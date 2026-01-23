ฝรั่งเศสร่วมพันธมิตร ยึดเรือบรรทุกน้ำมันชื่อกรินช์ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เปิดเผยว่า กองทัพเรือฝรั่งเศสและพันธมิตร ตรวจยึดเรือบรรทุกน้ำมันชื่อกรินช์ (Grinch) ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีชื่อเดิมคือ คาร์ล (Carl) และเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว เรือลำนี้ อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ปลอมแปลงธงชาติ และสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเงาของรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม สถานทูตรัสเซียในปารีส เปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยึดเรือน้ำมัน
