จีนเปิดแผนบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์ผู้รักชาติ เพื่อสู้มาตรการสหรัฐฯซึ่งมุ่งขวางการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ของแดนมังกร

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)19/10/2022รัฐบาลจีนตัดสินใจที่จะสรรหาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มาบ่มเพาะให้เป็นทีมงานนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทางยุทธศาสตร์ทีมหนึ่ง หลังจากที่สหรัฐฯได้เปิดเผยมาตรการชุดใหม่ ซึ่งมีการจำกัดบังคับให้พวกผู้เชี่ยวชาญด้านชิปชาวอเมริกัน ต้องถอนตัวไม่สามารถทำงานในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของจีนได้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ministry of Industrial and Information Technology หรือ MIIT) ได้เผยแพร่เอกสารเสนอความคิดเห็นฉบับหนึ่งเมื่อวันอังคาร (18 ต.ค.) ซึ่งเสนอแนะให้จีนกระตุ้นส่งเสริมพวกบัณฑิตระดับท็อปเข้ามาทำงานในภาคไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และจัดหาทรัพยากรตลอดจนความสนับสนุนต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปได้มาบ่มเพาะพวกเขาให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรซึ่งมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cnii.com.cn/zcjd/202210/t20221019_421407.html)หลี่ กั๋วเจี๋ย (Li Guojie) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของบัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Sciences หรือ CAS) บอกว่า หลักเกณฑ์ข้อแรกสุดของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางยุทธศาสตร์ ก็คือ ความรักชาติ หลี่ ย้ำว่า พวกนักวิทยาศาสตร์ทางยุทธศาสตร์ควรต้องมีความริเริ่มในการช่วยเหลือประเทศชาติให้ประสบความสำเร็จในการผ่าทางตันทางเทคโนโลยีสำคัญๆ และมีความสามารถในการนำพาเหล่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรระดับท็อปเสียงเรียกร้องต้องการเช่นนี้ดังก้องขึ้นมา หลังจากสหรัฐฯประกาศในช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนนี้ว่า พลเมืองสหรัฐฯจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำงานหรือให้บริการใดๆ แก่โรงงานผลิตชิปของจีนบางแห่งบางประเภทตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยที่มีรายงานว่ามาตรการจำกัดกีดกันเช่นนี้ได้บังคับให้พวกผู้เชี่ยวชาญด้านชิปชาวอเมริกันเชื้อสายจีนบางคนต้องลาออกจากตำแหน่งงานของพวกเขาในประเทศจีนก่อนหน้านั้นไปอีก นั่นคือเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้ลงนามประกาศใช้รัฐบัญญัติ CHIPS and Science Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งสนับสนุนการผลิตเ(ซมิคอนดักเตอร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯในการต่อกรกับจีนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry and Security หรือ BIS) ในกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามขนส่งซอฟต์แวร์การดีไซน์ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (electronic design automation หรือ EDA) ไปยังจีน ซอฟต์แวร์ชนิดนี้ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 3 นาโนเมตร ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นเจนเนอเรชั่นรุ่นนำสมัยที่สุดเมื่อตอนต้นเดือนที่แล้ว BIS ยังได้เริ่มการแบนครั้งใหม่ ซึ่งครอบคลุมการส่งออกชิปไฮเอนด์หลายๆ ประเภทที่ผลิตโดย อินวิเดีย (Nvidia) และ เอเอ็มดี (AMD) ไปยังจีน เพื่อมุ่งชะลอการเติบโตของภาคปัญญาประดิษฐ์ของจีน สำหรับมาตรการกีดกั้นระลอกล่าสุดนั้นระบุเอาไว้ว่า พลเมืองสหรัฐฯถูกห้ามไม่ให้สนับสนุนการพัฒนาหรือการผลิตแผงวงจรรวม ณ โรงงานชิปบางแห่งบางที่ในประเทศจีน หากไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นพิเศษ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคมเป็นต้นไปตามรายงานหลายกระแสของสื่อมวลชน วิศวกรชาวอเมริกันเชื้อสายจีนระดับท็อปบางคน เป็นต้นว่า เจอรัลด์ อิน (Gerald Yin) ประธานและผู้จัดการใหญ่ของเอเอ็มอีซี (AMEC) กำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก ว่าพวกเขาควรพำนักอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไปท่ามกลางการแซงก์ชั่นของสหรัฐฯหรือไม่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ในวันอังคาร (18 ต.ค.) กระทรวง MIIT ได้เผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งพูดถึงวิธีการที่จีนจะระดมหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา และบรรลุการทะลุทะลวงทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเซมิคอนดักเตอร์ เอกสารฉบับนี้ได้รับอนุมัติเป็นการภายในมาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม หรือไม่กี่วันหลังสหรัฐฯออกประกาศมาตรการจำกัดกีดกันกระทรวง MIIT บอกว่าจะเปิดเผยนโนบายพิเศษต่างๆ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการจัดตั้งทีมงานเทคโนโลยีมุ่งสร้างนวัตกรรมทีมต่างๆ และการระดมหาพวกผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปด้านเทคโนโลยี ทางกระทรวงกล่าวด้วยว่าจะจัดสรรทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นเพื่อการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นหนุ่มสาว รวมทั้งจัดตั้งสถาบันทางวิชาการและศูนย์วิจัยใหม่ๆ ขึ้นมารองรับพวกเขาMIIT บอกว่ารัฐบาลจะจัดหาทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นสำหรับใช้ในการฝึกอบรมวิศวกร ให้แก่กิจการเทคโนโลยีขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกิจการซึ่งอยู่ในฐานะเป็นแกนกลางในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนั้นยังกล่าวว่า พวกสถาบันทางวิชาการและสถาบันวิจัยทั้งหลายควรกำหนดให้พนักงานของพวกตนใช้เวลาในการทำงานซึ่งไม่ใช่งานวิชาการหรืองานวิจัย สูงสุดไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์ในเวลาเดียวกัน สมาชิกบัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์ หลี่ กว๋อเจี๋ย ได้เขียนในบทความชิ้นหนึ่งระบุว่า มีปัญหาทางเทคโนโลยีอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขคลี่คลายโดยเหล่าวิศวกรระดับท็อปผู้มีความคิดจิตใจในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความรักชาติและมีความเข้าใจสถานการณ์ของโลก“ทำไมจีนจึงประกาศว่าจะบ่มเพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นชุดใหญ่ออกมา คำตอบก็คือเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้พวกผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเข้าใจวิธีการในการช่วยเหลือประเทศชาติให้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ แบบพึ่งตนเอง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางระหว่างประเทศที่รุนแรงสาหัส” หลี่ กล่าวโดยไม่ได้มีการเอ่ยอ้างถึงมาตรการจำกัดกีดกันของสหรัฐฯหลี่ เล่าว่า เมื่อตอนที่เขานำคณะผู้แทนของศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computer Research Center ) ไปเยือนสหรัฐฯในปี 1991 เขาได้รับการบอกกล่าวจากนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเชื้อสายจีนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีผู้หนึ่งว่า จีนควรโฟกัสที่การวิจัยพวกอุปกรณ์เสริม อย่างเช่น เมาส์, คียย์บอร์ด, และจอภาพ แทนที่จะตั้งจุดมุ่งหมายไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นมา เขาจึงเกิดความตระหนักถึงความเป็นจริงขึ้นมาว่า จีนไม่ควรพึ่งพาอาศัยพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากความรักชาติ และพำนักอาศัยอยู่ต่างแดนเป็นเวลานานหลี่ กล่าวยกย่องสรรเสริญ เจียง ซั่งโจว (Jiang Shangzhou) ประธานผู้ล่วงลับไปแล้วของบริษัทเอสเอ็มไอซี (SMIC Semiconductor Manufacturing International Corporation เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น) สำหรับการสร้างคุณูปการมาตลอดชีวิต ใมนการนำเอาพวกเทคโนโลยีชิปต่างประเทสเข้าสู่จีน เขากล่าวอีกว่า เป็นเพราะ เจียง นั่นเองที่ชักชวน เจอรัลด์ อิน (Gerald Yin) ผู้เคยทำงานอยู่ในบริษัทอินเทลเป็นเวลานานปี ให้กลับมายังจีน และช่วยเหลือสร้างภาคเซมิคอนดักเตอร์ของเซี่ยงไฮ้ขึ้น จนมีรายรับในระดับ 200,000 ล้านหยวนต่อปี (ราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)เขายังพูดถึง เติ้ง เจี๋ยเซียน (Deng Jiaxian) นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ชาวจีน และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์ของจีน ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางยุทธศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งได้สร้างคุณูปการของเขาในภาคการคำนวณและการประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงหลี่ กล่าวว่า “ผู้คนบางคนคิดว่า เมื่อจีนสามารถทำเครื่องจักรอุปกรณ์ lithography รุ่นล้ำหน้าที่สุดในโลกออมาได้แล้ว การพัฒนาในภาคแผงวงจรรวมของเราก็จะไม่ถูกจำกัดด้วยอุปสรรคอื่นๆ อีก ผู้คนเหล่านี้จึงรบเร้ารัฐบาลให้ลงทุนเพื่อทำสิ่งนี้ขึ้นมาให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องลงทุนกันขนาดไหนก็ตาม”อย่างไรก็ดี เขาชี้ว่าทาง CAS ค้นพบว่าจีนไม่ได้มีชิ้นส่วนราวสามในสี่ของส่วนประกอบต่างๆ 164 ชิ้นในเครื่อง lithography เทคโนโลยี extreme ultraviolet ซึ่งสามารถทำชิปขนาด 14 นาโนเมตร เขากล่าวว่าประเทศชาติจะยังไม่สามารถทำเครื่อง lithography เทคโนโลยี deep ultraviolet ซึ่งเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เก่ากว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน 5 เจนเนอเรชั่นได้ ภายในระยะเวลาอันสั้นเขาบอกว่า เขาเสนอแนะเอาไว้ว่าจีนเวลานี้ควรโฟกัสไปที่พวกเทคโนโลยีเติบโตเต็มที่แล้ว นั่นคือ ชิปขนาด 28 ถึง 55 นาโนเมตร แต่เขาเข้าใจดีว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจอะไรได้มากมายนี่นับเป็นครั้งแรกที่ CAS ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าจีนประสบความล้มเหลวไม่สามารถทำเครื่อง lithography ของตนเองได้เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมปีนี้ เสี้ยว หยาชิ่ง (Xiao Yaqing) รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนในเวลานั้น ถูกจับกุมเนื่องจากต้องสงสัยว่าละเมิดวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์และกฎหมายของบ้านเมือง เจ้า เว่ยกั๋ว (Zhao Weiguo) อดีตประธานของกลุ่มชิงหัวยูนิกรุ๊ป (Tsinghua Unigroup) ที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนในข้อหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อที่ผิดปกตินอกจากนั้นแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับอาวุโสอีกสิบกว่าคนในภาคเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกสอบสวนพวกเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีนบ่นพึมว่า รัฐบาลได้ทุ่มเทเงินทองเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าไปในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่ายังไม่ได้รับผลดังที่คาดหวัง สื่อบลูมเบิร์กรายงานเอาไว้เช่นนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา