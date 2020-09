รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯไม่ฟังเสียงชาวโลก เดินหน้าฟื้น‘แซงก์ชั่นอิหร่าน’ คือการข่มขู่จุดชนวนสงครามในอ่าวเปอร์เซีย

19/09/2020รัฐมนตรีต่างประเทศ ไมค์ พอมเพโอ ของสหรัฐฯ ประกาศฟื้นเอามาตรการแซงก์ชั่นอิหร่านของยูเอ็นกลับมาบังคับใช้ใหม่ โดยไม่แยแสว่านานาประเทศแม้กระทั่งชาติพันธมิตรอเมริกันไม่มีใครเอาด้วย ขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐฯก็ส่งหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเคลื่อนเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย ซึ่งอเมริกาสามารถที่จะใช้เป็นกำลังในการบังคับใช้การลงโทษคว่ำบาตรดังกล่าวกองเรือที่ 5 (The Fifth Fleet) ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ประกาศในวันเสาร์ (18 ก.ย.) ว่า หมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี 1 หมู่ของตน ซึ่งประกอบด้วย เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส นิมิตซ์ (USS Nimitz) , เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี (guided-missile cruiser) 2 ลำ คือ ยูเอสเอส พรินซ์ตัน (USS Princeton) และ ยูเอสเอส ฟิลิปปิน ซี (USS Philippine Sea) , และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี (guided-missile destroyer) ยูเอสเอส สเตอเรตต์ (USS Sterett) ได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tehrantimes.com/news/452621/U-S-aircraft-carrier-enters-Persian-Gulf-amid-heightened-tensions) เป็นอันว่าภายหลังทิ้งระยะไปประมาณ 10 เดือน เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯก็กำลังถูกส่งเข้ามาประจำการในอ่าวเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้ย่อมจะยิ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงโหมกระพือข่าวลือว่า กำลังจะเกิดการปะทุตูมตามทางการทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านขึ้นมาแล้ว ในบทความชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กันยายน ตริตา ปาร์ซี (Trita Parsi) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอิหร่านซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี โดยที่เขายังมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันควินซีเพื่อศิลปะในการบริหารจัดการรัฐอย่างมีความรับผิดชอบ (Quincy Institute for Responsible Statecraft) คลังสมองซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตัน ได้เขียนเอาไว้ว่า “การปะทะกันโดยตรงครั้งแรก (ระหว่างสหรัคฐฯกับอิหร่าน) อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดคือวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ (วันที่ 21 กันยายน)”ตามการประมาณการของปาร์ซี (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://quincyinst.org/2020/09/16/is-mike-pompeo-preparing-an-october-surprise/) ถ้าหากการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประสบความล้มเหลวไม่สามารถที่จะเดินคืบหน้าไปได้อย่างหนักแน่น เขาก็อาจจะหันมาอาศัยพวกลูกเล่นแบบดิ้นสุดฤทธิ์บางอย่างบางประการ เพื่อให้เขาได้ปรากฏตัวนานๆ อยู่ในวงจรข่าว และช่วยกระหน่ำประโคมความรักชาติแบบคลั่งสงครามขึ้นในหมู่สาธารณชนอเมริกันผู้โดนหลอกได้ง่ายๆ ผู้ซึ่งจะฮือกันออกมารายล้อมหนุนหลังสนับสนุนประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐฯโดยตำแหน่ง และเมื่อเป็นเช่นนั้น แผน บี ของทรัมป์จึงอาจจะเป็นการประดิษฐ์สร้างให้เกิดการปะทุตูมตามทางทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในบางรูปแบบขึ้นมา ในช่วงระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ยังเหลืออยู่ระหว่างเวลานี้กับวันเลือกตั้ง 3 พฤศจิกายนในสหรัฐฯปาร์ซีมองว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกัน ไมค์ พอมเพโอ คือเสนาธิการใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังแผน บี ที่ว่านี้ โดยสิ่งที่ตั้งใจจะทำกันดูเหมือนจะเป็นการยั่วยุอย่างไรอย่างหนึ่งเพื่อให้อิหร่านใช้กำลัง ซึ่งมันก็จะถูกป่าวร้องให้กลายเป็นเหตุผลข้ออ้างสำหรับการที่กองทัพสหรัฐฯจะดำเนินการโจมตีเพื่อ “แก้เผ็ด” ปาร์ซีมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคแถบนี้คนหนึ่ง ดังนั้นการคาดคะเนของเขาจึงไม่สามารถที่จะเพิกเฉยละเลย ดังนั้น จากการที่กองทัพเรือสหรัฐฯส่งหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเข้าไปในน่านน้ำนอกชายฝั่งอิหร่านเช่นนี้ จึงยิ่งกลายเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่คำทำนายของปาร์ซีจริงๆ แล้ว ภายหลังประสบความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าในการผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หนุนหลังความเคลื่อนไหวของเขาที่จะอ้างอิงกลไกซึ่งเรียกกันว่า “สแนปแบ็ก” (snapback) เพื่อนำเอามาตรการแซงก์ชั่นอิหร่านครั้งต่างๆ ของสหประชาชาติกลับมาบังคับใช้กันใหม่ พอมเพโอก็กำลังข่มขู่คุกคามว่าสหรัฐฯจะเดินหน้าปฏิบัติตาม “มาตรการแซงก์ชั่นของยูเอ็น” ดังกล่าวตามลำพังฝ่ายเดียว แม้ไม่มีมติการให้อำนาจจากคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็นเป็นตัวหนุนหลังก็ตาม ถึงเรื่องเช่นนี้กำลังถูกมองกันว่าเป็นสถานการณ์ที่พิลึกแปลกประหลาดมาก (ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tehrantimes.com/news/452642/Snapback-mechanism-is-Trump-s-campaign-propaganda-Leader-advisor) ทว่าพอมเพโอยังคงยืนกรานในเรื่องการบังคับใช้มาตรการแซงก์ชั่นของยูเอ็นเหล่านี้ซึ่งต้องถือว่าไม่ได้มีปรากฏอยู่จริงเสียแล้วให้จงได้ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) ของวันที่ 20 กันยายน“การบังคับใช้” มาตรการแซงก์ชั่นที่อ้างว่าฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ตามกลไก “สแนปแบ็ก” ซึ่งพอมเพโอเสนอออกมานี้ จะส่งผลทำให้เรือรบสหรัฐฯเข้าโจมตีและยึดเรือสินค้าต่างๆ ของอิหร่านในน่านน้ำระว่างประเทศ –และแม้กระทั่งเรือที่ไม่ได้เป็นของอิหร่านแต่ถูกเรือรบสหรัฐฯสงสัยว่ากำลังลำเลียงสินค้าของอิหร่าน พอมเพโอดิ้นรนยืนยันว่ามาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากยังมีความจำเป็นอีกด้วย และสหรัฐฯนั้นกำลังทำให้เกิดผลตามการมติคำตัดสินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ซึ่งแน่นอนทีเดียวว่า นี่เป็นคำโกหกทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ)สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้จึงเป็นการดำเนินการปิดล้อมทางนาวีชนิดหนึ่งต่ออิหร่านนั่นเอง สหรัฐฯซึ่งอยู่ในอาการหมดหวังกำลังพยายามทำให้ความตึงเครียดยิ่งเขม็งเกลียวด้วยการยั่วยุอิหร่าน นี่เป็นสิ่งที่มองเห็นกันได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว