาย เป็นทางเลือกที่พร้อมสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยราคาที่เหมาะสมและบริการที่คำนึงถึงความต้องการของผู้โดยสารเป็นหลัก ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 ชี้ว่าคนกรุงเทพหมดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางมาเป็นอันดับ 3 รองจากค่าอาหารและที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้เราเชื่อว่าการกำหนดราคาแบบสมเหตุสมผลจะช่วยให้ทั้งคนกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถเข้าถึงและวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ราบรื่นและลดภาระค่าครองชีพได้เป็นบริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปถูกกฎหมายในไทยเพียงแห่งเดียวที่ทำธุรกิจด้านการบินด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายเพราะสามารถจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและใช้บริการเรียกรถรับส่งได้ในแพลตฟอร์มเดียวบน airasia Super App ปี 2566 ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวเต็มที่ คาดการณ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า 18 ล้านคน และอาจสูงถึง 30 ล้านคน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นกับกลยุทธ์ด้านราคาของเราจะมอบประโยชน์และโอกาสให้กับคนขับที่เข้าร่วมเป็นคนขับของ airasia ride ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ คนขับอิสระ และคนขับประเภท Private Plusจากผลการศึกษาพบว่าโดยปกติคนขับจะต้องเผชิญแรงกดดันและความเครียดในหลายด้าน อาทิ กฎ กติกา ข้อปฏิบัติ และค่าธรรมเนียม ซึ่งโปรแกรมคนขับ Private Plus ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหา พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับคนขับผ่านการแนะแนวและสนับสนุนโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้คนขับสามารถทำผลงานได้ดี นำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับพวกเขา คนขับที่เข้าร่วมโปรแกรม Private Plus จะได้รับรายได้จากค่าโดยสารมากกว่า 80% และยังสามารถเลือกช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้ครบจำนวนชั่วโมง ซึ่งนำไปสู่อัตราความสำเร็จที่ทางทีมงานได้แนะนำและวางกลยุทธ์ไว้ โดยขณะนี้โปรแกรมคนขับ Private Plus ได้เปิดรับพาร์ทเนอร์คนขับพร้อมการการันตีรายได้ถึง 8,500 บาทต่อสัปดาห์* หรือ 50,000 บาทต่อเดือน* รวมเงินพิเศษ ซึ่งจะช่วยในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงให้กับทีมคนขับในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในส่วนของแพลตฟอร์มเรากำลังจะเปิดตัว 3 ฟีเจอร์ระบุคนขับที่เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารชาวไทยจนพบว่า คนขับคือหัวใจของบริการแอปเรียกรถ เนื่องจากคนขับจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสารในฐานะผู้ให้บริการ โดยพบว่าผู้โดยสารมากกว่า 73% จะมีความพึงพอใจมากขึ้นในการใช้บริการ เมื่อสามารถระบุคนขับที่ตรงกับความต้องการได้ จากการศึกษานำมาสู่การออกฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิ คนขับผู้หญิง คนขับเงียบ และคนขับที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คนขับผู้หญิง (Women Driver) 76 % ผู้โดยสารผู้หญิง และต่างชาติพึงพอใจเมื่อสามารถระบุคนขับผู้หญิงได้ โดยเฉพาะ 92 % ต้องการใช้ในช่วงเวลา 20.00 - 01.00 น. มากที่สุดคนขับเงียบ (Quiet Driver) 100 % ของผู้โดยสารชาวไทยพึงพอใจเมื่อสามารถเลือกคนขับเงียบ ในขณะที่กว่า 50 % ของคนที่เลือกคนขับเงียบคือกลุ่มคนทำงาน และ 76 % ต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะที่โดยสาร เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการคุยประเด็นสุ่มเสี่ยงถึง 61 % และต้องการผ่อนคลายระหว่างเดินทาง 47 %คนขับที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (English Speaking Driver) นักท่องเที่ยว 100 % พึงพอใจเมื่อสามารถระบุคนขับที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดย 81 % ของนักท่องเที่ยวมีความกังวลใจเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนขับในขณะเดินทางสูงเป็นอันดับ 1มอบส่วนลดทันที 50 บาท สำหรับลูกค้าที่เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง ให้เริ่มต้นทริปการเดินทางอย่างสะดวก ง่ายดาย และคุ้มกว่า แบบไม่ต้องใช้รถส่วนตัว ไม่ต้องลุ้นหาที่จอดรถ เพียงใส่โค้ด(เมื่อมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 180 บาท)** มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2566Airasia Super App ยังเอาใจสายตะลอนเที่ยวในกรุงด้วยโปรโมชั่นเพียงใส่โค้ดมอบส่วนลดทันที 30 บาท สำหรับการเดินทางในกรุงเทพฯ (เมื่อมียอดใช้บริการขั้นต่ำ 150 บาท)** มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไม่เพียงเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนสะสมสำหรับทุกๆการซื้อผ่าน airasia Super App คะแนนสะสมสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อแลกซื้อ การสั่งอาหารผ่าน airasia food การจองเที่ยวบินผ่าน Flight การจองโรงแรมที่พักผ่าน Hotel SNAP แพ็คเก็จโรงแรมที่พักและเที่ยวบินผู้ที่สนใจสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับของ airasia ride สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์นี้ติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นล่าสุดของ airasia Super App บน Instagram และ Facebook ได้ที่