สิ่งที่ ‘ทรัมป์’ หวาดกลัวมากที่สุด คือ การเติบใหญ่เข้มแข็งของ ‘แอนต์ กรุ๊ป’ กิจการในเครืออาลีบาบา ของ แจ็ก หม่า

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)09/10/2020แอนต์ กรุ๊ป กิจการในเครืออาลีบาบา ของ แจ็ก หม่า น่าที่จะสามารถเปล่งรัศมีบดบังพวกแบงก์วอลล์สตรีทได้ในไม่ช้าไม่นานนี้ และให้นิยามคำจำกัดความว่าด้วยการเงินระดับโลกกันเสียใหม่ ภายหลังจากทำ ไอพีโอ ซึ่งอาจจะระดมเงินทุนได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่ แอนต์ กรุ๊ป (Ant Group) กำลังใกล้ดำเนินการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ซึ่งคาดกันว่าอาจจะกลายเป็นการทำไอพีโอที่ระดมเงินได้มากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของโลก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้เล็งเป้ามุ่งโจมตีเล่นงานบริษัทในเครืออาลีบาบาของ แจ็ก หม่า แห่งนี้ ทั้งนี้ จังหวะเวลาที่ทรัมป์กำลังพิจารณาเพื่อประกาศมาตรการข้อจำกัดต่างๆ ต่อ “อาลีเพย์” (Alipay) ของ แอนต์ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-08/ant-group-faces-u-s-headwinds-in-race-to-ipo-before-trump-vote) ตลอดจนแพลตฟอร์มชำระเงินทางดิจิตอลของจีนรายอื่นๆ เป็นต้นว่าของ เทนเซนต์ โฮลดิ้งส์ (Tencent Holdings ) นั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวเช่นนี้มีจุดมุ่งหมายมุ่งก่อกวนขัดขวางการที่ แอนต์ กรุ๊ป จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายหุ้นใน 2 ตลาดหลักทรัพย์คือฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ พร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นการกระทำที่สามารถตีความได้ว่า เป็นการดึงความสนใจ และก็เงินทุนด้วย ออกไปจากวอลล์สตรีท นอกจากนั้นมันยังบ่งชี้ให้เห็นว่า “เรื่องเซอร์ไพรซ์ในเดือนตุลาคม” ของทรัมป์ ก่อนหน้าการเลือกตั้งในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ อาจจะเป็นการตะล่อมให้จีนเข้าสู่สงครามการค้าที่มีขนาดใหญ่โตยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเขาจะสามารถปลุกปั่นตามเก็บดอกผลทางการเมืองเข้าพกเข้าห่อได้แต่ว่ามีใครพวกไหนบ้างที่ไม่ได้รู้สึกว่ากำลังถูกก่อกวนขัดขวางอะไรทั้งนั้น? คำตอบคือพวกนักลงทุนนั่นเองพฤติการณ์น่าขันของทรัมป์ดูเหมือนไม่ได้มีผลออกมาตามที่ตั้งใจเอาไว้ เนื่องจาก แอนต์ ยังคงรักษามูลค่าราคาโดยตัวของมันเองเอาไว้ได้ บางทีน่าจะเป็นเพราะพวกนักเสี่ยงโชคต่างพากันได้ข้อสรุปว่าพิษไข้จากโรคโควิด-19 ของทรัมป์นั่นแหละที่กำลังอวดฤทธิ์เดชอยู่ หรือว่าเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนแล้ว เสียงตะโกนตะคอกจากทวิตเตอร์ของทรัมป์ได้ผลย่ำแย่กว่านักหนา เมื่อเปรียบเทียบกับการไล่ล่าไล่งับจากรัฐบาลที่แสนสับสนอลหม่านของเขาและกระทั่งถ้าหากทรัมป์ตัดสินใจกระโจนเข้าใส่อย่างเต็มที่ สุปุน วัลโปลา (Supun Walpola) นักวิเคราะห์ของ ไลต์สตรีม รีเสิร์ช (LightStream Research) ก็ยังคงบอกว่า ยังมีที่ทางอีกเยอะแยะมากมายในประเทศจีน เหลือให้ แอนต์ เติบโตขยายตัวได้ต่อไปอีกทางด้านสิงคโปร์ก็ไม่มีอาการสั่นผวาอะไร อย่างที่สื่อบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานเอาไว้ตอนต้นเดือนตุลาคมนี้ กองทุนความมั่นคงภาครัฐ จีไอซี (GIC Pte) ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายนี้ มีแผนการหว่านเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเข้าไปใน ไอพีโอ ของ แอนต์ด้าน เทมาเสค โฮลดิ้งส์ (Temasek Holdings Pte) กิจการเพื่อการลงทุนของภาครัฐสิงคโปร์ ก็ดูมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมในการจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดคราวนี้ ซึ่งมองกันว่าอาจจะระดมเงินได้เป็นจำนวนสูงถึง 35,000 ล้านดอลลาร์ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fquote%2FTMSK%3ASP&data=02%7C01%7C%7C3b3880989f7b4a52f69208d86ba033fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637377683089243283&sdata=bzPPIxT6Fhl4f%2FcECfR1QQLZxSsvYiXDzEJ0Pk7LpQo%3D&reserved=0)นี่จะต้องถือเป็นการวางเดิมพันที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างสูงใน 2 ระดับด้วยกันหนึ่ง สิงคโปร์ที่แสนจะอนุรักษนิยมนั้น ไม่ได้เคยมีชื่อเสียงระบือในเรื่องมีความกระหายที่จะเสี่ยงภัย นี่ย่อมบ่งชี้ว่าพวกผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารกองทุนความมั่นคั่งของภาครัฐสิงคโปร์ จะต้องมีความเชื่อมั่นในกิจการยักษ์ใหญ่ทางการเงินที่ แจ็ก หม่า สร้างขึ้นมาแห่งนี้สอง มันเป็นเครื่องเตือนย้ำอย่างอ้อมๆ ว่า เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ฮ่องกงตายแล้ว หมดบทบาทไปแล้ว ซึ่งพูดกันสนั่นตลอดทั่วเอเชียในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้น ยังขาดไร้ความเป็นจริงอันประณีตละเอียดอ่อนแน่นอนทีเดียว คำถามยังมีอยู่ว่า ทางกองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐบาล (Government Pension Investment Fund) ของญี่ปุ่น, บรรษัทการลงทุนเกาหลี (Korea Investment Corporation) ของทางการเกาหลีใต้, หรือยักษ์ใหญ่กองทุนเพื่อการลงทุนรายอื่นๆ ของเอเชียจะกระทำตามหรือไม่ เวลานี้พวกเขาไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่พวกนักลงทุนคุยกันว่า มีโอกาสอย่างมากที่ว่าพลวัตของความกลัวที่จะพลาดโอกาสงามๆ ที่ใครๆ ไขว่คว้าเอาไว้กันทั้งนั้น จะทำให้พวกกองทุนเพื่อการลงทุนภาครัฐในทุกหนทุกแห่งต้องเข้ามาซื้อหุ้น แอนต์เมื่อพูดถึงเรื่องการสูญเสียโอกาสงามๆ กันแล้ว ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange หรือ NYSE) ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของทรัมป์ ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่าการเฝ้ามองอยู่ข้างๆ ด้วยความอิจฉาริษยา ขณะที่ภูมิภาค “จีนและปริมณฑล” (Greater China) กำลังหยิบฉวยเอาเรื่องดีๆ เด็ดๆ ไปครอบครอง ทั้งๆ ที่อเมริกาก็ปรารถนาจะได้เอาไว้ถึงแม้ทรัมป์พยายามทำตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์ป่าวร้องไม่ขาดปากในเรื่องที่ว่าสหรัฐฯกำลังจะหมดปัญหาเรื่องโรคระบาดใหญ่โควิด-19 อยู่แล้ว