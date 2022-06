จับตา ‘กษัตริย์วิลเลียม’ แห่งอนาคต ทรงครบ 40 พรรษา แต่พระอิทธิพลเติบใหญ่ไปล่วงหน้าแล้ว

โมเดลเฉพาะพระองค์ที่ปรินซ์วิลเลียมทรงพัฒนาขึ้นร่วมกับพระชายา ดัชเชสแคเธอรีนแห่งเคมบริดจ์ ได้กระแสตอบรับยอดเยี่ยมจากพสกนิกร โดยเห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชวงศ์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา อันเป็นห้วงที่ดัชเชสเคททรงฉลองเบิร์ดเดย์ นั้น นอกจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงได้รับความนิยมมหาศาลสูงสุดจากประชาชนแล้ว ก็มีเจ้าชายวิลเลียมกับดัชเชสเคทที่ทรงได้รับคะแนนนิยมมหาศาลเป็นลำดับที่ 2 และ 3ปรินซ์วิลเลียมทรงเป็นสมาชิกราชตระกูลอังกฤษที่ป๊อบปูลาร์เบอร์สองรองจากสมเด็จพระราชินีนาถฯ ด้วยเรตติ้งที่ประชาชนให้การรับรองสูงถึง 66% และดัชเชสเคททรงได้เรตติ้งรับรอง 60% ตามผลสำรวจของบริษัทยูกอฟ (YouGov) ขาใหญ่ด้านวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งดำเนินงานในหลากหลากภูมิภาคของโลกกระแสนิยมดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด ในเมื่อเจ้าชายวิลเลียมและพระบิดาคือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ จะต้องรับมอบพระราชกิจช่วยเหลือสนับสนุนสมเด็จพระราชินีนาถฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน เจ้าชายวิลเลียมยังต้องต่อยอดพระเอกลักษณ์ที่ทรงพัฒนาไว้ภายในเส้นทางสู่พระภารกิจกษัตริย์ในอนาคตด้วย นักวิเคราะห์ราชวงศ์ ริชาร์ด ฟิตซ์วิลเลียมส์ ให้ความเห็นไว้กับเอเอฟพีความป๊อบปูลาร์ที่เจ้าชายวิลเลียมทรงได้รับจากประชาชนมากมายมหาศาลกว่าพระบิดา กระทั่งว่ามีผู้คนไม่น้อยอยากจะเห็นปรินซ์วิลเลียมได้ขึ้นเป็นประมุขของประเทศโดยทันทีที่พระเจ้าอัยยิกาเสด็จสวรรคตนับจากที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ ผู้ทรงเจริญพระชนมายุ 96 ชันษา ทรงลดพระราชกรณียกิจลงด้วยเหตุจากพระพลานามัยเอเอฟพีระบุอย่างนั้นในการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2022 ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ยังทรงไม่สะดวกในการก้าวเดินและจึงทรงงดเว้นพระราชกรณียกิจครั้งสำคัญนี้ตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ พระองค์ทรงมอบหมายอย่างเป็นทางการให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ รัชทายาทลำดับที่ 1 เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จไปประกอบรัฐพิธีเปิดประชุม ในการนี้ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ทรงได้ตามเสด็จพระบิดา โดยมีดัชเชสคามิลลา พระชายาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ตามเสด็จด้วยอีกเพียงหนึ่งพระองค์ทั้งนี้ พระราชกิจนี้เป็นอะไรที่เอกซ์คลูซีฟสำหรับรัชทายาทหมายเลขหนึ่ง กับว่าที่ควีนคู่ราชบัลลังก์ (Queen Consort) แต่น่าจะมอบหมายรัชทายาทลำดับสองเข้าร่วมด้วย เพื่อผลดีในการช่วยโปรโมทความรู้สึกชื่นใจในหมู่พสกนิกรการตัดสินพระทัยร่วมกันของพระราชตระกูลเป็นหนึ่งในราชประเพณีอังกฤษปัจจุบัน โดยที่ว่าเมื่อดยุกแห่งเคมบริดจ์ รัชทายาทลำดับที่สอง ทรงเติบโตเปี่ยมด้วยวุฒิภาวะ พระองค์ทรงมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดนโยบายสำคัญทั้งปวงในการนี้เอเอฟพีรายงานโดยยกตัวอย่างอันโดดเด่น คือ กรณีที่สื่อมวลชนรายงานข่าวว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงยับยั้งอย่างสุดความสามารถ เพื่อไม่ให้เสด็จอา-พระราชโอรสแห่งควีนอังกฤษ ได้แก่ เจ้าชายแอนดรูว์ (ผู้ทรงอื้อฉาวในคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงวัยต่ำกว่า 18 ปี) ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพระราชกิจที่จะไปประจักษ์ต่อสายตาของประชาชน อันได้แก่ พิธีแห่อันยิ่งใหญ่อลังการแห่งพระราชพิธีเฉลิมฉลองวันการ์เตอร์ เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 ซึ่งมีการถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศก่อนวันฉลองการ์เตอร์ เดย์ สื่อหัวสีเจ้าดังทั้งปวงของอังกฤษรายงานว่าพระนามของเจ้าชายแอนดรูว์ปรากฏในรายพระนามผู้เข้าร่วมพระราชพิธีแห่เฉลิมฉลอง ซึ่งมีขึ้นหลังพระราชพิธีพระราชทานเหรียญตราการ์เตอร์ พร้อมกับรายงานว่า พระนามของเจ้าชายแอนดรูว์ถูกตัดออกบัญชีรายชื่อแบบว่าแทบจะนาทีท้ายๆ หลังจากที่เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถฯ และคัดค้านที่เสด็จอาแอนดรูว์จะได้ปรากฏพระองค์ในพระราชพิธีการกราบทูลคัดค้านนี้เด็ดเดี่ยวระดับที่รายงานข่าวกันว่า เจ้าชายวิลเลียมกราบทูลควีนเอลิซาเบธที่ 2 “หากมีเสด็จอา จะไม่มีหม่อมฉัน” เพราะพระองค์จะทรงถอนตัวจากพระราชพิธีอย่างแน่นอนความพยายามของเจ้าชายรัชทายาทลำดับที่สองประสบความสำเร็จ สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงอนุมัติตามคำกราบทูลโดยเป็นไปตามการตัดสินพระทัยของพระราชตระกูล สื่ออังกฤษรายงานตรงกันอย่างนั้นทั้งนี้ สมาชิกแห่งพระราชวงศ์วินด์เซอร์ต่างตระหนักถึงความรู้สึกโกรธเคืองที่ประชาชนมีต่อเจ้าชายแอนดรูว์ ที่ทรงสนิทสนมใกล้ชิดกับเจฟฟรีย์ เอปสทีน ผู้กระทำความผิดด้านค้ามนุษย์บำเรอกาม ตลอดจนการพัวพันในคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงวัยต่ำกว่า 17 ปี ซึ่งเจ้าชายแอนดรูว์ทรงไม่สามารถเคลียร์พระองค์ออกจากความหมองมัว ดังนั้น ตลอดที่ผ่านมา เจ้าชายแอนดรูว์ทรงต้องงดเว้นจากพระราชกิจทั้งปวงอย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2022 เจ้าชายแอนดรูว์ทรงตีเนียน ตามเสด็จควีนเอลิซาเบธ เข้าสู่กล้องนักข่าวหนึ่งครั้งในพระราชพิธีรำลึกถึงเจ้าชายฟิลิป พระบิดาผู้ทรงล่วงลับเสด็จสู่สวรรคาลัยครบรอบหนึ่งปีด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากว่า การเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองอัศวินและเลดี้แห่งการ์เตอร์ คือช่องทางหวนกลับสู่เวทีสาธารณะพร้อมหน้ากับพระราชวงศ์ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันเข้าเล่นงานสถาบันกษัตริย์โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ สมาชิกแห่งราชตระกูลต่างตระหนักดีว่าผู้ที่จะทรงป้องกันปัญหาได้ ก็ต้องเป็นเจ้าชายวิลเลียม พระราชนัดดาที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงรักและไว้วางพระทัยอย่างที่สุดความเป็น “ว่าที่ประมุขในอนาคต” แห่งสหราชอาณาจักรของเจ้าชายวิลเลียม ได้รับการตอกย้ำด้วยพระราชกิจการเสด็จออกสีหบัญชร พระราชวังบัคกิงแฮม พร้อมสมเด็จพระราชินีนาถฯ และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ณ วันสุดท้ายของซีรีส์การเฉลิมฉลองควีนอังกฤษทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 โดยการเสด็จออกสีหบัญชรดังกล่าวจำกัดบทบาทให้เฉพาะ 3 พระองค์เท่านั้น ได้แก่ สมเด็จพระราชินีนาถฯ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พร้อมพระชายา กับเจ้าชายวิลเลียมพร้อมพระชายาและพระโอรสพระธิดา ผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์อังกฤษ นาม ฟิตซ์วิลเลียมส์ ชี้ประเด็นนี้ไว้กับเอเอฟพีหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จซึ่งเสริมสร้างความป๊อบปูลาร์ให้แก่เจ้าชายวิลเลียม คือ ภาพลักษณ์คุณพ่อบ้านน่ารักและอบอุ่นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระชายาและอุทิศตนแก่ครอบครัวดยุกแห่งเคมบริดจ์ทรงถอนพระองค์จากบทบาทนักบินเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินอันเป็นพระภารกิจที่ทรงโปรดปรานอย่างที่สุด เพื่อที่จะทรงสามารถจัดสรรเวลาเพื่อครอบครัวได้สมบูรณ์ ตั้งแต่เมื่อค.ศ. 2017ในหลายหลากปีที่ผ่านมา ทรงเปิดเผยภาพถ่ายครอบครัวมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ที่ทรงมีพระราชกิจมากมายเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีแพลตตินัม จูบิลี การเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปีของควีนเอลิซาเบธที่ 2 นั้น ประชาชนได้ชื่นชมภาพแห่งความใส่ใจอาทรพระโอรสและพระธิดาแบบเรียบง่ายแต่พาให้ดวงใจพสกนิกรละลายในสายใยพ่อ-ลูกอาทิ บนที่ประทับนั่งชมขบวนพาเหรดแพลตตินัม จูบิลี ของประชาชนเมื่อวันสุดท้ายของซีรีส์การเฉลิมฉลองแพลตตินัม จูบิลี วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงกรรแสงช่วงหนึ่งสั้นๆ เจ้าชายวิลเลียมทรงโอ๋ปลอบขวัญพระธิดาได้อย่างอบอุ่นน่าชื่นชมนอกจากนั้น ในคราวการเสด็จเยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์ในเวลส์ เมื่อวันที่สามของซีรีส์การเฉลิมฉลอง เพื่อเข้าร่วมใกล้ชิดกับกิจกรรมของประชาชน นั้น เจ้าชายวิลเลียมทรงดูแลเจ้าชายจอร์จ พระโอรสองค์โต ได้เป็นอย่างดี สองพ่อลูกทรงฉลองพระองค์คอนเซ็ปต์เดียวกัน ทรงเดินจูงพระหัตถ์กันอย่างอบอุ่นเป็นธรรมชาติ และแม้ในเวลาที่มิได้จูงพระหัตถ์ ก็จะแตะหลังแตะไหล่ของพระโอรสวัย 8 พรรษาเป็นกำลังและปกป้องให้มั่นใจนอกจากนั้น รายงานข่าวหลายสำนักบอกว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงมีกำหนดการจะย้ายออกจาก อพาร์ตเมนต์ 1A พระราชวังเคนซิงตัน ซึ่งประทับเป็นพระตำหนักในกรุงลอนดอนมาตั้งแต่ปี 2013 หลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงมาร์กาเรต พระกนิษฐาหนึ่งเดียวของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยอพาร์ตเมนต์นี้มีขนาดใหญ่โตประกอบด้วยห้องใช้สอยต่างๆ 20 ห้องภายในอาคาร 4 ชั้น ขณะที่พระตำหนักซึ่งจะทรงเสด็จไปประทับนั้น อยู่ในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์ อันเป็นพระที่นั่งของสมเด็จพระราชินีนาถฯ โดยพระตำหนักนี้มีขนาดกะทัดรัดเรียบง่าย ด้วยโครงสร้าง 4 ห้องนอนเท่านั้น อันเป็นสไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ที่ดูแลกันและกันใกล้ชิดอบอุ่นการที่จะทรงย้ายครอบครัวไปประทับยังพระตำหนักดังกล่าวนี้ จะเอื้อให้เจ้าชายวิลเลียมได้ทรงใกล้ชิดควีนเอลิซาเบธที่ 2 มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความสะดวกที่จะพาพระโอรสพระธิดาพระองค์น้อยไปมอบความชื่นใจแด่สมเด็จทวดได้บ่อยๆ ยิ่งกว่านั้น ยังจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บทบาทของพระองค์ ณ วงในขั้นสุดของพระราชตระกูล บรรดาผู้สัดทัดกรณีในแวดวงสถาบันกษัตริย์อังกฤษฟันธงไว้อย่างนั้นโดยทรงครอบครองพระตำหนัก Royal Lodge อันหรูหราโอฬาร ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชมารดา หรือ ควีนมัม ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 จวบจนสิ้นพระชนม์ในปี 2002ทั้งนี้ พระตำหนัก Royal Lodge อยู่ใกล้ตัวปราสาทวินเซอร์ในระยะแค่ 5.1 กิโลเมตรเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญข้อมูลราชสำนักทั้งปวงบอกว่าขณะที่เจ้าชายวิลเลียมทรงทุ่มเทกับพระราชกิจต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ พระองค์ก็ทรงมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตปกติสุขกับพระโอรสและพระธิดาทั้งสาม ได้แก่ เจ้าชายจอร์จ 8 พรรษา เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ 7 พรรษา และเจ้าชายหลุยส์ 4 พรรษา เพราะทรงได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ตรงเมื่อครั้งที่ยังทรงพระเยาว์ กล่าวคือพระบิดาและพระมารดาทรงแยกทางกันอย่างเป็นทางการ ก่อนจะลงเอยด้วยการหย่าร้าง ตามด้วยมรณกรรมของพระมารดาจากอุบัติเหตุรถยนต์ในปี 1997 เมื่อเจ้าชายยังมีพระชนม์เพียง 15 พรรษาด้วยอิทธิพลที่เจ้าหญิงไดอานาปลูกฝังไว้ตั้งแต่ที่เจ้าชายวิลเลียมยังทรงทารก จรดจนเจริญพระชันษาขึ้นมาสู่วัยทีนเอจ เจ้าชายทรงเลือกพระไลฟ์สไตล์แบบทันสมัย ทรงเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งมากมายด้วยพระสหายสามัญชน อีกทั้งยังใช้ชีวิตนักศึกษาเยี่ยงสามัญชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาโปโลน้ำที่ทรงโปรดปราน การเล่นสนุ้กกับก๊วนพระสหาย การเล่นวินด์เซิร์ฟโต้คลื่นกลางทะเลโดยมิได้ถูกรบกวนจากสื่อมวลชนภาพลักษณ์ของเจ้าชายวิลเลียมจึงเป็นเจ้าชายหนุ่มน่ารักน่าเห็นใจ และแม้จะบ้านแตก กำพร้าแม่ แต่ทรงมิได้กลายเป็นเด็กเก็บกดเกเรหรือสร้างปัญหาแก่ผู้ใหญ่ และเมื่อทรงเจริญพระชนม์สู่รั้วมหาวิทยาลัย ก็ทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มหล่อ นักกีฬาสูงใหญ่ไหล่กว้าง วางพระองค์เหมาะสม ก่อนจะเข้ารับราชการทหารอย่างเข้มแข็งด้วยความรักและภักดีต่อประเทศชาติ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อทรงเป็นคุณพ่อลูกอ่อน ดยุกแห่งเคมบริดจ์ทรงแหวกพระราชประเพณีโดยทรงแฮปปี้ที่จะมือเปื้อนไปกับการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้พระโอรสและพระธิดา อีกทั้งเมื่อเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ทรงเข้าสู่วัยเล่าเรียน ดยุกทรงสอนการบ้านให้แก่เจ้านายพระองค์น้อยทั้งคู่ในส่วนของการดำรงพระชนม์ชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ ทรงให้ความสำคัญที่จะลงมือกระทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้สังคมตื่นตัวกับปัญหา โดยทรงดำเนินการในประเด็นของคนไร้บ้าน ซึ่งพระมารดาและพระบิดาเคยทรงนำพระองค์ไปสัมผัสสถานสงเคราะห์คนไร้บ้านตั้งแต่ที่พระองค์ยังทรงมีพระชนม์เพียง 11 พรรษาทั้งนี้ ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมนี้ เจ้าชายวิลเลียมทรงกล่าวไว้ในบทความหนึ่งของ The Big Issue ว่า จะทรงเดินหน้าทำงานเพื่อดึงให้ความสนใจของผู้คนพุ่งไปยังปัญหาคนไร้บ้านซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ เอพีรายงานอย่างนั้นนอกจากนั้น ดยุกแห่งเคมบริดจ์ทรงมีพระราชกิจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า และโครงการช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตภายในชุมชน อยู่ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก เช่น ทรงประทานพระราชูปถัมภ์แก่โครงการรางวัลอนุรักษ์สัตว์ป่า คือ Tusk Conservation Awards ซึ่งเชิดชูผู้นำการอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกาอันที่จริงนั้น เจ้าชายวิลเลียมทรงได้รับการฟูมฟักขึ้นมาอย่างพอเหมาะในระหว่างโลกอนุรักษ์นิยมและโลกสมัยใหม่ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติ โดยในเวลาเดียวกับที่ทรงเจริญพระชมม์ชีพในโลกยุคใหม่ขณะทรงศึกษาระดับมัธยมในวิทยาลัยอีตัน (Eton College) ซึ่งอยู่ใกล้ปราสาทวินด์เซอร์ ตั้งแต่ปี 1995 นั้น พระองค์ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีนาถฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสวยอาหารกลางวันกับสมเด็จพระอัยยิกาทุกวันอาทิตย์ พระองค์จึงทรงได้รับอิทธิพลและการกล่อมเกลาจากแนวทางอนุรักษ์นิยมมาโดยตรง โดยเฉพาะการหล่อหลอมให้เข้าใจถึงสถาบันกษัตริย์อย่างลึกซึ้ง มาร์ค รอช ผู้ประพันธ์หนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการราชวงศ์ได้ชี้ประเด็นนี้ไว้กับเอเอฟพีด้วยเหตุนี้ บทบาทของเจ้าชายวิลเลียมในการปกป้องสมเด็จพระราชินีนาถฯและสถาบันกษัตริย์อย่างเอาจริง จึงปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป ดยุกแห่งเคมบริดจ์มักที่จะทรงไม่เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังกำแพงพระราชวัง แต่ทรงออกมาปกป้องพระราชตระกูลเมื่อเจ้าชายแฮร์รีและดัชเชสเมแกนผู้เป็นพระชายา ประทานสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์อเมริกันที่แพร่หลายทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2021 โดยมีการโจมตีพระราชวงศ์ในสารพัดประเด็นที่มากมายด้วยการป้ายสีสถาบันกษัตริย์อังกฤษให้ตกเป็นที่โกรธเคืองดูหมิ่นในหมู่ประชาชนของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่เจ้าชายแฮร์รีและพระชายา (ซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่ได้เชื้อสายแอฟริกันจากคุณแม่) ทรงกล่าวหาว่าสมาชิกในราชตระกูลวินด์เซอร์มีการเหยียดผิวเจ้าชายวิลเลียมผู้ทรงสะเทือนพระทัยใหญ่หลวงในสิ่งที่พระอนุชาตรัสให้ร้ายพระราชวงศ์ ได้ทรงประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมนี้ความร้าวฉาวระหว่างพระเชษฐาและพระอนุชาปรากฏชัดมากขึ้นเรื่อยในความรับรู้ของสาธารณชนทั่วโลกในเดือนเมษายน 2021 ที่เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกส์ ทรงเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิป ผู้เป็นเสด็จปู่ บรรยากาศระหว่างเจ้าชายสองพี่น้องเต็มไปด้วยความเย็นชาและอึดอัดตึงเครียด อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามของดัชเชสเคท การสมานฉันท์ในระหว่างสองศรีพี่น้องปรากฏขึ้นบ้าง เป็นที่ชื่นใจของท่านผู้ชมในประเทศต่างๆอย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวออกสื่อในมุมต่างๆ ของเจ้าชายแฮร์รี ส่งผลในทางสะเทือนความรู้สึกของสมาชิกราชวงศ์วินด์เซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2022 ที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด 19 หลังจากที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงพระประชวรก่อนด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ดยุกแห่งซัสเซกส์เล่นงานสถาบันกษัตริย์ในครานี้ ความร้าวฉานระหว่างพระเชษฐาวิลเลียม ผู้ทรงอุทิศพระองค์ปกป้องสถาบัน กับพระอนุชาแฮร์รี ผู้ทรงดำรัสผ่านสื่อมวลชนในทางด้อยค่าสถาบัน จึงย่ำแย่ดำดิ่งในช่วงวันที่ 1-4 มิถุนายน 2022 ที่เจ้าชายแฮร์รีและพระชายาดัชเชสแห่งซัสเซกส์เสด็จมายังกรุงลอนดอนเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองแพลตตินัม จูบิลี โดยพักที่พระตำหนักฟรอกมอร์ คอตเทจในเขตพระราชฐานวินด์เซอร์ นั้น เว็บไซต์ข่าว Page Six หนึ่งในเจ้าพ่อข่าวราชวงศ์อังกฤษรายงานว่า เจ้าชายแฮร์รีทรงไม่มีพระโมเมนต์ส่วนพระองค์กับพระเชษฐาเลย