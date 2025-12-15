สถานทูตรัสเซียยันไม่มีพลเมืองเป็นทหารรับจ้าง ย้ำหนุนสันติวิธีแก้ข้อพิพาท

หลังจากมีรายงานเรื่องทหารรับจ้างชาวรัสเซียที่ถูกกัมพูชาว่าจ้างอาจแฝงตัวเตรียมก่อเหตุ ล่าสุดสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยยืนยัน “ไม่มีมูลความจริง” ชี้รัสเซียหนุนการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาด้วยสันติวิธี
จากกรณีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้รับรายงานข่าวอาจจะมีทหารรับจ้างชาวรัสเซีย (กัมพูชาจ้าง) เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่โคราช เป้าหมายใช้โดรนโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (กองบิน 1)
ล่าสุดวันนี้ (15 ธ.ค.) เพจ “สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย” ได้โพสต์ชี้แจงระบุว่า "สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยทราบว่ามีการเผยแพร่ข่าวจากสื่อบางแห่งในประเทศไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าจะมีพลเมืองชาวรัสเซียเข้ามาพัวพันในฐานะทหารรับจ้างที่ถูกฝ่ายกัมพูชาว่าจ้างให้มาเข้าร่วมในความขัดแย้งบริเวณชายแดนประเทศไทยและกัมพูชานั้น
ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและมีแนวโน้มว่าจะถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลนอกภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อบั่นทอนสิทธิพลเมืองชาวรัสเซียที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวหรือประกอบธุรกิจ เป็นการสร้างความเสียหายต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศรัสเซียและไทย
กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทยและกัมพูชา และในประเด็นดังกล่าวได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ความว่า
“ประเทศรัสเซียมีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรและมีความร่วมมือกับประเทศไทยและกัมพูชา เราขอยืนยันและสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทนี้โดยสันติวิธีเท่านั้น”"