“ดร.ปณิธาน” ชี้กัมพูชา "ศักยภาพโดรนรบสูงขึ้น" อาจมี "ทหารรับจ้างอเมริกัน" คุมระบบเหมือนช่วยยูเครนรบรัสเซีย

ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เปิดเผยสถานการณ์น่ากังวล โดยชี้ว่ากัมพูชามีศักยภาพในการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีไทยสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเสี่ยงที่จะ "เปลี่ยนสมการรบ" บริเวณชายแดน สงสัยมี "ทหารรับจ้างชาวอเมริกัน" เข้าไปช่วยฝึกและควบคุมระบบโดรนขั้นสูงให้แก่ฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นระบบ
จากกรณี กองทัพภาคที่ 2 เผยยุทธวิธีการใช้โดรนโจมตีของฝ่ายเขมรที่ช่องอานม้า ชี้คนบังคับอาจไม่ใช่ทหารกัมพูชา จับสังเกตสัญญาณวิทยุทางทหารโหมด CRL คำภาษาอังกฤษลงท้ายประโยคว่า finished ตรวจพบ จยย.ขี่ลงไปหลังจากปฏิบัติการโดรนพลีชีพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. “สมาคมสื่อมวลชนนานาชาติ ประเทศไทย“ ออกมาโพสต์ข้อความ เผย ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า กัมพูชามีศักยภาพสูงขึ้นในการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีไทย ซึ่งเสี่ยงที่จะเปลี่ยนสมการรบบริเวณชายแดน
การยกระดับนี้เกิดจากการที่มี "ทหารรับจ้าง" ชาวอเมริกัน (ผู้เชี่ยวชาญโดรน) เข้าไปช่วย ฝึกและควบคุม ระบบโดรนขั้นสูงให้แก่กัมพูชาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากกำลังท้องถิ่นขาดประสบการณ์
สถานการณ์นี้คล้ายกับสงครามสมัยใหม่ในยูเครน ซึ่งบ่งชี้ว่าความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชาอาจ "ยกระดับเชิงเทคโนโลยี" อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เปิดเผยว่ากัมพูชามีศักยภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจนในการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีไทย เมื่อเทียบกับรอบความขัดแย้งก่อนหน้า โดยระบุว่าขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าไปช่วย “ฝึก–บังคับ–ควบคุม” โดรนให้ฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นระบบ
เขาอธิบายว่าในสมรภูมิเปิดยุคใหม่ ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ เนื่องจากกำลังท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์และการฝึกในระบบโดรนขั้นสูง โดยยอมรับตรงไปตรงมาว่า ผู้เชี่ยวชาญโดรนที่เข้าไปช่วยกัมพูชานั้นเป็น “ชาวอเมริกัน” ในสถานะทหารรับจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พันโท ดักลาส แมคเครเกอร์ อดีตที่ปรึกษาเพนตากอน เคยเปิดเผยว่ามีปฏิบัติการลับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาและเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในพื้นที่
กรณีนี้ยังสะท้อนภาพสงครามสมัยใหม่ในยูเครน ที่มีการใช้โดรนเข้าตีเป้าหมายลึกในรัสเซีย ตั้งแต่เขตเมือง โรงกลั่นน้ำมัน ไปจนถึงสนามบิน โดยรัสเซียเชื่อว่ามีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติอยู่เบื้องหลังการวางแผนและควบคุมโดรน ไม่ต่างจากรูปแบบที่กำลังถูกจับตามองในสมรภูมิไทย–กัมพูชา ซึ่งอาจทำให้ความขัดแย้ง “ยกระดับเชิงเทคโนโลยี” อย่างรวดเร็ว