ซึ่งรวมถึงกรณีที่เจ้าชายแฮร์รีเชิญเจ้าชายวิลเลียมและครอบครัวร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของพระธิดาลิลิเบต ในวันเสาร์ที่ 4 นั้น ครอบครัวเคมบริดจ์มิได้ทรงเข้าร่วม โดยในวันนั้น เจ้าชายวิลเลียม พระชายาเคท และเจ้าชายจอร์จกับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เสด็จเยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์ แคว้นเวลส์ เมื่อวันที่สามของซีรีส์การเฉลิมฉลอง เพื่อเข้าร่วมใกล้ชิดกับกิจกรรมเฉลิมฉลองแพลตตินัม จูบิลี ที่ประชาชนจัดถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถฯทั้งนี้ แหล่งข่าววงในราชวงศ์วินด์เซอร์ให้ความเห็นแก่ Page Six ว่าPage Six รายงานอย่างนั้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ซึ่งซีรีส์การฉลองแพลตตินัม จูบิลียังไม่จบ ยังมีกำหนดการอีกจำนวนหนึ่งในวันฉลองวันที่สี่ นั้น ครอบครัวซัสเซกส์ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนพระองค์ออกเดินทางกลับพระตำหนักในแคลิฟอร์เนีย โดยมีข่าวรายงานว่าน้องอาร์ชี่และน้องลิลิเบ็ทได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าทวด 2 โอกาส โอกาสแรกในวันพุธที่ 1 และโอกาสที่สองในค่ำวันศุกร์ที่ 3 ส่วนสำหรับการเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ผู้ทรงเป็นพระอัยกานั้น ไม่มีข้อมูลยืนยันเมื่อมาถึงประเด็นของการสร้างความทันสมัยให้แก่สถาบันกษัตริย์นั้น ดยุกแห่งเคมบริดจ์ทรงตระหนักดีว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้สถาบันยั่งยืนต่อไปได้หลังพ้นรัชสมัยแห่งควีนเอลิซาเบธที่ 2 ตลอดจนเพื่อป้องกันแนวคิดสาธารณรัฐที่แพร่ระบาดในหมู่เยาวชนคนเจเนอเรชั่นใหม่ของอังกฤษในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคททรงเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถฯ ในการเสด็จเยือนประเทศเบลีซ ประเทศจาเมกา และเครือรัฐบาฮามาสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสามประเทศนี้เป็นประเทศอิสระในจำนวนทั้งสิ้น 14 ประเทศอิสระที่มีสถาบันกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุข นั้น ทั้งสองพระองค์ได้ประสบกับการเดินขบวนต่อต้านอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นที่จาเมกาเพื่อเรียกร้องให้อังกฤษจ่ายค่าชดเชยแก่เหตุการณ์ครั้งอดีตที่อังกฤษนำชนแอฟริกันหลายล้านรายไปเป็นทาสในโอกาสเดียวกันนั้น นายกรัฐมนตรีของจาเมกากล่าวต่อเจ้าชายวิลเลียมว่าประเทศจาเมกามีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งหมายถึงการยุติความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์อังกฤษ เอพีรายงานไว้ในศึกการทูตครั้งนี้ เจ้าชายวิลเลียมทรงไม่ใช้นโยบาย “ไม่บ่น ไม่อธิบาย” ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสถาบันกษัตริย์อังกฤษในรัชสมัยควีนเอลิซาเบธที่ 2 โดยทรงแถลงอย่างใจกว้างและงดงาม คือ“ผมทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ได้นำมาซึ่งคำถามอันแหลมคมต่ออดีตและอนาคต” เอพีรายงานพร้อมเล่าถึงถ้อยดำรัสของเจ้าชายวิลเลียมว่าสำหรับในเบลีซ จาเมกา และบาฮามาสที่จะแยกออกจากสถาบันกษัตริย์อังกฤษและกลายเป็นสาธารณรัฐ ทุกประเทศจะได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษด้วยเกียรติยศและความเคารพต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะเลือกอนาคตของตนเอง ความสัมพันธ์พัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนมิตรภาพจะยั่งยืนสืบไป