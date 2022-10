ปิดประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน สัญญาณชัด ‘สี จิ้นผิง’ รั้งผู้นำสมัย 3 ถกแซ่ดอดีต ปธน. ‘หู จิ่นเทา’ โดนเชิญออกจากที่ประชุม

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประกาศรับรอง สี เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่ออีกสมัยในวันอาทิตย์ (23) หลังจากที่คณะกรรมการกลางชุดใหม่ จำนวน 200 คน ที่ได้รับเลือกในวันนี้ (22) เปิดการประชุมกันเป็นครั้งแรก

คณะกรรมการประจำของกรมการเมือง (Politburo Standing Committee) ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 7 คน ซึ่งนอกจากนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่อีก 3 คนที่จะเกษียณออกไป ได้แก่ วัง หยัง (Wang Yang) ซึ่งเคยถูกคาดเดาว่าอาจก้าวมาเป็นนายกฯ ต่อจาก หลี่, หัน เจิ้ง (Han Zheng) และลี่ จ้านซู (Li Zhanshu)

“ความคิดของ สี จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมกับลักษณะของจีนสำหรับสมัยใหม่” (Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era)

ในวันสุดท้ายของการประชุมซึ่งจัดขึ้น ณ มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อนุมัติรับรองการเปลี่ยนตัวคณะผู้บริหารระดับสูง รวมถึงนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ที่จะก้าวลงจากตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้ สี ส่งมอบตำแหน่งสำคัญให้แก่พันธมิตรรายใหม่ๆแม้การประชุมซึ่งมีผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เข้าร่วมราว 2,300 คน จะถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำรงตำแหน่งต่ออีก 5 ปีของ สี จิ้นผิง เป็นไปอย่างราบรื่น และรับรองว่าจะไม่มี “เซอร์ไพรส์” ใดๆ เกิดขึ้น แต่ก็ไม่วายเกิดเหตุการณ์ที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อื้ออึง เมื่ออดีตประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ถูกจากห้องประชุม โดยไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการหัน เจิ้ง และลี่ จ้านซู นั้นเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าจะลงจากตำแหน่ง เนื่องจากอายุเกินวัยเกษียณ 68 ปีตามธรรมเนียมปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่ปรากฏรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการกลางบริหารพรรคชุดใหม่ยังรวมถึง หยาง เจียฉือ (Yang Jiechi) ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองนายกรัฐมนตรี หลิว เหอ (Liu He) ผู้ได้ฉายาว่าเป็น “ซาร์” ด้านเศรษฐกิจของจีนนักวิเคราะห์ต่างเฝ้าจับตามองว่าจะมีการแก้ไขธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อให้ “แนวคิดของ สี จิ้นผิง” กลายเป็นหนึ่งใน “ปรัชญานำทาง” ของพรรคหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการยกสถานะของ สี ให้มีความสำคัญพอๆ กับประธาน เหมา เจ๋อตง เลยทีเดียวทฤษฎีการเมืองของ สี หรือที่เรียกกันว่าถูกอนุมัติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อปี 2017 ทว่ามติที่ประชุมพรรคในวันนี้ (22) ยังคงมีการเอ่ยถึงทฤษฎีดังกล่าวด้วยชื่อเดิม ซึ่งบ่งบอกว่ายังไม่ได้มีการ “ยกสถานะ” ของมันอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมได้สรรเสริญทฤษฎีการเมืองของ สี ว่าเป็น “ปรัชญาลัทธิมาร์กซ์ของจีนร่วมสมัยและของศตวรรษที่ 21” และเป็น “การหลอมรวมวัฒนธรรมและลักษณะพื้นฐานทางสังคมที่ดีที่สุดของจีนในยุคนี้”ที่มา : เอเอฟพี, รอยเตอร์