และเศรษฐกิจอเมริกันจะกลับแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่วนธนาคารกลางสหรัฐฯก็ออกมาตรการที่เหมือนเป็นการพิมพ์แบงก์ดอลลาร์ออกมาในตลาดไม่ขาดสายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงๆ นั้นกลับอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจีนและเศรษฐกิจของแดนมังกรกำลังฟื้นตัวขึ้นมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สหรัฐฯนั้นกลับเป็นตรงกันข้ามแบบห่างไกลสุดกู่ โดยยังคงอยู่ในอาการโซซัดโซเซด้วยจำนวนเคสผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8 ล้านคน จึงยิ่งไม่ต้องพูดกันถึงลู่ทางโอกาสในการเดินเครื่องเศรษฐกิจเหตุผลประการหนึ่งของความแตกต่างห่างไกลกันเช่นนี้ ได้แก่การที่ทำเนียบขาวของทรัมป์ยังคงติดอยู่ในความคิดจิตใจแบบสมัยปี 1985ในตอนนั้น ญี่ปุ่นคือผู้ที่เล่นบทเป็นผู้ร้าย ตามโลกทรรศน์ของทรัมป์ที่เห็นว่าจีนกำลังเล่นอยู่ในทุกวันนี้ แล้วด้วยการที่สหรัฐฯใช้พวกเครื่องมืออันโจ๋งครึ่มตรงไปตรงมา อย่างพวกการขึ้นอัตราภาษีศุลกากร และนโยบายการห้ามการจำกัดในด้านต่างๆ ก็ดูสามารถดึงตำแหน่งงานต่างๆ กลับคืนไปยังเส้นทางของอเมริกาได้สำเร็จแต่ในปี 2020 มาตรการเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลดีอะไรต่อการสร้างกล้ามเนื้อทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจของทรัมป์เลย นี่กลายเป็นความผิดพลาดแบบทำเข้าประตูตัวเอง ในเวลาที่รัฐบาลของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กำลังลงทุนเป็นจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าครอบงำโลกแห่งเทคภายในปี 2025 และภายหลังจากนั้นแอนต์ คือสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกระหว่างตะวันออก-ตะวันตก การทำไอพีโอคราวนี้ของแอนต์ คือการปรับเปลี่ยนดุลแห่งอำนาจทางการเงิน และวิถีทางต่างๆ ซึ่งวิสาหกิจภาคเอกชนกำลังฉายแสงจรัสจ้าเกินกว่าภาครัฐ มันมีอะไรมากมายเกินกว่าแค่ความรำคาญใจสืบเนื่องจากความอับอายซึ่งปรากฏอยู่ในประเด็นสนทนาต่างๆ ของทำเนียบขาว งานนี้ (ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็น ไอพีโอ ครั้งใหญ่โตที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์) เป็นงานของ ไชน่าอิงค์ (China Inc ภาคบรรษัทจีน) ล้วนๆในอีกด้านหนึ่ง ไอพีโอครั้งนี้ทำให้ฮ่องกงได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนทั้งความเชื่อมั่นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และในการเพิ่มพูนเงินทุน แท้ที่จริงแล้ว แอนต์สามารถที่จะจดทะเบียนเข้าซื้อขายเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้ และนั่นก็จะเข้าทำนองเป็นการนำเอาไข่ทั้งหมดที่มีอยู่ไปใส่ไว้ในตะกร้ากระดานหุ้น STAR board ซึ่งโฟกัสที่บริษัทเทค เหมือนอย่างที่พูดกันไว้ในสุภาษิตคำพังเพย (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://edition.cnn.com/2020/08/26/tech/ant-group-ipo-hnk-intl/index.html)แทนที่จะทำเช่นนี้ ไอพีโอคราวนี้ซึ่งน่าจะระดมเงินได้มากจนแซงหน้าครั้งที่รัฐวิสาหกิจ ซาอุดี อารัมโค (Saudi Aramco) เข้าตลาด จะเป็นการเข้าจดทะเบียนซื้อขายใน 2 ตลาดหลักทรัพย์ (dual