สื่อดังสหรัฐฯ อ้างคำพูด “สนธิ ลิ้มทองกุล” กับข่าวลือรัฐประหารในไทย

รายงาน Almost Like Clockwork, Talk of a Military Coup Follows Thai Protests ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อวันจันทร์ (2 พ.ย.) ระบุว่า การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในไทยก่อนหน้านี้ บางครั้งถูกปิดปากด้วยกระสุนปืน โดยหนหลังสุดนี้ย้อนกลับไปในปี 2010 มีหลายสิบชีวิตที่ต้องสูญเสียนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า แม้กองกำลังด้านความมั่นคงไม่ใช้ความรุนแรงต่อการชุมนุมอย่างสันติ แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าความอดกลั้นเหล่านั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหน หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่อาจการันตีได้ว่ากองทัพจะทนอยู่ในค่ายทหารได้นานเพียงใด หรือไม่ต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการของพวกเขาเมื่อใดก็ตามที่เหล่านายพลก่อรัฐประหารควรอดทนอดกลั้นเหมือมเดิม ประเทศไทยจำเป็นต้องกลับสู่ความสงบเรียบร้อย ไม่มีการเดินขบวนที่วุ่นวายหรือส่งเสียงต่อต้าน“สำหรับผมการปฏิวัติไม่ใช่ความเลวร้าย” หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างคำกล่าวของ สนธิ ลิ้มทองกุล ที่พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และระบุว่า นายสนธิเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้ทหารเข้าแทรกแซงอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเร่งเร้าให้กองทัพรีบถวายอำนาจคืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่พระองค์จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาในรายงานของนิวยอร์กไทมส์ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในวันศุกร์ (30 ต.ค.) ไม่อาจการันตีได้ว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่บอกว่าไม่มีใครอยากทำรัฐประหาร แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้นนิวยอร์กไทมส์อ้างความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมือง บอกว่า การส่งเสียงปฏิเสธรัฐประหารบ่อยครั้งที่มักดังขึ้นตอนที่การวางแผนเข้มข้นขึ้น และในช่วง 9 ทศวรรษที่ผ่านมา กองทัพไทยพยายามโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งราวๆ 30 ครั้ง ซึ่งมีหลายสิบครั้งที่ประสบความสำเร็จ(ที่มา : นิวยอร์กไทมส์)