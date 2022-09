ปล่อยข้อมูลกันแล้ว! ‘อาร์ชี-ลิลีเบต’ จะได้เป็นเจ้าชาย-เจ้าหญิง แต่ไม่ได้ยศ HRH 'ปรินซ์แฮร์รี' กริ้วหนักมาก

เดอะซันอ้างแหล่งข่าววงในของพระราชตระกูล รายงานว่าเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนทรงกล่าวย้ำขึ้นไปว่า เจ้าหญิงเบียทริซและเจ้าหญิงยูเชนี พระธิดาของเจ้าชายแอนดรูว์พระราชโอรสแห่งควีนเอลิซาเบธ มิได้ทรงงานต่างๆ ของพระราชวงศ์อังกฤษในฐานะราชนิกูลชั้นผู้ใหญ่ แต่ก็ยังได้รับคำนำหน้าพระนามเป็น HRH หรือก็คือ Her Royal Highness พร้อมนี้ แหล่งข่าวให้ข้อมูลแก่เดอะซันด้วยว่า“มีการพูดจาหารือกันหลายรอบมากมายตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา“ทั้งสองพระองค์ทรงยืนยันขึ้นไปว่าคุณอาร์ชีและคุณลิลีเบตเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแล้ว“ทั้งสองพระองค์ทรงไม่ยอมถอยกับเรื่องนี้เลยนับแต่ที่ควีนทรงสวรรคต“แต่แล้วทรงกริ้วหนักที่คุณอาร์ชีและคุณลิลีเบตจะไม่ได้คำนำหน้าพระนามว่า HRH“นั่นคือข้อตกลง คือ ได้เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง แต่ไม่ได้ HRH เพราะไม่ได้เป็นราชนิกูลขั้นสูงที่ร่วมปฏิบัติงานของพระราชวงศ์”ช่วงสองสามวันมานี้ สื่อแท็บลอยด์อังกฤษบางค่ายได้สอบถามไปยังสำนักงานพระราชวังบักกิ้งแฮม ว่าเว็บไซต์ทางการของพระราชวังปรับปรุงข้อมูลของเจ้าชายวิลเลียมและพระชายาที่ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ว่า ทรงเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์แล้ว แต่ทำไมข้อมูลของพระโอรสและพระธิดาของเจ้าชายแฮร์รียังไม่ปรับปรุงให้เป็นเจ้าชายอาร์ชีกับเจ้าหญิงลิลีเบต แต่คำตอบที่ได้รับมีความคลุมเครือว่ายังไม่มีการแจ้งให้ปรับเปลี่ยนทั้งนี้ สื่อผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์อังกฤษพากันรายงานข่าวในวันที่ 9 กันยายน (ซึ่งพระเจ้าชาร์ลส์ พระอัยกาของคุณอาร์ชีและคุณลิลีเบตทรงก้าวขึ้นจากพระฐานันดรศักดิ์เจ้าชายแห่งเวลส์ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรแล้ว) ว่า พระโอรสและพระธิดาของเจ้าชายแฮร์รีต่างเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงในทางเทคนิคแล้ว เนื่องจากพระราชนัดดาทุกรายของพระมหากษัตริย์ล้วนมีสิทธิ์ได้ฐานันดรศักดิ์นี้ ตามข้อกำหนดข้อที่ 2 ในพระราชวินิจฉัยที่ตราไว้โดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ปี 1917นอกจากนั้น ยังพร้อมใจกันตั้งคำถามแถมเข้าไปว่าพระเจ้าชาร์ลส์จะทรงดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิข้อนี้ของคุณอาร์ชีและคุณลิลีเบตหรือไม่ฟิล แดมเพียร์ ผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์อังกฤษ ให้ความเห็นไว้กับเดลิเมลออนไลน์ว่า“การให้คุณอาร์ชีและคุณลิลีเบตได้เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง แต่ไม่ให้พระอิสริยยศนำหน้านามว่า HRH จะเป็นการประนีประนอมที่คลาสสิกซึ่งใช้กันมาแต่ดั้งเดิม“นี่คือเป็นวิธีเดียวกับในคราวของเจ้าหญิงไดอานาและดัชเชสเฟอร์กี้ หลังการหย่าร้างอย่างเป็นทางการกับเจ้าชายชาร์ลส์และเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งทำให้คุณซารา เฟอร์กูสันยังเป็นดัชเชสแห่งยอร์กมาจนปัจจุบัน“เจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนควรจะพอใจตามนี้ เพราะคำว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงฟังดูดีในสหรัฐอเมริกา“ทั้งนี้ แม้ว่าพระโอรสและพระธิดาอยู่ในลำดับการสืบทอดราชบัลลังก์ แต่ทั้งสองไม่ต้องเป็นราชนิกูลที่ต้องปฏิบัติภารกิจของพระราชวงศ์ ดังนั้น มันก็ถูกต้องแล้วที่จะไม่ได้ HRH“ผู้คนมหาศาลคิดว่าเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนควรถูกถอดออกจากตำแหน่งเจ้าชายและดัชเชส ดังนั้นทั้งสองควรจะยอมรับการประนีประนอมครั้งนี้ และควรจะรู้สึกขอบคุณเพราะเรื่องนี้อาจลงเอยแบบที่แย่กว่านี้ก็ได้”ที่ผ่านมา เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์กล่าวอ้างว่า คุณอาร์ชีไม่ได้เป็นเจ้าชายเพราะถูกพระราชวงศ์อังกฤษรังเกียจที่มีสายเลือดแอฟริกันเจืออยู่จากฝ่ายคุณแม่ ทั้งที่เจ้าชายแฮร์รีผู้เป็นราชนิกูลมานานเกือบสี่สิบปี น่าจะทราบดีว่าสาเหตุแท้จริงคือ พระโอรสขาดคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดในพระราชวินิจฉัยปี 1917 ที่ตราไว้โดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ว่า เหลนของพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้เป็นเจ้าชาย-เจ้าหญิงนั้น มีเฉพาะเหลนในสายที่ประสูติจากพระบิดาพระองค์โต สายเดียวเท่านั้น ดังนั้น ในเมื่อเจ้าชายแฮร์รีไม่ใช่ลูกชายคนโตของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ก็จึงไม่ได้รับสิทธินอกจากนั้น เจ้าชายแฮร์รีก็ทรงไม่มี HRH นำหน้าพระนามตั้งแต่ที่ทรงก้าวออกจากการร่วมสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชินีนาถ ในการช่วงแบ่งเบาพระราชภารกิจอันมากมายของพระราชตระกูล แล้วทรงปลีกพระองค์ออกจากประเทศอังกฤษ ไปปักหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปี 1917 ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในการลดจำนวนราชนิกูลที่จะได้เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ทรงตราพระราชวินิจฉัยซึ่งมีใจความสรุปสั้นๆ ได้ว่า พระฐานันดรศักดิ์แห่งเจ้าชาย-เจ้าหญิงจะใช้ได้กับ1.พระราชโอรส-พระราชธิดาของกษัตริย์ (เทียบกับในกรณีปัจจุบัน คือ เจ้าฟ้าชายและเจ้าฟ้าหญิงของควีนเอลิซาเบธ)2.พระโอรส-พระธิดาของพระโอรสแห่งกษัตริย์ (เทียบกับในกรณีปัจจุบัน คือ หลานย่าของควีนเอลิซาเบธเท่านั้น ดังนั้น พระโอรส-พระธิดาของเจ้าฟ้าหญิงแอน ไม่ได้เป็นเจ้าชาย-เจ้าหญิง)3.ของเจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่ (เทียบกับในกรณีปัจจุบัน คือ เจ้าชายจอร์จ พระโอรสของเจ้าชายวิลเลียมผู้เป็นพระโอรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์)ทั้งนี้ ควีนเอลิซาเบธทรงมีพระราชวินิจฉัยแก้ไขไว้ตั้งแต่ก่อนเจ้าชายจอร์จจะทรงประสูติ ในการขยายสิทธิให้ครอบคลุมถึงพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ของเจ้าชายวิลเลียมเดลิเมลออนไลน์นำเสนอไว้ด้วยว่า หลังจากที่เจ้าชายแฮร์รีทรงดูเสมือนจะท่วมท้นด้วยความอาลัยในพระอัยยิกาเจ้า ทรงออกคำแถลงความในพระทัยต่อสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าไว้บนเว็บไซต์อาร์ชแวลของพระองค์ ในทางยกย่องสรรเสริญสมเด็จพระราชินีนาถในหลายหลากประเด็น เช่น การเป็นเข็มทิศนำทาง และอิทธิพลทางบวกต่างๆนอกจากนั้น ในระหว่างพระราชพิธีมิสซาถวายพระพรแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระราชินีนาถ ณ ท้องพระโรงแห่งอาคารเวสต์มินสเตอร์ ฮอลล์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 นั้น ภาพถ่ายของเจ้าชายแฮร์รีในชุดสูทสีดำพร้อมเหรียญตราเกียรติยศบนอกเสื้อ ทรงมากมายด้วยความโทมนัส โดยในตอนหนึ่ง ทรงยกพระหัตถ์บังพระเนตรซ่อนอารมณืสะเทือนใจ ขณะประทับยืนข้างพระชายาเมแกนซึ่งก็เศร้าสำรวมเป็นอย่างยิ่งทั้งสองพระองค์ประทับยืนด้านหลังของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคเธอรินแห่งเวลส์ ซึ่งเดลิเมลออนไลน์ระบุว่าเป็นการวางความรู้สึกร้ายๆ ไว้ และร่วมกันแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อถวายให้เป็นที่ชื่นพระทัยแด่สมเด็จพระอัยยิกาเจ้าเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วทั้งสี่พระองค์ทรงพระดำเนินออกจากอาคารไปด้วยกัน โดยที่ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์จูงพระหัถต์ ขณะที่เจ้าหญิงเคททรงลูบพระกรพระสวามีเป็นกำลังใจในยามที่เจ้าชายแห่งเวลส์ทรงอาดูรต่อการสูญเสียพระอัยยิกาเจ้าอย่างลึกซึ้งความโทมนัสท่วมล้นที่ปรากฏในพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังบักกิ้งแฮม สู่ท้องพระโรงแห่งเวสต์มินสเตอร์ ฮอลล์ อาจมีผลให้เจ้าชายแฮร์รีตระหนักถึงพระราชประสงค์ของสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าที่ทรงปรารถนาให้พระองค์กลับมาปรองดองกับพระราชตระกูลหรือไม่ ย่อมต้องรอดูต่อไป เผื่อจะได้เห็นพระองค์ตัดสินพระทัยยุติวิกฤติแห่งพระราชตระกูลวินด์เซอร์โดยเร็วตลอดตั้งแต่ที่เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาทรงสร้างแรงกดดันกระแทกเข้าใส่สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษในหลายกรรมหลายวาระ ก็เป็นพระอัยยิกาเจ้าของพระองค์นั่นแลที่ได้รับแรงกระแทกรุนแรงกว่าผู้ใด และที่สำคัญคือ สมเด็จพระราชินีนาถทรงแบกรับคำกล่าวร้ายคำป้ายสีทั้งปวงไว้ในพระทัยอย่างสงบเปี่ยมเมตตา โดยทรงไม่โต้ตอบให้พระราชนัดดาเสียพระทัยทั้งนี้ หากจะมีการปรองดองกับพระราชบิดาและพระเชษฐา เจ้าชายแฮร์รีน่าจะทรงต้องยกเลิกโครงการบันทึกความทรงจำ ที่คาดกันว่าจะเต็มไปด้วยการเล่นงานสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ละม้ายกับในคราวที่ประทานสัมภาษณ์ในรายการโอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ ที่ได้ทรงสร้างภาพพระเจ้าชาร์ลส์ผู้เป็นพระราชบิดาให้เป็นผู้ร้ายตัวเอ้ เมื่อเดือนมีนาคม 2021เจ้าชายแฮร์รี “ทรงยืนยัน” แล้วว่าบันทึกความทรงจำของพระองค์จะตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ข้อมูลนี้ถูกปล่อยสู่สาธารณชนโดย ทอม บาวเออร์ ผู้เชี่ยวชาญพระราชวงศ์อังกฤษซึ่งกล่าวอ้างอย่างนั้นในระหว่างสนทนาข่าวกับ แดน วูตตัน ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ แดน วูตตัน ทูไนท์ เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2022ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ทรงคิดว่าพระองค์ควรจะสามารถถกแถลงข้อมูลฝั่งของพระองค์ ภายในความขัดแย้งกับพระราชตระกูลอังกฤษ ทอม บาวเออร์ กล่าวสำทับไว้ด้วย เว็บไซต์ข่าวเอ็กซ์เพรสรายงานทอม บาวเออร์ ผู้เขียนหนังสือขายดีเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ เช่น หนังสืออื้อฉาว ปี 2018 เกี่ยวกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และเมื่อเร็วๆ ก็ออกเล่มใหม่เกี่ยวกับดัชเชสเมแกนในชื่อเรื่องว่า Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors หรือ ศึกแก้แค้น: เมแกน แฮร์รี และสงครามระหว่างสมาชิกแห่งราชตระกูลวินด์เซอร์ส โดยวางตลาดกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา“แหล่งข่าวของผมบอกผมมาวันนี้ว่า เจ้าชายแฮร์รียืนยันว่าหนังสือของพระองค์จะถูกตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน” ทอม บาวเออร์เปิดเผยข้อมูลแดน วูตตัน ถาม “คุณพูดเล่นหรือเปล่า”“มันน่าประหลาดใจมากนะ” ทอม บาวเออร์ กล่าวสำทับ เพราะที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันทั่ววงการในทางที่ว่า ต้นฉบับบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รียังไม่เป็นที่พอใจของบริษัท และบริษัทอาจจะรอให้เพิ่มประเด็นร้อนเด็ดแผดเผาสุดๆ ซึ่งจะทำให้ผู้คนสนใจเสมือนกับในบทสัมภาษณ์ออกรายการโอปราห์ วินฟรีย์ และจึงมีการพูดถึงว่าต้องเลื่อนกำหนดตีพิมพ์ไปในปีหน้าแล้วทอม บาวเออร์ให้ข้อมูลสืบเนื่องมาแบบเทเต็มที่“บริษัทผู้จัดพิมพ์ดูว่าจะไม่ใคร่แน่นอน แต่เจ้าชายทรงกล่าวว่าถ้าพวกเขาไม่พิมพ์ นั่นคือการละเมิดข้อตกลง“มันก็ผิดปกติอยู่ครับ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้อตกลงนี้จะช่วยตอบโจทย์เรื่องเงินที่พระองค์ต้องมีไว้เป็นค่าใช้จ่าย ฐานะการเงินของเจ้าชายแฮร์รีกับดัชเชสเมแกนต้องพึ่งพิงอย่างเต็มที่กับหนังสือเล่มนี้ และก็กับดีลธุรกิจเน็ตฟลิกซ์“นอกจากนั้น ผมคิดว่าทั้งสองพระองค์เชื่อว่าทรงมีสิทธิที่จะพูด และทั้งสองพระองค์ทรงต้องการใช้สิทธินี้แล้ว”ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วถึงว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงมีสินทรัพย์ส่วนพระองค์ 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการวิเคราะห์ของเว็บไซต์เซเลบบริตีเน็ตเวิร์ธดอทคอม ซึ่งต้องถือว่าไม่มากเมื่อคำนึงถึงการใช้ชีวิตหรูหราของทั้งสองพระองค์เสมือนที่เคยเป็นมาในพระราชฐานวินด์เซอร์ซึ่งเว็บไซต์ระบุว่าพระองค์ไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหลาย เพราะค่าเดินทาง ค่าจ้างข้าราชบริพาร ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไปจนถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน มีงบจากพระราชบิดาจ่ายให้ทั้งหมด หนำซ้ำตัวพระองค์ยังได้งบค่าใช้จ่ายจากงบกลางของพระราชวงศ์ ปีละ 2.3 ล้านดอลลาร์ด้วย ด้วยเหตุนี้ รายได้ก้อนโตจากดีลธุรกิจต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทอม บาวเออร์ เอ่ยถึงเซอร์ไพรสที่เจ้าชายแฮร์รีกับพระชายาปรากฏพระองค์ด้วยกันกับเจ้าชายแห่งเวลส์และเจ้าหญิงเคท โดยเดินทักทายขอบคุณประชาชนที่มาถวายคารวาลัยแด่ควีนเอลิซาเบธ บริเวณด้านนอกพระราชฐานวินด์เซอร์“ผมคิดว่าปัญหาที่จะนำทั้งเจ้าชายแฮร์รีและพระชายาออกมาเดินด้วยกันนั้น ส่วนใหญ่น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าสองพระองค์แห่งซัสเซกซ์ตัดสินพระทัยไม่ได้ว่าจะควรออกมาพร้อมเจ้าชายวิลเลียมหรือไม่“เหนืออื่นใดคือ เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาไม่ได้เตรียมความคิดว่ามาอังกฤษแล้วจะพบกับพระราชพิธีพระบรมศพ ทั้งสองพระองค์เตรียมความคิดไว้เพียงที่จะมาโปรโมทตนเอง”ทั้งสองพระองค์ได้เข้าร่วมเพียงงานที่เมืองแมนเชสเตอร์กับที่เยอรมนี แต่ทรงต้องยกเลิกงาน WellChild Awards ซึ่งมีกำหนดการในค่ำวันพฤหัสบดีที่สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จสวรรคตดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์มาถึงประเทศอังกฤษในวันที่ 3 กันยายน หรือเท่ากับ 5 วันก่อนการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า ทั้งนี้ ทรงตั้งพระทัยจะมาเข้าร่วมงานต่างๆ ไม่กี่รายการที่เกี่ยวข้องกับการกุศลที่ “แนบชิดพระหทัย” ขณะที่ปัญหาเรื่องการส่งต้นฉบับบันทึกความทรงจำยังรวนเรอยู่ โดยพูดกันในวงการสื่อมวลชนว่าเพนกวิน แรนดอม เฮาส์ บริษัทผู้จัดพิมพ์ ยังไม่โอเค จึงทำให้ทราบกันทั่ววงการว่าบริษัทยักษ์ระดับโลกนี้ ยังไม่แน่นอนที่จะตีพิมพ์ ส่งผลให้มีการพูดกันว่าจะเลื่อนกำหนดตีพิมพ์ไปในปี 2023พร้อมๆ กับที่มีการประกาศกันในเดือนกรกฎาคม 2021 ว่าเจ้าชายแฮร์รีจะจัดทำบันทึกความทรงจำผ่านสำนักพิมพ์เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ โดยจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวและความในใจเบื้องลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต ความสูญเสีย และบทเรียนที่ได้รับและได้สร้างให้พระองค์เติบใหญ่ขึ้นมา นั้น รายละเอียดต่างๆ ถูกเปิดเผยออกมาอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดที่เป็นข่าวเด็ดๆ ได้แก่ เงินมัดจำเบื้องต้นที่เจ้าชายแฮร์รีได้รับนั้น สูงมหาศาลไม่น้อยกว่า 20 ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียว ตามรายงานข่าวของเว็บไซต์เพจซิกซ์ผู้โด่งดังส่วนสำหรับสิ่งที่ผู้คนสนใจกระหายรู้ที่สุดคือ จะมีการเปิดเผยหมดเปลือกเกี่ยวกับพระราชวงศ์อังกฤษอะไรอีกบ้าง หลังจากที่โลกสั่นสะเทือนหนักหนากับข้อมูลแผดเผาพระราชวงศ์อังกฤษ ในสัมภาษณ์อื้อฉาวที่เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาให้แก่รายการโอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ ซึ่งออกอากาศในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน และกลายเป็นระเบิดลูกโตที่สร้างวิกฤติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษให้แก่พระราชตระกูลโดยพระราชตระกูลถูกสาดข้อกล่าวหาดุเดือดจากเจ้าชายแฮร์รีพระราชนัดดาของควีนเอลิซาเบธว่า พระราชตระกูลทรงเหยียดผิว และทรงเลือกปฏิบัติโดยไม่ให้พระยศเจ้าชายแก่คุณอาร์ชี พระโอรสของเจ้าชายแฮร์รี นอกจากนั้นยังได้สร้างแรงกดดันมหาศาลมากมายต่อพระชายาเมแกน ถึงกับที่พระชายาคิดปลิดชีพตนเอง เป็นต้นในการนี้ เป็นที่คาดหมายกันโดยทั่วถึงว่าเพราะประเด็นนี้เป็นเรื่องฮ็อตของวิดีโอสัมภาษณ์ในรายการโอปราห์ วินฟรีย์ โชว์ ซึ่งทรงถูกละเลงภาพให้พระเจ้าชาร์ลส์เป็นผู้ร้ายสำคัญที่กดดันให้เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาเมแกนตัดสินใจแยกทางจากพระราชวงศ์ ทั้งที่พระราชบิดาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชายและพระชายาอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อดัชเชสเมแกนมีปัญหากับบิดาของตน ก็ได้พระราชบิดาของเจ้าชายแฮร์รีดำเนินบทบาทพ่อเจ้าสาว เสด็จพระดำเนินพาเจ้าสาวไปยังพระแท่นบูชามิสซารับศีลสมรส ยิ่งกว่านั้น ให้ห้วงที่เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาแยกทางจากพระราชตระกูลวินด์เซอร์นั้น สื่อหัวสีต่างๆ รายงานว่าพระราชบิดาคือผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจ้างทีมองค์รักษ์ดูแลทุกๆ พระองค์ในสหรัฐอเมริกาด้าน ริชาร์ด ฟิตซ์วิลเลียมส์ นักวิเคราะห์พระราชวงศ์ชื่อเสียงเลื่องลือให้ความเห็นว่า เมมมัวร์ของเจ้าชายแฮร์รีคงไม่พลาดที่จะสร้างปัญหาแก่พระราชวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคำนึงถึงว่าดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เป็นผู้ที่ผันผวนเดาพระทัยได้ยาก และความร้าวฉานที่ทรงมีกับพระราชตระกูลก็ยังคุกรุ่น เว็บไซต์หนังสือรีดเดอร์สไดเจสต์นำเสนอไว้อย่างนั้น และเพิ่มเติมดังนี้เจ้าชายแฮร์รีน่าจะทรงเขียนเล่าถึงความรู้สึกที่ทรงมีต่อเรื่องความสัมพันธ์ที่พระราชบิดาทรงมีกับควีนคามิลลา อดีตพระชายาลับในหลายๆ ปีที่ชีวิตสมรสกับเจ้าหญิงไดอานายังไม่ยุติ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนั้น เจ้าชายแฮร์รียังทรงพระเยาว์ นอกจากนั้น เจ้าชายอาจจะเผยถึงความรู้สึกในปัจจุบันที่ทรงมีต่อควีนคามิลลาด้วยแต่ในเรื่องที่จะเปิดเผยว่าสมาชิกแห่งพระราชวงศ์พระองค์ใดกันแน่ที่ทรงเปรยถึงสีผิวของคุณอาร์ชี นั้น คงจะถูกเก็บเป็นความลับตลอดไปกระนั้นก็ตาม ในสัปดาห์นี้ มีการปล่อยข้อมูลโดยสื่อหัวสีบางรายว่า เจ้าชายแฮร์รีทรงอยู่ระหว่างตัดสินพระทัยว่าอาจจะเปิดเผยความลับสำคัญประการหนึ่งไว้ในบันทึกความทรงจำ ซึ่งนั่นจะเป็นประเด็นว่าพระราชนิกูลผู้ใหญ่พระองค์ใดที่รำพึงถึงสีผิวของคุณอาร์ชี หรือไม่ หรืออาจจะทรงยุติความขัดแย้งและการเล่าหมดเปลือกโดยเร็ว