listing) ซึ่งจะเป็นการค้ำจุนเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถานะของฮ่องกง ขณะเดียวกัน นี่ก็จะให้ผลดีสำหรับ แอนต์ ด้วยความสนอกสนใจในหุ้นของ แอนต์ มีมากมายมหาศาลเสียจนกระทั่งบริษัทมีสิทธิ์ที่จะบอกปัดไม่ทำตามประเพณีของตลาดฮ่องกงในเรื่องการมีพวกนักลงทุนระดับเสาหลักประกาศตัวออกมาคอยประคับประคองเพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของการทำไอพีโอ ไม่เพียงเท่านั้น แอนต์ ยังมีสิทธิ์พิเศษในเรื่องการเป็นผู้ควบคุมวิธีการที่ตนเองใช้เพื่อจัดสรรหุ้นให้แก่พวกนักลงทุนในฮ่องกงซึ่งบริษัทมองเห็นว่ามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้น แอนต์ ยังได้รับอิสระในการกำหนดพวกนักลงทุนสถาบันแผ่นดินใหญ่ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของตน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่างบิดเบี้ยวผิดพลาด ในตลาดเซี่ยงไฮ้ ซึ่งหุ้นประเภท เอ (A-share) ที่อยู่ในมือนักลงทุนจีนนั้นมีชื่อเสียงลือฉาวว่าเคลื่อนไหวขึ้นลงกันอย่างวูบวาบเหลือเกินเป็นความจริง ความมุ่งมั่นตั้งใจของทรัมป์ที่จะเล่นงาน อาลีเพย์ ทำนองเดียวกับที่ได้ถล่มใส่ หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ มาแล้วนั้น ได้สร้างความยุ่งยากสับสนให้แก่การจดทะเบียนเข้าตลาดครั้งนี้ ก็เหตุผลแบบเดียวกันกับที่ได้เคยใช้อ้างเพื่อเล่นงานหัวเว่ยนั่นแหละ ทีมงานของทรัมป์กำลังกล่าวหาแพลตฟอร์มชำระเงินด้วยระบบดิจิตอลของ แอนต์ ว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯสิ่งที่น่าจะเป็นจริงมากกว่าก็คือ ทรัมป์มีความกังวลว่า แอนต์ เป็นภัยคุกคามต่อความได้เปรียบของกิจการธนาคารระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐฯได้รับประโยชน์มายาวนานจนรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วทีมทรัมป์ไม่ใช่เป็นพวกเดียวหรอกที่คิดเช่นนี้ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์สหรัฐฯ ไคลี เบสส์ (Kyle Bass) แห่ง เฮย์แมน แคปิตอล (Hayman Capital) ก็หยิบยกเหตุผลขึ้นมาโต้แย้งว่า แอนต์ กับ เทนเซนต์ คือ “อันตรายร้ายแรงอันชัดเจนและเฉพาะหน้าต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ โดยเวลานี้กำลังคุกคามพวกเราเสียยิ่งกว่าประเด็นปัญหาอื่นๆ ทั้งหลาย”เบสส์ประมาณการว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังผลักดันระบบชำระเงินดิจิตอลสกุลเงินหยวนของตนในหมู่ประชากรราวๆ 62% ของโลก ในวิถีทางซึ่งเป็นการคุกคามอิทธิพลของวอชิงตันบางทีมันอาจเป็นเช่นนั้นจริงๆ เสียด้วย แต่อะไรล่ะคือแผนการของวอชิงตันที่จะใช้แข่งขันกับความทะเยอทะยานทางดิจิตอลของ ไชน่าอิงค์? (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bloombergquint.com/business/china-inc-set-for-biggest-u-s-ipo-year-since-2014-despite-spat)นอกเหนือจากการแซงก์ชั่นแบบตกเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้ว มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกกระนั้น นี่ย่อมทำให้ แอนต์ ของ แจ็ก หม่า มีช่องทางลดน้อยลงในการจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นให้สำเร็จ ก่อนที่รัฐบาลของทรัมป์จะสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดซึ่งตนเองกระทำได้ (หลังจากข้อเขียนชิ้นนี้ในภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปแล้ว คณะบริหารทรัมป์ก็มีความเคลื่อนไหวที่จะเล่นงาน แอนต์ ด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อใส่ชื่อเข้าไปในบัญชีดำเพื่อแซงก์ชั่นของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2020/10/parting-trump-salvo-targets-ant-group-and-huawei/ และที่เก็บความเป็นภาษาไทยแล้ว ที่ https://mgronline.com/around/detail/9630000105903 -ผู้แปล) ไฟเขียวที่ แอนต์ จำเป็นต้องได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนั้น กำลังอยู่ระหว่างเส้นทางการดำเนินการ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติของตลาดแห่งนี้ ยิ่งกระบวนนี้ขยับใกล้วันเลือกตั้งในสหรัฐฯ 3 พฤศจิกายน มากเข้าไปเท่าใด พวกนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ควรคาดหมายว่าจะเกิดกระแสปั่นป่วนวูบวาบมากขึ้นเท่านั้นสำหรับในตอนนี้ ทีมงานของ แอนต์ คงจะตั้งความหวังให้ โจ ไบเดน จะเป็นผู้ชนะได้ครองทำเนียบขาวตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า เนื่องจากว่าสมัยที่สองของทรัมป์อาจจะเป็นอย่างเดียวกับสมัยแรก เพียงแต่ว่ามีการเล่นงานโจมตีหนักหน่วงยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้เราสามารถที่จะขบคิดกันออกทีเดียวว่า ทรัมป์อาจจะพยายามบีบคั้นพวกชาติพันธมิตรของสหรัฐฯให้เดินตามวอชิงตันในการสกัดกั้นจำกัดการขยายกิจการของ แอนต์เวลาเดียวกัน ชั้นเชิงกลเม็ดของสิงคโปร์แน่นอนทีเดียวว่าจะทำให้มีผู้เลียนแบบเกิดขึ้นมาในหมู่สมาชิก 10 ชาติของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง จีไอซี และ เทมาเสค ต่างเข้าไปร่วมตั้งแต่รอบการระดมทุนเมื่อปี 2018 ของ แอนต์ แล้ว โดยที่ตอนนั้น แอนต์ ยังถูกตีราคาว่ามีมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้น คำถามที่ว่าพวกผู้จัดการกองทุนความมั่งคั่งในจาการ์ตา, กัวลาลัมเปอร์, มะนิลา, และที่อื่นๆ จะเอาด้วยไหมในการวางเดิมพันเข้าร่วมใน ไอพีโอ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมา ไม่ว่ามันจะเป็นการจดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดฮ่องกง หรือว่าแบ่งเป็น 2 ตลาดกับเซี่ยงไฮ้ก็ตามที ดูเหมือนจะเป็นคำถามตื้นๆ ที่ใครๆ ก็เดาคำตอบออกอยู่แล้วหากนำเอาเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาในสมการนี้ด้วย มันก็น่าจะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างเดียวกัน กระทั่งถ้าหากทรัมป์พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายน ระบบการเมืองสหรัฐฯก็กำลังพิสูจน์ตนเองให้เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นบริกรที่เชื่อถือไม่ได้ของระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทั้งๆ ที่มีการพูดจาโจมตีสี รวมทั้งมีความไม่พอใจความคลุมเคลือกำกวมของสี ทว่าในวงการเมืองของสหรัฐฯก็ยังคงแทบไม่ได้มีการอภิปรายถกเถียงกันเลยเกี่ยวกับเงินทองที่จะนำไปใช้เพื่อไล่ตามให้ทันเส้นทางของจีนลองถาม