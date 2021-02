กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรพม่า เล่นงานรักษาการ ปธน.และ รมว.กลาโหม

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า พวกเขาเล็งเป้าหมายเล่นงานบุคคลต่างๆ 8 ราย ในนั้นรวมถึงรักษาการประธานาธิบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงบริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมหยกและเพชรพลอย 3 แห่ง และอัปเดตยกระดับความหนักหน่วงคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง 2 นาย หลังกล่าวหาพวกเขามีบทบาทเป็นแกนนำในเหตุรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของพม่าอย่างไรก็ตาม วอชิงตันยังไม่คว่ำบาตรบริษัทอีกหลายแห่ง ในนั้นรวมถึงเมียนมาร์ อีโคโนมิก โฮลดิงส์ (Myanmar Economic Holdings Public Company Limited - MEHL) และเมียนมาร์ อีโคโนมิก คอร์ปอเรชัน Myanmar Economic Corporation (MEC) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 2 บริษัทของทหารซึ่งมีบริษัทในเครืออยู่เป็นจำนวนมาก และลงทุนครอบคลุมหลายภาคส่วนในเศรษฐกิจของพม่าก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธ (10 ก.พ.) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน อนุมัติคำสั่งพิเศษสำหรับคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบรรดาผู้อยู่เบื้องหลังรัฐประหารในพม่า ที่โค่นล้มรัฐบาลที่นำโดยพลเรือนและควบคุมตัวนางอองซานซูจี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ“รัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นการโจมตีโดยตรงต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐของพม่า” เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลง “เรายังเตรียมการใช้มาตรการเพิ่มเติม หากว่ากองทัพพม่าไม่เปลี่ยนเส้นทาง หากมีความรุนแรงกับผู้ประท้วงที่ชุมนุมกันอย่างสันติ กองทัพพม่าจะพบว่ามาตรการคว่ำบาตรในวันนี้เป็นเพียงชุดแรกๆ เท่านั้น”ความเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดี (11 ก.พ.) กำหนดให้พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเอกอาวุโส โซ วิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อยู่ภายใต้คำสั่งพิเศษของไบเดน เนื่องจากทั้งคู่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรไปแล้วในปี 2019 ตามคำกล่าวหาละเมิดชาวมุสลิมโรฮิงญา และชนกลุ่มน้อยอื่นๆส่วนคนอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชี มีสมาชิกสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติพม่า 6 คน และเจ้าหน้าที่ทหาร 4 นายที่เปิดตัวในฐานะสมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council) ในนั้นรวมถึง พลเอก เมีย ตุน อู รัฐมนตรีกลาโหม3 บริษัทที่ถูกคว่ำบาตรโดยวอชิงตัน ประกอบด้วย Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co, LTD. และ Cancri (Gems and Jewellery) Co, LTD. ซึ่งถูกระบุโดยคณะผู้แทนของสหประชาชาติในพม่าเมื่อปี 2019 ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ MEHLทำเนียบขาวระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรต่างๆ นานาไม่จำเป็นต้องเป็นมาตรการถาวร และเรียกร้องกองทัพพม่าคืนอำนาจสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในทันที ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ปล่อยตัวบรรดาผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบธรรม และรับประกันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับการประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้แล้ว ทำเนียบขาวเผยด้วยว่า รัฐบาลของไบเดนกำลังดำเนินการหาแนวทางตอบโต้ในระดับนานาชาติรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อวิกฤตการณ์ในพม่ากองทัพอ้างความชอบธรรมของการยึดอำนาจ โดยบอกว่าศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของซูจี คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลาย มีการโกง แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวการประท้วงใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 1 ทศวรรษในพม่า รื้อฟื้นความทรงจำครั้งที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหารโดยตรงนานเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งสลับกับการปรามปรามนองเลือดเป็นระยะๆ จนกระทั่งกองทัพเริ่มคลายอำนาจบางส่วนในปี 2011(ที่มา : รอยเตอร์)