คนพม่ายังคงออกมาประท้วง แม้ถูกปราบปรามสุดโหดดับ38 ขณะผู้นำทหารลั่นไม่สะท้านแซงก์ชั่น-ถูกโดดเดี่ยว

คำเตือน!! ในคลิปนี้มีภาพสยองที่บางท่านอาจไม่อยากเห็น

การประท้วงและการปราบปรามเหล่านี้เกิดขึ้นเพียง 1 วัน หลังจากเมื่อวันพุธ (3) กลายเป็นวันซึ่งทหารตำรวจพม่าปราบปรามผู้ชุมนุมคัดค้านอย่างหฤโหดนองเลือดที่สุด โดยที่ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านกิจการพม่า ระบุว่ามีผู้ถูกสังหารไป 38 คนข้าหลวงใหญ่ฝ่ายสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น มิเชลล์ บาชาเลต ออกมาเรียกร้องกองกำลังความมั่นคงพม่า ยุติสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็น “การปราบปรามอย่างชั่วร้ายต่อผู้ประท้วงอย่างสันติ”บาชาเลตบอกว่า รวมแล้วตั้งแต่เกิดการประท้วงต่อต้านการยึดอำนาจเป็นต้นมา มีผู้ถูกเข่นฆ่าไปแล้วอย่างน้อยที่สุด 54 คน แต่จำนวนจริงๆ อาจสูงกว่านี้มาก ขณะเดียวกันมีผู้ถูกจับกุมไปมากกว่า 1,700 คน รวมทั้งนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 29 คน“ฝ่ายทหารของพม่าต้องหยุดยั้งการเข่นฆ่าและการคุมขังผู้ประท้วง” เธอกล่าวในคำแถลงฉบับหนึ่งขณะที่ผู้ทำหน้าที่โฆษกให้แก่สภาปกครองซึ่งฝ่ายทหารจัดตั้งขึ้นมาหลังเข้ายึดอำนาจ ไม่ตอบโทรศัพท์ที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปขอความเห็นกองทัพเข้ายึดอำนาจโดยกล่าวหาว่ามีการทุจริตคดโกงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของนางอองซษนซูจี มีชัยชนะอย่างถล่มทลาย ถึงแม้คณะกรรมการเลือกตั้งได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างแข็งขัน ขณะเดียวกัน กองทัพอ้างว่ามีความจำเป็นต้องปราบปรามกวาดล้างผู้ประท้วง พร้อมระบุว่าจะไม่ยอมปล่อยให้เสถียรภาพของพม่าถูกคุกคามทางด้านนักเคลื่อนไหวกล่าวว่า พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับการปกครองของฝ่ายทหาร หรือการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งคณะปกครองทหารให้สัญญา พร้อมกันนั้นพวกเขาก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะบีบคั้นให้กองทัพต้องปล่อยตัวซูจี และยอมรับชัยชนะในการเลือกตั้งของเธอ“เรารู้ว่าเราอาจถูกยิงและถูกฆ่าด้วยกระสุนจริงตลอดเวลา แต่มันไม่มีความหมายอะไรที่จะมีชีวิตอยู่ใต้คณะเผด็จการทหาร” นักเคลื่อนไหว หม่อง ซองคา บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ตำรวจเปิดฉากยิงใส่และใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการประท้วงตามที่ต่างๆ หลายจุดในเมืองย่างกุ้ง รวมทั้งที่เมืองโมนยวา (Monywa) ซึ่งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ ผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายระบุ นอกจากนั้นตำรวจยังยืนปืนใส่ผู้ประท้วงในเมืองพะสิม (Pathein) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของย่างกุ้ง รวมทั้งใช้แก๊สน้ำตาในเมืองตองยี (Taunggyi) เมืองหลวงของรัฐชาน ที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศ ทั้งนี้ตามรายงานของสื่อมวลชนนอกจากนั้นมีรายงานว่าผู้คนจำนวนมากได้ออกมาชุมนุมกันอย่างสันติตามที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง เป็นต้นว่า เมืองมัณฑะเลย์ ถึงแม้ชาวบ้านในเมืองใหญ่อันดับสองของพม่าแห่งนี้เล่าว่า ช่วงเช้าวันพฤหัสฯ มีเครื่องบินรบ 5 ลำบินต่ำโฉบไปมาหลายรอบเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพส่วนที่เมืองพุกาม (Bagan) เมืองโบราณที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ผู้เห็นเหตุการณ์หลายรายบอกว่า มีผู้คนหลายร้อยออกมาเดินขบวน โดยพากันถือภาพของซูจี และแผ่นผ้าเขียนข้อความว่า “ปล่อยผู้นำของเรา”มีผู้คนหลายร้อยคนเข้าร่วมงานศพของนักศึกษาหญิงวัย 19 ปีผู้หนึ่งซึ่งถูกยิงตายในเมืองมัณฑะเลย์เมื่อวันพุธ (3) หญิงสาวซึ่งมีชื่อพม่าว่า จาล ซีน (Kyal Sin) และชื่อเล่นว่า “แองเจิล” ผู้นี้สวมเสื้อทีเชิร์ตเขียนข้อความว่า "Everything will be OK" ขณะถูกยิงที่ศีรษะและเสียชีวิตทางด้าน คริสติน ชราเนอร์ เบอร์เกเนอร์ ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติ ด้านกิจการพม่า แถลงในนิวยอร์กว่า มีชาวพม่าเสียชีวิตอย่างน้อย 38 คนในวันพุธ ซึ่งถือเป็นวันที่นองเลือดที่สุดนับจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ขณะที่องค์กรเซฟ เดอะ ชิลเดรนเผยว่า มีเด็กเสียชีวิต 4 คนเมื่อวันพุธ ซึ่งรวมถึงเด็กชายวัย 14 ปีที่เรดิโอ ฟรี เอเชียรายงานว่า ถูกทหารบนขบวนรถที่วิ่งผ่านยิงเสียชีวิตริชาร์ด เวียร์ นักวิจัยของกลุ่มฮิวแมน ไรต์ส วอตช์ ชี้ว่า กองกำลังความมั่นคงของพม่าแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่า ต้องการปราบปรามกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารด้วยความรุนแรงและป่าเถื่อนด้าน พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของซูจีที่ชนะการเลือกตั้งถล่มทลาย แถลงว่า ที่ทำการพรรคทุกแห่งจะลดธงครึ่งเสาเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตชราเนอร์ เบอร์กเนอร์ เผยต่อไปว่า ระหว่างติดต่อพูดคุยกับ พล.อ.อาวุโส โซ วิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่า เธอได้เตือนเขาว่ากองทัพอาจต้องเผชิญกับมาตรการหนักหน่วงจากบางประเทศ และถูกโดดเดี่ยวในความเคลื่อนไหวตอบโต้การรัฐประหารแต่คำตอบคือ เราชินกับมาตรการคว่ำบาตรแล้ว และเราอยู่รอด” เธอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังในนิวยอร์ก “ตอนที่ฉันเตือนว่าพวกเขาอาจถูกโดดเดี่ยวด้วย คำตอบคือ เราจำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับการก้าวเดินโดยมีเพื่อนน้อยนิดอยู่เคียงข้าง”ทั้งนี้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งยูเอ็นมีกำหนดหารือสถานการณ์ในพม่าในวันศุกร์นี้ (5)เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงว่า อเมริกาตกใจกับความรนแรงในพม่าและกำลังประเมินวิธีการตอบโต้ รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันประณามการใช้ความรุนแรงของทหารพม่า และสำทับว่า วอชิงตันบอกกับปักกิ่งว่า ต้องการให้ปักกิ่งมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในสถานการณ์นี้ด้านสหภาพยุโรป (อียู) กล่าวว่า การยิงใส่พลเรือนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีอาวุธเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน นอกจากนี้รัฐบาลทหารพม่ายังปิดกั้นและปราบปรามสื่อมวลชนด้วยประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส เรียกร้องให้กองทัพพม่ายุติการปราบปรามประชาชนทันทีสำหรับจีน หวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศในปักกิ่ง ตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันพฤหัสฯ ว่า จีนมีการติดต่อกับทุกๆ ฝ่ายในพม่า และกำลังส่งเสริมสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย รวมทั้งสนับสนุนบรรดาประเทศอาเซียนในการยึดมั่นหลักการฉันทามติ และไม่แทรกแซงกิจการภายในในวันพฤหัสฯ กระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์แนะนำให้พลเมืองของตนพิจารณาเดินทางออกจากพม่าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เนื่องจากสถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงและกองกำลังความมั่นคงของพม่าทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมแนะนำพลเมืองให้ระงับแผนการเดินทางไปพม่าในขณะนี้ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่สุดในพม่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลว่า เดือนที่แล้วมีชาวสิงคโปร์อยู่ในพม่าราว 500 คน(ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี, เอพี)