มาซาโยชิ ซง (Masayoshi Son) ผู้ก่อตั้งกลุ่มซอฟต์แบงก์ (SoftBank) ในญี่ปุ่นดูก็ได้ เราสามารถกล่าวได้อย่างไม่น่าผิดพลาดว่า ซงคือผู้ที่ทำอะไรมากกว่าใครๆ ในการติดตามแกะรอยจนมองเห็นความรู้ความสามารถของ แจ็ก หม่า ย้อนหลังกลับไปในปี 2000 หม่ายังเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในนครอย่างหางโจว (Hangzhou) ที่เวลานั้นยังถือว่าเป็นเมืองห่างไกลจากแวดวงอุตสาหกรรมนสมัยใหม่ทั้งหลายเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ที่ ซง ให้แก่ หม่า ได้งอกเงยกลายเป็นมีมูลค่าราวๆ 50,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 เมื่อ อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง (Alibaba Group Holding) จดทะเบียนเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดที่นิวยอร์กตลอดปีที่แล้ว ซงตัดขายหุ้นอาลีบาบาที่เขาถืออยู่ออกไปเรื่อยๆ เพื่อระดมเงินมาอุดรอยรั่วในงบดุลบัญชีของซอฟต์แบงก์ โดยที่ช่วงล่าสุดก็เป็นเงินมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/25/business/corporate-business/softbank-masayoshi-son-alibaba-jack-ma/) กระนั้น ก็แทบเป็นการแน่นอนทีเดียวว่า ซงจะเข้าฉวยคว้าลองชิมรสชาติ ไอพีโอ ของ แอนต์ ในช่วงขณะที่กองทุนวิชั่นฟันด์ (Vision Fund) มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ของเขากำลังต้องการคว้าชัยชนะใหญ่ๆ สักครั้งหนึ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นจะหล่อหลอมอาลีเพย์ให้กลายเป็น “ซูเปอร์แอป” ขึ้นมาอย่างแท้จริง และทำให้ “วีแชท” (WeChat) ซูเปอร์แอปของค่ายเทนเซนต้องหันมามองด้วยความระแวดระวัง ขณะที่ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานของอาลีเพย์เองนั้น อยู่ในระดับที่กว้างไกลไร้ขอบเขตสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นมาในฐานะเป็นเพียงแค่บริการชำระเงินทางออนไลน์ แต่หลังจากนั้น อาลีเพย์ก็ได้เกิดการเบนเข็มอย่างแรงและเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการเงินด้านอื่นๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นยักษ์ใหญ่แวดวงนี้ในปัจจุบัน มันกำลังกลายเป็นมหาอำนาจทั้งในด้านการปล่อยเงินกู้, การออกกรมธรรม์ประกันภัย, กองทุนรวม, บริการเกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่นการจองตั๋วเครื่องบินจองห้องพักโรงแรม, และการทำงานร่วมระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อตอบโจทย์ด้านการจำหน่ายและเพื่อให้เกิดการประหยัดอันเกิดจากขนาด (economies of scale)กวนหนาน ลี่ว์ (Guannan Lu) แห่ง ฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช (Forrester Research) ให้ความเห็นว่า สิ่งที่ว่ามาเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่เอี่ยมอะไรจริงๆ หรอก “แต่ว่า แอนต์ กรุ๊ป ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งขึ้นมาได้สำเร็จ”เป็นความก้าวหน้าซึ่งเพียงพอถึงขนาดจะทำให้คุณเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของกิจการธนาคารตามแบบแผนเดิมๆ ในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแห่งนี้กันทีเดียว พวกธนาคารเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรจากการทำบทบาทหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในภูมิภาคจีนและปริมณฑล ซึ่งพวกครัวเรือนทั้งหลายและวิสาหกิจขนาดย่อมจนถึงขนาดกลางมีความสามารถที่จะหลีกหลบไม่ติดต่อยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยได้?ครับ เตรียมเครื่องหมายตกใจของคุณเอาไว้ให้พรักพร้อมได้เลย: อาลีเพย์มียูสเซอร์บนแผ่นดินใหญ่เป็นจำนวนมากกว่า 700 ล้านราย! และตามข้อมูลของ อะนาไลซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (Analysys International) อาลีเพย์มีส่วนแบ่งในตลาดการชำระเงินผ่านมือถือบนแผ่นดินใหญ่อยู่ 55% !แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเงินระบบดิจิตอลของ แอนต์ เป็นตัวสร้างรายได้ให้แก่บริษัทมากกว่า 63% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 นี่เพิ่มขึ้นมาจากระดับไม่ถึง 45% เมื่อตอนสิ้นปี 2017 ในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2020 อัตราผลกำไรสุทธิของ แอนต์ คือ 30% ซึ่งกำลังสะท้อนให้เห็นจากยอดรายได้รวมที่อยู่ที่ 3,200 ล้านดอลลาร์แน่นอนทีเดียว แอนต์ ยังคงพัวพันเกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งกับการดำเนินงานด้าน อี-คอมเมิร์ซ ที่มีฐานะเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วของอาลีบาบา (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://techcrunch.com/2020/07/14/ant-alibaba-1-3-billion-users/#:~:text=Alipay%2C%20the%20brand%20of%20Ant's,active%20users%20as%20of%20March.)ในขณะนี้ ยูสเซอร์อาลีเพย์จำนวนกว่า 90% กำลังใช้แอปนี้มากกว่าแค่การชำระเงินทางออนไลน์เท่านั้น นี่คือ “การสร้างระบบนิเวศแบบวงจรปิดขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ภายในนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่เงินทองจะผละออกไปจากระบบนิเวศกระเป๋าเงินออนไลน์นี้เลย” นักวิเคราะห์ ฮาร์ชิตา ราวัต (Harshita Rawat) แห่ง เบิร์นสไตน์ รีเสิร์ช (Bernstein Research) อธิบายแจกแจงราวัต ชี้ว่า แอนต์ “ใช้ระบบการชำระเงินของตน ในฐานะที่เป็นกลไกครอบครองยูสเซอร์เพื่อนำไปสร้างบริการทางการเงินแขนงต่างๆ ที่กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น” นี่ก็รวมไปถึงการหาหนทางต่างๆ เพื่อผสมพันธุ์ระหว่าง ความทะเยอทะยานของ แอนต์ ที่จะกลายเป็นศูนย์การค้าด้านบริการทางการเงินของจน กับ ตลาดซื้อขายออนไลน์ของอาลีบาบาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าตลาดด้านนี้อยู่แล้วด้วยเหตุนี้ อาลีบาบาจึงมีผลประโยชน์โดยตรงในการทำให้ แอนต์ สามารถจดทะเบียนเข้าตลาดได้ด้วยความเข้มแข็ง นอกจากนั้น อาลีบาบายังครอบครองหุ้นอยู่ใน แอนต์ เป็นจำนวน 33% แล้วยังมีสิ่งที่นักวิเคราะห์ เคลวิน โฮ (Kelvin Ho) แห่ง ฟิตช์ เรตติ้งส์ (Fitch Ratings) เรียกว่า “สิทธิในการต่อต้านการถูกลดสัดส่วนหุ้น โดยที่จะมีสิทธิถือครองหุ้นเพิ่มเติมใน ไอพีโอ คราวนี้” ด้วยเหตุนี้ ฟิตช์ จึงมองไม่เห็นความเสี่ยงในทางลบที่จะมีต่อเรตติ้งของ อาลีบาบา“แอนต์” โฮ บอก “มีฐานะเป็นผู้นำตลาดอยู่แล้วในตลาดการชำระเงินและในตลาดฟินเทคของจีน และการทำ ไอพีโอ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาของ แอนต์ ควรที่จะเพิ่มพูนโครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก อาลีเพย์ ซึ่งเป็นกิจการด้านการชำระเงินในเครือของ แอนต์ นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจคอมเมิร์ซที่เป็นแกนกลางของอาลีบาบา”พิจารณาจากการที่ชาวจีนจำนวนมากได้ดาวน์โหลดแอปอาลีเพย์มาใช้งานกันอยู่แล้ว ซีอีโอ อีริค จิง (Eric Jing) จึงให้ความสนใจแง่มุมของการส่งออกโมเดลเช่นนี้ไปยังต่างแดน เวลานี้ แอนต์ กำลังมีความร่วมมือกับพวกบริษัทสตาร์ตอัป 9 แห่งทั่วทั้งภูมิภาคแถบนี้ เป็นต้นว่า จีแคช (GCash) ในฟิลิปปินส์ (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rappler.com/business/globe-gcash-alipay-mynt-compatibility) และ เพย์ทีเอ็ม (Paytm) ในอินเดีย และ แอนต์ วางแผนจะใช้เงินที่ระดมได้จากการนำหุ้นของตนเข้าตลาด มาใช้จ่ายเพื่อเร่งเจาะเข้าสู่ตลาดต่างแดนซึ่งทรงความสำคัญญี่ปุ่นนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ชัดเจนไม่มีความแน่นอน มีความเป็นไปได้สูงที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ โยชิฮิเดะ ซูงะ จะเดินตามถ้าหากทรัมป์เคลื่อนไหวสั่งแบนอาลีเพย์ขึ้นมา แบบเดียวกับที่ ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าเขาได้ทำกับหัวเว่ยนอกจากนั้นยังมีปัจจัยเรื่องซอฟต์แบงก์เข้ามาอีก ถึงแม้ว่า ซง น่าที่จะเข้าร่วมลงทุนในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ แอนต์ แต่อภิมหาเศรษฐีผู้นี้ก็มีความทะเยอทะยานอย่างมหาศาลเกี่ยวกับ แอป “เพย์เพย์” (PayPay) ของทางซอฟต์แบงก์เอง เป้าหมายในระยะยาวของ ซง จึงน่าจะเป็นการสร้างอาลีเพย์แห่งญี่ปุ่นขึ้นมาในเรื่องจังหวะเวลา ต้องนับว่าช่างบังเอิญเอื้ออำนวยผลดีให้แก่ แอนต์ มากเหลือเกิน อย่างที่ นักวิเคราะห์ ไมเคิล คอสตัน (Michael Causton) แห่งบริษัทวิจัย สมาร์ตกรรมะ (Smartkarma) บอกว่า โควิด-19 กลายเป็น “ของขวัญ” ที่มองให้แก่พวกผู้ให้บริการรับชำระเงินทางระบบดิจิตอลทั้งหลายปัญหาอื่นของแอนต์ น่าจะอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งอาจจะมีความรู้สึกลังเลสองจิตสองใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชนิด disruption (การเปลี่ยนแปลงชนิดที่เทคโนโลยีใหม่ทำให้เทคโนโลยีเก่าหมดบทบาทแลล้มหายตายจากไป -ผู้แปล)โปรเจ็คต์ “เมดอินไชน่า 2025” (Made in China 2025) ของสี มีจุดมุ่งหมายที่จะแปรเปลี่ยนจีนให้เข้าเป็นผุ้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์, พลังงานหมุนเวียน, วิทยาการหุ่นยต์, ยานยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง, และซอฟต์แวร์ ทว่าฐานะของ แอนต์ ที่ครอบงำทั้งด้านธุรกรรมทางการเงิน, เงินกู้, ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน, และการบริหารจัดการความมั่งคั่ง ย่อมทำให้คิดเกิดความสงสัยข้องใจขึ้นมาว่า พวกธนาคารในประเทศจีนจะยังมีอะไรเหลือให้ทำได้สักกี่อย่างในระยะเวลาสองสามปีหลังจากนี้